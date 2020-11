ЛЮБОПИТНО: Сушените плодове по-полезни от пресните

Американски учени направиха ретроспективно изследване и установиха, че сушените плодове са не по-малко полезни за здравето от пресните и през зимата могат да бъдат заменени успешно с тях. Резултатите от проучването са публикувани в „Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics“.

Плодовете съдържат много хранителни вещества, включително целулоза, калий и полезни за сърцето биологично активни съставки. Многобройни изследвания потвърждават ползата от плодовете за здравето и доказват, че липсата на пресни плодове увеличава риска от сърдечно-съдови заболявания.

Учени от университета в Пенсилвания решиха да проучат дали пресните плодове, които не винаги могат да бъдат открити, не могат да бъдат заменени със сушени. Те анализирали данни от национално изследване на здравето и храненето (NHANES), проведено в САЩ през периода 2007 – 2016 г.

Специалистите установили, че хората, консумирали сушени плодове, се радвали на по-добро здраве, имали по-нисък индекс на телесна маса, обиколка на талията и кръвно налягане.

Сушените плодове могат да бъдат отличен избор за хранителни добавки, но трябва да се внимава в избора и да се вземат такива без допълнителна захар. Следва да се отчита и размерът на порциите, защото порция сушени плодове е по-малка от порция пресни заради отстранената от тях вода.

Сушените плодове имат и друго предимство – по-компактни са и затова по-удобни за носене на работа или по време на пътуване.

Всички минимално обработени плодове – замразени, консервирани и сушени, имат предимства пред пресните, твърдят учените. Те са достъпни целогодишно, относително стабилни са като качество и могат да се съхраняват значително по-дълго от пресните. Освен това много от тях са и по-евтини от своите събратя в прясно състояние.

Коментари

коментара