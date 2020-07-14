Жребият е факт! Ето срещу кой играят Миньор-Перник и Струмска слава- Радомир

Първият мач, който ФК Миньор – Перник ще изиграе във футболното първенство е срещу Лудогорец 1945 II (Разград). Това стана ясно от жребия за новия сезон на футболното първенство, който бе изтеглен днес в БФС.

Другият пернишки тим в професионалното първенство Струмска слава (Радомир) ще се изправи в първия си мач срещу Царско село (Сф)/Септември (Сф).

В два кръга жребият определи един срещу друг да играят двата пернишки отбора – Миньор Перник и Струмска слава Радомир.

Ето кой срещу кой ще играе във всичките кръгове на първенството:

I кръг

8 август 2020 г., събота:

Струмска слава 1927 (Рад) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Дунав (Рс)/Монтана – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Пирин (Благоевград) –

Янтра 2019 (Габрово) – Кариана (Ерден) –

Септември (Симитли) – Литекс (Ловеч) –

Созопол (Созопол) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Миньор (Перник) –

Спортист 2009 (Своге) – Локомотив София 1929 (София) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

II кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Локомотив Сф 1929 (София) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Миньор (Перник) – Спортист 2009 (Своге) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Литекс (Ловеч) – Созопол (Созопол) –

Кариана (Ерден) – Септември (Симитли) –

Пирин (Благоевград) – Янтра 2019 (Габрово) –

Витоша (Бистрица) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Дунав (Рс)/Монтана –

III кръг

Дунав (Рс)/Монтана – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Янтра 2019 (Габрово) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Септември (Симитли) – Пирин (Благоевград) –

Созопол (Созопол) – Кариана (Ерден) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Литекс (Ловеч) –

Спортист 2009 (Своге) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Миньор (Перник) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Локомотив София 1929 (София) –

IV кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Локомотив Сф 1929 (София) –

Миньор (Перник) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Литекс (Ловеч) – Спортист 2009 (Своге) –

Кариана (Ерден) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Пирин (Благоевград) – Созопол (Созопол) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Септември (Симитли) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Янтра 2019 (Габрово) –

Дунав (Рс)/Монтана – Хебър 1918 (Пазарджик) –

V кръг

Хебър 1918 (Пазарджик) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Янтра 2019 (Габрово) – Дунав (Рс)/Монтана –

Септември (Симитли) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Созопол (Созопол) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Пирин (Благоевград) –

Спортист 2009 (Своге) – Кариана (Ерден) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Литекс (Ловеч) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Локомотив София 1929 (София) – Миньор (Перник) –

VI кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Миньор (Перник) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Локомотив София 1929 (София) –

Литекс (Ловеч) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Кариана (Ерден) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Пирин (Благоевград) – Спортист 2009 (Своге) –

Витоша (Бистрица) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Созопол (Созопол) –

Дунав (Рс)/Монтана – Септември (Симитли) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Янтра 2019 (Габрово) –

VII кръг

Янтра 2019 (Габрово) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Септември (Симитли) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Созопол (Созопол) – Дунав (Рс)/Монтана –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Струмска слава 1927 (Рад) –

Спортист 2009 (Своге) – Витоша (Бистрица) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Пирин (Благоевград) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Кариана (Ерден) –

Локомотив София 1929 (София) – Литекс (Ловеч) –

Миньор (Перник) – Добруджа 1919 (Добрич) –

VIII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Литекс (Ловеч) – Миньор (Перник) –

Кариана (Ерден) – Локомотив София 1929 (София) –

Пирин (Благоевград) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Витоша (Бистрица) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Спортист 2009 (Своге) –

Дунав (Рс)/Монтана – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Созопол (Созопол) –

Янтра 2019 (Габрово) – Септември (Симитли) –

IX кръг

Септември (Симитли) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Созопол (Созопол) – Янтра 2019 (Габрово) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Спортист 2009 (Своге) – Дунав (Рс)/Монтана –

Локомотив (Горна Оряховица) – Струмска слава 1927 (Рад) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Витоша (Бистрица) –

Локомотив София 1929 (София) – Пирин (Благоевград) –

Миньор (Перник) – Кариана (Ерден) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Литекс (Ловеч) –

X кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Литекс (Ловеч) –

Кариана (Ерден) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Пирин (Благоевград) – Миньор (Перник) –

Витоша (Бистрица) – Локомотив София 1929 (София) –

Струмска слава 1927 (Рад) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Дунав (Рс)/Монтана – Локомотив (Горна Оряховица) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Спортист 2009 (Своге) –

Янтра 2019 (Габрово) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Септември (Симитли) – Созопол (Созопол) –

XI кръг

Созопол (Созопол) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Септември (Симитли) –

Спортист 2009 (Своге) – Янтра 2019 (Габрово) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Дунав (Рс)/Монтана –

Локомотив Сф 1929 (София) – Струмска слава 1927 (Рад) –

Миньор (Перник) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Пирин (Благоевград) –

Литекс (Ловеч) – Кариана (Ерден) –

XII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Кариана (Ерден) –

Пирин (Благоевград) – Литекс (Ловеч) –

Витоша (Бистрица) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Миньор (Перник) –

Дунав (Рс)/Монтана – Локомотив София 1929 (София) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Янтра 2019 (Габрово) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Септември (Симитли) – Спортист 2009 (Своге) –

Созопол (Созопол) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

XIII кръг

Лудогорец 1945 II (Разград) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Спортист 2009 (Своге) – Созопол (Созопол) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Септември (Симитли) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Янтра 2019 (Габрово) –

Локомотив София 1929 (София) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Миньор (Перник) – Дунав (Рс)/Монтана –

Добруджа 1919 (Добрич) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Литекс (Ловеч) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Кариана (Ерден) – Пирин (Благоевград) –

XIV кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Пирин (Благоевград) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Кариана (Ерден) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Литекс (Ловеч) –

Дунав (Рс)/Монтана – Добруджа 1919 (Добрич) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Миньор (Перник) –

Янтра 2019 (Габрово) – Локомотив София 1929 (София) –

Септември (Симитли) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Созопол (Созопол) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Спортист 2009 (Своге) –

XV кръг

Спортист 2009 (Своге) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Созопол (Созопол) –

Локомотив София 1929 (София) – Септември (Симитли) –

Миньор (Перник) – Янтра 2019 (Габрово) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Литекс (Ловеч) – Дунав (Рс)/Монтана –

Кариана (Ерден) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Пирин (Благоевград) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

XVI кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Витоша (Бистрица) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Пирин (Благоевград) –

Дунав (Рс)/Монтана – Кариана (Ерден) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Литекс (Ловеч) –

Янтра 2019 (Габрово) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Септември (Симитли) – Миньор (Перник) –

Созопол (Созопол) – Локомотив София 1929 (София) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Спортист 2009 (Своге) – Локомотив (Горна Оряховица) –

XVII кръг

Локомотив (Горна Оряховица) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Спортист 2009 (Своге) –

Локомотив Сф 1929 (София) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Миньор (Перник) – Созопол (Созопол) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Септември (Симитли) –

Литекс (Ловеч) – Янтра 2019 (Габрово) –

Кариана (Ерден) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Пирин (Благоевград) – Дунав (Рс)/Монтана –

Витоша (Бистрица) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

XVIII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Струмска слава 1927 (Рад) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Дунав (Рс)/Монтана –

Пирин (Благоевград) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Кариана (Ерден) – Янтра 2019 (Габрово) –

Литекс (Ловеч) – Септември (Симитли) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Созопол (Созопол) –

Миньор (Перник) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Локомотив София 1929 (София) – Спортист 2009 (Своге) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Локомотив (Горна Оряховица) –

XIX кръг

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Локомотив Сф 1929 (София) –

Спортист 2009 (Своге) – Миньор (Перник) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Созопол (Созопол) – Литекс (Ловеч) –

Септември (Симитли) – Кариана (Ерден) –

Янтра 2019 (Габрово) – Пирин (Благоевград) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Витоша (Бистрица) –

Дунав (Рс)/Монтана – Струмска слава 1927 (Радомир) –

XX кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Дунав (Рс)/Монтана –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Янтра 2019 (Габрово) –

Пирин (Благоевград) – Септември (Симитли) –

Кариана (Ерден) – Созопол (Созопол) –

Литекс (Ловеч) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Спортист 2009 (Своге) –

Миньор (Перник) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Локомотив София 1929 (София) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

XXI кръг

Локомотив Сф 1929 (София) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Миньор (Перник) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Спортист 2009 (Своге) – Литекс (Ловеч) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Кариана (Ерден) –

Созопол (Созопол) – Пирин (Благоевград) –

Септември (Симитли) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Янтра 2019 (Габрово) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Дунав (Рс)/Монтана –

XXII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Дунав (Рс)/Монтана – Янтра 2019 (Габрово) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Септември (Симитли) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Созопол (Созопол) –

Пирин (Благоевград) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Кариана (Ерден) – Спортист 2009 (Своге) –

Литекс (Ловеч) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Миньор (Перник) – Локомотив София 1929 (София) –

XXIII кръг

Миньор (Перник) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Локомотив София 1929 (София) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Литекс (Ловеч) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Кариана (Ерден) –

Спортист 2009 (Своге) – Пирин (Благоевград) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Витоша (Бистрица) –

Созопол (Созопол) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Септември (Симитли) – Дунав (Рс)/Монтана –

Янтра 2019 (Габрово) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

XXIV кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Янтра 2019 (Габрово) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Септември (Симитли) –

Дунав (Рс)/Монтана – Созопол (Созопол) –

Струмска слава 1927 (Рад) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Витоша (Бистрица) – Спортист 2009 (Своге) –

Пирин (Благоевград) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Кариана (Ерден) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Литекс (Ловеч) – Локомотив София 1929 (София) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Миньор (Перник) –

XXV кръг

Добруджа 1919 (Добрич) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Миньор (Перник) – Литекс (Ловеч) –

Локомотив София 1929 (София) – Кариана (Ерден) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Пирин (Благоевград) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Витоша (Бистрица) –

Спортист 2009 (Своге) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Дунав (Рс)/Монтана –

Созопол (Созопол) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Септември (Симитли) – Янтра 2019 (Габрово) –

XXVI кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Септември (Симитли) –

Янтра 2019 (Габрово) – Созопол (Созопол) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Дунав (Рс)/Монтана – Спортист 2009 (Своге) –

Струмска слава 1927 (Рад) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Витоша (Бистрица) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Пирин (Благоевград) – Локомотив София 1929 (София) –

Кариана (Ерден) – Миньор (Перник) –

Литекс (Ловеч) – Добруджа 1919 (Добрич) –

XXVII кръг

Литекс (Ловеч) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Кариана (Ерден) –

Миньор (Перник) – Пирин (Благоевград) –

Локомотив София 1929 (София) – Витоша (Бистрица) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Струмска слава 1927 (Рад) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Дунав (Рс)/Монтана –

Спортист 2009 (Своге) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Янтра 2019 (Габрово) –

Созопол (Созопол) – Септември (Симитли) –

XXVIII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Созопол (Созопол) –

Септември (Симитли) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Янтра 2019 (Габрово) – Спортист 2009 (Своге) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Дунав (Рс)/Монтана – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Струмска слава 1927 (Рад) – Локомотив Сф 1929 (София) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Миньор (Перник) –

Пирин (Благоевград) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Кариана (Ерден) – Литекс (Ловеч) –

XXIX кръг

Кариана (Ерден) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Литекс (Ловеч) – Пирин (Благоевград) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Витоша (Бистрица) –

Миньор (Перник) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Локомотив София 1929 (София) – Дунав (Рс)/Монтана –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Янтра 2019 (Габрово) –

Спортист 2009 (Своге) – Септември (Симитли) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Созопол (Созопол) –

XXX кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Созопол (Созопол) – Спортист 2009 (Своге) –

Септември (Симитли) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Янтра 2019 (Габрово) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Локомотив София 1929 (София) –

Дунав (Рс)/Монтана – Миньор (Перник) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Литекс (Ловеч) –

Пирин (Благоевград) – Кариана (Ерден) –

XXXI кръг

Пирин (Благоевград) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Кариана (Ерден) – Витоша (Бистрица, обл.София ст.) –

Литекс (Ловеч) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Дунав (Рс)/Монтана –

Миньор (Перник) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Локомотив София 1929 (София) – Янтра 2019 (Габрово) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Септември (Симитли) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Созопол (Созопол) –

Спортист 2009 (Своге) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

XXXII кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Спортист 2009 (Своге) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Созопол (Созопол) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Септември (Симитли) – Локомотив София 1929 (София) –

Янтра 2019 (Габрово) – Миньор (Перник) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Дунав (Рс)/Монтана – Литекс (Ловеч) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Кариана (Ерден) –

Витоша (Бистрица, обл.София ст.) – Пирин (Благоевград) –

XXXIII кръг

Витоша (Бистрица) – Ц.село (Сф)/Септември (Сф) –

Пирин (Благоевград) – Струмска слава 1927 (Радомир) –

Кариана (Ерден) – Дунав (Рс)/Монтана –

Литекс (Ловеч) – Хебър 1918 (Пазарджик) –

Добруджа 1919 (Добрич) – Янтра 2019 (Габрово) –

Миньор (Перник) – Септември (Симитли) –

Локомотив София 1929 (София) – Созопол (Созопол) –

Нефтохимик 1962 (Бургас) – Лудогорец 1945 II (Разград) –

Локомотив (Горна Оряховица) – Спортист 2009 (Своге) –

XXXIV кръг

Ц.село (Сф)/Септември (Сф) – Локомотив (Горна Оряховица) –

Спортист 2009 (Своге) – Нефтохимик 1962 (Бургас) –

Лудогорец 1945 II (Разград) – Локомотив Сф 1929 (София) –

Созопол (Созопол) – Миньор (Перник) –

Септември (Симитли) – Добруджа 1919 (Добрич) –

Янтра 2019 (Габрово) – Литекс (Ловеч) –

Хебър 1918 (Пазарджик) – Кариана (Ерден) –

Дунав (Рс)/Монтана – Пирин (Благоевград) –

Струмска слава 1927 (Радомир) – Витоша (Бистрица)

източник: bulgarian-football.com

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