Жребият е факт! Ето срещу кой играят Миньор-Перник и Струмска слава- Радомир

Първият мач, който ФК Миньор – Перник ще изиграе във футболното първенство е срещу Лудогорец 1945 II (Разград). Това стана ясно от жребия за новия сезон на футболното първенство, който бе изтеглен днес в БФС.
Другият пернишки тим в професионалното първенство Струмска слава (Радомир) ще се изправи в първия си мач срещу Царско село (Сф)/Септември (Сф).
В два кръга жребият определи един срещу друг да играят двата пернишки отбора – Миньор Перник и Струмска слава Радомир.
Ето кой срещу кой ще играе във всичките кръгове на първенството:
I кръг
8 август 2020 г., събота:
Струмска слава 1927 (Рад) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Дунав (Рс)/Монтана – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Пирин (Благоевград) –
Янтра 2019 (Габрово) – Кариана (Ерден) –
Септември (Симитли) – Литекс (Ловеч) –
Созопол (Созопол) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Миньор (Перник) –
Спортист 2009 (Своге) – Локомотив София 1929 (София) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
II кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Локомотив Сф 1929 (София) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Миньор (Перник) – Спортист 2009 (Своге) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Литекс (Ловеч) – Созопол (Созопол) –
Кариана (Ерден) – Септември (Симитли) –
Пирин (Благоевград) – Янтра 2019 (Габрово) –
Витоша (Бистрица) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Дунав (Рс)/Монтана –
III кръг
Дунав (Рс)/Монтана – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Янтра 2019 (Габрово) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Септември (Симитли) – Пирин (Благоевград) –
Созопол (Созопол) – Кариана (Ерден) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Литекс (Ловеч) –
Спортист 2009 (Своге) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Миньор (Перник) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Локомотив София 1929 (София) –
IV кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Локомотив Сф 1929 (София) –
Миньор (Перник) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Литекс (Ловеч) – Спортист 2009 (Своге) –
Кариана (Ерден) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Пирин (Благоевград) – Созопол (Созопол) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Септември (Симитли) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Янтра 2019 (Габрово) –
Дунав (Рс)/Монтана – Хебър 1918 (Пазарджик) –
V кръг
Хебър 1918 (Пазарджик) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Янтра 2019 (Габрово) – Дунав (Рс)/Монтана –
Септември (Симитли) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Созопол (Созопол) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Пирин (Благоевград) –
Спортист 2009 (Своге) – Кариана (Ерден) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Литекс (Ловеч) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Локомотив София 1929 (София) – Миньор (Перник) –
VI кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Миньор (Перник) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив София 1929 (София) –
Литекс (Ловеч) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Кариана (Ерден) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Пирин (Благоевград) – Спортист 2009 (Своге) –
Витоша (Бистрица) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Созопол (Созопол) –
Дунав (Рс)/Монтана – Септември (Симитли) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Янтра 2019 (Габрово) –
VII кръг
Янтра 2019 (Габрово) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Септември (Симитли) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Созопол (Созопол) – Дунав (Рс)/Монтана –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Струмска слава 1927 (Рад) –
Спортист 2009 (Своге) – Витоша (Бистрица) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Пирин (Благоевград) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Кариана (Ерден) –
Локомотив София 1929 (София) – Литекс (Ловеч) –
Миньор (Перник) – Добруджа 1919 (Добрич) –
VIII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Литекс (Ловеч) – Миньор (Перник) –
Кариана (Ерден) – Локомотив София 1929 (София) –
Пирин (Благоевград) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Витоша (Бистрица) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Спортист 2009 (Своге) –
Дунав (Рс)/Монтана – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Созопол (Созопол) –
Янтра 2019 (Габрово) – Септември (Симитли) –
IX кръг
Септември (Симитли) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Созопол (Созопол) – Янтра 2019 (Габрово) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Спортист 2009 (Своге) – Дунав (Рс)/Монтана –
Локомотив (Горна Оряховица) – Струмска слава 1927 (Рад) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Витоша (Бистрица) –
Локомотив София 1929 (София) – Пирин (Благоевград) –
Миньор (Перник) – Кариана (Ерден) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Литекс (Ловеч) –
X кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Литекс (Ловеч) –
Кариана (Ерден) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Пирин (Благоевград) – Миньор (Перник) –
Витоша (Бистрица) – Локомотив София 1929 (София) –
Струмска слава 1927 (Рад) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Дунав (Рс)/Монтана – Локомотив (Горна Оряховица) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Спортист 2009 (Своге) –
Янтра 2019 (Габрово) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Септември (Симитли) – Созопол (Созопол) –
XI кръг
Созопол (Созопол) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Септември (Симитли) –
Спортист 2009 (Своге) – Янтра 2019 (Габрово) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Дунав (Рс)/Монтана –
Локомотив Сф 1929 (София) – Струмска слава 1927 (Рад) –
Миньор (Перник) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Пирин (Благоевград) –
Литекс (Ловеч) – Кариана (Ерден) –
XII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Кариана (Ерден) –
Пирин (Благоевград) – Литекс (Ловеч) –
Витоша (Бистрица) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Миньор (Перник) –
Дунав (Рс)/Монтана – Локомотив София 1929 (София) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Янтра 2019 (Габрово) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Септември (Симитли) – Спортист 2009 (Своге) –
Созопол (Созопол) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
XIII кръг
Лудогорец 1945 II (Разград) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Спортист 2009 (Своге) – Созопол (Созопол) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Септември (Симитли) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Янтра 2019 (Габрово) –
Локомотив София 1929 (София) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Миньор (Перник) – Дунав (Рс)/Монтана –
Добруджа 1919 (Добрич) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Литекс (Ловеч) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Кариана (Ерден) – Пирин (Благоевград) –
XIV кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Пирин (Благоевград) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Кариана (Ерден) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Литекс (Ловеч) –
Дунав (Рс)/Монтана – Добруджа 1919 (Добрич) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Миньор (Перник) –
Янтра 2019 (Габрово) – Локомотив София 1929 (София) –
Септември (Симитли) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Созопол (Созопол) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Спортист 2009 (Своге) –
XV кръг
Спортист 2009 (Своге) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Созопол (Созопол) –
Локомотив София 1929 (София) – Септември (Симитли) –
Миньор (Перник) – Янтра 2019 (Габрово) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Литекс (Ловеч) – Дунав (Рс)/Монтана –
Кариана (Ерден) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Пирин (Благоевград) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
XVI кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Витоша (Бистрица) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Пирин (Благоевград) –
Дунав (Рс)/Монтана – Кариана (Ерден) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Литекс (Ловеч) –
Янтра 2019 (Габрово) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Септември (Симитли) – Миньор (Перник) –
Созопол (Созопол) – Локомотив София 1929 (София) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Спортист 2009 (Своге) – Локомотив (Горна Оряховица) –
XVII кръг
Локомотив (Горна Оряховица) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Спортист 2009 (Своге) –
Локомотив Сф 1929 (София) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Миньор (Перник) – Созопол (Созопол) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Септември (Симитли) –
Литекс (Ловеч) – Янтра 2019 (Габрово) –
Кариана (Ерден) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Пирин (Благоевград) – Дунав (Рс)/Монтана –
Витоша (Бистрица) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
XVIII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Струмска слава 1927 (Рад) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Дунав (Рс)/Монтана –
Пирин (Благоевград) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Кариана (Ерден) – Янтра 2019 (Габрово) –
Литекс (Ловеч) – Септември (Симитли) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Созопол (Созопол) –
Миньор (Перник) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Локомотив София 1929 (София) – Спортист 2009 (Своге) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Локомотив (Горна Оряховица) –
XIX кръг
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Локомотив Сф 1929 (София) –
Спортист 2009 (Своге) – Миньор (Перник) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Созопол (Созопол) – Литекс (Ловеч) –
Септември (Симитли) – Кариана (Ерден) –
Янтра 2019 (Габрово) – Пирин (Благоевград) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Витоша (Бистрица) –
Дунав (Рс)/Монтана – Струмска слава 1927 (Радомир) –
XX кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Дунав (Рс)/Монтана –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Янтра 2019 (Габрово) –
Пирин (Благоевград) – Септември (Симитли) –
Кариана (Ерден) – Созопол (Созопол) –
Литекс (Ловеч) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Спортист 2009 (Своге) –
Миньор (Перник) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Локомотив София 1929 (София) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
XXI кръг
Локомотив Сф 1929 (София) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Миньор (Перник) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Спортист 2009 (Своге) – Литекс (Ловеч) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Кариана (Ерден) –
Созопол (Созопол) – Пирин (Благоевград) –
Септември (Симитли) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Янтра 2019 (Габрово) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Дунав (Рс)/Монтана –
XXII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Дунав (Рс)/Монтана – Янтра 2019 (Габрово) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Септември (Симитли) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Созопол (Созопол) –
Пирин (Благоевград) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Кариана (Ерден) – Спортист 2009 (Своге) –
Литекс (Ловеч) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Миньор (Перник) – Локомотив София 1929 (София) –
XXIII кръг
Миньор (Перник) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Локомотив София 1929 (София) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Литекс (Ловеч) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Кариана (Ерден) –
Спортист 2009 (Своге) – Пирин (Благоевград) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Витоша (Бистрица) –
Созопол (Созопол) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Септември (Симитли) – Дунав (Рс)/Монтана –
Янтра 2019 (Габрово) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
XXIV кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Янтра 2019 (Габрово) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Септември (Симитли) –
Дунав (Рс)/Монтана – Созопол (Созопол) –
Струмска слава 1927 (Рад) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Витоша (Бистрица) – Спортист 2009 (Своге) –
Пирин (Благоевград) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Кариана (Ерден) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Литекс (Ловеч) – Локомотив София 1929 (София) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Миньор (Перник) –
XXV кръг
Добруджа 1919 (Добрич) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Миньор (Перник) – Литекс (Ловеч) –
Локомотив София 1929 (София) – Кариана (Ерден) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Пирин (Благоевград) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Витоша (Бистрица) –
Спортист 2009 (Своге) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Дунав (Рс)/Монтана –
Созопол (Созопол) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Септември (Симитли) – Янтра 2019 (Габрово) –
XXVI кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Септември (Симитли) –
Янтра 2019 (Габрово) – Созопол (Созопол) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Дунав (Рс)/Монтана – Спортист 2009 (Своге) –
Струмска слава 1927 (Рад) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Витоша (Бистрица) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Пирин (Благоевград) – Локомотив София 1929 (София) –
Кариана (Ерден) – Миньор (Перник) –
Литекс (Ловеч) – Добруджа 1919 (Добрич) –
XXVII кръг
Литекс (Ловеч) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Кариана (Ерден) –
Миньор (Перник) – Пирин (Благоевград) –
Локомотив София 1929 (София) – Витоша (Бистрица) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Струмска слава 1927 (Рад) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Дунав (Рс)/Монтана –
Спортист 2009 (Своге) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Янтра 2019 (Габрово) –
Созопол (Созопол) – Септември (Симитли) –
XXVIII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Созопол (Созопол) –
Септември (Симитли) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Янтра 2019 (Габрово) – Спортист 2009 (Своге) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Дунав (Рс)/Монтана – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Струмска слава 1927 (Рад) – Локомотив Сф 1929 (София) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Миньор (Перник) –
Пирин (Благоевград) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Кариана (Ерден) – Литекс (Ловеч) –
XXIX кръг
Кариана (Ерден) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Литекс (Ловеч) – Пирин (Благоевград) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Витоша (Бистрица) –
Миньор (Перник) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Локомотив София 1929 (София) – Дунав (Рс)/Монтана –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Янтра 2019 (Габрово) –
Спортист 2009 (Своге) – Септември (Симитли) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Созопол (Созопол) –
XXX кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Созопол (Созопол) – Спортист 2009 (Своге) –
Септември (Симитли) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Янтра 2019 (Габрово) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Локомотив София 1929 (София) –
Дунав (Рс)/Монтана – Миньор (Перник) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Литекс (Ловеч) –
Пирин (Благоевград) – Кариана (Ерден) –
XXXI кръг
Пирин (Благоевград) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Кариана (Ерден) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –
Литекс (Ловеч) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Дунав (Рс)/Монтана –
Миньор (Перник) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Локомотив София 1929 (София) – Янтра 2019 (Габрово) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Септември (Симитли) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Созопол (Созопол) –
Спортист 2009 (Своге) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
XXXII кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Спортист 2009 (Своге) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Созопол (Созопол) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Септември (Симитли) – Локомотив София 1929 (София) –
Янтра 2019 (Габрово) – Миньор (Перник) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Дунав (Рс)/Монтана – Литекс (Ловеч) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Кариана (Ерден) –
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Пирин (Благоевград) –
XXXIII кръг
Витоша (Бистрица) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –
Пирин (Благоевград) – Струмска слава 1927 (Радомир) –
Кариана (Ерден) – Дунав (Рс)/Монтана –
Литекс (Ловеч) – Хебър 1918 (Пазарджик) –
Добруджа 1919 (Добрич) – Янтра 2019 (Габрово) –
Миньор (Перник) – Септември (Симитли) –
Локомотив София 1929 (София) – Созопол (Созопол) –
Нефтохимик 1962 (Бургас) – Лудогорец 1945 II (Разград) –
Локомотив (Горна Оряховица) – Спортист 2009 (Своге) –
XXXIV кръг
Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Локомотив (Горна Оряховица) –
Спортист 2009 (Своге) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –
Лудогорец 1945 II (Разград) – Локомотив Сф 1929 (София) –
Созопол (Созопол) – Миньор (Перник) –
Септември (Симитли) – Добруджа 1919 (Добрич) –
Янтра 2019 (Габрово) – Литекс (Ловеч) –
Хебър 1918 (Пазарджик) – Кариана (Ерден) –
Дунав (Рс)/Монтана – Пирин (Благоевград) –
Струмска слава 1927 (Радомир) – Витоша (Бистрица)
източник: bulgarian-football.com