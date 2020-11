ЛЮБОПИТНО: Елизабет Втора пуска специален джин с аромат на билки от нейната градина

Британската кралица Елизабет Втора започна да произвежда джин, ароматизиран с растения, отглеждани на територията на имението Сандрингам, съобщи в Daily Mail.

Джинът Sаndringham Celebration Gin се бутилира от компанията „Уатахут“ в Норфолк близо до имението на монарха. Бутилката от половин литър струва 50 лири. Джинът може да бъде поръчан на сайта на имението. След края на ограничителните мерки заради пандемията ще се продава и в магазина за сувенири до двореца.

Джинът е ароматизиран с мирта и райска ябълка, които растат на територията на имението. Етикетът описва напитката като „джин с наситен вкус с подчертани тонове хвойна и цитрусов послевкус“.

Това е третата марка спиртни напитки, която се предлага на пазара от кралското семейство, като печели от популярността на напитката.

Принц Чарлз наскоро пусна свой джин Highgrove само месеци след като Royal Collection Trust започна да продава друга марка от Бъкингамския дворец.

Кралицата е известен любител на джина. Тя го пие преди вечеря, смесен с вермут „Дюбоне“ и лимон.

Това е третият джин, произвеждан от британското кралско семейство. През юли то лансира джин от Бъкингамския дворец, а в началото на ноември престолонаследникът принц Чарлз представи джин „Хайгроув“, кръстен на резиденцията му в Глостършир.

Като произвежда собствени алкохолни напитки, кралското семейство се стреми да компенсира финансовите загуби, понесени поради пандемията и затварянето на резиденциите на Елизабет Втора за туристи.

