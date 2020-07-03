Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 06.07-10.07.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 06 юли – 10 юли 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 06.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч./ На 10.07.2020 г./15:00 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 06.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч./ На 10.07.2020 г./15:00 – 16:30 ч./ – Конска: Iv-310, 311 , Месност Райкова Страна

На 06.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч./ На 10.07.2020 г./15:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ VII-115 Кв.26 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

На 06.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч./ На 10.07.2020 г./15:00 – 16:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор , Мах.Ахчийски Кошари , Мах.Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 06.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 07.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 08.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 09.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 10.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

Община Земен

На 06.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 07.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 08.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 09.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 10.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Еловдол

Община Перник

На 06.07.2020 г./09:01 – 12:00 ч./ – Витановци: Васил Левски 50а, Кракра Пернишки 11, 1, УПИ І-51 Кв.14 , 3

На 06.07.2020 г./00:01 – 00:16 ч./ На 07.07.2020 г./00:01 – 00:16 ч./ – Перник: Балканджи Йово 15в, 1б, 1а, 8, 2, 5, 7, 8, 15а, 1, 3, 15, 6, 5, 13а, 13, Парижка Комуна 22, 14, 6, 11а, 13а, 7, 19, 5, 4, 24а, 9, 24, 13а, 10, 1, 16, 21, 20, 23, 2, 17, 27, 7, 25, 13, 11, 8, 17, 26, 8, 15, 3, Република 19, 19, Стара Тева 21в, 3а, 8, 23а, Тева,Стара Тева;17, 5, 14, 11, 3, 29, 2б, 7, 2, 7, 11а, 4, 33, Тева /Къщи/ 12а, 38а, 3а, 22, 31, 13, 20, 5, 21а, 2, 35, 26, 37, 2б, 19, 23, 33, 34, 28, 10, 36, 38, 1, 24, 16, 18, 7, 14, 7а, 21, 33б, 28, 6, 14б, 8, 26а, 3, 9, 19, 4, 17, 15, 30, 27, Чипровско Въстание 20, 8, 17, 12а, 16а, 17а, 12б, 18, 21а, 4, 24, 14, 9, 8а, 19, 6, 10, 7, 16, 5, 12, 15, 21, 11а, 22, 13, 23, 11, 3

На 06.07.2020 г./08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 11:30 – 12:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Благой Гебрев 58а, 64, 56, 56, 56а, 58, 32а, 58, 32а, 56, 32 В, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, Павилион, 22, 22, 22, 22, Бучински Път Хранителни Стоки и Кафе, Изток до ТП Бистрица, Мошино, Фото Ателие, 1 Подстанция Перун, Кафе Аперитив, 13 Жданов, Магазин, Калинин 10, 12, 14, Карл Маркс 34, 2, 2а, Клемент Готвалд 6, 8, 3, 10, 4, 6, 3, 8, 1, 2, 2, Ленински Проспект 15, 15, 3, 3, 7, 3, 9, 6, 6, 1, Лом 31, 20, 13, 3, 7 Паркинг, 36, 12, 11, 1на, Пазар Сезони, Билярдан Клуб, 10, До ТП Тунджа, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 3, Мах.Портарева 46, Минск 9, 1, 13, 3, 7, 13, 15, 5, 15, 15, 1, Несебър 3, С/У Бл.3, 1, 5, 3, 5, Одеса 4, Оряхово 4, Стомана 4, Търговска 15, Хасково 1 А, 1 В, 1, 1 Б, Юрий Гагарин 44а, Сп. Бучински Път, 46, 44-46, 46, 44, 10 Партер, 10, 8, 10, 10, 8, Тър.Компл. С/У Без. Шел, 38ж, 34а, 91, 1, М/У бл 34 И 36, 36а, 36, Търг.Комплекс, 36, 34, 38а, 38, 38, 38, 38б, 40, 40, М/У 36 И 34 Бл, 40, 38г, 38д, 38д, 38ж, 38в, 38е, 42, 42, 42, М/У Бл.42и44, Магазин, В Двора На XI У-Ще

На 06.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 07.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 10.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452 , VI-001267 Кв.82 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4 Къща, 1, 2, Бреза 4, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дунав , Ехо , Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало , Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра , Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Минерал 4, Москва , Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Никола Вапцаров 7, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, ул.Вардар/Ул.Силистра , УПИ І-1427 Кв.80б , Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 06.07.2020 г./13:00 – 14:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Атанас Буров 10, 11, Благой Гебрев , Варшава 1, 3, 71, Владимир Комаров 4, 6, 2, 12, 7, 50, 1а, Зоя Космодемянская 7а, 4, 2, 7, 6, 5, 7б, 1, 3, Иван Земнухов 4, Изток 2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2, Крали Марко 2, 24, 18, 26, 20, 22, Лев Толстой 4а, 11, 6, 13, 10, 1, 16, 4, 8, 10, 3, 10в, 2, 7, 14, 12, 10а, 5а, 9, 5, 10б, 17, Луганск 3, 11, 27, 18, 13, 21, 22, 10, 9, 5, 17, 8, 3а, 7, 15, 20, Максим Горки 2, 6 Партер, 6, 4, 11, 10, 22, 20а, 20, 24, 30б, 38а, 17, 37, 28, 40, 30а, 42, 34, 36, 13, 32, 17б, 44, 30в, Мах.Лалова 484, 71, Младен Стоянов Тото Пункт, 5, 5а, 7, 1, 29, 5, 25, 13 То У-Ще Св.Кирил И Методий, 27, 3, 3, 5, 7а, 11, 14, 14, 23, 33, 45, 54, 55, 39, 57, 36, 41, 54а, 15б, 49, 20, 14, 47, 51, 48, 52, 37, 15 Къща, 53, 43, 38, 50, 28, 34, 11, 11, 15а, 13, 13, Мошино 317, Кв.&Quot;Кутела&Quot;, ПИ С Индентификатор 55871.515 9895, 371, Огнян Станков 51, 47, 29в, 29, 43, 39а, 31, 45, 37, 39, Олег Кошевой 119а, 121, 119б, 105, 111, 72, 88, 97, 74, 99, 85а, 85, 103, 95, 90а, 113, 123, 125, 80, 81, 96, 89а, 76, 96в, 83, 78, 96б, 109, 117, 79, 89, 113а, 101, 93а, 87, 87б, 107, 90, 87а, 66, 77, 93, 78а, 70, 48, 38, 21, 30, 14, 27, 46, 75, 49, 42, 58а, 41, 41а, 7, 47, 18, 75а, 12а, 10, 50, 75б, 8, 73, 36, 7а, 11, 35, 41б, 63, 65, 53, 15, 64, 57, 26, 44, 4, 19, 52, 58, 3, 9, Павилион, 71, 33, 51, 54, 53, 17, 61, 25, 12, 45, 35а, 29, 31, 34, 38а, 6, 2а, 40, 20, Пушкин 4, 2а, 1, 7, 2, 4а, Пхенян 7, Рашо Димитров 101, Сергей Есенин 4, 3, 1а, 1, Силистра 67, Сини Вир 24, 27, 24, 1, 1а, 10, 26, 16, 1в, 29, Съединение 11, 26, 31, 24, 17, 25, 9, 27, 21, 13, 7, 15, 29, 22, 8, 19, 23, 12, 16, Тева 38, 38, 39, С/У Демо, 74, 72, 15 72, 67, 71, 66, 75, 68, 65, 70, 69, 78, 73, 76, 77, 63, Тева /Къщи/ 10а, Трети Март 10, 16, 11, 5, 13, Улан Батор 7, УПИ V-7050 Кв.118 , Урса 4, 5, 16, Хавана 20, 24, 22, 30, 32, 40, 28, Ханой 6, 10, 4, 16, 9, Хемус 1, Цоф Бараки , Чернишевски 1б, 19в, 9, 4, 2, 13, 17, 7, 17а, 19, 15, 10, 1а, 11, 19б, 8, Юрий Гагарин 1, 1, 159, 165, 1, 1, 1, 15, 1, Кв.Мошино

На 06.07.2020 г./13:16 – 16:30 ч./ – Студена, Общ. Перник: Барбеш 8, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 9, Боровец , Върбица 2, Вършец 6, 5, 3, 7, 2, 8, 4, Голо Бърдо 7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 14, 8, 5, 6, Мах.Рулева 3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, Рила 2, РодоПИ 3, 2, 7, 1, 6, 5, Рулева 2а, 2, 4, 1а, 8, Сините Вълни 4, 2, Христо Ботев 221, .264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен.Бл. -Стълби, 264, 264 1, Воен.Бл.-Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 07.07.2020 г./08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 10.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Бела Вода 300, 285, 284, 301, 281, 299, 287, 296, 291, 288, 297, 280, 290, 278, 298, 293, 292, 282, 293, 294, 289, 284, 295, Бързия 2, Голо Бърдо 9, 3, 10, 19, 26, 27, 16, 7, 4, 6, 15, 32, 30, 14, 12, 38, 34, 24, 1, 11, 28, 21, 36, 8, 17, 23, 17, 25, 22, 2, 19, Горицвет 1, Захари Зограф 29, 11, 9, 27, 1, 25, 15, 17, 4, 21, 3, 13, 8, 12, 23, 19, 6, 10, Иван Асен Втори 90, Калкас , Кап.Петко Войвода 16, Китка 10, Кристал , Кристал Блокове 20, Изолатор За Кучета, 28, 12, 11а, 11, Люлин 173, 163, 155, 145, 114, 115, 120, 151, 153, 169, 187, 177, 149, 135, 159, 157, 183, 155, 191, 117а, 141, 147, Люлякова 4, 10, 8, 12, 5, 6, 14, 7, 3, Майска Роза 5, 8, 7, 4, 9, 3, 1, 6, 2, Манастирски Път 1, 6, 1а, 4, 10, 3, 8, 2, Местн.Шевърляк 36, 15, Металик 2, 3, 9, 20, 17, 24, 7, 10, 18, 19, 26, 11, 14, 6, 3а, 13, 7, 25, 12, 23, 4, 1, 8, 21, 27, Отдих 12, 19, 14, 6, 4, 5, 29, 33, 7, 31, 21, 10, 3, 17, 13, 9, 1, 25, 15, 27, 2, 11, Палма 126, 128, 170, 138, 168, 144, 130, 134, 146, 171, 132, 117, 142, Победа 19, 12, 9, 11, 14, 14а, 23, 4, 8, 13, 2, 22, 16, 9, 21, 17, 1, 3, 6, 5, 20, 18, 10, 7, 2а, Рудничар 2, 10, 8, 4, 12, 6, Съзлийка 2, 8, 3, 1, 5, 2а, 1 &Quot;Сазлийка 1, 7, 6, Шамък 117, 117а, Вила, Къща, 179

На 07.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:30 ч./ – Перник: 6-Ти Май 6, 4, Айтос 20а, 16, 18, 5, 22, 13, 15, 11, 12, 6, 2, 1, 8, 10, 4, 3, 14, 20, 7, 17, Асеновград 1, Ахтопол 6, 8, 2, 4, 5, 22, 46, 21, 17, 24, 13, 16, 9, 48, 38, 27, 42, 5, 40, 23, 12, 26, 10, 25, 14, 28, 44, 19, 3, 32, 1, Балчик 15, 16, 24, 7, 16б, 16а, 18, 10, 11, 12, 22, 20, 5, 8, 1, 4, 3, 2, Банско 3, 5, 1, 4, 2, Битоля 18, 11, 9, 7, 6, 1, 4, 1 А, 2, 5, 3, Ботевград 15, 17, 12, 8, 10, 9, 11, 10, 10, 14, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2, Брайла 5, Брацигово 13а, 33, 44, 42, 21, 38, 4, 10, 25, 19, 32, 15, 6, 11, 12, 16, 1, 13, 14, 32, 26, 3, 24, 30, 28, 3а, 29, 31, 17, 34, 18, 37, 2, 33, 20, 8, 36, 35, 5, 9, Брезник 90, 88, 93, 18, 6, 14, 4, 23, 16, 6, 25, 27, 10, 12, 27, 27, 37, 8, Зад Бл.1, 23, 3, 2, 2, 19, 1, 1, 21, Вх.На Болницата, 23, 67, 40, 37, 55, 41, 63, 50, 85, 72, 45, 57, 33, 60, 65, 81, 70, 34, 26, 87, 66, 51, 64, 48, 69, 86а, 60, 77, 67, 75, 54, 56, 38, 46, 42, 84, 30, 31, 53, 43, 82, 32, 58, 44, 29, 55, 71, 76, 78, 89, 33, 91, 83, 24, 28, 22, 52, 81, 80, 86, 73, 72, 46а, 36, 59, 83, 51, 81, 62, 68, 47, 61, 49, 57а, 37, 79, Бургас 7, 8, 9, 1, 4, 6, 3, 2, Бяла Слатина 9, 4, 1, 23, 25, 31, 31а, 17, 27, 31, 6, 29, 23, 27а, 15, 21, 2, 11, 17, 13, 7а, Варна 20, 17, 30, 8, 9, 22, 12, 29, 12а, 23, 1, 3, 31, 7, 10, 15, 5, 16, 33, 32, 3, 19, 13, 24, 28, 21, 2, 18, 11, 26, 27, 14, 14, 25, 33б, Васил Левски Двора На Гимназията, 17, Велинград 6, 5, 3, 2, 8, 4, 9, 7, 1, Видин 13, 11, 19в, 17, 11а, 19, 5а, 10, 8, 9, 4, 7, 19а, 14, 15, 2, 15а, 18, 17, 5, 19б, 16, 6, 6а, 12, 20, 3, 21, 1, 8а, Враца 41, 54, 27, 94, 23, 42, 31, 74, 96, 70, 79, 78, 40, 29, 82, 63, 72, 66, 56, 78а, 35, 76, 36, 43, 100, 38, 45, 50, 25, 21, 30, 34, 49, 50, 65, 81, 65, 60, 84а, 39, 61, 48, 86, 19, 41а, 84, 53, 59, 88, 87, 98, 92, 90, 33, 47, 80, 62, 64, 68, 32, 55, 46, 44, 77, 58, 37, 66, 51, 52, 17, 26, 20, 12, 8, 3, 24, 13, 9, 22, 10, 15, 11, 18, 14, 5, 28, 7, 1, 2, 4, 6, 8, Граово 28, До Бензиностанцията, 32, 40, 44а, 44, 36, 38, 35, 33, 36, 42, 31, 34, 1а, Добруджа , Дряново 6, 3, 4, 5, 1, Епископ Киприян 3, 1, 1, 4, 2, 2, С/У Бл.2, Етрополе 7, 10, 2, 4, 11, 5, 10а, 8, 9, 6, Златица 2, 1, 4, Изток , Илия Бешков 18а, 18, 16, Ихтиман 2, Казанлък 5, 1, 4, 12, 6, 2, 10, 7, 10а, 14, 1, 8, 6, 2, 20, 16, 18, Карлово 1, Клепало Училище, Павилион, Котел 14, 5, 12, 12а, 2, 4, 6, 10, 3, 2а, 4а, 11, 16, 8, 10а, 9, 1, Кракра 12, Кракра Пернишки 12, 14, 8, 12, 12, 2, До Монарх. Клуб М/У бл.12/14, 12, 14, 14, 12, 10, 6, 6, Красно Село 45, 8, 15, 6, 22, 11, 16, 5, 4, 9, 13, 9, 21, 4а, 23, 20, 10, 8а, 3, 12, 18, 19, 14, 17, 22, Кърджали 9, 16, 18, 11, 1, 7а, 6, 14, 7, 4, 8, 2, 7, 3, 5, 10, Лясковец 1, 2, 3, Монте Карло 1, 219, 1, 230, 213, 211, 215, 213, 212, 214, 219, 218, 217, 216, 228, 233, 223, 231, 233, 232, 224, 222, 229, 227, 220, 223, 222, 221, 225, Нов Безистен 52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25, Нова Загора 3, 6, 1, 5, 2, 4, Нови Пазар 54, 54а, 5, 24, 25, 50, 8, 22, 30, 5, 23, 14, 11, 32, 27, 46, 38, 15, 40, 27а, 6, 18, 12, 52, 28, 48, 54, 20, 44, 26, 2, 20, 9, 3, 36, 13, 1, 32, 21, 29, 7, 16, 4, 42, 10, 34, Одрин 15, Омуртаг 3, 1, Охрид 25, 2, 16, 1, 13, 7, 15, 4, 19, 23, 24, 9, 21, 26, 12, 3, 11, 5, 17, 1, 10, 22, Павликени 33, 26, 29, 33, 27, 19, 24, 30, 25, 23, 36, 26а, 19а, 9, 21, 17, 31, 34, 22, 20, 32, 28, ПИрдоп 115, 20, 32, 55, 79, 18, 71, 30, 54, 59, 53, 83, 67, 40, 75, 48, 51, 57, 63, 28, 34, 61, 81, 24, 22, 52, 36, 26, 38, 73, 77, 50, 49, 69, 42, 65, 46, 45а, 47а, 47, 45, 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, 111, 62, 64а, 129, 82, 68, 97, 127, 74, 107а, 105, 56, 117, 115, 90, 99, 96, 80, 92, 94, 101, 84, 95б, 103, 58, 91, 93, 125, 95, 113, 123, 135, 86, 119, 109, 78, 76, 66, 107, 131, 87, 89, 64, 133, 72, 85, 88, 70, Пловдив 98, 113, 100, 96, 115, 102, 94, 117, 79, 71, 65, 61, 70, 75, 53б, 54, 36, 49, 51, 75, 44, 57, 69, 62, 35, 81, 37, 61а, 59, 55а, 68, 45, 34, 74, 60, 41, 66а, 42, 67, 85, 48, 38, 39, 43, 77, 64, 40, 50, 56, 66, 87, 79, 91, 53, Магазин №30, 89, 52, 72, 83, 63, 73, 55, 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, 17а, 8, 3, 2, 10, 25, 12, 18, 27, 21, 5, 16, 7, 12а, 23, 13, 22, 30, 25, 9, 11, 24, 26, 17, 33а, 29, 20, 14, 35а, 1, 33, 4, 28, 6, 32, 31, 19а, 19, Първи Май 12, До Бл.12, 12, Радомир 1, 3, 3, 9, 9, 9, 3а, 8, 5, Павилион, 3, Разлог 1, Раковска 26, 1, 1, Раковски Зад Нона, 26в, 1, 3, 1, Русе 26, 6, 21, 2, 19, 8, 3, 9, 20, 12, 5, 1, 14, 22, 16, 10, 13, 4, 7, 24, 18, 17, 15, 11, Самоков 31, 66, 35, 37, 35, 29, 33, 28, 35, Нов Безистен 45, 10, 7, 1, До Мвр, 4, 1, 42, 38, 37а, 40, 39, 44, Цех, 36, 32, Св.Св.Кирил И Методий 8, 8, 10, 12, 6, 8, 79, Павилион, До 2-ра Поликлиника, Книжарница, Тото Пункт, До Кръвна Банка, Свищов 13, 9, 11а, 11, 3, 1, 7, 17, 15, Севлиево 12, 24а, 29, 19а, 22, 16, 23а, 21, 27, 18, 20, 26, 25, 29а, 31, 27а,

На 07.07.2020 г./09:01 – 12:30 ч./ – Перник: Банско 3, 5, 1, 4, 2, Ботевград 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2, Граово 1а, Казанлък 2, Красно Село 45, Нов Безистен 52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25, Нови Пазар 54, 54а, ПИрдоп 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, Пловдив 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, Радомир 1, Разлог 1, Самоков Нов Безистен 45, 10, 7, 1, До Мвр, 4, 1, Физкултурна 1 Павилион

На 08.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: Байкал 1, 12, 10, 16, 13, 14, 8, Васил Априлов 8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, Възраждане 28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50, Кракра , Миньор 5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5, Никола Вапцаров 1, ПИрин 37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4, 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а, Рила 23, 25а, 13, 17, 27, 19, 21, Янтра 14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10, 10, 22, 12, 8

На 08.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 09.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452 , Vi-001267 Кв.82 , XCVI-2228, Кв.21 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4 Къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дулова , Дунав , Ехо , Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Кало , Кирил И Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра , Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Михаил Дойчев 24, 28, Москва , Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Никола Вапцаров 7, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, ПИрин , Пловдив 27, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, Трън 8, 2, 4 Къща, 12, ул.Вардар/Ул.Силистра , УПИ LXXXIV-2229, Кв.21. , УПИ І-1427 Кв.80б , Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10, Ястребец 2, 5, 6, 7

На 08.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10, 13 Гар, 16, 2, 20, 17, Бродо До 5-То Оу, 7, Бунтовник 5, 4, 2, 3, 7, 6, 1, 4а, Васил Априлов 8, 1, 2, 7, 5, 3, 4, Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Георги Мамарчев М/У Бл.13 И 14, 15, 1, До Бл.14, 2, 14, 14, 26, 26, 26, 9, 16, 21, Димова Махала 19, До Супера, Павилион, 17, Кв, 1, Магазин, 16, 75, До Бл.13, 14, 12, 13, 13, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, 1, Добруджа 27, 29, 21, 35, 31, 36, 28, 29, 33, 36г, 30, 25, 31, 34, 32, 38, 3 31, 35а, 37, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2, 36, 38, Ивайло 2, 3, 5, 6, 2, 4, 1, Иван Вазов, Под Моста, 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Капитан Векилски 1, 4, 6, 3, 2, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Любен Каравелов 8, 8, 6, 12, Люлин 24, 17а, 7а, 7, 3, 15, 12, 2, 18, 27, 20е, 10, 6, 13, 16, 19, 12а, 17, 21, 31, 1, 29, 8, 14, 21, 23, 2, 11, 4, 90, 25, 4, 22, 12, 15а, 6а, 5, Миньор 13, 15, Мургаш 2, 9, 3, 7, 1, 7, 5, Мусала 7, 3а, 3, 1, 4, 10, 8, 5, 12, 2, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1, Пейо Яворов 6, 25, 26, 37а, 28, 39, 42, 37, 24, 22, 32, 25, Пенчо Славейков 20, 20, 20, 34, 36, 38, 32, 40, Перелик 6, Протожерица 1, РодоПИ 1, Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6, Св.Св.Кирил И Методий , Селимица 3, 8, 2, 4, 1, 6, 1а, 5, Силистра 6, 5, 4, 5, 6, Синчец 1, Софийско Шосе 60, 58, 50, 60, 46, 54, 50, 76, 72, 40, 62, 68, Автогара, 56, 74, С/У Стара Планина, 42, 64, 66, 70, 54, 40, 74, 42а, 44, Павилион, 62, 52, 72, 58, 46, 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124, 59, 134, 128, 63, 140, 142, 89, 71, 83, 79, 95, 87, 65, 93, 91, 81, 69, 67, 89, 85, 73, 77, 31, 49, 47, 49, 35, 35, 110, 94, 45, 106, 37, 43, 94, 41, 110, 98, 100, 96, 116, 104, 39, 33, 114, 102, 92, 37, 96, 106, 7, 90, 80, 80, Магазин, 1, 88, Тотопункт, 7, 84, 86, До Бл.21, 90, 21а, 15, 15, 7, Автогара, 21, 82, 15, 84, 78, 78, 88, Станционна 6, Стара Планина 13б, 15, 21, 13 А, 11, 11, 15, 13, 6, 11а, 10, 23, 1, 9, 13б, 11а, 8, 6б, 25, 5, 12, 7, 4, 6а, 5, Стефан Караджа 2, 1, 2а, 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20, 13, 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12, Тутракан 19, 13, 16, 28, 10д, 14, 18, 10в, 17, 11, 20, 15, 10, 22, Христо Ботев 93, 91, 89, Хумни Дол Магазин, 17, 4, 15, 2, 3, 5, 1, 7, 13, 10, 25, 8, 12, 11, 27, 27, 16, 14, Шибой 12, 20, 11, 16, 13а, 18, 9, 15, 4, 13, До Теменуга, Автогара, Тец

На 08.07.2020 г./09:01 – 13:00 ч./ – Перник: Бродо до 5-то ОУ, 7, Димова Махала 19, До Супера, Павилион, 17, Кв, 1, Магазин, Св.Св.Кирил и Методий , Силистра 6, 5, 4, 5, 6, Хумни Дол Магазин, 17, до Теменуга

На 09.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Драгичево: 559, М. Черешите , VІІ-555 Кв.80 , Александър Боянов 13, 25, 20, 31, 21, 302, 16, 50, 19, 29 Къща, 31а, 26, 14, 12, 14, 6, 10, 5, Александър Танев 6а, Байкал 1, 12, 10, 16, 13, 14, 8, Бор 4, 4а, 13, 12, 6, 2, Местност Черешите, 8, 3, Васил Априлов 8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 10, 20, 27, 12, 10, 35, 33, 8, 23, 21, 15, 29, 16, 14, 25, 31, 22, 17, 18, 24, Васил Левски 18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 30, 26, 52, 44, 58, 22, 36, 20, 50, 29, 27, 34, 42, 40, 38, 59, 48, 23, 54, Витоша 7, 15, 5, 1, 11а, 11, 13, 3, Владайска 5, 7, Къща, 1, 11, 2, 9, 19, 13, Възраждане 28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50, 132, 138, 140, 142, 128, 126, 122, 130, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 157, 143а, 132б, 144, 149, 145, 143, 183, 202, 216, 210а, 198, 1, 231, 182, 157, 188, 169, 186, 167, 180, 159, 165, 163, 166 Къща, 190, 141, 184, 148, 161, 167, 151, 138, 153, 147, 164 Къща, 155, 168, 192, 162, 225, 178, 143, 169, 184, 194, 68, 104, 86, 129, 139, 92, 114, 102, 119, 107, 111, 106, 78, 109, 103, 115, 118, 94, 100, 70, 108, 116, 96, 131, 125, 127, 84, 109, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 41, 82, 120, 111, 90, 105, 112, 74, 80, 88, 101, 105, 123, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83, 66, 54, 58, 1, 69, Върла Стрън 6, 3, 1, Горно Драгичево 173, 196, 204, 200, Горно Драгичево/Гола Могила , Горно Драгичево/Копринено Орище , Гранит 14, 2, 3, 7, 17, 21, 6, 20, 12, 23, 5, 19, 10, 15, 8, 13, 5, Долно Драгичево , Здравец 15, 3, 2, 19, 23, 1, 11, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 21, Ивайло 12, 11, 3, 8, 16, 5, 2, 7, 18, 1, Иван Вазов 7, 1, 10, 2, 5, 8, 3, 11, 9 А, 9, Калиница 11, 17, 15, 3, 1, 27, 7, 29, 9, 11, 5, 44, 12, Каменица 25, 31, 23, Кокиче 8, 7, 4, 3, 5, Кракра 2, 5, 33, 10, 7, .1, 16, 19, 18, 9, 13, 12, 11, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б, 24, 35а, 24б, 34, 21, 1, 3, 35, 33, 41, Лебед 9, 1, 16, 6, 7, 3, 12, 13, 14, 5, 11, 10, Любен Каравелов 12, 6, Люлин 34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 2, 66, 30, 4, 70, 58, 48, 46, 9, 34, 18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 64, 14, 24, 62, 36, М.Копринено Орище ПИ 324 , Магистрала 1, Мария Луиза 14, 1, 15, 8, 25, 3, 24, 11, 10, 22, 13, 31, 21, 16, 12, 33, 29, 17, 35, Мах.Крушите Вила, Местност Горно Драгичево Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429, Къща, Местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, Местност Горно Драгичево/Борова Гора , Местност Горно Драгичево/Гола Могила , Местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8, Къща, Местност Горно Драгичево/Крушите , Местност Горно Драгичево/Селимите , Местност Горно Драгичево/Черешите , Минзухар 8, 16, 3, 2, 35, Миньор 5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1, 26, 27, 32, 47, 33, 23, 25, 43, 35, 31, 30, 19, 39, 24, 20, 22, 41, 45, 37, 21, 28, 17, 29, 5, 3, 20, 16, 18, 6, 11, 15, 1, 7, 4, 8, 13, 2, 10, Оборище 11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 3, 4, 2, Панайот Волов 16, 4, 6, 3, 22, 11, 9, 5, 12, 7, 8, 1, 20, 10, 2, ПИ 020003 , ПИ 1625, М.Серимеж , ПИрин 37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4, 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а, Реката 3, 11, 3, 4, 7, 2, 9, 13, 15, 17, 19, 3, Република 1, 9, 4, 23, 6, 21, 2, 11, 15, 7, 13, 17, 8, Рила 23, 25а, 13, 17, 27, 19, 21, Ропотамо 9, 3, 5, Рударска 14, 45, Павилион, Сава Асенов 7, 2, 9, 11, Серимеж , Средорек 14, 7, 3а, 3, 12, 1, 4, 6, 2, 8, 10, 2, Умище 3, 1, УПИ VIII-1426 , Физкултурна 3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12, Черни Връх 11, 3, 2, 4, 8, 5, 1, Янтра 14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10, 10, 22, 12, 8, Гл.Път Е-79, Магистрала, Е-79, Гл.Път Е79, Селска Бара, 26

На 09.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Мало Бучино: Люлин/2-ра/ 1, 1, 1

На 09.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Мърчаево: ул. 10-та 1 УПИ 018018

На 09.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Перник: Бучински Път

На 09.07.2020 г./09:01 – 14:00 ч.; 09:01 – 09:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Големо Бучино: Арбова 2а, 2, Бачова Махала , Витоша 7, 51, 24, Даскала 2, 6, 4, Дъбрава 15, 7, Кедър 2, 11, 17, Кокиче 3, Кошеве 20, Кракра 73а, 24, 11, 19, 53, 39, 8, 50, 51а, .43, 5, Люлин 33, 35, Македония 16, Нарцис 2а, Перник 37, Република 28, 20, 38, 8, 6, Рутеш 1, Скачок 4, София 50, 1а, 5, 28, 24а, 4, Струма 21, 15, УПИ IV-8151 Кв.15 , УПИ VIII-184 Кв.48 , УПИ XVI-117 Кв.19 , УПИ XXIV Кв. 39 , Шефтена 7б, Яланджийска , Ясен 4, 2, 4б, 12, Къща, 5, 256, ПИ 042002 М. Манастира, 50, 49, 58, 56, 51

Община Радомир

На 06.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 07.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 08.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 09.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 10.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Егреците Къща, ПИ 604 Кв.101 , УПИ Іx-1083, 1084

На 06.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ На 07.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ – Гълъбник

На 06.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Радомир: Мечта Мечта Бл № 5

На 06.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ На 07.07.2020 г./09:01 – 09:16 ч./ – Горна Диканя: X-1583 , Кв 195 , УПИ І-1517 Кв.211, УПИ І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 07.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Радомир: Ж.К. Мечта Бл. № 15

На 08.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Дрен: V-420 Кв.4 , Втора 4, 22, 10, 60, 6, Двадесет и Втора 7, 8, 6, 9, Двадесет и Девета 1, Двадесет И Осма , Двадесет И Пета 6, Двадесет и Първа 2, 10, 6, Двадесет и Трета 9, 5, 7, Двадесет И Четвърта 8, 6, 2, 9, 13, 3, Двадесет и Шеста 3, Деветдесет и Четвърта 5, Махала Мали Дрен , Махала Тареина , Петдесет и Пета 7, 6, Петдесет и Шеста 1, Петнадесета 2, 11, 3, 1, 5, Първа 46, 50, 54, 32, Седемдесет и Девета 4, 10, 6, 3, Седемдесет И Осма 1, 4, 2, Седемдесет И Седма 3, Сто И Девета 6, Сто И Осма 8, Сто и Петнадесета 20, 4, Сто и Тринадесета 6, 4, 2, Трета 7, 9, Тридесет и Девета 5, 3, 1, Тридесет И Осма 4, 1, 2, 12, Тридесет и Седма 6, 2, 1, 7, 9, Тридесет и Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2, Тридесет и Шеста 12, 1, Тридесета 20, 18, Четиридесет и Втора 7, 12, 3, 14, Четиридесет и Пета 29, 25, Четиридесет и Първа 9, 1, 7, Четиридесет и Трета 8, 1, 14, Четиридесет и Четвърта 16, 14, 22, Шестдесет и Шеста 5, 7, Шестдесета 2

На 08.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Горна Диканя: УПИ Х-1306, Кв.165 , УПИ І, Кв.115

На 08.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Радомир: Ж.К. Мечта Бл. № 14

На 09.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Дрен: Втора 1, Двадесет и Трета 23, 21, М.Попова Махала, Осемдесета 2, 1, Осемнадесета 4, Петдесет и Втора 2, 10, Петдесет и Девета 2, 9, Петдесет и Осма 6, 8, Петдесет и Пета 2, Петдесет и Първа 7, Петдесет и Седма 2, 6, Петдесет и Трета 11, 7, 5, 19, Петдесет и Четвърта 5, 6, Петдесет и Шеста 5, 6, 1, 4, 3, Първа 1, с.Дрен , Седемдесет и Втора 7, 9, Седемдесет и Пета 1, Седемдесет и Трета 3, 1, 5, Седемдесет и Четвърта 6, 1, 10, 8, Седемдесет и Шеста 4, 6, Седемдесета 2, 4, Сто и Девета 21, 1, 18, Сто и Осма 2, Тридесет и Девета 1, Тридесет и Седма 3, Тридесета 1, Четиридесет и Пета 16, Четиридесета 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19, Шестдесет и Втора 4, Шестдесет и Девета 2, Шестдесет и Пета 7, 9, Шестдесет и Първа 6, 1, 4, Шестдесет и Седма 3, 5, 1, Шестдесет и Четвърта 1, 9, 5, Шестдесет и Шеста 66, Шестдесета 10, 2, 3, 4, 3

На 09.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Радомир: Ж.К. Мечта Бл. № 13

На 09.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ На 10.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Дрен: Деветдесет и Трета 1, Махала Мали Дрен 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8, Осемдесет и Девета 5, 7, 9, Осемдесет и Осма 6, 3, 5, 2, Осемдесет и Пета 4, Осемдесет и Първа 6, 10, 20, 4, Осемдесет и Трета 3, 5, 8, 12, Осемдесет и Четвърта 6, 3, Осемдесет и Шеста 13, 17, 23, 10, 3, УПИ IV-761 Кв.47 , Четвърта 16, 4, 18

На 10.07.2020 г./09:00 – 14:00 ч./ – Радомир: Райко Даскалов, Алеко Константинов 1, Арката, Батенберг 41, 43, Блок Ное – 2 Ное – 2, Евтим Рангелов 12, 5, 13, 11, Кирил и Методи 3, 5, 21, 15, 9, 12, 11, 17, 1, 14, Майор Чиляев 18, 5, 6, 11, 3, 16, 14, 1, 10, 8, 12, 13, 4, 9, Ное Магазин, 1, 2, 2, 2, Павилион, 1, Райко Даскалов 1, Сервиз За Гуми И Кафе, 38, Павилион, Свобода 5, 7, 10, 8, 14

На 10.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Радомир: Ж.К. Мечта Бл. № 12

Община Трън

На 06.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 07.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, Къща

На 08.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 09.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 10.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, Къща

На 09.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ VII-115 Кв.26 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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