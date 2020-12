ЛЮБОПИТНО: „Мис Плюс Размер“ – първото онлайн риалити за силиконки

Най-изкусителните силиконки влизат в риалити конкурса „Мис Плюс размер“.

В невиждана светлина ще видим известни плеймейтки и миски, известни с перфектните си форми. Сред първите поканени за специално участие във формата е една от най-прочутите едрогърди мадами у нас – Джулиана Гани.

Тя ще е водеща на конкурса, пише novini.bg. Джулката няма търпение да се впусне в поредното предизвикателство, което със сигурност ще ѝ се отдаде без проблем.

Други известни мацки, които ще имат специални задачи в предстоящото шоу, са плеймектките Станислава Андреева, Анна-Мария Чернева, Деси Фотосесията, Михаела Тодорова. Бившата Мис България Радинела Чаушева и актьорът Ники Сотиров също ще са част от звездните участници в първото издание на „Мис Плюс размер“.

Изкусителните модели, мис и плеймейт – Станислава Андреева, Ана-Мария Чернева, Неделина Цанева и Деси Димитрова ще бъдат поканени на тайна вечеря с нашите момичета 🤭🤭 За какво ли ще си говорят?

Posted by Miss Plus Size Bulgaria on Saturday, November 28, 2020

Може би най-приятната изненада за кандидатките ще е присъствието на Мистър София Васил Младенов. Младокът е обещал да зарадва специално дамите и да запали страстите в шоуто. „Мис Плюс размер“ стартира от 5 декември и ще излъчва като риалити онлайн.

Осем жени със закръглени форми ще се борят за короната. Те ще живеят под един покрив и ще имат специални задачи, които да разкриват качествата им. Именно за това ще им помагат звездите от родния шоубизнес, които ще влязат при тях.

Конкурсът е организиран от „шефката на силиконките“ Мариана Маринова и е първият подобен у нас.

Тя вярва, че той ще даде самочувствие и увереност на закръглените жени в страната ни. Две от участничките вече са ясни – първият XXL модел у нас Веси Маринова и жената, която преди време сама постави хиалурон в устните, с което взриви социалните мрежи – Ваня Великова.

