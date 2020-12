ЛЮБОПИТНО: Ето кои са “хора на годината”

Джордж Клуни, д-р Антъни Фаучи, Селена Гомес и Реджина Кинг влязоха в престижната едноименна класация на американското списание „People“ – „Хора на годината“, съобщиха световните медии. Класацията беше обявена в сряда.

Актьорът Джордж Клуни има заслуги в областта на защитата на човешките права, след като дари 500 хиляди долара за Инициативата за равна справедливост във връзка със смъртта на афроамериканеца Джордж Флойд, починал по време на полицейски арест. Освен това американската звезда дари 1 милион за борбата срещу пандемията от COVID-19 в Италия, Лондон и Лос Анджелис.

Главният медицински съветник на Белия дом, д-р Антъни Фаучи, от своя страна получава признание за своя професионализъм в ръководенето на САЩ в условията на турбулентната коронавирусната епидемия, при положение че това е една от най-тежко засегнатите страни в света.

Певицата Селена Гомес пусна своя хитов албум „Реър“ („Рядко“) и беше водеща на собствено авторско кулинарно предаване. Освен това тя се занимаваше и с благотворителност, с цел за 10 години да набере 100 милиона долара в кампании за достъп на хората до услуги и инициативи за психическото здраве.

Реджина Кинг, която пък спечели награда „Еми“ през септември, използва възможността да насърчи хората да гласуват на президентските избори в САЩ през ноември. Актрисата също апелира за подкрепа на маргинализираните общности по време на пандемията и в опити за прекратяването на полицейското насилие срещу чернокожи. Нейният режисьорски дебют, „Една нощ в Маями“, е сред кандидатите за наградата „Оскар“.

