Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 02-06.11.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 02 – 06 ноември 2020 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 02.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Банище

На 02.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 03.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 04.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 05.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 06.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

На 02.11.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Сопица

Община Перник

На 02.11.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ На 03.11.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Владайско Въстание 83, 89, 87, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Магистрала Гл.Път Е79, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли, 13

На 05.11.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Кладница: Акация 1, 1, 2, Бакиница 7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6, Бор 6, 1, 2, 8, 7, 5, Борис Тодоров 3, 13, 7, Брезите 25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 Къща, 13, 2, Брезовица 7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2, Валого 26, 19, 6, 9, 16, 24, Варшава 8, 12, 4а, 6, 3, Васил Левски 29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, .5, 4, 15, 2, 12, Вилна Зона , Витоша 1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22, 47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, .74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60, Воденичище 21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5, Волга 19, Горско Стоп.Витошко , Градинарска 3, 6, 1, 2, Гранит 10, 6, 8, 17, 2, 16, Дабо 15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20, 2, 16, 9, 12, 4, 6, Доброволец 19, Дончо Ватах 10, 6, 1, 3, 4, Еделвайс 7 Вила, 14, 24, 6, 4, 12, Здравец 1, 4, Ивайло 7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2, Иван Цветанов 8, 75, 13, 2, 22, Иглика 4, 14, 25, 7, 23, Изгрев 4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А, Йордан Божов 15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15, Калиница 12, 2, 8, 3, 5, 4, 10, Каменарска 19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4, Кокиче 10, 1, 8, Кракра 15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23, Лале 25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17, Латинка 10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1, Ливадите 11, 5, 13, 3, Мак 7, Матница 45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 Къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31, 60, 42, 50 Къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17, Минзухар 9, 5, Мирковица 40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13, Младост 3, 6, 7, 2, 4, Морена 3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15, Москва 12, 14, 17, 38, 21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4, Омуртаг .16, 5, Петър Янчов 25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 Къща, 2, 4, 4, Пладнище 5, Победа 3, 15, Пояс №1на Язовир Студена , Прага 28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12, Разкръске , Райна Княгиня 11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10, Рила 4, 1, 2, Рудничар 1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11, Селимица , Спас Бурнов 9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, .5, 8, .2, 61, 61, .1, Стадиона 2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15, Стамен Милкин 1, 7, 5, 2, Струма 1, Суха Кладница , Тинтява 1, 7, 13 Вила, 6, 16, УПИ X-017112, Кв.83 , УПИ Xi- 922 Кв.58 , УПИ Хх-523, Кв.51 , Хан Крум 18, 7, 16, 3, 5, Хемус 16, 19, 23, 10, 23, Хижа Селимица , Цар Самуил 54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 Къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19, 30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 Къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79, Цар Симеон 2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60, Шипка 5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9, Юрий Гагарин 2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1, Язовирска 8, 12, Яровец 21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2, С. Витошко-М Селото, Резиденция, Селимица, До ТП к, Селимица

На 05.11.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 16:00 ч./ – Кладница: Акация 1, 1, 2, Бакиница 7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6, Бор 6, 1, 2, 8, 7, 5, Борис Тодоров 3, 13, 7, Брезите 25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 Къща, 13, 2, Брезовица 7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2, Валого 26, 19, 6, 9, 16, 24, Варшава 8, 12, 4а, 6, 3, Васил Левски 29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, .5, 4, 15, 2, 12, Вилна Зона , Витоша 1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22, 47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, .74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60, Воденичище 21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5, Волга 19, Градинарска 3, 6, 1, 2, Гранит 10, 6, 8, 17, 2, 16, Дабо 15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20, 2, 16, 9, 12, 4, 6, Доброволец 19, Дончо Ватах 10, 6, 1, 3, 4, Еделвайс 7 Вила, 14, 24, 6, 4, 12, Здравец 1, 4, Ивайло 7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2, Иван Цветанов 8, 75, 13, 2, 22, Иглика 4, 14, 25, 7, 23, Изгрев 4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А, Йордан Божов 15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15, Калиница 12, 2, 8, 3, 5, 4, 10, Каменарска 19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4, Кокиче 10, 1, 8, Кракра 15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23, Лале 25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17, Латинка 10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1, Ливадите 11, 5, 13, 3, Мак 7, Матница 45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 Къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31, 60, 42, 50 Къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17, Минзухар 9, 5, Мирковица 40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13, Младост 3, 6, 7, 2, 4, Морена 3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15, Москва 12, 14, 17, 38, 21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4, Омуртаг .16, 5, Петър Янчов 25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 Къща, 2, 4, 4, Пладнище 5, Победа 3, 15, Прага 28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12, Разкръске , Райна Княгиня 11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10, Рила 4, 1, 2, Рудничар 1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11, Селимица , Спас Бурнов 9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, .5, 8, .2, 61, 61, 1, Стадиона 2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15, Стамен Милкин 1, 7, 5, 2, Струма 1, Суха Кладница , Тинтява 1, 7, 13 Вила, 6, 16, УПИ X-017112, Кв.83 , УПИ XI- 922 Кв.58 , УПИ ХХ-523, Кв.51 , Хан Крум 18, 7, 16, 3, 5, Хемус 16, 19, 23, 10, 23, Хижа Селимица , Цар Самуил 54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 Къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19, 30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 Къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79, Цар Симеон 2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60, Шипка 5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9, Юрий Гагарин 2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1, Язовирска 8, 12, Яровец 21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2, Селимица, Селимица, До ТП к

На 05.11.2020 г. /09:01 – 12:30 ч./ – Перник: Благой Гебрев 56, 56, 56а, 58, 32а, 58, 32а, 56, 32 В, Лом 36, Стомана , Хасково 1 А, 1 В, 1, 1 Б

На 06.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Втора , Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Иван Вазов , Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква , Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 02.11.2020 г. /10:01 – 16:00 ч./ – Перник: Златоград 1, Рига 2, 3, 7, Юрий Гагарин 11а, 11 Утинор-4, 11

На 02.11.2020 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Рударци: Vi-001267 Кв.82 , Бреза 4, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кирил И Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Минерал 4, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Рига 7, 5, 1, 2, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9

На 02.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 03.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 04.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 05.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: Xcvi-2228, Кв.21 , Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Дулова , Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Кало 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Михаил Дойчев 24, 28, Пирин , Пловдив 27, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Свищов 25, 17, Трън 8, 2, 4 Къща, 12, УПИ LXXXIV-2229, Кв.21. , Ястребец 2, 5, 6, 7

На 06.11.2020 г. /09:16 – 10:15 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец , Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 2, 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ Ii-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 04.11.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Бързатица 1, Витоша 3, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Капитан Петко Войвода 39, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, Незабравка 6, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, Явор 6, 3, 4, 1, 2, 45

На 06.11.2020 г. /09:16 – 15:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Вит 1, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор Вила, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Лебед 24, Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Христо Ботев 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Янтра 4, 1, Автосервиз

Община Радомир

На 06.11.2020 г. /10:01 – 13:30 ч./ – Радомир: ІІІ Кв.191 Промишленна Зона , Гарата Склад, Генерал Владимир Вазов 18, Градина 4

На 02.11.2020 г. /09:31 – 10:00 ч.; 12:00 – 12:30 ч./ – Радомир: XVIII Кв.155 , Автогарата 5, 6, 2, 3, 1, 4, 10, 8, 6, Фургон С Площадка, 7, 9, 9 9, 11, Алеко Константинов 24, 26, 20, 32, 45, 28, 30, 22, Александър Ботев 11, 24, 9, 15, 28, 13, 30, 26, 37, 35, 61, 66, 64, 54, 56, 32, 21, 27, 31, 48, 36, 50, 34, 42, 33, 30а, 38, 60, 25, 29, 17, 21 А, 44, 19, 40, 52, 23, Александър Стамболийски 39, 16, 31, 26, 7, 28, 30, 12, 27, 14, 24, 36, 22, 19, 34, 17, 15, 9, 38, 25, 20, 23, 13, 32, 18, 29, 21, Арда 7, 5, 11, 9, 1, 3, Батак 4, 8, 2, 12, 10, 6, Бащевица 6, 32, 34, 20, 9, 30, 16, 3, 11, 38, 12, 5, 24, 4, 26, 7, 22, 2в, 8, 2, 36, 10, 28, 1, 46, 17, 44, 1б, 19, 13, 42, 48, 21, 40, Братя Миленкови 37, 43, 45, 49, 39, 47, 41а, 41б, 51, 35, Велчо 13, 1, 17, 19, 1, 18, 11, 26, 15, 16, 14, 10, 2, 8, 2, 12, 20, 25, 4, 7, 4, 22, 5, 3, 21, 24, 23, 9, 27, 40, 36, 33, 34, 42, 28, Върбица 2, Гарата 9, 1, 20, 22, 14, 6, 12, 102, 16, 24, 18, Генерал Кантарджиев 26, 28, 23, 25, 21, Деян Гебрев 71, 57, 61, 51, 63, 73, 67, 65, 75, 53, 69, 55, 59, 41, 20, 35, 31, 29, 49, 52, 34, 27, 47, 47, Иван Вазов 7, 5, 36, 18, 7, 13, 8, 2, 9, 20, 3, 14, 15, 12, 4, 5, 16, 10, 11, 1, 22, 28, 32, 24, 25, 23, 26, 30, 27, 21, 17, 34, 31, 31, Илия Величков 1, 6, 8, Искър 2, 6, 7, 14, 5, 3, 1, 10, 11, 13, 9, 16, 12, 4, Калоян 18, 4, 10, 16, 2, 14, 8, 6, 12, 20, 22, Любен Каравелов 10, 1, 3, 6, 4, 2, 8, 12, Мечта 10, 12, 1, 13, 3, 1, 14, 9, 4, 15, 2, Кафе Аперитив, 8, 5, 6, 7, 11, 11, Милин Камък 8, 3, 10, 7, 9, 1, 6, 5, 2, 4, Мирчо Христов 45а, 48, 36, 49, 54, 33, 34, 53, 43, 35, 39, 59, 51, 52, 38, 47, 28, 26, 44, 46, 30, 28а, 41, 57, 42, 40, 55, 45, 50, 37, 32, 42а, Отец Паисий 1а, 1, 33, 5, 10, 11, 3, 12, 9, 7, 15, 16, 4, 1, 21, 18, 25, 20, 13, 24, 19, 6, 14, 8, 23, 2, 17, 22, 14, Пейо Яворов 3, 14, 7, 12, 5, 8, 10, 16, 1, 11, 20, 13, 18, 9, 22, 24, 26, 15, Петър Берон В Района На Ветпром; Пирин 53, 71, 50, 28, 61, 72, 41, 35, 58, 55, 33, 27, 63, 68, 59, 76, 82, 43, 78, 44, 66, 46, 47, 42, 70, 51, 47, 34, 49, 73, 56, 52, 32, 62, 54, 69, 40, 67, 31, 29, 80, 36, 27, 50, 74, 65, 30, 64, 39, 25, 60, 45, Подпор. Константин Цанков 72, 51, 47, 62, 76, 66, 64, Полк. Митрев 2, 4, Радомирска 15, 22, 5, 26, 17, 16, 9, 31, 28, 14, 27, 3, 13, 10, 29, 18, 32, 1, 25, 12, 19, 33, 6, 11, 20, 23, 7, 2, 4, 21, 40, 8, 36, 24, Райко Даскалов 70, 58, 4, 54 2, 60, 57, 52 3, 52, 50 4, 54, 56, 2, 1, 62, Сан Стефано 2, 3, 5, 9, 6, 8, 4, 16, 7, 18, 12, 1, Свилен Русев 29, 49, 33, 27, 43, 20, 51, 47, 31, Тракия Павилион, Павилион, 8, 5, 33, 45, 48, 26, 42, 23, 40, 37, 28, 49, 22, 32, 2, 47, 39, 25, 36, 27, 30, 46, 38, 52, 43, 34, 50, 44, 1, 41, 3, 4, 44 6, 6 6, 7, 6, 3 В, Хайдут Миленко 16, 11, 5, 20, 31, 28, 13, 26, 14, 12, 30, 4, 29, 34, 21, 23, 7, 1, 22, 10, 9, 32, 2, 15, 36, 24, 8, 25, 27, 3, 6, 19, 38, 17, 18, Христо Смирненски 14, 6, 4, 19, 12, 17, 21, 10, 8, 5, 3, 7, 1, 18, 22, 23, 16, 20, 25, Цар Самуил 6, 3, 5, 22, 14, 9, 1, 10, 7, 8, 12, 4, 17, 22, Янтра 16, 6, 12, 8, 25, 11, 3, 10, 15, 13, 1, 21, 5, 19, 23, 4, 17, 9а, 2, 9, 14, 2а, Кв.95

На 02.11.2020 г. /09:31 – 12:30 ч./ – Радомир: Автогарата 10, 8, 6, Фургон С Площадка, 7, 9, 9 9, 11, Велчо 27, 40, 36, 33, 34, 42, 28, Гарата 9, 1, Иван Вазов 31, 31, Искър 2, 6, 7, 14, 5, 3, 1, 10, 11, 13, 9, 16, 12, 4, Отец Паисий 1а, 1, Райко Даскалов 62, Янтра 16

На 05.11.2020 г. /10:01 – 14:30 ч./ – Радомир: Цар Симеон 3

На 03.11.2020 г. /10:01 – 12:30 ч./ – Радомир ЮЗДП ДПТП ДГС РАДОМИР

На 02.11.2020 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 03.11.2020 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 04.11.2020 г. /09:30 – 15:00 ч./ На 05.11.2020 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: XXVІІ-XXVІІІ Кв.12

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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