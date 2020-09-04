Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник, обслужвана от „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, за периода 08.09-11.09.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 08 септември – 11 септември 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 08.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 10.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърло: Общ.Брезник

На 08.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 09.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 10.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 11.09.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горни Романци

На 10.09.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Брезник: Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Воин 4, 2, Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91, 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, Жданов 13, 15, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Мала Река 2, Пети Конен Полк 2, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11, 3, 9, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, Шипка 41, М.Ерешин, В Двора На Вп

На 10.09.2020 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Филипов 12, 22, 28, 14, 8, 30, 20, 26, 10, 24, 16, 5, Ангел Коцелянов 15, 26, 24, 11, 22, 28, 13, 19, 17, Андрей Михайлов 101, Велин Ваклинов 11, 15, 6, 1, 7, 5, 3, 12, 17, Георги Ив Бунджулов 16, 57, 5, 42, 34, 47, 57, 57а, 48, 47, 16, 20, 49, 56, 70, 41, 32, 59, 51, 55, 43, 41, 51, 46, 50, 52, 36, 54, 43, 44, 38, 59, Георги Стефанов 18, 22, 23, 17, 25, 16, 23а, 20, 24, 19, 14, 21, 14, 12, Д-Рйордан Стефанов 11, Йордан Стефанов 9, 13, 11, 7, Лазар Лумбаров 1, Макаренко 24, Марин Асенов 5, 4, Нестор Петров 12, Съблекалня, 4, Пролетарска 1, 3, 5, 7, 11, Първи Май 3, 10, 7, 5, 8, 8, 6, Радослав Григоров 3а, 4, 1, 6а, 2, 3, 13, 4а, 6, Росица 1, 2, 4, 3, Стадион 6, 4, 10, 8, 10а, 2, Цвета Лумбарова 23, В Двора на училището

На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брусник

Община Ковачевци и община Радомир

На 08.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 10.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Егълница: Къща, Вила

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Байкалско: 084033 , Общ.Радомир-Мах.Накева, Къща

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Буново, Мах. Чакъревска

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Дебели Лаг: Къща, Къща, До Паметника На Свилен Русев, Храм

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Драгомирово, Общ. Радомир: 1 УПИ 019012

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Егълница: П-Л VI-70, Кв.8 , УПИ IV, Кв 12 , УПИ VI-260, Кв.15 , УПИ X-306, Кв.15 , УПИ XII-197, 198 Кв. 28 , Къща, Вила

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Жедна: Вила, Центъра

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Житуша: П-Л ІV Пл.№711, Кв.56 , УПИ V-675, Кв.52 ,

УПИ VІ , Вила, Къща

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Кв.1, УПИ ХІV, Махала Канджулица, Махала Пириница , Парцел V-220, Кв.12 , УПИ II-492 Кв.41 , УПИ III-345, Кв.34 , УПИ V-138 Кв.24 , УПИ V-310 Кв.34 , УПИ VI-332 Кв.39 , УПИ VI-441 , УПИ VII-69, Кв.13 , 1, До Фурната, Къща

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Калище: IV-278, Кв.29а , УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Касилаг: X-130 , УПИ ІІІ-230 , УПИ ХІV-191 , Къща

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Кленовик: II-169, Кв.15 , VI-5 , Кв.20 , Стопански Двор, До Митко Пожарникара, М/У Житуша И Кленовик, Бунгало, Вила, 4, 7, 6, 8, 4

На 09.09.2020 г. /09:31 – 11:00 ч./ – Углярци

На 09.09.2020 г. /14:01 – 15:00 ч./ – Беланица: 10 Вила

На 09.09.2020 г. /14:01 – 15:00 ч./ – Егълница

На 09.09.2020 г. /14:01 – 15:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Махала Канджулица

На 09.09.2020 г. /14:01 – 15:00 ч./ – Негованци: VI-355 , Махала Канджулица , УПИ -130 Кв.37

На 09.09.2020 г. /14:01 – 15:00 ч./ – Поцърненци: Махала Калугерски Чифлик 65 , Хан, Фургон

На 09.09.2020 г. /14:01 – 15:00 ч./ – Прибой: Фасулкова Махала, Къща, Мах.Гърбева, Вила, Мах. Кайтаска Къща, Бунгало

Община Перник

На 08.09.2020 г. /09:01 – 15:00 ч.; 09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Чуйпетлово: УПИ 4-194, Кв.18

На 09.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:00 – 14:30 ч./ – Перник: Ален Мак 32, 30, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 39, 22, 16, 28, 41а, 41, 43, 20, 49, 45, 51а, 18, 53, 53а, 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Балван , Бузлуджа 3 А, 1, 3, 6, 7, 5, 4, 2, Васил Априлов 10, Витоша 2а, 98, 98, 77, 82а, 82, 83а, 80, 75а, 81, 96, 90, 72, 75, 86, 84а, 76, 79, 73, 88, 83, 74, 77б, 75б, 87, 92, 77а, 78, 94, 78а, 85, 84, Вихрен 25, 23, 22, 20, 2, Дъга 5а, 11, 2, 9, 1, 1а, 5, 3, 13, 7, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Кръстец 1, 3, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, Люлин 12, 9, 15, 50, 40, 54, 24, 44, 69, 51, 38, 53, 61, 59, 58, 71, 44а, 46а, 48, 63, 43, 34, 67, 35, 33, 47, 28, 30, 49а, 32, 67а, 42, 26, 55, 49, 37, 53а, 52, 26, 65, 41, 45, 50, 57, Малашевска 1, 14, 6, 11, 13, 2, 15, 7, 17, 12, 4, 8, 9, 15а, 5, 3, 10, Мальовица 1, 3, 7, 2, 5, 5а, 1а, Мургаш 6, Оборище 78, 73, 85, 79, 75, 71, 63, 61, 70, 55, 59, 56, 66, 52, 81, 89, 68а, 57, 64, 79а, 87, 85а, 83, 67, 72, 65, 55, 77, 60, 91, 58, 74, 54, 81а, 62, 76, 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, 115, 69, Острица 3, 4, 2а, 1, 2, 5, Отец Паисий 65, 63, 63, 69, 98, 98, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Пантелеи 10, 12, 12, 14, Петрохан 1, 4, 7, 2, 3, 5, ПИ рин 27, 10, 23, 8, 20, 6, 25, 19, 18, 4, 35, 12, 16, 33, 9, 15, 21, 31, 22, 17, 10, 22, 29, 8, 14, 11, Протожерица 22а, 5, 14, 7, 43, 29, 17, 3, 23, 18, 28, 12, 31, 36, 15, 38, 13, 34, 19, 24, 35, 16, 39, 13а, 6, 41а, 21, 32, 22, 41, 30, 37, 33, 11, 26, 4, 8, 10, 25, 20, 9, Рила 8, 2, 10, 4, 4, 1, 5, 6, 12, 50, 48, 44, 52, 46, 38, 42, 37, 35, 38а, 38б, 40, 21, 28, 20, 24, 11, 3, 23, 33, 31, 30, 11, 26, 34, 30, 16, 29, 18, 9, 22, 27, 36, 25, 32, 7, Родопи 4, 6, 7, 3, 2, 1, 5, Роза 3, 5, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, Селимица 8, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско шосе 38, 38, 40, 38, 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Средец 36, Стара Планина 24, 26, 28, 29, 23, 17, 22, 19, 25, 14, 34а, 33, 20, 37а, 37, 19, 32, 30, 34, 31, 17, 42, 41, 38, 35, 56, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 43, 55, 44, 50, 40, 65, 61, 53, 54, 57, 47, 45, 63, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 63, 64а, 60, 69, 66, 55, 72, 59, 80, 46, 57а, 75, 77, 55а, 78, 84, 47в, 61а, 61, 53, 64, 56, 71, 40, 50, 58, 55б, 86, 52, 68, 38, 54а, 62, 82, 44, 53а, 42, 51, 44а, 36, 47а, 47, 74, 47б, 58а, 54, 38, 57, 49, 90, 48, 76, 51а, 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, 41, 43, Странджа 3, 11, 6, 8, 5, 4, 2, 1, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3, Чавдар 14, 15, 13, 10а, 12, 7, 11, 17, 10, 9, 14а, 6, 3, 4, 1, 8, Шибой 1, 5, 3, Шипка 5, 9, 6, 3, 7, 2

На 09.09.2020 г. /09:01 – 14:30 ч./ – Перник: Ален Мак 32, 30, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 39, 22, 16, 28, 41а, 41, 43, 20, 49, 45, 51а, 18, 53, 53а, Витоша 98, 98, Вихрен 2, Люлин 50, 40, 54, 24, 44, 69, 51, 38, 53, 61, 59, 58, 71, 44а, 46а, 48, 63, 43, 34, 67, 35, 33, 47, 28, 30, 49а, 32, 67а, 42, 26, 55, 49, 37, 53а, 52, 26, 65, 41, 45, 50, 57, Рила 50, 48, 44, 52, 46, Роза 3, 5, Стара Планина 42, 41, 38, 35, 56, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 43, 55, 44, 50, 40, 65, 61, 53, 54, 57, 47, 45, 63, Стоян Заимов 41, 43, Чавдар 6, 3, 4, 1, 8

На 10.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 10.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Даскалово: Втора

На 10.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл.Път Е79, 1, Гл.Път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, ПИ рин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, с/у Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, 1

На 10.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52 , Рударски Път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 10.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път , Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква , Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 10.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Рударци: 1452 , 3-Ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, VI-001267 Кв.82 , XCVI-2228, Кв.21 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло с/у №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, Тп Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дулова , Дунав , Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо , Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил И Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, Тп Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова , Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 Къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С.Рударци УПИ -VІ-11007, 11008 Кв.71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 10.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов , Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Извън Регулация С.Студена Кариера , Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капи- тан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец , Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ Ii-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 10.09.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Ка ПИ тан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец , Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 10.09.2020 г. /09:01 – 15:00 ч.; 09:01 – 09:30 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 11.09.2020 г. /08:46 – 09:30 ч.; 11:45 – 13:00 ч./ – Перник: Аврора 2, 13, 7, 7а, 10, 11, 15, 3, 4, 5, Александър Стоянов 1а, 17, 3, 3а, 20, 27, 40, 1, 33, 29, 24, 36, 5, 8а, 25, 22, 19, 10, 35, 9, 7, 32, 21, 38, 31, 8, 23, 6, 11, 39, 37, 15, 48, 44, 45, 50, 43, 51, 47, 49, 46, 41, 42, Асен Търновски 16, 6, 4, 3, 10, 12, 5, 16, 14, 2, 8, Белоградчик 21, 19, 10, 2, 14, 1, 15, 12, 25, 11, 23, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 5, 13, 7, 4, Бор 3, 1, 2, 7, 5, 6, 4, Боян Чонос 3, Ваклин Церковски 16, Валентина Терешкова 8, 3, 9, 5, 2, 1, 15, 13, 11, Вела Пеева 32, 18, 37, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 15, 23, 27, 20, 33, 18а, 12, 31, 26, 13, 16, 26а, 35, 29, 25, 5, 24, 23, 17, 47, 51а, 62, 49, 46, 52, 59, 51, 53, 50, 57, 60, 48, 56, 55, 61, 70, 66, 72а, 64, 68, 72, 38, 1, 8, 4, 39, 2, 9, 3, 36, 11, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44, Димитър Благоев 31, 76, 70, 90, 94, 78, 29, 90, 74, 45а, 66, 43, 96, 33, 72, 88, 43а, 92, 86, 86а, 68, 80, 31, 96а, 45, 84, 82, 113, 99а, 159, 111, 113, 99, 117, 111, 172, 104, 37, 39, 132, 67, 118, 45, 55, 59, 65, 41, 55, 118, 112, 67, 69, 79, 83, 126, 124, 122, 77, 108, 110, 61, 130, 73, 116, 39а, 81, 85, 79, 100, 63, 65, 56, 126а, 102, 98, 106, 128, 134, 53, 126, 71, 75, Добри Миланов 2, 7, 6, 16, 3, 5, 19, 9, 18, 12, 23, 10, 8, 7а, 15, 21, 4, 14, 11, 2, 25, 1, 17, 33, 22, 26, 30, 20, 31, 27, 35, 28, 29, Дъбрава 28, 10, 23, 22, 6а, 33, 16, 27, 16, 12, 25, 21а, 4, 24, 8, 5, 32, 13, 17, 19, 15, 29, 31, 2, 1, 6, 33а, 11, 18, 21, 3, 18, 20, 14, 9, 30, 7, Еднофамилни Къщи 5, 3, 10, 4, 2, 9, 1, 8, 7, 6, Жива Вода 3, 1, 11, 5, 2, 7, 6, Йордан Лютибродски 1, 4а, 6, 3, 4, 9, 10, 2, 5, 7, 11, 34, 20, 33, 17, 16, 30, 20, 32, 18, 19, 14а, 24, 29, 12, 13, 26, 27, 22а, 28, 15, 14, 26, 25, 21, 23, 33а, 31, 17, 37, 43, 40а, 48, 53, 35, 50, 42, 58, 54, 39, 38, 54, 45, 55, 52, 41, 49, 40, 47, Калофер 8а, 3, 16, 6, 14, 12, 1, 10, 4, 5, Кирил Тупанков 8а, 26, 6, 25, 14, 12, 24, 16, 18, 1, 19, 6, 17, 9, 23, 3, 8, 20, 22, 24а, Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 2, 7, 4, 17, 15, 19, 9, 8, 21, Крум Накев 16, 14, Кръстина Михайлова 13, 10, 5, 11, 2, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 3а, Кюстендил 10, 13, 11, 16, 15, 12, 5, 14, 17, 18, 9, 7, 3, 6, 4, 6а, 1, 8, Лазар Робев 10, 8, 10, 6, Ленин 2, 4, 3, 13, 7, 15а, 17, 18, 14, 20, 23, 7, 19, 16, 15, 5, 6, 6, 6а, 20, 28, 34, 41, 26, 22, 29а, 37, 31а, 32, 38, 24, 25, 29, 35, 31, 33, 33а, Лиляна Димитрова 4, 6, 15, 2, 5, 7, 1, 19, 9, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 14, 8, 10а, 10, 20, 17, 23, 22а, 21б, 32, 19, 25, 28, 22, 29, 30, 26, 30а, 21а, 27, 24, 34, 38, 46, 48, 37, 54, 35, 45, 52, 49, 47, 46а, 37 Б, 42, 33, 43, 36, 41, 38, 50, 51, 40, Мадарски Конник 4, 6, 12, 3, 8, 16, 14, 10, Малчика 5, 3, 1, Маниш 9, 9, 11, Мануш Войвода 17, 19 Жилищна Сграда, .12, 15, 14, 13, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 4, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 5, 8, 9, Металург 5, 2, 7, 17, 3, 9, 11, 19, 1, 13, Момин Проход 5, Никифор Панкев 30, 45 А, 49, 22, 53, 43, 37, 26, 55, 35, 32, 57, 71, 59, 47, 45, 28, 51, 41, 31, 33, 18, 10, 17, 15, 8, 2а, 27, 19, 16, 13, 6, 2, 21, 14, 11, 4, 6, 25, 12, 9, Никола Вапцаров 10а, 3, 2, 1, 10, Николай Островски 12, 7, 14, 2, 8, 10, 6, 4, 2а, 5, 1, Огнян Ягодински 4, 2, 1, 6, Огоста 33, 28, 21, 18, 37, 24, 23, 22, 29, 20, 39, 31, 32, 35, 27, 25, 41, 16, 36, 34, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45, Опълченска 1, 3, 13, 6, 18, 17, 9, 7, 5, 10, 2, 16, 14, 22, 8, 20, 15, 12, Паисий Хилендарски 3, 2, 6, 4, 3, 5, 3, 1, 7, Пещера 9, 10, 11, 7, 17, 1, 3, 16, 7, 27, 8, 6а, 19, 12, 2, 6, 4, Пушкин 12, 14, 1, 9, 11, 8, 13, 3, 5, 6, Ракитовец 3, 14, 1, 4, 7, 1а, 2, 15, 8, 10, 5, 13, Рахила Ангелова 2, 3, 5, 6, 1, 2, 2, 14, 10, 12, 4, 8, 5, 20, 32, 9, 13а, 7, 11, 24, 16, 28, 26, 28а, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 34, 15, 21, Родина 1, 4, 6, 8, 2, Свети Спас Храм, Сините Вълни 7, 4а, 3, 1, 4, 5, 6, 3а, Станке Димитров 1, 9, 18, 8а, 26, 1, 38, 7, 34, 2а, 36, 20, 19, 10, 5, 22, 14, 15, 40, 8, 24, 4а, 7а, 28, 2, 3, 16, 4, 12, 16а, 5а, 21, 6, 32, Страцин 11, Тинтява 7, 3, 7, 2, 1, 5, Тодор Йорданов 4, 2, У ПИ -665, Кв.47 , Училищна 1, 9, 11, Хан Крум 2, 23, 8, 29, 1, 15, 25, 3, 7, 5, 11, 4, 6, 19, 6а, 9, 17, Христо Кърпачев 3, 6, 1, 4, 3, 3, 2, Цветна Градина 4, 2, 8, Църква 1, 1, 9, 15, 5, 19, 3, 13, 7, 1, 11, 6, 2, 17, Черни Връх 2, 3, 7, 5, 8, Черно Море 2а, 9, 5, 8, 1, 4, 6, 2б, 6, Явор 1, 6, 2, 9, 10, 12, 4, 14, 8, 16, 3, 7, 11

На 11.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Кралев Дол: 3-Ти Март 20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24, 13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5, Божилец 7, 5, Боян Витков 13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2, В.Левски 14, 12, 1, 13, 21, Васил Левски 6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13, Велико Търново 11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8, Волга 21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1, Голо Бърдо 7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10, Граничар 4, 2, 5, 3, 32, Къща, 8, 1, Драва 4, 2, Дунав 4, 2, Дъбрава Къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21, Еделвайс 2, 1, Извора 8, 4, 6, 5, Изгрев 9, Искър 11, 3, 10, 17, 7, 9, 8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11, Калофер 6, 3, 2, 1, Калужерец 14, 10, 15, 8, 1, Лале 9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38, Люлин 8а, 2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7, Люляк 5, 9, 10, 14, 11, Махала Айдарица 11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5, Махала Орниче 3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2, Металург 8, 3, 16, 35, 11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8, Минзухар 1, 10, 2, 4, 10, 7, Миньор 3, 5, Орниче 6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2, Отец Паисий 17, 27, 31, 29, 35, 55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12, 21, 9, 13, 24, 8, 10, Родо ПИ 12, 1, 7, 33, 4, 15, Светлина 3, 2, 1, Синчец 3, Славей 1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5, Струма 14, 8, 4, 6, 5, 7, 2, Фуражомелка

На 11.09.2020 г. /09:01 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Перник: Аврора 1, Айдарица 4, Баба Парашкева 4, 1, 3, 6, 1, 5, 7, 2, Балева Махала/Даскалово/ , Белоградчишки Скали 5, 6, 1, 2, 3, 18, 7, Бор 7, 2 Срещу Д Л В, Боровец 21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4, 4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, 12, 7, Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5, Волга 69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, 4, 67, Грамаге 7, 20, 29, 17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8, Димитър Благоев 191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195, 183, 189, 280, 197, 195, 187, 274, 137, 141, 146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234, 146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222, 115, 155, 138, 154, 208, 89, 216, 220, 250, 171, 182, 192, 198, 242, 200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152, 117, 236, 194, 119, 131, 222, 194, 240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178, 157а, 246, 178, 192, 148, 230, 140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262, Димитър Хранов 3, 3а, 2, Драва 3, 1, 4, 2, Евгении Ачанов 7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3, Жива Вода 1, Ивайло 1, Йордан Лютибродски 67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81, Климент Охридски 8, 12, 10, 6, 1, 2, 4, Костенец 7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1, Кралевски Път 22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, 1, Лазар Робев 4а, 4, 2, Леденика 4, 1, 2, 6, 10, 1, 12, Ленин 90, 111а, 85, 99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68, 50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74, 70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40, 47, Мах.Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, Мах.Чешкарова , Момин Проход 1, Пещерско Шосе 23, Райко Даскалов 4а, Ракитовец , Рилски Езера 8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а, Станке Димитров 46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60, УПИ І Кв.81 , Христо Ботев 2, 11, Христо Македонски 2, 4, Христо Смирненски 78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5, Църква Кр.Път, Чехов 1, Чуйпетлово 1, 3, 4, 2, 6, 5, 6, 1

На 11.09.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ – Перник: Балева Махала/Даскалово/ , Мах.Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, Мах.Чешкарова , Пещерско Шосе 23, Ракитовец , Църква

На 11.09.2020 г. /09:16 – 13:00 ч./ – Кралев Дол: Кралевски Път

Община Радомир

На 08.09.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Друган: Мах.Егреците Къща, Вила

На 08.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 10.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Прибой: Фасулкова Махала, Къща, Мах.Гърбева

На 09.09.2020 г. /13:46 – 15:16 ч./ – Радомир: Върба

Община Трън

На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Долна Мелна

На 08.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Мракетинци: Вила, 1

На 09.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Забел: Къща

На 09.09.2020 г. /09:16 – 16:30 ч./ – Туроковци: Вила

На 10.09.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 11.09.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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