ЛЮБОПИТНО: Приятелството на Риана и Ей Ес Ей Пи Роки е прераснало в любов

Дългогодишното приятелство между родената в Барбадос певица Риана и рапъра от САЩ Ей Ес Ей Пи Роки (ASAP Rocky) изглежда е прераснало в любов, пише сайтът на сп. People.

Изпълнителите, и двамата 32-годишни, са потвърдили връзката си, след като през уикенда са били забелязани на интимна вечеря в „Биатрис ин“ в Ню Йорк.

За предполагаем романс между Риана и Ей Ес Ей Пи Роки, истинското име на когото е Раким Майърс, се заговори в началото на годината, но източник от обкръжението на певицата тогава заяви, че тя е необвързана след раздялата си с Хасан Джамийл. Връзката на Риана с милиардера продължи три години.

През юли певицата включи рапъра в кампанията за козметичния си бранд „Скин Фенти“. Риана и Ей Ес Ей Пи Роки дадоха няколко съвместни интервюта, за да промотират сътрудничеството си.

Певицата и рапърът са приятели от доста време. Ей Ес Ей Пи Роки беше подгряващ изпълнител на концертите на Риана в САЩ от световното ѝ турне „Diamonds World Tour“ през 2013 г. Рапърът фигурира и в парчето ѝ „Cockiness“. През 2018 г. двамата бяха забелязани заедно на модно шоу на „Луи Вюитон“ в Париж, припомня изданието.

Forget this Burna boy false allegations… meanwhile,Rihanna is presently dating her long time „bestie“ ASAP Rocky.. Kings, If your girl keeps waxing lyrical about a certain bestie,that’s the main man,you are the side guy. Jazz up o. pic.twitter.com/xyH2Iop8o6

— AKWA-¢R🎅ssi🅰n (@TonyGhenGhen) December 2, 2020

