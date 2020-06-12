Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 15.06-19.06.2020 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 15.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 16.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 17.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: Мах.Пали Лула Къща

Община Земен

На 15.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 16.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 17.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 18.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 19.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Еловдол

На 15.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Земен: Баба Тонка Бунгало, 2, 10, 11, Васил Левски 6, 39, Гео Милев 19, 13, Димитър Благоев 6, Земенски Манастир 30, Земенско Кале 34, Иван Вазов 8, Кирил и Методи 2, 6, Кракра 2, Мах.Митина 11, 1, 4, Мах.Язовира 28, 48, 34, 3, 46, 47, 10, 32, 1, Петър Берон 1, 3, Райко Даскалов 9, Цар Асен 4

Община Перник

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Вискяр: ІІ-253 Кв.30 , Близо До Кмета

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Даскалово: Втора

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Дивотино: 3-Ти Март 15, 21, 29, 3, 28, 26, 13, 24, 22, 10, 42, 2, 20, 8, 11, 7, 40, 16, 6, 34, 19, 30, 2, 23, 14, 40, 34069 , Витоша 1, 5, 2, 14, 1, 7, 14, 7а, 9, 16, Втора 5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6, Двадесета 6, 31, 19, 27, 6, 1, 2, 11, 5, Двадесетивтора 7, 1, 21, 6, 4, 7, 19, 9, 12, 25, 17, 5, 13, 11, 1, 2, 8, Двадесетидевета 1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3, Двадесетиосма 21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, 22, 32, Двадесетипета 7, 8, 1, 5, 26, 27, Двадесетиседма 10, 8, 6, Двадесетитрета 2, 7, 3, 4, 6, 4, 14, 11, 5, Двадесетичетвърта 6, 11, 4, 10, 2, 6, 7, 3, Двадесетишеста 12, 2, 2, Дванадесета 10, 2а, 6, 10, 1, 5, Девета 4, 7, 5, 3, 12, 10, 8, 13, 4, 6, 5, 1, Деветнадесета 2, 6, 1, 2, 6а, 4, 6, Десета 2, 6, 1, 3, 5, Единадесета 14, 12, 19, 9, 11, 10, 15, 28, 26, 30, 2, 24а, Комсомолска 1, Люлин 45, 49, 31, 43 Б, 46, 47, 47, 43, 5, 15, 14, 3, 4, 1, 8, 12, 2, 11, 6, 10, 28, 19, 35, 32, 27, 25, 21, 17, 30, 37, 18, 23, 20, 33, 38, 28, 16, 40, 42, 31, 26, 29, Махала Герен 5, Махала Ливаге 22, 5, 8, 25, Махала Светавода 2, 1, Махала Тенов дол , Миньор 22, 68, 25, 62, 15, 23, 70, 35, 17, 58, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 60, 64, 8, 10, 3, 33, 52, 18, 46, 28, 9, 38, 56, 35, 62, 54, 86, 16, 68, 5, 27, 11, 47, 32, 15, 12, 1, 4, 40, 29, 32 А, 20, 7, 42, 33, 53, 53, 32, 7, 30, Къща, 39, 26, 11, 13, 6, 49, 24, 109, 128, 147, 121, 125а, 135, 162, 131, 134, 154, 119, 129, 126, 59, 160, 111, 152, 113, 143, 156, 123, 120, 117, 138, 137, 158, 116, 122, 124, 126а, 133, 115, 127, 132, 119, 150, 118, 142, 141, 140, 125, 130, 107, 79, 72, 102, 83, 75, 104, 96, 105, 69, 87, 82, 98, 108, 61, 74, 67, 79а, 80, 86, 91, 84, 73, 81, 99, 106, 93, 112, 78, 71, 65, 95, 73, 94, 59, 100, 114, 101, 97, 110, 92, 77, 88, Осемнадесета 7, 9, 5, 1, Осма 4, 3, 1, Пета 4, 2, 1, Петдесета 8, 10, 12, 3, 5, 6, 13, 2, Петдесетивтора 15, 2, 11, 17, 7, 5, 8, 1, Петдесетипета 1, Петдесетитрета 5, 3, Петнадесета 7а, 10, 12, 7, 6, 1, 2, 9, 5, Първа 8, 28, 34, 12, 20, 11, 26, .11, 26, 10б, 24, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 5, 22, 11, 2, 14, 10а, 10, 3, 37, 29, 31, 54, 38, 96, 25, 33, 28, 88, 42, 49, 64, 18, 100, 48, 40, 74, 15а, 34, 78 Къща, 21, Парцел 9-18, 39, 15, 102, 47, 35, 72, 46, 82, 32, 80, 60, 19, 36, 77, 75, 61, 108, 53, 116, 73, 65, 79, 46, 55, 118, 104, 55а, 57, 67, 1, 26, Рила 9, 11, 13, 7, 6, 1, 3, 5, Седемнадесета 2, 1, Седма 10, 7, 3, 3, 31, Слатина 12, 8, 8, 3, 9, 10, 2, 5, 1, 3, Струма 5, 9, 7, 3, 13, 27, 4, 19, 1, 15, 21, 11, 2а, 36, 79 А, 34, 32, 77, 79, 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 18, 65, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13, Тенов дол 1, Тридесета 1, 5, 2, Тридесетивтора 2, 8, 6, 3, 1, 5, Тридесетиосма 1, 7, Тридесетипета 13, 11, 13, 6, 1, 3, 17, 33, 23, 37, 25, 35, 41, 2, 43, 29, 27, Тридесетипърва 6, 9, 10, 4, 7, 5, 3, 9, 1, Тридесетиседма 5, Тридесетитрета 2, Тридесетичетвърта 25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 47, 23, 9, 15, 17, Тридесетишеста 5, 7, Тринадесета 13, 5, 12, 9, 18, 1, 7, 5, 3, 2, УПИ Iv-1084 Кв.81 , УПИ VIII – 296 Kb.21 , УПИ ІІ Кв.746 , Четвърта 6, 15, 11, 2, 8, 13, 1, 4, 10, 7, 9, 3, 5, 7, Четирдесета 11, 1, 10, 9, 3, Четирдесетиосма 5, 3, 7, 5б, 9, 7, 3, 5а, 9, 10, 4, Четирдесетипета 6, 43, 27, 49, 9, 6, 21, 13, 17, 37, 25, 7, 29, 15, 31, 9, 19, 11, 35, Четирдесетиседма 22, 15, 11, 18, 10, 14, 6, 30, 32, 21, 34, Четирдесетитрета 7, 6, 3, 9, 1, 2, 10, 5, 4, 8, Четринадесета 6, 19, 20 Къща, 26, 21, 10, 9, 7, 18, 1, 14, 5, 13, 3, 17, 11, 2, 4, 8, 16, 14, Шеста 3, 30, 31, 3, 2, 4, 9, 1, 5, 7, 8, Шестнадесета 4, 2, 3, М. ;Прогон ; ПИ 151084, Бреста, в двора на ТКЗС, Махала Градините

На 18.06.2020 г. /13:30 – 15:00 ч./ – Дивотино: Витоша 7, Двадесета 31, 19, 27, Дванадесета 2а, Девета 7, Деветнадесета 1, Десета 5, Единадесета 28, 26, 30, 2, Миньор 109, 128, 147, 121, 125а, 135, 162, 131, 134, 154, 119, 129, 126, 59, 160, 111, 152, 113, 143, 156, 123, 120, 117, 138, 137, 158, 116, 122, 124, 126а, 133, 115, 127, 132, 119, 150, 118, 142, 141, 140, 125, Седемнадесета 2, 1, Седма 3, Слатина 8, 3, 9, 10, Тридесетипърва 10, 4, 7, 5, 3, 9, 1, Тридесетитрета 2, УПИ IV-1084 Кв.81, Четринадесета 14, Шеста 30, 31

На 18.06.2020 г. /14:30 – 17:00 ч./ – Дивотино: Двадесета 6, Двадесетидевета 1, 5, 9, 2, 13, 4, 7, 17, 3, Двадесетиосма 21, 12, 20, 26, 25, 29, 15, 8, 18, 19, 22, Двадесетипета 7, 8, 1, 5, 26, Двадесетитрета 2, 7, 3, 4, 6, 4, 14, 11, 5, Двадесетичетвърта 11, 4, 10, 2, 6, 7, 3, Двадесетишеста 12, 2, Люлин 45, 49, 31, 43 Б, 46, 47, 47, 43, Седма 31, Струма 24, 41, 59, 55, 53, 63, 61, 16, 45, 18, 65, 8, 47, 39, 14, 57, 51, 49, 16, 13, Тридесета 1, 5, 2, УПИ ІІ Кв.746 , Махала Градините;

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл.път Е79, 1, Гл.път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, 9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, с/у Склад Строителни м-ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, 1

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Друган: УПИ ХV-407 Кв.49

На 17.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 17:15 – 18:00 ч./ – Земен: Пещерско шосе 23

На 17.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци: УПИ-665, Кв.47

На 17.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 17:15 – 18:00 ч./ – Кралев дол: 3-ти март 20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24, 13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5, Божилец 7, 5, Боян Витков 13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2, В.Левски 14, 12, 1, 13, 21, Васил Левски 6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13, Велико Търново 11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8, Волга 21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1, Голо Бърдо 7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10, Граничар 4, 2, 5, 3, 32, Къща, 8, 1, Драва 4, 2, Дунав 4, 2, Дъбрава Къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21, Еделвайс 2, 1, и звора 8, 4, 6, 5, и згрев 9, Искър 11, 3, 10, 17, 7, 9, 8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11, Калофер 6, 3, 2, 1, Калужерец 14, 10, 15, 8, 1, Лале 9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38, Люлин 8а, 2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7, Люляк 5, 9, 10, 14, 11, Махала Айдарица 11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5, Махала Орниче 3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2, Металург 8, 3, 16, 35, 11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8, Минзухар 1, 10, 2, 4, 10, 7, Миньор 3, 5, Орниче 6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2, Отец Паисий 17, 27, 31, 29, 35, 55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12, 21, 9, 13, 24, 8, 10, Родопи 12, 1, 7, 33, 4, 15, Светлина 3, 2, 1, Синчец 3, Славей 1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5, Струма 14, 8, 4, 6, 5, 7, 2, Фуражомелка

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Люлин, Общ. Перник: Iv-537 , V-614 Кв 59 , Viii-491 , Втора 21, 18, 31, 27, 28, 55, 16, 7, 11, 33, 23, 37-39, 35, 4, 2, 42, .24, 59, 49-51, .40, 32, .35, 1, 57, 53, 28, 8, 38, 42, 29, 9, 30, 34, 47, 3, 59, Двадесет и Втора 13, 6, 19, 9, 15, 21, 2, 11, 7, 17, 5, 1, 3, Двадесет и Девета 2, Двадесет и Пета 17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10, Двадесет и Първа 2, Двадесет и Седма 3, 7, 13, 1, Двадесет и Трета 2, 12, 16, 2, Двадесет и Четвърта 44, 32, 47, 41, 26а, 30, 31, 57, 38, 59, 27, 12, 23, 10, 4, 42, 58, 55, 37, Двадесет и Шеста 15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18, Двадесета 3, Дванадесета .12, 20, .6, 9, .20, .11, .8, 27, 14, 12, 23, 10, .25, 6, .4, 5, 7а, 2, 2, 3, Девета 2, 4, 6, .14, Деветнадесета 6, 3, 1, 2, 4, Десета 10, 18, 40, 2, Единадесета 9, 3-4, 1, Кв.31, Упи1-577 , Мах.Лесков дол 34, 3, 33, 5, Къща С Ателие, Мах.Стакьовец и Манастира 22, 5, 7, Местн.Задбудилица Къща, Фургон, Вила, Парцел 88, 8, Осемнадесета 4, 14, 1, Осма 4, 1, Пета 43, 25, 17, 14, 3, 25, 1, 23, .49, .12, .15, 49, 13, 29, 39, 11, Петнадесета 3, 6, 10, 4, ПИ 874 , Първа 13, 9, 20, 11, 16, 6, 21, 138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104, 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, .49, 32, 45, 35, 42, .24, 27, 55, 51, 31, Седемнадесета 6, Седма 14, 11, 9, 8, 4, Трета 10, 25, 6, 12, 23, .18, 2, 14, 19, 7, 10, 10, 2, 11, 4, 13, 1, 8, 10, 6, 15, 9, 8, Тридесет и Осма 3, 7, 15, 9, 17, 1, Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8, Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 2, 5, 7, Тридесета 1, Тринадесеста 1, 2, 4, 11, 5, 9, 13, 5, 2, 3, 5, Четвърта 2, 26, 25, 6, 14, 7, 3, 28, 15, 22, 16, .8, Четиринадесета 6, 17, 5, 2, 3, 8, 9, 7, 15, Шеснадесета 27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31, Шеста 24, 5, 2, 8, 6, 3, 1, 22, Местност Над шосето, Райлово, Центъра, 74, 72, 27, Райлово, Центъра, Вила, Църнел, 37-39, 41

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Мещица: Адалберт Антонов 12, 11, 6, Александър Димитров 8, 2, 9, 15, 14, 10, 23, 1, 20, 26, Александър Невски 4, 2, 1, 3, 5, Александър Стамболийски 15, 16, 37, 11, 17, 18, 21, 6, 29, 31, 23, 8, 13, Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, 90, 31, 66, 53, 72, 51, 64, 41, 66, 33, 34 Къща, 35, 4, Васил Левски 24, 1, 26, 9, 28, 11, 3, 8, 30, 31, 17, 12, 2, 19, 7, 29, 14, 5, 34, 23, 4, 25, Велин Сърбов 5, 1, 8, 13, 10, 11, 16, 4, Генерал Гурко 6, 16, Генерал Скобелев 2, 4, 3, 4, Генерал Толбухин 10, Генерал Тотлебен 7, 9, 11, Гео Милев , Георги Бенковски 2, Георги Димитров 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, 80, 74, 68, 89, 5, 85, 70, 72, 83, 76, 86, 64, 101, 94, 77, 66, 95, 58, 62, 103, 88, 79, 90, 69, Георги Сава Раковски 2, 4, 1, 4, Гоце Делчев 8, 12, 5, 15, 7, Даме Груев 1, 3, 4, Детелина 10, 8, 18, 20, 15, 9, 3, 7, 4, 24, 1, 5, 14, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, 100, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, 17, 13, 31, 25, 34, 30, 32, 23, Еделвайс 1, 3, 2, Елена Георгиева 1, 4, 13, 17, 6, 5, 23, 21, 15, Елин Пелин 3, 15, 9, 22, 14, 15, 21, 5, 16, 1, Захари Стоянов 1а, 11, Иван Вазов 11, 9, 5, 7, 1, 3, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, 22, 21, 24, 15, 16, 18, 11, 23, 27, Капитан Петко Войвода 9, 11, 5, Кв.3 УПИ Vііі-165 , Кокиче 5, 15, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 Къща, 2, Лилия 4, 2, Лиляна Димитрова 1, 2 Къща, 7, 5, Митко Палаузов 6, 9, 2, Никола Вапцаров 19, 10, 15, Никола Парапунов 11, 6, 8, 5, 3 Къща, Пейо Яворов 3, Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1, С. Мещица, Стадион, Пл.№140, Кв62 , Свилен Русев 10, 14, 4, 2, 15, 5, 6, 3, 1, Синчец 2, Станке Димитров 5, Ястребино 12, 18, 7, 16, 21, 6, 15, 32, 14, 8, 5, 10, 76, Спирка Бенковски;

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52 , Рударски Път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 1-Ва 34а, 25, 21, 36, 34б, 30б, 38, 34, 30, 23, 18, 103 28, 104 5, 105 17, 14-та 1, 8а, 12а, 8, 9, 12, 5а, 10, 3, 11, 7, 2, 15-та 29, 26, 17а, 25, 35, 31, 21, 30, 23, 17, 27, 34, 19, 28, 16-та 6, 1а, 7, 11, 30, 8, 13, 24, 2а, 2, 18, 8, 28, 3, 5, 15, 10, 17, 12, 1, 22, 26, 48, 44, 50, 33, 32, 46, 23, 38, 40, 35, 29, 37, 43, 34, 31, 27, 39, 17-та 26, 24, 22, 10, 11, 12а, 21, 7а, 3, 18, 16, 19, 17, 10а, 14, 2, 27, 7, 24а, 9, 12, 4, 8, 20, 13, 5, 6, 1, 37, 35, 3-та 5, 3, 4, 3а, 2, 1, 6а, 5-та 1, 14а, 7, 10, 2, 8, 14, 16, 6, 6-та 13, 10, 4, 6, 12, 11, 7, 5, 3а, 9, 3, 8, 1, 7-ма 3, 1, 6, 12, 8, 4, 10, 8-ма 8, 2, 3, 1, 7, 5, 1а, 6а, 4, 9а, 9, Балканджи Йово 15в, 1б, 1а, 8, 2, 5, 7, 8, 15а, 1, 3, 15, 6, 5, 13а, 13, Батак 5, 3, 1, 7, Бродо 1, 3/13, 3, 3, 1, 1, Димова Махала До Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, Търговски Комплекс, Зад Бл.80, Павилион, Търговски Обект -18, 17 до Кастело, Търговски Обект, 19, На Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, 12, Търговски Обект 21, Кв.32 Парцел-1, 1, 17а, До Супера, , , До Кастело, 26, Търговски Обект 6, Елена 2, 4, 1, 6, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 , Козлодуи 12, 3, 9а, 16, 4, 5, 18, 14, 1, 7, 10, 6, 11, 9б, 4, 8, 35, Къкринско Ханче 10, 1, 8, 3, 6, 5, Мадара 30, 20, 19, 29, 25, .6, 15, 3, 6, 5, 9, 17, 17а, 8, 7, 21, 22, 13, 4, 23, 27, 11, 31, 1, 2, Парижка Комуна 22, 14, 6, 11а, 13а, 7, 19, 5, 4, 24а, 9, 24, 13а, 10, 1, 16, 21, 20, 23, 2, 17, 27, 7, 25, 13, 11, 8, 17, 26, 8, 15, 3, Перущица 3, 6, 2, 4, Пирдоп 1, Преслав 7, 3, 9, 1а, 5, 8, 1, 4, 6, Радина Чешма 18б, 15, 8, 12, 17б, 2, 16, 7, 11, 9, 18, 3, Вила, 11, 22, 42 Къща, 32, 5, 5, 21а, 3, .27, 20, 29, 15, 36, 43, 30, 23, 19, 19, 35, 21, 28, 8, 44, Радина Чешма и мот 611-406 , Република 19, 19, Рудничар , Св.Св.Кирил и Методий 23, 59, 61, 59, 61, 71, Силистра 31, 27, 23, 27, 33, 13, 19, 17, 21, 29, 15, 25, 3, 1, 7, 5, 1, 3а, Стара Тева 21в, 3а, 8, 23а, Струма 80, Тева, Стара Тева 17, 5, 14, 11, 3, 29, 2б, 7, 2, 7, 11а, 4, 33, Тева /Къщи/ 12а, 38а, 3а, 22, 31, 13, 20, 5, 21а, 2, 35, 26, 37, 2б, 19, 23, 33, 34, 28, 10, 36, 38, 1, 24, 16, 18, 7, 14, 7а, 21, 33б, 28, 6, 14б, 8, 26а, 3, 9, 19, 4, 17, 15, 30, 27, Търново 32, 26, 18, 20, 34, 40, 42, 28, 24, 38, 30, 36, 38, 6, 2, 14, 12, 11, 8, 13, 4, 1, 10, 5, 3, 7, 9, Христо Смирненски 42, Цалева Круша 34, 6, 7, 1, 10, 11, 36, 28, 3, 33, 27, 35, 22, 5, 2, 32, 4, 26, 16, Дърводелска Работилница, Чипровско Въстание 20, 8, 17, 12а, 16а, 17а, 12б, 18, 21а, 4, 24, 14, 9, 8а, 19, 6, 10, 7, 16, 5, 12, 15, 21, 11а, 22, 13, 23, 11, 3, Гробищен Парк, Витановски Уши

На 15.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Перник: 6-ти май 6, 4, Айтос 20а, 16, 18, 5, 22, 13, 15, 11, 12, 6, 2, 1, 8, 10, 4, 3, 14, 20, 7, 17, Асеновград 1, Ахтопол 6, 8, 2, 4, 5, 22, 46, 21, 17, 24, 13, 16, 9, 48, 38, 27, 42, 5, 40, 23, 12, 26, 10, 25, 14, 28, 44, 19, 3, 32, 1, Балчик 15, 16, 24, 7, 16б, 16а, 18, 10, 11, 12, 22, 20, 5, 8, 1, 4, 3, 2, Банско 3, 5, 1, 4, 2, Битоля 18, 11, 9, 7, 6, 1, 4, 1 А, 2, 5, 3, Ботевград 15, 17, 12, 8, 10, 9, 11, 10, 10, 14, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2, Брайла 5, Брацигово 13а, 33, 44, 42, 21, 38, 4, 10, 25, 19, 32, 15, 6, 11, 12, 16, 1, 13, 14, 32, 26, 3, 24, 30, 28, 3а, 29, 31, 17, 34, 18, 37, 2, 33, 20, 8, 36, 35, 5, 9, Брезник 90, 88, 93, 18, 6, 14, 4, 23, 16, 6, 25, 27, 10, 12, 27, 27, 37, 8, Зад Бл.1, 23, 3, 2, 2, 19, 1, 1, 21, Вх.На Болницата, 23, 67, 40, 37, 55, 41, 63, 50, 85, 72, 45, 57, 33, 60, 65, 81, 70, 34, 26, 87, 66, 51, 64, 48, 69, 86а, 60, 77, 67, 75, 54, 56, 38, 46, 42, 84, 30, 31, 53, 43, 82, 32, 58, 44, 29, 55, 71, 76, 78, 89, 33, 91, 83, 24, 28, 22, 52, 81, 80, 86, 73, 72, 46а, 36, 59, 83, 51, 81, 62, 68, 47, 61, 49, 57а, 37, 79, Бургас 7, 8, 9, 1, 4, 6, 3, 2, Бяла Слатина 9, 4, 1, 23, 25, 31, 31а, 17, 27, 31, 6, 29, 23, 27а, 15, 21, 2, 11, 17, 13, 7а, Варна 20, 17, 30, 8, 9, 22, 12, 29, 12а, 23, 1, 3, 31, 7, 10, 15, 5, 16, 33, 32, 3, 19, 13, 24, 28, 21, 2, 18, 11, 26, 27, 14, 14, 25, 33б, Васил Левски, Двора на Гимназията, 17, Велинград 6, 5, 3, 2, 8, 4, 9, 7, 1, Видин 13, 11, 19в, 17, 11а, 19, 5а, 10, 8, 9, 4, 7, 19а, 14, 15, 2, 15а, 18, 17, 5, 19б, 16, 6, 6а, 12, 20, 3, 21, 1, 8а, Враца 41, 54, 27, 94, 23, 42, 31, 74, 96, 70, 79, 78, 40, 29, 82, 63, 72, 66, 56, 78а, 35, 76, 36, 43, 100, 38, 45, 50, 25, 21, 30, 34, 49, 50, 65, 81, 65, 60, 84а, 39, 61, 48, 86, 19, 41а, 84, 53, 59, 88, 87, 98, 92, 90, 33, 47, 80, 62, 64, 68, 32, 55, 46, 44, 77, 58, 37, 66, 51, 52, 17, 26, 20, 12, 8, 3, 24, 13, 9, 22, 10, 15, 11, 18, 14, 5, 28, 7, 1, 2, 4, 6, 8, Граово 28, До Бензиностанцията, 32, 40, 44а, 44, 36, 38, 35, 33, 36, 42, 31, 34, 1а, Добруджа , Дряново 6, 3, 4, 5, 1, Епископ Киприян 3, 1, 1, 4, 2, 2, с/у Бл.2, Етрополе 7, 10, 2, 4, 11, 5, 10а, 8, 9, 6, Златица 2, 1, 4, Изток , и лия Бешков 18а, 18, 16, Ихтиман 2, Казанлък 5, 1, 4, 12, 6, 2, 10, 7, 10а, 14, 1, 8, 6, 2, 20, 16, 18, Карлово 1, Клепало Училище, Павилион, Котел 14, 5, 12, 12а, 2, 4, 6, 10, 3, 2а, 4а, 11, 16, 8, 10а, 9, 1, Кракра 12, Кракра Пернишки 12, 14, 8, 12, 12, 2, До Монарх. Клуб М/Убл12/14, 12, 14, 14, 12, 10, 6, 6, Красно Село 45, 8, 15, 6, 22, 11, 16, 5, 4, 9, 13, 9, 21, 4а, 23, 20, 10, 8а, 3, 12, 18, 19, 14, 17, 22, Кърджали 9, 16, 18, 11, 1, 7а, 6, 14, 7, 4, 8, 2, 7, 3, 5, 10, Лясковец 1, 2, 3, Монте Карло 1, 219, 1, 230, 213, 211, 215, 213, 212, 214, 219, 218, 217, 216, 228, 233, 223, 231, 233, 232, 224, 222, 229, 227, 220, 223, 222, 221, 225, Нов Безистен 52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25, Нова Загора 3, 6, 1, 5, 2, 4, Нови Пазар 54, 54а, 5, 24, 25, 50, 8, 22, 30, 5, 23, 14, 11, 32, 27, 46, 38, 15, 40, 27а, 6, 18, 12, 52, 28, 48, 54, 20, 44, 26, 2, 20, 9, 3, 36, 13, 1, 32, 21, 29, 7, 16, 4, 42, 10, 34, Одрин 15, Омуртаг 3, 1, Охрид 25, 2, 16, 1, 13, 7, 15, 4, 19, 23, 24, 9, 21, 26, 12, 3, 11, 5, 17, 1, 10, 22, Павликени 33, 26, 29, 33, 27, 19, 24, 30, 25, 23, 36, 26а, 19а, 9, 21, 17, 31, 34, 22, 20, 32, 28, Пирдоп 115, 20, 32, 55, 79, 18, 71, 30, 54, 59, 53, 83, 67, 40, 75, 48, 51, 57, 63, 28, 34, 61, 81, 24, 22, 52, 36, 26, 38, 73, 77, 50, 49, 69, 42, 65, 46, 45а, 47а, 47, 45, 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, 111, 62, 64а, 129, 82, 68, 97, 127, 74, 107а, 105, 56, 117, 115, 90, 99, 96, 80, 92, 94, 101, 84, 95б, 103, 58, 91, 93, 125, 95, 113, 123, 135, 86, 119, 109, 78, 76, 66, 107, 131, 87, 89, 64, 133, 72, 85, 88, 70, Пловдив 98, 113, 100, 96, 115, 102, 94, 117, 79, 71, 65, 61, 70, 75, 53б, 54, 36, 49, 51, 75, 44, 57, 69, 62, 35, 81, 37, 61а, 59, 55а, 68, 45, 34, 74, 60, 41, 66а, 42, 67, 85, 48, 38, 39, 43, 77, 64, 40, 50, 56, 66, 87, 79, 91, 53, Магазин №30, 89, 52, 72, 83, 63, 73, 55, 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, 17а, 8, 3, 2, 10, 25, 12, 18, 27, 21, 5, 16, 7, 12а, 23, 13, 22, 30, 25, 9, 11, 24, 26, 17, 33а, 29, 20, 14, 35а, 1, 33, 4, 28, 6, 32, 31, 19а, 19, Първи Май 12, До Бл.12, 12, Радомир 1, 3, 3, 9, 9, 9, 3а, 8, 5, Павилион, 3, Разлог 1, Раковска 26, 1, 1, Раковски Зад Нона, 26в, 1, 3, 1, Русе 26, 6, 21, 2, 19, 8, 3, 9, 20, 12, 5, 1, 14, 22, 16, 10, 13, 4, 7, 24, 18, 17, 15, 11, Самоков 31, 66, 35, 37, 35, 29, 33, 28, 35, Нов Безистен 45, 10, 7, 1, До Мвр, 4, 1, 42, 38, 37а, 40, 39, 44, Цех, 36, 32, Св.Св.Кирил и Методий 8, 8, 10, 12, 6, 8, 79, Павилион, До 2-ра Поликлиника, Книжарница, Тото Пункт, До Кръвна Банка, Свищов 13, 9, 11а, 11, 3, 1, 7, 17, 15, Севлиево 12, 24а, 29, 19а, 22, 16, 23а, 21, 27, 18, 20, 26, 25, 29а, 31, 27а,

На 15.06.2020 г. /14:16 – 17:00 ч./ – Перник: 6-ти май 6, 4, Първи май 12, До Бл.12, 12, Твърди Ливади 11, До З-Д Струма, ул. Първи май Бл.12, Павилион, 7а, 7, 13, 2, 14, 19, 15, 12, 6, 3

На 17.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 17:15 – 18:00 ч./ – Перник: Аврора 1, Айдарица 4, Баба Парашкева 4, 1, 3, 6, 1, 5, 7, 2, Балева Махала/Даскалово/ , Белоградчишки Скали 5, 6, 1, 2, 3, 18, 7, Бор 7, Боровец 21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4, 4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5, Волга 69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, Грамаге 7, 20, 29, 17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8, Димитър Благоев 191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195, 183, 189, 280, 197, 195, 187, 274, 137, 141, 146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234, 146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222, 115, 155, 138, 154, 208, 89, 216, 220, 250, 171, 182, 192, 198, 242, 200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152, 117, 236, 194, 119, 131, 222, 194, 240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178, 157а, 246, 178, 192, 148, 230, 140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262, Димитър Хранов 3, 3а, 2, Драва 3, 1, 4, 2, Евгении Ачанов 7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3, Жива Вода 1, Ивайло 1, Йордан Лютибродски 67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81, Климент Охридски 8, 12, 10, 6, 1, 2, 4, Костенец 7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1, Кралевски Път 22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, Лазар Робев 4а, 4, 2, Леденика 4, 1, 2, 6, 10, 1, 12, Ленин 90, 111а, 85, 99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68, 50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74, 70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40, 47, Мах.Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, Мах.Чешкарова , Момин Проход 1, Ракитовец , Рилски Езера 8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а, Станке Димитров 46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60, УПИ І Кв.81 , Христо Македонски 2, 4, Христо Смирненски 78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5, Църква Кр.Път, Чехов 1, Чуйпетлово 1, 3, 4, 2, 6, 5, 6, 1

На 17.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч.; 17:00 – 18:00 ч./ – Перник: Аврора 2, 13, 7, 7а, 10, 11, 15, 3, 4, 5, Александър Стоянов 1а, 17, 3, 3а, 20, 27, 40, 1, 33, 29, 24, 36, 5, 8а, 25, 22, 19, 10, 35, 9, 7, 32, 21, 38, 31, 8, 23, 6, 11, 39, 37, 15, 48, 44, 45, 50, 43, 51, 47, 49, 46, 41, 42, Асен Търновски 16, 6, 4, 3, 10, 12, 5, 16, 14, 2, 8, Белоградчик 21, 19, 10, 2, 14, 1, 15, 12, 25, 11, 23, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 5, 13, 7, 4, Бор 3, 1, 2, 7, 5, 6, 4, Боян Чонос 3, Ваклин Церковски 16, Валентина Терешкова 8, 3, 9, 5, 2, 1, 15, 13, 11, Вела Пеева 32, 18, 37, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 15, 23, 27, 20, 33, 18а, 12, 31, 26, 13, 16, 26а, 35, 29, 25, 5, 24, 23, 17, 47, 51а, 62, 49, 46, 52, 59, 51, 53, 50, 57, 60, 48, 56, 55, 61, 70, 66, 72а, 64, 68, 72, 38, 1, 8, 4, 39, 2, 9, 3, 36, 11, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44, Димитър Благоев 31, 76, 70, 90, 94, 78, 29, 90, 74, 45а, 66, 43, 96, 33, 72, 88, 43а, 92, 86, 86а, 68, 80, 31, 96а, 45, 84, 82, 113, 99а, 159, 111, 113, 99, 117, 111, 172, 104, 37, 39, 132, 67, 118, 45, 55, 59, 65, 41, 55, 118, 112, 67, 69, 79, 83, 126, 124, 122, 77, 108, 110, 61, 130, 73, 116, 39а, 81, 85, 79, 100, 63, 65, 56, 126а, 102, 98, 106, 128, 134, 53, 126, 71, 75, Добри Миланов 2, 7, 6, 16, 3, 5, 19, 9, 18, 12, 23, 10, 8, 7а, 15, 21, 4, 14, 11, 2, 25, 1, 17, 33, 22, 26, 30, 20, 31, 27, 35, 28, 29, Дъбрава 28, 10, 23, 22, 6а, 33, 16, 27, 16, 12, 25, 21а, 4, 24, 8, 5, 32, 13, 17, 19, 15, 29, 31, 2, 1, 6, 33а, 11, 18, 21, 3, 18, 20, 14, 9, 30, 7, Еднофамилни Къщи 5, 3, 10, 4, 2, 9, 1, 8, 7, 6, Жива Вода 3, 1, 11, 5, 2, 7, 6, Йордан Лютибродски 1, 4а, 6, 3, 4, 9, 10, 2, 5, 7, 11, 34, 20, 33, 17, 16, 30, 20, 32, 18, 19, 14а, 24, 29, 12, 13, 26, 27, 22а, 28, 15, 14, 26, 25, 21, 23, 33а, 31, 17, 37, 43, 40а, 48, 53, 35, 50, 42, 58, 54, 39, 38, 54, 45, 55, 52, 41, 49, 40, 47, Калофер 8а, 3, 16, 6, 14, 12, 1, 10, 4, 5, Кирил Тупанков 8а, 26, 6, 25, 14, 12, 24, 16, 18, 1, 19, 6, 17, 9, 23, 3, 8, 20, 22, 24а, Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 2, 7, 4, 17, 15, 19, 9, 8, 21, Крум Накев 16, 14, Кръстина Михайлова 13, 10, 5, 11, 2, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 3а, Кюстендил 10, 13, 11, 16, 15, 12, 5, 14, 17, 18, 9, 7, 3, 6, 4, 6а, 1, 8, Лазар Робев 10, 8, 10, 6, Ленин 2, 4, 3, 13, 7, 15а, 17, 18, 14, 20, 23, 7, 19, 16, 15, 5, 6, 6, 6а, 20, 28, 34, 41, 26, 22, 29а, 37, 31а, 32, 38, 24, 25, 29, 35, 31, 33, 33а, Лиляна Димитрова 4, 6, 15, 2, 5, 7, 1, 19, 9, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 14, 8, 10а, 10, 20, 17, 23, 22а, 21б, 32, 19, 25, 28, 22, 29, 30, 26, 30а, 21а, 27, 24, 34, 38, 46, 48, 37, 54, 35, 45, 52, 49, 47, 46а, 37 Б, 42, 33, 43, 36, 41, 38, 50, 51, 40, Мадарски Конник 4, 6, 12, 3, 8, 16, 14, 10, Малчика 5, 3, 1, Маниш 9, 9, 11, Мануш Войвода 17, 19 Жилищна Сграда, .12, 15, 14, 13, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 4, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 5, 8, 9, Металург 5, 2, 7, 17, 3, 9, 11, 19, 1, 13, Момин Проход 5, Никифор Панкев 30, 45 А, 49, 22, 53, 43, 37, 26, 55, 35, 32, 57, 71, 59, 47, 45, 28, 51, 41, 31, 33, 18, 10, 17, 15, 8, 2а, 27, 19, 16, 13, 6, 2, 21, 14, 11, 4, 6, 25, 12, 9, Никола Вапцаров 10а, 3, 2, 1, 10, Николай Островски 12, 7, 14, 2, 8, 10, 6, 4, 2а, 5, 1, Огнян Ягодински 4, 2, 1, 6, Огоста 33, 28, 21, 18, 37, 24, 23, 22, 29, 20, 39, 31, 32, 35, 27, 25, 41, 16, 36, 34, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45, Опълченска 1, 3, 13, 6, 18, 17, 9, 7, 5, 10, 2, 16, 14, 22, 8, 20, 15, 12, Паисий Хилендарски 3, 2, 6, 4, 3, 5, 3, 1, 7, Пещера 9, 10, 11, 7, 17, 1, 3, 16, 7, 27, 8, 6а, 19, 12, 2, 6, 4, Пушкин 12, 14, 1, 9, 11, 8, 13, 3, 5, 6, Ракитовец 3, 14, 1, 4, 7, 1а, 2, 15, 8, 10, 5, 13, Рахила Ангелова 2, 3, 5, 6, 1, 2, 2, 14, 10, 12, 4, 8, 5, 20, 32, 9, 13а, 7, 11, 24, 16, 28, 26, 28а, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 34, 15, 21, Родина 1, 4, 6, 8, 2, Свети Спас Храм, Сините Вълни 7, 4а, 3, 1, 4, 5, 6, 3а, Станке Димитров 1, 9, 18, 8а, 26, 1, 38, 7, 34, 2а, 36, 20, 19, 10, 5, 22, 14, 15, 40, 8, 24, 4а, 7а, 28, 2, 3, 16, 4, 12, 16а, 5а, 21, 6, 32, Страцин 11, Тинтява 7, 3, 7, 2, 1, 5, Тодор Йорданов 4, 2, Училищна 1, 9, 11, Хан Крум 2, 23, 8, 29, 1, 15, 25, 3, 7, 5, 11, 4, 6, 19, 6а, 9, 17, Христо Кърпачев 3, 6, 1, 4, 3, 3, 2, Цветна Градина 4, 2, 8, Църква 1, 1, 9, 15, 5, 19, 3, 13, 7, 1, 11, 6, 2, 17, Черни Връх 2, 3, 7, 5, 8, Черно Море 2а, 9, 5, 8, 1, 4, 6, 2б, 6, Явор 1, 6, 2, 9, 10, 12, 4, 14, 8, 16, 3, 7, 11

На 15.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 16.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 17.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, Калкас 12, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Луда Яна 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Мир 2, 3, 5, 4, Осъм 2, 1, 4, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Перник: Арчар 23, 21а, Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, 1, Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, .61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Захари Зограф 143, Калкас До Кат, 3, ТП Мтс, Караманица 104, 15, 87, Куциян 13, 10, 8, 12, 9, Резервоара

На 15.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./ – Перник: Банско 3, 5, 1, 4, 2, Ботевград 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2, Граово 1а, Казанлък 2, Красно Село 45, Нов Безистен 52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25, Нови Пазар 54, 54а, Пирдоп 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, Пловдив 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, Радомир 1, Разлог 1, Самоков Нов Безистен 45, 10, 7, 1, До Мвр, 4, 1, Физкултурна 1 Павилион

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква , Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 15.06.2020 г. /13:01 – 15:00 ч./ – Перник: Георги Мамарчев м/у Бл.13 и 14, Димова Махала 75, До Бл.13, 14, 12, 13, 13, Хумни дол 14, ТЕЦ

На 18.06.2020 г. /13:31 – 16:30 ч./ – Перник: Калкас 3, ТП Мтс, Резервоара

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Радомир: Върба Бивше Ткзс, Райко Даскалов 93, Кв ;Върба- Бившто Тксз

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Радуй: В.з. Шумака, Вила, Къща

На 15.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ На 19.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Расник: Бобош 2, Брод 1, Ибровица 17, Казанджийска 27, Околовръстен Път 48, 15, Първи Май 16, Фургон, Къща

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Рударци: 1452 , 3-ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, VI-001267 Кв.82 , XCVI-2228, Кв.21 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло с/у№18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов дол 13, 11, 3 Къща, Дулова , Дунав , Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо , Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, и згрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова , Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 Къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С.Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв.71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. ИванРилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 15.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ На 16.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ – Рударци: 1452 , Vi-001267 Кв.82 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4 Къща, 1, 2, Бреза 4, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов дол 13, 11, 3 Къща, Дунав , Ехо , Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало , Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра , Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Минерал 4, Москва , Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Никола Вапцаров 7, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Св. ИванРилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, ул. Вардар/Ул.Силистра , УПИ І-1427 Кв.80б , Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 17.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ На 18.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ На 19.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ – Рударци: 1452 , VI-001267 Кв.82 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4 Къща, 1, 2, Бреза 4, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов дол 13, 11, 3 Къща, Дунав , Ехо , Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра , Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Минерал 4, Москва , Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 7, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Св. ИванРилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, ул. Вардар/Ул.Силистра , УПИ І-1427 Кв.80б , Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 18.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах. Егреците

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов , Иглика7, 13, 9, 2, 1, и звор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, С.Студена Кариера , Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец , Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар ИванАсен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 17.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 17:15 – 18:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Бор 2 Срещу Д Л В, Боровец 12, 7, Волга 4, 67, Кралевски Път 1, Райко Даскалов 4а, Христо Ботев 2, 11

На 17.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:30 – 18:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 16.06.2020 г. /13:30 – 17:30 ч./ На 17.06.2020 г. /13:30 – 17:30 ч./ На 19.06.2020 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини 20, 47, 13, 49, 9, 14, 40, 42, 18, 35, 10, 30, 1, 24, 3, 39, 21, 45, 26, 8, 6, 27, 12, 53, 29, 25, 37, 38, 43, 22, 36, 44, 28, 32, 31, 23, 48, 34, 15, 46, 51, 33, Витоша 2, Двадесет и Трети Април 1, 8, 10, 20, 3, 5, 11, Девети Септември 36, ИванАлексиев 4, ИванДимитров 4, 2, Йордан Станоев 3, 6, 8, 11, 10, 5, 14, 13, 9, 7, 12, 15, Китка 9, 7, 6, 8, 4, 2, 3, 5, 1, Марин Зафиров 6, 2, 2, 6, 4, Методи Станимиров 3, 5, 5а, 4, 1, 2, 11, Партизан 54, 60, 51, 14, 38, 26, 21 А, 20, 15, 3, 37, 25, 72, 2, 30, 4, 16, 32, 64, 56, 24, 43, 55, 45, 65, 53, 74, 8, 28, 57, 36, 34, 86, 39, 61, 34а, 13, 7, 41, 50, 33, 23, 40, 44, 35, 31, 22, 22, 18, 68, 17, 70, 48, 62, 25а, 10, 63, 57а, 46, 52, Радослав Зафиров 3а, Славчо Дяков 7, 12, 6, 4, 9, 14, 16, 10, 12, Стража 3, 10, 9, 5, 7, 8, 6, Кафе-Павилион

Община Радомир

На 15.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 16.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Гълъбник: УПИ Хv-45, Кв.6 , 11-12, Вила

Община Трън

На 15.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 16.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 17.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 18.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 19.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Главановци, Общ. Трън

На 15.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 16.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 17.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 18.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Филиповци, Общ. Трън

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

Хидравлични ремонти в Перник - 0884052132

Коментари

коментара