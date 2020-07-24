Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 27-31.07.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 27 юли – 31 юли 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 27.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Телеугоително стопанство с.Конска

На 28.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 29.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 30.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – част от с.Долна Секирна

На 31.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – част от с. Долни Романци

Община Перник

На 27.07.2020 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Брезник 2, Владислав Граматик 37, 49, 53, 63, 57, 75а, 47, 73, 71, 75, 39, 35, 27, 43, 61, 65, 43а, 49а, 45, 69, 41, 1, 67, Граово , Добри Чинтулов 1, 9, 13, 5, 3, 6, 4, 2, 12, 7, 10а, 15, 11, 10, 8, Зад Държавен Архив , Инжинерен 14б, 12б, 6 А, 12а, 6, 18а, 14а, 12в, 16б, 14г, 18в, 16в, Кракра Пернишки 14, Магазин, 1, 4, 4, 1, 2, 1, Михаил Георгиев 2, Презвитер Козма 2, 1, 5, 3, 4, Радомир 1, 1, Самоков 1, Св.Иван Рилски 1, 1, 1, 1, Тако Пеев 1, Тодор Влайков 12, Тодор Паница 19, 5, 24, 4, 10, 8, 14, 26, 15, 22, 6, 17, 11, 7, 2, 12, 16, 4, 20, 13, 18, 1, Физкултурна 1, 18, 1, 16, 12, Парка, 18г, Централен Градски Парк , Каравана На Входа На Парка, Парка

На 27.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: Xcvi-2228, Кв.21 , Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Дулова , Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Кало 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Михаил Дойчев 24, 28, ПИрин , Пловдив 27, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Свищов 25, 17, Трън 8, 2, 4 Къща, 12, УПИ Lxxxiv-2229, Кв.21. , Ястребец 2, 5, 6, 7

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 15:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Перник: Ахелой 1а, 3, 12, 3а, 1, Баба Тонка 7, 18, 15, 1, Бела Вода 8, 10, 2, 87, 311а, 339, 332, 307, 316, 362, 19, 12, 319, 8б, 22, 9, 358, 304, 328, 8, 338, 13, 320, 321, 2, 315, 337, 21, 329, 20, 336, 11, Канцелария, 17, 334, 317, Селекц.Център, 320, 322, 3, 1, 39, 340, 15, 18, Зад Кметството, 333, 311, 335, 25, 314, 330, 361, 313, 333, 351, 371, 372, 369, 363, 364, 349, 365, 379, 374, 383, 357, 354, 352, 355, 345, 350, 377, 336, 368, 370, 347, 366, 381, До Мтп Расолкова Махала, 341, 375, 373, 353, 348, 376, 378, Боянски Водопад 1, Градина , Григорий Цамблак 2 Читалище, Емине 6, Иван Асен Втори 18, 13, 11, 26, 34, 19, 62, 29, 28, 23, 8, 3, 30, 12, 11, 1, 36, 22, 32, 17, Бензиностанция, Клокотница 12, 4, 1, 3, 6, 2, 10, 8, Матей Преображенски 2, Света Гора 21, 15, 18, Симеон Радев 9, Симеоновград 20, 5, Хан Аспарух 2, 12, 25, 15, 8, 3, 27, 10, 19, 17, 6, 16, 22, 11, 4, 28, 10, 30, Хан Омуртаг 39, 22, 37, 43, 33, 35, 41, 20, Цар Самуил 1, 2, 3, 7, 6, 5, 4

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Батановци: 3ти Март 28, 36, 22, 16, 24, 34, 12, 30, 10, 20, 6, 18, 4, 26, 8, 56, 3, 36, 42, 58, 54, 62, 42, 44, 38, 40б, 9, 64, 60, 40, 2, До Ж.П Гара, 1, 3, 40а, 46, 7, 46, 1 1, 56, 1, 6ти Септември 1, 5, 3, 2, 21, 27, 23, 15, 25, 6, 19, 13, 9, 11, 2, 25, 4, 17, 29, 8, Акация 1, Александър Стамболийски 17, 9, 12, 11, 5, 8, 3, 2, 15, 10, 14, 13, 19, 16, 36, 9, 54, 29е, 58, 18, 62, 20, 32, 29а, 21, 28, 46, 30, 36, 60, 34, 25, 52, 18, 48, 27, 42, 29, 44, 24, 40, 50, 23, 22, Батан Войвода 3, 6, 1, 4, 2, 15, 5, 19, 16, 11а, 25, 12а, 20, 7, 18, 21, 14, 11, 13, 17, 22, 23, 9, 12, 8, 22, Бистрица 16, 18, 1а, 4, 1, 16а, 22, 8, 20, 6, 12, Братя Миладинови 4, 2, 16, 7, 13, 8, 14, 9, 5, 12, 12а, 1, 11, 10, 6, Васил Левски 13, 3, 5, 13а, 1, 9, 7, 11, Владимир Заимов 25, 42, 44, 31, 38, 43, 41, 37, 40, 33, 36, 39, 29, 27, 42а, 23, 21, 37 А, Георги Бенковски 7, 3а, 3, 1, 6, 5, 8, Граово 6, 2, 91, 72, 79, 78, 89, 85, 71, 68, 87, 76, 80, 74, 81, 73, 70, 77, 83, 75, 52, 64, 43, 30, 31, 39, 3, 50, 19, 61, 17, 41, 63, 25, 29, 62, 46, 60, 44, 42, 58, 34, 21, 11, 56, 32, 37, 51, 20, 17, 65, 36, 10, 45, 5, 27, 40, 38, 7, 64а, 35, 9, 59, 23, 8, 69, 18, 55, 13, 7, 12, 67а, 26, 57, 67, 49, 47, 54, 22, 24, 14, Желю Демиревски 18, 22, Княз Борис I 2, Коста Тричков 20, 11, 15, 14а, 5, 18, 23, 22, 6, 7, 4, 26, 19, 12, 24а, 3, 2, 9, 14, 10, 1, 13, 24, Любен Каравелов 8, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 2, 11, Мах.Делниче 19, 17, 21, 25, 23, 16, 20, 22, 9, 29а, 7, 12, 5, 4, 13, 31, 26, 30, 3, 6, 11, 32, 29, Никола Вапцаров 17, 11, 4, 5, 16, 2, 10, 13, 7, 3, 9, 19, 12, 17, 14, 28, 30, 49, 31, 43, 51, 45, 27, 32, 53, 34, 29, 45а, 25, 36, 49а, 38, 35, 37, 39, 47, 41, 55, 24, 20, 18, 23а, 22, 23, 21, Панайот Волов 2, Св.Св.Кирил И Методий 53, 42, 74, 24а, 29, 46, 37, 36, 51, 47, 41, 2, 130, 132, 128, 34, 40, 22а, 21, 29, 14, 17, 43, 18, 15, 24, 12, 45, 24, 10, 20, 16, 27, 35, 12а, 19, 27, 22, 12, 43, 7, 7, 8, 2, 25, 22, 5, 27, 5, 4, 6, 11, 6, 19, 9, 3, Средорек 2, 9, 5, 1, 8, 6, 4, 12а, 3, 10, 22, 7, 11, 12, 14, 13, 16, Старо Село 1, 2, 9, 3, 5, 4, Стефан Караджа 2, 11, 1, 5, 4, 6, 9, Стране 51, 52, 47, 53, 49, 4, 45, 56, 48, 44, 50, Струма 19, 23, 22, 13, 26, 17, 27, 27, 33, Трендафил Георгиев 18, 1, 5а, 9, 2, 14, 7, 5, 12, 10, 16, 6, 3, 2а, 8, Христо Ботев 9, 14, 12, 10, 16, 38, 24а, 15, 19, 24, 21, 34, 23, 27, 26, 32, 33, 29, 35, 25а, 37, 17, 22, 31, 20а, 33а, 30, 18, 28, 25, 20, 36, 9, 40, 9 9, 40, 7, 6, 2, 3, 4, 8, 5, Христо Смирненски 9, 5, 11, 7, 2, 3, 5а, 16, 27, 23, 19, 29, 14, 17, 21, 10, 13, Шипка 2, 4, 7, 1, 5, 3, 11, 9, Павилион, Автоспирка, Гарата, 1, 9, 37, 13

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Богданов Дол: 793 , Васил Левски 4, 6, Витоша 15, 22, 24, 9, 31 А, 5, 18, 26, 5, Георги Сава Раковски 23, 10, 29, 21, 2, 37, 42, 20, 15, 46, 20, 2, 11, Иван Вазов 5, Иглика 2, 1, 4, Извор 11, 8, 10, Китка 36, 6, 12, 14, 9, 11, 5, 1, 2, Княз Александър Батенберг 8, 6, 4, Княз Борис I 64, 32, 48, 11, 35, 46, 34, 40, 33, 31, 49, 20, 22, Любен Каравелов 4, 6, Люлин 2, Мах.Дълга Бара 3, Мах.Стаменова 6, 52, 31, 8, 36, 40, 9, 4, 45, 41, 23, 63, 28, 64, 37, 50, Вила, 55, 30, Къща, 25, 26, 27, 11, Помпа, Отец Паисий 17, 5, 15, 13, 3, 11, 17, 19, 2, 7, Петър Берон 15, 13, 17, 7, 5, ПИрин 2, 6, 29, 3, 10, 28, 4, 1, 14, 1, Пчела 3, 12, 6, 8, Рила 6, 18, 19, 9, Стара Планина 42, 19, 9, 7, 14, 32, 12, 30, 17, Струма 16, 5, 14, 13, 4, 9, 1, 20, 3, 6, 8, 11, 9, 16, Теменуга 15, 22, 7, 12, 3, Хан Аспарух 77, 40, 33, 31, 27, 43 А, 14, 37, 5, 2, 29, 20, 35, 11, 15, 23, 12, 1, 45, 43, 7, 17, 21, 39, 9, 18, 38, 65, 67, 69, 51, 36, 49, 75, 73, 26, 47, 63, Христо Ботев 19, 5, 15, 13, 7, 8, 2, 9, Христо Смирненски 5, 18, 27, 7, Цар Калоян 20, 14, 6, 12, 16, 14, 20, 4, Цар Симеон 20, 24, 56, 41, 48, 32, 29, 36, 27, 39, 43, 52, 37, 50, 47, 38, 17, 54, 21, 34, 26, 30, 50, 28, Чучулига 7, 6, 5, 8, 13, 18, 4, 3, Магерница, В Стопанския Двор, Къща, Краварник, 2, 6, 8, 4, 7, 3, Кланница

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Вискяр: Іі-253 Кв.30 , Близо До Кмета

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Витановци: Васил Левски 50а, Кракра Пернишки 11, 1, П-Л Іv-241, Кв.29 , УПИ І-51 Кв.14 , 3

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – с.Зидарци

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Мещица: Адалберт Антонов 12, 11, 6, Александър Димитров 8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26, Александър Невски 4, 2, 1, 3, 5, Александър Стамболийски 15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13, Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов 1, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 Къща, 35, 4, .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, Васил Левски 24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25, Велин Сърбов 5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4, Генерал Гурко 22, 20, 2, 13, 18, 1, 4а, 14, 4, 11, 20, 6, 16, Генерал Скобелев 12, 4, 2, 4, 3, Генерал Толбухин 5, 1, 3, 4, 8, 7, 10, Генерал Тотлебен 14, 27, 24, 29, 21, 7, 9, 11, Гео Милев , Георги Бенковски 2, Георги Димитров 11, 13, 22, 4, 17, 10 Къща, 3, 7, 1, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, Георги Сава Раковски 2, 4, 1, 4, Гоце Делчев 8, 12, 5, 15, 7, Даме Груев 1, 5, 1, 3, 4, Детелина 10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, 100, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23, Еделвайс 1, 3, 2, Елена Георгиева 1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15, Елин Пелин 3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1, Захари Стоянов 1а, 11, Иван Вазов 11, 9, 5, 7, 1, 3, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27, Капитан Петко Войвода 9, 11, 5, Кв.3 УПИ Vііі-165 , Кокиче 5, 15, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 Къща, 2, Леонид Брежнев 4, 2, 3, 5, 8, 9, 10, Лилия 4, 2, Лиляна Димитрова 1, 2 Къща, 7, 5, Маршал Жуков 3, Митко Палаузов 6, 9, 2, Никола Вапцаров 19, 10, 15, Никола Парапунов 11, 6, 8, 5, 3 Къща, Октомврийска Революция 11, 8, 21, 3, 13, 4, 12, 10, 5, 19, Пейо Яворов 3, Път №63 , Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1, С. Мещица, Стадион, Пл.№140, Кв62 , Свилен Русев 10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1, Сергей Румянцев 1, Синчец 2, Станке Димитров 5, Хviii Кв.55а , Юрий Гагарин 6, 3, 4, 1, 2, Ястребино 12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10, 76, Спирка &Quot;Бенковски&Quot;

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Радуй: Вз Шумака, Вила, Къща

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Расник: Бобош 2, Брод 1, Ибровица 17, Казанджийска 27, Околовръстен Път 48, 15, Първи Май 16, Фургон, Къща

На 27.07.2020 г. /09:16 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:00 ч./ – Ярджиловци: Ален Мак 6, 6, Арда 4, 2, 3, Асен Китанов 1, 12, 14, 4, 6, 5, 5, 6, 14, 12, 1, 4, Велин Асенов 6, 16, 13, 8, 3, 11, 2, 10, 16, 2, 6, 3, 10, 8, 13, 11, Георги Димитров 13а, 7, 10, 22, 6, 3, 12, 15, 5, 19, 11, 18, 9, 16, 14, 13, 8, 1, 9, 13, 5, 12, 1, 6, 15, 11, 14, 22, 10, 19, 7, 3, 13а, 8, 16, 18, Девети Септември 53, 34, 1, 37, 11, 33, 41, 5, 39, 28, 32, 35, 24, 21, 27, 4, 26, 31, 43, 9, 17, 8, 29, 30, 3, 45, 25, 35а, 7, 41а, 1, 8, 7, 41, 33, 31, 45, 32, 43, 35а, 4, 30, 25, 11, 24, 35, 21, 28, 37, 3, 26, 9, 41а, 5, 17, 29, 39, 27, Иван Алексиев 14, 16, 9, 6, 24, 23, 8, 5, 10, 18, 19, 25, 7, 4, 22, 13, 15, 28, 17, 2, 21, 12, 23, 16, 18, 9, 4, 6, 22, 7, 24, 14, 25, 2, 10, 8, 12, 17, 5, 19, 28, 15, 21, 13, Йордан Станоев 6, Китка 13, Кракра 13, 3, 7, Никола Вапцаров 7, 15, 4, 14, 4а, 8, 10, 1, 9, 3, 12, 2, 10, 9, 2, 7, 4а, 14, 15, 3, 4, 12, 1, 8, Оборище 2, 5, 2, 5, Орниче 12, 26, 13, 10а, 1, 9, 8, 32, 7, 5, 19, 28, 30, 10, 3, 34, Осоица 1, 5, 4, 2, 4, 1, 5, 2, Перник 5, 4, 7, Първи Май 9, 3, 4, 7, 5, 6, 10, 13, Рила 4, 8, Свилен Русев 3, 1, Средна Гора 7, 11, 9, 13а, 13, 5, 2, 3, 6, 1, Стара Планина 3, 5, 9, 7, 1, 11, 11, 7, 5, 9, 1, 3, Струма 4, 4, Тодор Димитров 4, 3, 2а, 6, 21, 15, 19, 13, 2, УПИ Xx-744, Кв.60 , Христо Смирненски 4, 6, 21, 16, 3, 18, 12, 3а, 6, 18, 3а, 12, 21, 16, 3

На 27.07.2020 г. /12:00 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Ален Мак 48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46, Бабуна 1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4, Багова Махала 28а, Балван 25, 17, 20, 3, 6, 5, 17а, 1, 22, 2а, 20а, 9а, 24, 11, 4, 13, 12, 15, 9, 7, 27, 16, 10, 2, 17, 10а, 23, 8, 7а, Балкан 3, 6, 4, 1, 2, Батуля 4, 8, 6, 8, 3, 10, 7, 2, 9, 5, Беласица 32, 27, 25, 28, 25, 23, 8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 14, 13, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7, Боянова Поляна 12, 2, 10, 14, 8, 6, 16, 4, Буная 17, 7, 13, 19, 9, 5, 15, 11, 3, 2, 1, 2а, 4, 6, 8, 26, 22, 8, 16, 12, 22, 24, 14, Венец 14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20, 25, 7, Верила 31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37, 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13, Веслец 7, 8, 14, 12, 4, 3, 10, 10, 12, 14, 2, 1, 6, 18, 11, 5, 9, 16, 8, 13, 18, 5, Витоша 14а, 5, 21а, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 20, 19, 13, 10, 9, 11, 3, 16, 71, 71, 66, 58, 59, 55, 65а, 63, 65а, 57, 69, 68, 60, 61, 64, 65, 70, 62, 65, 67, 62, 58, 46, 22, 47, 51а, 39, 30, 50, 25, 29, 49, 48а, 28, 41, 24а, 53, 43, 50а, 38, 44, 56, 28а, 26а, 26, 51, 27, 37, 40, 34, 33, 45, 48, 35, 31, 52, 32, 24, 54, 36, Вихрен 14, 11а, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 6, 3, 10, 15, 19, 12, Връх Богдан 8, 4, Връх Вола 2, 4, 6, 8, Голобръдска 3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6, Горски Извор 15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а, 4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15, Гр. Перник, Крепост &Quot;Кракра&Quot; , Градище 8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3, 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4, Девети Май 15, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 12, Драгановец Залес.Пояс 7, Дъга 25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, 31, 24, 20а, 35а, 45, 20, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41, Еделвайс 8, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 7, 4, Елбрус 9а, 2, 13, 20, 18, 11, 9, 15, 16, 1, 3, 14, 19, 22, 5, 12, 7, 16а, 23, 24, 26, 21, 19, Китка 1, Колош 10, 12а, 1, 3, 5, 12б, 6, 14, Ком 3, 6, 5, 12, 9, 1, 7, Краище 5, 1, 3, 4, 2, 20, 11, 13, 7, 9, 12, 13, 6, 8, 10, 8а, 10, 14, 16, Кракра 71, 71/5, 71, 5 71, 73, 73, 12 71, 2 71, Крепок 7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4, Кристал 1, Кристал Блокове 11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5, 4в, 7, 59, 35, 4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 37, 12, 8, 10, 6, 6, 29, 27, 33, 35, 30, Лисец 12, 5, 1а, 3, 1, 2, 4, 13, 9, 8, 10, 13, 12, 11, Люлин 121, 111а, 111, 76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77, Марина Бара 69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 43, 17, 18, 51, 41, 71, 12, 26, 61а, 27, 48, 35а, 35б, 31, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 49, 20, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 55, 21, 53, 25а, 47, 19, 41, 34, 71а, 40, Мах.Багова 38а, Миджур 10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6, Морозов 14, 15, 11, 13, 17, 17, 1а, 9, 1, 4а, 3, 2, 4, 7, 5, Оборище 86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 86а, 101, 99а, 92, Околчица 6, 1, 4а, 3, 5, 7, 4, 8, Осогово 7 А, 3а, 5, 13, 1, 3, 11, 7, 13а, 9, 15, Отец Паисий 102, 100, 110, 108, 106, 108, 100, 102, Партизан 8, ПИрин 2, Предел 10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4, Протожерица 44, 57, 65, 49а, 49, 46, 40, 57а, 52, 56, 50, 63а, 42, 54, 51, 42а, 45, 42, 58, 61, 56, 53, 47, 48, 60, 62, 45, 63, 59, 44, 55, 47, 58а, 137, 114, 147, 133, 151, 135, 112а, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131, 155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122, 124, 122, 116, 145, 71, 85, 101, 121, 75, 84, 87, 93, 77, 90, 96, 64, 74, 69, 103, 99, 97, 68а, 67, 91, 127, 76, 82, 115, 92а, 66а, 73, 80, 105, 113, 78, 102, 109, 81, 100, 125, 115, 119, 92, 93, 98, 111, 72, 104, 102, 94, 66, 83, 84а, 89, 99, 79, 86, 123, 107, 68, 88, 95, 70, 117, Ралица 5, 130, 5а, 6, 7, 1, Рупите 2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1, Самодивска 14, 10, 13, 12, 15, 17, 3, 11, 4, 11а, 4а, 7, 9, 8, 6, 5, 2, 7а, 10, 6а, Сандански 40, 38, 42, 36, Сахат Тепе 1, Сини Връх 7, 10, 2, 18а, 5, 6, 11, 9, 1, 13, 7, 16, 14, 18, 10, 4, 3, 5, 8, 8, 7а, 12, 14а, 13а, Славей 6, 1, 5, 4, 7, 3, 11, 2, Средец 34, 34, 12, 4, 28, 30, 26, 21, 15, 14, 11, 8, 11, 11, 15, 44, 19, 10, 2, 6, 15, 18, 11, 16, 20, 22, 24, Средна Гора 1, 14, 30, 15, 17, 31, 32, 13, 33, 36а, 25, 28, 22, 2, 3, 33а, 24, 4, 7, 10а, 29, 8, 34, 36, 11, 10, 16, 26, 12, 18, 9, 20, 5, 24 А, 21, 6, 23, 19, Стара Планина 133, 140, 142, 131, 138, 71, 69, 60, 80, 69, 76, 84, 85, 79, 83, 82, 70, 64, 67, 78, 77, 75, 81, 72, 78, 74, 87, 85, 106, 88, 98, 94, 104, 100, 90, 92, 102, 86, 99, 101, 96, 115, 121, 124, 110, 134, 109а, 117, 105, 114, 130, 116а, 118, 113, 112, 136, 107, 103, 127, 105а, 110, 109, 120, 116, 119, 128, 118, 125, 132, 122, 113, 125, 111, 131, Столетов 130, 63, 60, 69, 61, 65, 11, 15, 14, 12, 7, 3, 5, 9, 4, 13, 1, 34, 21, 35, 27, 17, 38, 24, 23, 22, 18, 33, 15, 37, 30, 23, 44, 28, 40, 49, 47, 41, 20, 42, 39, 46, 16, 25,

На 28.07.2020 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Арда 10, 9, 8, 3, Асенова Крепост 6, 3, Вардар 49, 56 56, 56, 8, 7, 10, 12, 6, 15, 15, 4, 15, 11, 1, 4, 8.4.6, 43, 41, 45, 50, 39, 48, 38, 18, 36, 32, 2, 38, 38, 37, 52, 47а, 54 54, 47, 54, 54, Върбица 10, 11, 28, Гарата 1, Граховска 9, 13, Железничарска 10, 20, 9, Искър 6, 6, ТП Искър, 5, 4, 7, Камчия 4, Княз Александър Батенберг 16, 16, 21, 21, 23, Кракра 66, 18, 30, 2, 34, 38, 41, 36, 38, 14, 20, 38. Гараж 2, 30, 20, 30, 38, 39, 35, 52, 56, 52, 52, 58, 48, 48, 46, 64, 64, 68а, 63, 63, 66, 68, 68, 65, 66, Тото Пункт, 60, 63, 63, 62, 63, 62, 63, 65, 69, 67, До 6-То Училище, Кракра Пернишки 24, Отец Паисий 61, 49а, 49, 55, 51, 55, 53, 49, 57, 59, 61, 57, Магазин, Райко Даскалов 7, 10, 9, 6, 2 7, 11, 11, Розова Долина 7, 1, 3, Росица 1, Средец 1а, Струма 2, 4, 4, 44, 44, 40, 28, 26, 24, 28в, 38, 30, 42, 28, 10, 22, 6, Зад Бл4 И 6- Гаражи, 6, .6, Бензиностанция, 12, 14, 8, 6, , 6, 14, 1, Тунджа 2, 1, 16, 13, 16, 18, 16, УПИ 1 Кв.263

На 28.07.2020 г. /12:00 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: V-502.1010 Кв.1, Братя Миладинови 36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 7, 40, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39, 26, 44, 48, Брегалница 10, 12, 6, 6, 13, 6, Строителен Обект, Булаир 8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6, Владислав Граматик 25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, 16, 18, 83, 85, 81, 89, 75, 83, Войниковец , Габрово 10, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3, Ген Владимир Вазов 3, 1, 5, Гергина 5, 4, 3, Гоце Делчев 23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2, Гр. Перник, Кв. 4 УПИ II , Граово 19, 25, 25, 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30, 6, 22, 30, 21, 8а, 25, 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20, 5, 3, 24, 9, 7, 14, 4, Григор Парличев 2, Даме Груев 11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, 38, 39, Димитър Талев 1, 5, 4, 3, 7, Добри Чинтулов 29, 19, 23, 22, 35, 18, 14, 30, 28, 16, 30, 37, 20, 27, 17, 25, 33, Драгановец 4, 215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248, 211, 206, 205, 204, 208, 213, 207, 31, 199, 218, Драгановец Залес.Пояс 248, Екзарх Йосиф 33, 37, 30, 25, 38, 54, 36, 48, 50, 39, 23, 46, 32, 41, 29, 34, 42, 27, 35, 31, 40, 21, 44, 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5, Златни Мостове 6, 20, 9, 5, 12, 6а, 11, 10, 14, 13, 1, 16, 7, 3, 2, 18, 9, 8, Знеполе 16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13, Иван Рилски 4, Илинден 29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а, Илия Бешков 7, 1, 12, 3, 9, 5, 20, Инженерна 4, Инжинерен 3, 4, 3, Искър , Калиманци 3, 6, 5, 8, 1, 9, 4, 1, 10, 2, 7, Кино Салон А, Китка 6, 1, 5, 7, 9, 8, 3, 16, 14, 2, 12, 4, 10, Константин Величков 1, 2, Косово Поле 9, 1, 2, Кракра 3, 2, 15, 4, 8, 4, 15, 8, 15, 4, 3, 8, 4, Лавка, 15, Павилион, 2, Кракра Пернишки 17, До Гум, 17, 3, 17, 15, 3. До Чочи, 3, 8, До Гум, Кресна 2, 4, 4, 8, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 2а, До Гум, Крушовска Република 5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7, Кръстю Асенов 4, 2, 5, 6, 3, 2, 1, Ловеч 2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10, Мах.Зарина /И.Р./ 218, Михаил Георгиев 1, 4, Михаил Герджиков 3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7, Никола Карев 3, 9, 10, 3а, 12, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 1, 5, Омуртаг 2, Пере Тошев 1, 4, 4, Петко Каравелов Спорт Тото, Погреби 11, 3, 4, 13, Поп Пейо 1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8, Презвитер Козма 17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, 8, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 20, 16, 18, 14, Райна Княгиня 10, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 20, 64, 1, 9, 3, 11, 5, 7, Розова Долина 3, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 7, Руй 1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а, Русалка 3, 6, 5, 1, 10, 4, 8, 1а, Самоков 27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6, 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12, Сандански 28, 18, 14, 17, 15, 19, 22, 12, 24а, 21, 16, 24, 20, 8, 34, 26, 32, 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2, Св.Иван Рилски 2, 19, 1, 17, 17, Св.Св.Кирил И Методий 5, 10, 2, 2, 4, 9, 1, 7, Стримон Кв.Варош, Струма 53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, До Бенз.Титан, 47, 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, 33, 54, 54, До Кино Кракра, 33. До Кино Кракра, Тодор Влайков 2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7, Трявна 5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6, Физкултурна 2, 10, 2, 2, 70, 1, 2, Хайдут Велко 22, 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а, Христо Ботев 23, 3, 16, 25, 12, 14, 9а, 2, 7а, 18, 19, 9, 15а, 6, 17, 13, 10, 11, 4, 7, 15, 21, 15а, 1, Цанко Церковски 15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29, 13, 17, 10, 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11, Централна Градска Част , Черноризец Храбър 32, Чичо Стоян 3, 13, 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7, Яне Сандански 32, 7

На 29.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 31.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: Vi-001267 Кв.82 , Xcvi-2228, Кв.21 , Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Дулова , Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Кирил И Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Михаил Дойчев 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, ПИрин , Пловдив 27, Рига 7, 5, 1, 2, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Свищов 25, 17, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, Трън 8, 2, 4 Къща, 12, УПИ LXXXIV-2229, Кв.21. , Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9, Ястребец 2, 5, 6, 7

На 29.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ – Люлин, Общ. Перник: VIII-491 , Втора 59, Двадесет И Втора 5, 1, 3, Двадесет И Трета 2, Двадесет И Четвърта 37, Осемнадесета 4, 14, 1, Първа 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, Седемнадесета 6, Трета 7, 10, Тридесет И Осма 3, 7, 15, 9, 17, 1, Тридесет И Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8, Тридесет И Шеста 3, 1, 4, 2, 5, 7, Шеснадесета 27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31, 74, 72

На 30.07.2020 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10, 13 Гар, 16, 2, 20, 17, Благой Гебрев 66в, 67, 64, 67б, 67, 65а, 66, 66, 66б, 80а, 67, 80а, 66б, 80 срещу Супермаркета, 65, До Бл.64, 67, 66, 63, Зад Бл.64, 62, 64, 64, Бродо До 5-То Оу, 7, Бунтовник 5, 4, 2, 3, 7, 6, 1, 4а, Васил Априлов 8, 1, 2, 7, 5, 3, 4, Владайско Въстание 13, 1, 2, 15, 1, 1 Павилион, 1, 1, Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Георги Мамарчев М/У Бл.13 И 14, 15, 1, До Бл.14, 2, 14, 14, 26, 26, 26, 9, 16, 21, Димова Махала 19, До Супера, Павилион, 17, Кв, 1, Магазин, 16, 75, До Бл.13, 14, 12, 13, 13, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, 1, Добруджа 27, 29, 21, 35, 31, 36, 28, 29, 33, 36г, 30, 25, 31, 34, 32, 38, 3 31, 35а, 37, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2, 36, 38, Ивайло 2, 3, 5, 6, 2, 4, 1, Иван Вазов Под Моста, 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Изток ТП Албена, срещу Ф Стомана, срещу Стомана, 2, Пред Стомана, Капитан Векилски 1, 4, 6, 3, 2, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Любен Каравелов 8, 8, 6, 12, Люлин 24, 17а, 7а, 7, 3, 15, 12, 2, 18, 27, 20е, 10, 6, 13, 16, 19, 12а, 17, 21, 31, 1, 29, 8, 14, 21, 23, 2, 11, 4, 90, 25, 4, 22, 12, 15а, 6а, 5, Миньор 13, 15, Мургаш 2, 9, 3, 7, 1, 7, 5, Мусала 7, 3а, 3, 1, 4, 10, 8, 5, 12, 2, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1, Пейо Яворов 6, 25, 26, 37а, 28, 39, 42, 37, 24, 22, 32, 25, Пенчо Славейков 20, 20, 20, 34, 36, 38, 32, 40, Перелик 6, Протожерица 1, Родопи 1, Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6, Св.Св.Кирил И Методий , Селимица 3, 8, 2, 4, 1, 6, 1а, 5, Силистра 6, 5, 4, 5, 6, Синчец 1, Софийско Шосе 60, 58, 50, 60, 46, 54, 50, 76, 72, 40, 62, 68, Автогара, 56, 74, срещу Стара Планина, 42, 64, 66, 70, 54, 40, 74, 42а, 44, Павилион, 62, 52, 72, 58, 46, 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124, 59, 134, 128, 63, 140, 142, 89, 71, 83, 79, 95, 87, 65, 93, 91, 81, 69, 67, 89, 85, 73, 77, 31, 49, 47, 49, 35, 35, 110, 94, 45, 106, 37, 43, 94, 41, 110, 98, 100, 96, 116, 104, 39, 33, 114, 102, 92, 37, 96, 106, 7, 90, 80, 80, Магазин, 1, 88, Тотопункт, 7, 84, 86, До Бл.21, 90, 21а, 15, 15, 7, Автогара, 21, 82, 15, 84, 78, 78, 88, Станционна 6, Стара Планина 13б, 15, 21, 13 А, 11, 11, 15, 13, 6, 11а, 10, 23, 1, 9, 13б, 11а, 8, 6б, 25, 5, 12, 7, 4, 6а, 5, Стефан Караджа 2, 1, 2а, 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20, 13, 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12, Тутракан 19, 13, 16, 28, 10д, 14, 18, 10в, 17, 11, 20, 15, 10, 22, УПИ V, Кв.201, Кв.Изток , Христо Ботев 93, 91, 89, Хумни Дол Магазин, 17, 4, 15, 2, 3, 5, 1, 7, 13, 10, 25, 8, 12, 11, 27, 27, 16, 14, Шибой 12, 20, 11, 16, 13а, 18, 9, 15, 4, 13, Ямбол 8г, 1, 8а, До Теменуга, Автогара, Тец

На 30.07.2020 г. /11:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10, 13 Гар, 16, 2, 20, 17, Бродо До 5-То Оу, 7, Бунтовник 5, 4, 2, 3, 7, 6, 1, 4а, Васил Априлов 8, 1, 2, 7, 5, 3, 4, Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Георги Мамарчев М/У Бл.13 И 14, 15, 1, До Бл.14, 2, 14, 14, 26, 26, 26, 9, 16, 21, Димова Махала 19, До Супера, Павилион, 17, Кв, 1, Магазин, 16, 75, До Бл.13, 14, 12, 13, 13, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, 1, Добруджа 27, 29, 21, 35, 31, 36, 28, 29, 33, 36г, 30, 25, 31, 34, 32, 38, 3 31, 35а, 37, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2, 36, 38, Ивайло 2, 3, 5, 6, 2, 4, 1, Иван Вазов Под Моста, 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Капитан Векилски 1, 4, 6, 3, 2, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Любен Каравелов 8, 8, 6, 12, Люлин 24, 17а, 7а, 7, 3, 15, 12, 2, 18, 27, 20е, 10, 6, 13, 16, 19, 12а, 17, 21, 31, 1, 29, 8, 14, 21, 23, 2, 11, 4, 90, 25, 4, 22, 12, 15а, 6а, 5, Миньор 13, 15, Мургаш 2, 9, 3, 7, 1, 7, 5, Мусала 7, 3а, 3, 1, 4, 10, 8, 5, 12, 2, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1, Пейо Яворов 6, 25, 26, 37а, 28, 39, 42, 37, 24, 22, 32, 25, Пенчо Славейков 20, 20, 20, 34, 36, 38, 32, 40, Перелик 6, Протожерица 1, Родопи 1, Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6, Св.Св.Кирил И Методий , Селимица 3, 8, 2, 4, 1, 6, 1а, 5, Силистра 6, 5, 4, 5, 6, Синчец 1, Софийско Шосе 60, 58, 50, 60, 46, 54, 50, 76, 72, 40, 62, 68, Автогара, 56, 74, срещу Стара Планина, 42, 64, 66, 70, 54, 40, 74, 42а, 44, Павилион, 62, 52, 72, 58, 46, 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124, 59, 134, 128, 63, 140, 142, 89, 71, 83, 79, 95, 87, 65, 93, 91, 81, 69, 67, 89, 85, 73, 77, 31, 49, 47, 49, 35, 35, 110, 94, 45, 106, 37, 43, 94, 41, 110, 98, 100, 96, 116, 104, 39, 33, 114, 102, 92, 37, 96, 106, 7, 90, 80, 80, Магазин, 1, 88, Тотопункт, 7, 84, 86, До Бл.21, 90, 21а, 15, 15, 7, Автогара, 21, 82, 15, 84, 78, 78, 88, Станционна 6, Стара Планина 13б, 15, 21, 13 А, 11, 11, 15, 13, 6, 11а, 10, 23, 1, 9, 13б, 11а, 8, 6б, 25, 5, 12, 7, 4, 6а, 5, Стефан Караджа 2, 1, 2а, 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20, 13, 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12, Тутракан 19, 13, 16, 28, 10д, 14, 18, 10в, 17, 11, 20, 15, 10, 22, Христо Ботев 93, 91, 89, Хумни Дол Магазин, 17, 4, 15, 2, 3, 5, 1, 7, 13, 10, 25, 8, 12, 11, 27, 27, 16, 14, Шибой 12, 20, 11, 16, 13а, 18, 9, 15, 4, 13, До Теменуга, Автогара, Тец

На 30.07.2020 г. /11:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Благой Гебрев 66в, 67, 64, 67б, 67, 65а, 66, 66, 66б, 80а, 67, 80а, 66б, 80 срещу Супермаркета, 65, До Бл.64, 67, 66, 63, Зад Бл.64, 62, 64, 64, Владайско Въстание 13, 1, 2, 15, 1, 1 Павилион, 1, 1, Изток ТП Албена, срещу Ф&Quot;Стомана&Quot;, срещу Стомана, 2, Пред Стомана, УПИ V, Кв.201, Кв.Изток , Ямбол 8г, 1, 8а

На 30.07.2020 г. /12:00 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Ален Мак 32, 30, 37, 14, 47, 51, 24, 26, 39, 22, 16, 28, 41а, 41, 43, 20, 49, 45, 51а, 18, 53, 53а, 57, 55, 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Балван , Бачо Киро 41, 29, 39, 6, 25, 23, 27, 31 Къща, 25а, 11, 21, 9, 4, 8, 13, 23, 19, 2, 21б, 4, 7, 7а, 5, 15, 17, Божур 9а, 5а, 5, 13б, 4, 11, 3, 15, 4, 2, 4, 13, 7, 7а, 4а, 11а, 3а, 9, 3, 1б, 1, 1, 1а, 17, Бузлуджа 3 А, 1, 3, 6, 7, 5, 4, 2, Васил Априлов 10, Васил Петлешков 5, 2, 6, 3, 1, Витоша 2а, 98, 98, 77, 82а, 82, 83а, 80, 75а, 81, 96, 90, 72, 75, 86, 84а, 76, 79, 73, 88, 83, 74, 77б, 75б, 87, 92, 77а, 78, 94, 78а, 85, 84, Вихрен 25, 23, 22, 20, 2, Дъга 5а, 11, 2, 9, 1, 1а, 5, 3, 13, 7, Ела 1, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Зюмбюл 38, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Калина 1, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Кръстец 1, 3, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, 16а, 17, 16, 18, 15, 19, Липа 8, Люлин 12, 9, 15, 50, 40, 54, 24, 44, 69, 51, 38, 53, 61, 59, 58, 71, 44а, 46а, 48, 63, 43, 34, 67, 35, 33, 47, 28, 30, 49а, 32, 67а, 42, 26, 55, 49, 37, 53а, 52, 26, 65, 41, 45, 50, 57, Малашевска 1, 14, 6, 11, 13, 2, 15, 7, 17, 12, 4, 8, 9, 15а, 5, 3, 10, Мальовица 1, 3, 7, 2, 5, 5а, 1а, Могиличе 2, 15, 4, 16, 3, Момина Сълза 13, 5, 9, 3, 7, Мургаш 6, Никола Козлев 54, 42, 27, 48а, 24, срещу 12-То У-Ще, 44, 28, 34, 50, 25, 26, 23, 31, 33, 22, 48, 40, 36, 46, 29а, 30, Оборище 78, 73, 85, 79, 75, 71, 63, 61, 70, 55, 59, 56, 66, 52, 81, 89, 68а, 57, 64, 79а, 87, 85а, 83, 67, 72, 65, 55, 77, 60, 91, 58, 74, 54, 81а, 62, 76, 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, 115, 69, Острица 3, 4, 2а, 1, 2, 5, Отец Паисий 65, 63, 63, 69, 98, 98, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, 47, 46, 28, 31, 38, 34, 21, 40, 42, 36, 39а, 33а, 25, 45, 20, 30а, 37, 23, 44, 22, 46а, 32, 24, 41, 27, 33, 39, 40б, 30, 43, 29, 26, 48, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Пантелеи 10, 12, 12, 14, Петрохан 1, 4, 7, 2, 3, 5, ПИрин 27, 10, 23, 8, 20, 6, 25, 19, 18, 4, 35, 12, 16, 33, 9, 15, 21, 31, 22, 17, 10, 22, 29, 8, 14, 11, Протожерица 22а, 5, 14, 7, 43, 29, 17, 3, 23, 18, 28, 12, 31, 36, 15, 38, 13, 34, 19, 24, 35, 16, 39, 13а, 6, 41а, 21, 32, 22, 41, 30, 37, 33, 11, 26, 4, 8, 10, 25, 20, 9, Рила 8, 2, 10, 4, 4, 1, 5, 6, 12, 50, 48, 44, 52, 46, 38, 42, 37, 35, 38а, 38б, 40, 21, 28, 20, 24, 11, 3, 23, 33, 31, 30, 11, 26, 34, 30, 16, 29, 18, 9, 22, 27, 36, 25, 32, 7, Родопи 4, 6, 7, 3, 2, 1, 5, Роза 3, 5, 1, 2, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, 68, 61, 72а, 95, 91, 72а, 96, 65, 63, 66, 92, 93, 66 А, 72, 61, 68а, 70, 63, 94, 65, 68б, 56, 61, Селимица 8, Сергей Румянцев 24, 23, 3, 4б, 22, 11, 10, 1, 13, 1а, 2, 9, 17, 1б, 18, 19, 4, 24, 16, 15, 21, 14, 6, 20, 7, 5, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско Шосе 38, 38, 40, 38, 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Средец 36, Стара Планина 24, 26, 28, 29, 23, 17, 22, 19, 25, 14, 34а, 33, 20, 37а, 37, 19, 32, 30, 34, 31, 17, 42, 41, 38, 35, 56, 49, 46, 51, 36, 58, 48, 43, 55, 44, 50, 40, 65, 61, 53, 54, 57, 47, 45, 63, Стефан Караджа 24а, 21, Стоян Заимов 63, 64а, 60, 69, 66, 55, 72, 59, 80, 46, 57а, 75, 77, 55а, 78, 84, 47в, 61а, 61, 53, 64, 56, 71, 40, 50, 58, 55б, 86, 52, 68, 38, 54а, 62, 82, 44, 53а, 42, 51, 44а, 36, 47а, 47, 74, 47б, 58а, 54, 38, 57, 49, 90, 48, 76, 51а, 5, 2-2а, 2б, 2, 1, 1, 3, 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, 41, 43, Странджа 3, 11, 6, 8, 5, 4, 2, 1, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3, Христо Ясенов 11, 9, 5, 1, 13, 7, Чавдар 14, 15, 13, 10а, 12, 7, 11, 17, 10, 9, 14а, 6, 3, 4, 1, 8, Чинар 24, 10, 14, 4, 2, 18, 8, 6, Шибой 1, 5, 3, Шипка 5, 9, 6, 3, 7, 2

На 30.07.2020 г. /13:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 603 12, 609 3, 12, 616-та 1, Балканджи Йово 19, 28, 25б, 23а, 20, 29, 14, 17, 25, 23, 22, 12, 18, 21, 27, Блокове На Р-К Тева 42, Велчова Завера 4, 7, 2, 11, 5, 9, 1, Кв. Тева 43 И 44, Кв. Тева, УПИ Xi, Кв.193 , Крали Марко 16, Крушовска Република 14, Освобождение 3, 13, 1, 1, 8, 11, 28, 12, 5, 2, 9, 11, 6, 10, 4, 14, 23, Парижка Комуна 2, Петко Ефтимов 7, 9, 11, 31, 23, 21, 29, 3, 17, 15а, 27, 19, 25, 15, 5, 1, 13, Радомирска Република 12, Разпределителна 152, 146, 153, 147, 154, 156, 148, 150, Република 20, 4, 44, 28, 12, 15, 18, 36, 48, 14, 40, 30, 13, 34, 38, 42, 16, 7, 10, 7г, 1, 8, 20, 11, 22, 3, 46, 24, 24, 17, 32, 1, 3, 25, 9, 26, Сини Вир 6а, 4, 5а, 5, Газостанция, 144, 151, 157, 156, Упи Vі-2610 Кв 601, 155, 1, Тева 79, 107, 27, 80, Пред Бл.77, 60, 61, На Колелото, 62, До Бл.40, Магазин 82, 194, 30, 101, 31, 16, 18, 102 срещу Пощата На Спирката, 17, 89, 85, 92, 90, 87, 88, 93, 86, 91, 52, 59, 55, 54, 56, 49, М/У Бл.46 И 42, 48, 50, 53, 47, 45, 46, 51, 19, 13, 22, 24, 27, 189, До Бл.1, До Училището, 23, 11, срещу Фламинго, Магазин, 40 40, До Бл.22, Пазара, 25, Магазин И Фото, 105, 26, 110, 29, 12, 10, 103 срещу Блок 10, Училище, 28, 1, 6, До Бл.8, Зад Бл.2, 5, 4, 7, 9, 8, 2, 3, 37, 36, Кафе, 19, 1, 35, 42, Пред Бл.18, 40 40, 43, 41, 40, 44, 59, 83, 82, 57, срещу Рест.Фламинго, 84, 80, 58, 108, 81, Урса 6, 14, Чипровско Въстание 2, 1, 3а, До Винпром

На 31.07.2020 г. /09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий , Ален Мак 86, 99, 127, 76, 56а, 103, 81, 64, 80, 77, 123, 135, 97, 79, 74, 98, 107, 129, 69, 73, 75, 93, 91, 56, 66, 89, 52, 62, 54, 70, 72, 106, 87, 68, 125, 71, 58, 60, 109, 100, 113, Васил Левски , Гарата Атц , Гарата Мрц , Горно Могиличе 66, 62, 60, 88, 28, Ела 7, 9, Железничарска 1, 3 3, Искър 1, Калина 40, 7, 15, 9, 5, 13, Княз Александър Батенберг 13, 10, 6, 6, 13, Кристал Блокове Бензиностанция И Газстанция, Липа 1, Люлин 137, 111а, 135, 109, 139, 127, Могиличе 72, 63, 49, 76, 79а, 58, 47а, 81, 68, 54, 52, 45, 79, 85, 75, 65, 70, 42, 90, 44, 83, 69, 86, 87в, 91, 55, 78, 74, 89, 78а, 51, 87а, 64, 47, 88а, 46, 54а, 48, 84, 88, 87, 67, 80, 43, 56, 82, 41, 45а, 53, 73, 41а, 71, 59, 77, 29, 19, 28, 23, 30, 33, Найчо Цанов .2-4, 2-4, 18, .8-10, 1, 42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 9, 2-4 Гараж 8, 8-10, 2, 2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18, 29, 23, 9, 9, Незабравка 14, 16, Никола Козлев 72, Отец Паисий 55, 58, 50, 52, 50, срещу Печатницата, 58, 56б, 58, 60, 60, 47а, Палма 54, 58, 80, 51, 88, 70, 68, 76, 74, 57, 86, 60, 90, 62, 67, 72, 52, 48, 66, 56, 82, 62а, 50, 63, 78, 106, 120, 90, 96, 100, 108, 114, 69, 112, Райко Даскалов 5а, 4, 1, 4, 4, 1, 4, Ралица , Света Петка 65, Средец .1, Търговска 32, 32, Черешово Топче 2а, 2, 5, 6, 9, 5, 3, 2. Офис13, 2, 3, 7, 3, 10, 8, 2, 7, Чинар 26, 38, 35, 22, 20, Шамък , 43. Горно Могиличе

На 31.07.2020 г. /09:00 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Владайско Въстание 1

Община Радомир

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Батановци: 3ти Март 66, 64, 6ти Септември 7, Александър Стамболийски 49, 80, 41, 64, 37, 76, 53, 43, 86, 47, 74, 39, 31, 33, 55, 84, 45, 66, 76а, 82, 78, 70, 72, Борова 6, 8, 9, 17, 16, 1, 12, 3, 13, 4, 6а, 10, 19, 7, 14, 5, 11, 22, Бушляк , Вергил Ваклинов 7, 1, 3, 2, 5, Витоша 6, 2, 8, 4, Голо Бърдо 10, 4, 14, 2, 6, Граово 107, 95, 91, 99, 97, 105, 93, 101, 103, Железничарска 11, 19, Иван Вазов 4, 1, 2, 9, 3, 6, 5, Илинден 3, 4, 8, 53, 22, 1, 10, 16, 18, 17, 11, 5, 13, 2, 6, 15, Княз Борис I 30, 15, 18, 34, 4, 8, 7, 15, 28, 32, 19, 5, 16, 17, 1, 20, 3, 9, 12, 22, 5а, 24, 10, 26, 14, Коста Тричков 31, 33, 34, 51, 43, 52, 30, 45, 42, 29, 50, 26, 40, 49, 27, 35, 47, 37, 28, 29, 41, 32, 36, Лозан Рангелов 1, Мах.Кабранови 14, 27, 20, 10, 7, 22, 13, 3, 2, 8, 26, 17, 4, 16, 25, 11, 17а, 1, 6, 15, 23, 9, 21, Мах.Яшарска 2, 6, Махала Андрейна , Младост 2, 8, 4, 1, 6, 10, Панайот Волов 7, 3, 7а, 4, 8, 5, 7, Пчела 3, 7, 9, 1, 11, Република 18, 23, 21, 17, 17а, 2, 22, 6, 13, 19, 3, 9, 10, 11, 20, 14, 15, 23, 8, 16, 12, 7, Св.Св.Кирил И Методий 51, 65, 49, Средорек , Стара Планина 12, 3, 6, 7, 14, 5, Старо Село 15, 14, 19, 17, 18, 12, 16, 20, 21, 11, 15а, 13, Струма 1, 5, 11, 4, Физкултурна 1, 5, 11, 15, 13, 14, 19, Двора На Ткзс

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Борнарево: УПИи I-066007 Кв.66 , Вила, Кв.Момкова

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – с.Копаница

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Лесковец, Общ. Перник: Бившо Ткзс

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Перник: Железничарска 15а, 17

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Планиница, Общ. Перник: П-Л Ххіі, Кв.14 , УПИ I-108, Кв.1

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Радомир: Мах.Арбанас

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Черна Гора, Общ. Перник: Георги Раковски 46, 8, 9, 5, 36, 25, 19, 51, 56, 33, 29, 45, 68, 54, 27, 6, 59, 62, 35, 64, 1, 30, 50, 53, 31, 30а, 22, 13, 61, 58, 4, 21, 32, 28, 55, 20, 16, 40, 48, 24, 34, 11, 3, 52, 12, 26, 66, Еделвайс 4, 3, 1, Извор 2, 3, 4, Каравански Път 3, 10, 5, 15, 4, 7, 6, 2, 8, Китка 7, 8, 9, 3, 4, Лесковски Път 41, 19, 37, 1, 5, 15, 21, 17, 39, 13, 9, 7, 30, 35, 3, 27, 11, Стопански Двор, 33, 16, Магюшница 6, 1, 4, 2, Мах.Ваклинови 2, 6, 1, Мах.Димеви 22, 10, 9, 2, 11, 15, 8, Мах.Кюрчийски 5, 8, 31, 38, 4, 7, 14, 10, 18, 27, 45, 19, 23, 25, 24, 35, 15, 29, 37, 11, 3, 3а, 16, 1, 36, 44, Мах.Сугареви 2, Мах.Толева 2, 4, 3, Нова Махала 1, 22, 19, 14, 27, 7, 5, 23, 34, 11, 6, 12, 15, 17, 25, 16, 20, 30, 8, 32, 26, 13, 18, 9, 2, 29, 10, Раец 4, 1, 5, 2, Симеон Костов 2, 12, 10, 9, 4, 6, 5, 1, Стара Планина 51, 49, 44, 47, 26, 42, 3, 45, 24, 29, 39, 5, 3, 1, Юрий Гагарин 12, 10а, 11, 3а, 10, 1, 10

На 27.07.2020 г. /08:31 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:00 ч./ – Ярджиловци: Viii-388, Кв. 31 , Александър Стамболийски 2, 2, 7, 8, 4, Братя Чакрини 20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33, Васил Левски 8, 2, 4, 1, 3, 6, Вердин Александров 7, 9, 8, 6, Витоша 1, 3, 8, 4, 2, 18, 5, 7, 2, Двадесет И Трети Април 1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38, Девети Септември 34, 38а, 68, 61, 64, 48, 51, 40, 63, 32, 58, 55, 50, 38, 57, 59, 1, 52, 57а, 67, 46, 34а, 42, 56, 70, 54, 53, 40а, 49, 44, 62, 38, 35а, 36, Иван Алексиев 4, Иван Димитров 4, 2, 3, 5, 1, Извън Плана , Йордан Станоев 3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28, Китка 9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22, Марин Зафиров 6, 2, 2, 6, 4, 8, 9, 12, 14, 9, Методи Станимиров 3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11, Орниче 43, 42, 29, 37, 27, 51, 33, 49, 60, 20, 55, 46, 56, 53, 41, 62, 38, 25, 58, 54, 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105, Партизан 1, 23, 51, 19, 21, 49, 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52, Плиска 11, 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29, Радослав Зафиров 3а, 31, Рила 2, 1, 10, Славчо Дяков 7, , , 12, 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18, Стража 3, 10, 9, 5, 7, 8, 6, Кафе-Павилион

На 27.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 28.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 29.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 30.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 31.07.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Егреците Къща, ПИ 604 Кв.101 , УПИ Іx-1083, 1084

На 27.07.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ – Копаница: Махала Гюзелева

На 27.07.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ – Николаево, Общ. Радомир

На 27.07.2020 г. /09:01 – 13:00 ч./ – Радомир: Ііі Кв.191 Промишленна Зона , Гарата Склад, Генерал Владимир Вазов 18, Градина 4, Мах.Арбанас , Райко Даскалов 76, 70, 80, 8, 74, 80 8, Цар Симеон 3, Х.Орлите

На 28.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ На 29.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ На 30.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ На 31.07.2020 г. /09:01 – 15:00 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: Мах.Дукова

На 28.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ На 29.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ На 30.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ На 31.07.2020 г. /09:01 – 16:00 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: Xxvіі-Xxvііі Кв.12

Община Трън

На 27.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Парамун: XI – 89, Кв.18 , Мах.Парамунска Чука , УПИ-V, Кв.15 , Къща

На 28.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Туроковци: Вила

На 29.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 30.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бераинци: Вила

На 31.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ VII-115 Кв.26 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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