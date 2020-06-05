Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 08-12.06.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение България продължава да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение възстановява в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Община Перник

Община Брезник

На 08.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 09.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 10.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 11.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 12.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: Мах.Пали Лула Къща

Община Перник

На 09.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 12.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. По искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Батановци: 3-ти март, Бела Вода 395, .395, 392, 398, Бл. ДЦЗ Васил Коларов 13, 16, 12, 10, 11, Граово 3, Мах.Трънска и Кащерова 10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, Къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46, Св.Св.Кирил и Методий 15, Свети Спас 8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26, 10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Даскалово: Втора

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Драгичево: Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Автокъща, 1, Гл.Път Е79, 1, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рударска Павилион, Магист. Е-79 Автоборса Вики, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, 1, Магистрала, ТИР-Паркинг, Е-79

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път , Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква , Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452 , 3-ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, VI-001267 Кв.82 , XCVI-2228, Кв.21 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, Тп Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дулова , Дунав , Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо , Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, и згрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, и скър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, Тп Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова , Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 , 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 , Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 Къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С.Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв.71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. и ван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, и ван Вазов , и глика 7, 13, 9, 2, 1, и звор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, и скър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец , Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ Ii-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 08.06.2020 г. /13:01 – 14:00 ч./ На 09.06.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 08.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 08.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Мещица: Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, Васил Левски , Генерал Гурко 6, 16, Генерал Скобелев 2, 4, 3, Генерал Толбухин 10, Генерал Тотлебен 7, 9, 11, Гео Милев , Георги Димитров 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, Даме Груев 1, 3, 4, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, Иван Вазов 11, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 Къща, 2, Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1

На 08.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 09.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, Калкас 12, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Луда Яна 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Мир 2, 3, 5, 4, Осъм 2, 1, 4, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 08.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 1-ва 12, 10, 6, 8, 4, 2а, 17, 15, 26, 28, 19, 1, 13, 2а, 7, 24, 2, 64, 11, 16, 9, 3, 14, 18, 5, 18, 1, 10-та 2а, 10, 3, 7, 5, 8а, 1а, 8, 1а, 1, 2б, 11-та 64, 19, 28, 29а, 29, 62, 22, 58, 6а, 40, 37, 3, 24, 12, 5, 16, 41, 28а, 4, 25, 43, 17а, 23, 36, 10, 35, 1, 11, 49, 54, 39, 6, 50, 38, 17, 26, 1а, 42, 56, 21, 8, 7, 31, 14, 9, 2, 46, 15, 20, 52, 32, 44, 34, 45, 60, 27, 30, 12-та 32, 21, 19, 13, 17, 30, 28, 26, 19а, 11, 9, 12, 10, 15, 14, 5, 20, 7, 1, 18, 3, 16, 24, 8а, 6, 2, 13-та 27, 6, 1, 19, 12а, 11, 3, 9, 18, 15, 13, 4, 10а, 8, 5, 14а, 14, 17, 12, 2а, 11а, 25, 2, 23, 7, 14-та 31, 46, 30, 50, 54, 23, 40, 33, 28, 22, 18, 34, 32, 21а, 29, 15, 26, 48, 4, 27, 19, 17, 21, 16, 56, 13, 22а, 42, 38а, 36, 38, 24, 20, 15-та 10, 8, 2, 17, 8а, 16, 13, 7, 12, 15, 21, 1, 14, 8б, 9, 2а, 22, 11, 24, 4, 20, 6, 5, 16-та 1б, 19, 21, 2-ра 48б, 2, 46а, 18, 44, 20, 4, 12, 28, 16, 8, 2, 54, 52, 34, 2, 48, 50, 22, 24, 14, 10, 26, 32, 48, 48а, 1, 6, 42, 3-та 25, 40, 29, 9, 18, 8, 44, 14, 36, 23, 16, 19, 48, 30, 24, 27, 11, 13, 28, 46, 32, 10, 22, 38, 26, 42, 4-та 13, 21, 32, 23, 36, 34, 17, 19, 12, 7а, 14, 9, 24, 22, 7, 2, 1, 8, 3, 4, 5, 26, 6, 30, 20, 10, 5-та 20, 7-ма 14, 8-ма 11а, 39, 17, 37, 23, 12, 15, 19, 43, 27, 21а, 24, 14, 41, 8, 28, 33, 10, 21, 22, 20, 29, 18, 31, 19а, 25, 6, 35, 13, 11, 16, 9-та 8, 4, 2, 3, 2а, Ахтопол 31, 52, 50, 56, 54, 33, Балчик 26, 13, 24а, Бели Брег 11, 3, 9, 3, 5, 3а, 6, 7, 81, 10, 8, 3, Берковица 11, 15, 5, 3, 9, 13, 5, Битоля 18, 17, 12, Болград 2а, 2, 4, 4а, 1, 15, 7, 11, 8, 5, 10, 13, 6, 9, Брайла 1, Брацигово 71, 73, 74, 40, 65, 56а, 52, 51, 63, 54, 59, 60, 49, 64а, 46, 41, 66, 41, 50, 45, 43, 47, 53, 69, 72, 56, 39, 48, Брезник 103, 118, 107, 96, 124, 102, 104, 120, 130, 110, 116, 100, 94, 98, 92, 122, Варна 68, 72, 79, 34, 41, 48, 73, 55, 51, 65, 53а, 45, 77, 46, 64, 70, 51а, 54, 38а, 69, 61, 66, 57, 44, 75, 67, 47, 38, 53, 40, 62, 60, 59, 49, 42, 71, 63, 37, 35, 39, 58, 43, 50, 56, 52, Враца 89, 102, Граово До Бензиностанцията, 44, 36, 31, 36, 38, 32, 33, 40, 44а, 35, 42, 34, Дубровник 1, Есперанто 7, 1, 5, 9, 1, 2, 3, Етрополе 8, 10а, 9, 2, 5, 11, 7, 6, 4, 10, и лия Бешков 18а, 18, 16, Кв. Рудничар , Клепало 183, 181, 182, 166, Кърджали 88, 108, 80, 102, 100, 110, 104, 28, 60, 72, 74, 44, 73а, 67а, 53, 68, 13, 54, 24, 31, 25, 64, 46, 55, 33, 47, 55а, 66, 61, 37, 51, 63, 57, 62, 26, 23, 43, 32, 59, 29, 45, 65, 69, 42, 40, 64, 21, 30, 22, 67, 35, 49, 39, 75, 38, 58, 50, 36, 43, 48, 76, 34, 15, 51, 70, 19, 79, 73, 77, 17, 27, 41, Мелник 3, 1, 9, 7, 7, 11, 5, 2, 15, 13а, 13, Одрин 79, 75а, 81, 73, 83, 79, 65, 69, 69, 65, 75, 79б, 77, 89, 85, 79а, 67, 11, 43, 8, 13, 18, 37, 14, 39, 29, 93, 21, 43, 59, 57, 31, 14, 51, 63, 55, 29а, 2, 61, 3, 39, 49, 33, 17, 25, 4, 12, 9, 37, 41, 1, 19, 47, 6, 23, 35, Охрид 30, 32, 30, 32, 31, 35, 33, 28, 6, 12, 27, 29, 8, Павликени 4а, 16, 6, 8а, 7, 14, 4, 8, 2, 5, 10, 12, Пирот 19, 2, 17, 10, 12, 9, 13, 16, 21, 18, 27, 20, 22, 3, 6, 1, 23, 7, 11, 13, 8, Преспа 4, 3, 2, 8, 7, 1, 9, 5, 7а, 4, 8, 6, 14, 12, 13, 10, 15, 10, 19, 17, Прилеп 9, 7, 4, 3, 2, 1, 6, 14, 12, 18, 16, 5, 20, Проучване Рудник „Св.Анна“, 10, 13, 12, 13, 17, 12, 16, 3, Вл.Тричков до Супера, Магазин, 1, 5, Автомивка, 7, 9, 11, 19, срещу бл.7, 18, 15, 9, До Супера, Рудничар 7, Магазин, 40, Павилион, Русе 38, 51, 50, 47, 34, 41, 31, 42, 39, 29, 56, 40, 33, 54, 36, 60, 37, 45, 48, 35, 32, 43, 52, 44, 32, 64, 62, 58, 46, 27, 30, 25, 28, 23, Самара 2, 8, 11, 8, 6, 1, 10, 5, 3, 7, 10, 17, 15, 21, 14, 12, 19, 13, 19а, 23, 18, Св.Св.Кирил и Методий 29, Свищов 11, 3, 15, 1, 13, 9, 7, 17, 11а, Севлиево 21, 22а, 26, 23, 31, 29а, 22, 29, 16, 20, 25, 27а, 24а, 19а, 23а, 18, 24, 27, 19, 8, 3, 6, 13, 2а, 7, 5, 2, 9, 11, 7а, 1, Стара Чешма 13, 15а, 18а, 22, 40, Фургон, 29а, 19, 10, 30, 16, 23, 17а, 24, 18, 27а, 17, 29, 14, 25, 37, 16а, 32, 26, 20, 28, 12, 27, Твърди Ливади 39, 43, 46, 42, 48, Троян 11, 8, 10, 4, 6, 5, 12, 7, 1, 9, Трън 2, 6, Угърчин 9, 11, 2, 7, 8, 1, 13, 6, 4, 12, 10, 3, УПИ V Кв.7 Кв.Рудничар , Цанко Церковски 22, Шумен 42, 21, 30, 17а, 26, 29, 17, 23, 38, 40, 32, 34, 36, 27, 27, 19, 28, 17а, До Спортна Зала

На 09.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч./ – Долна Диканя: 884 Кв.67а и 67б , 926 , II, Кв.23 , IV-744, Кв.49 , V-648 5, XI-790, Кв.55 , XII-375 , XIII-755, Кв.47 , XIV-586 , XIV-990, Кв.71 , XVII-1662 Кв.37 , Градините , Кв. 72, УПИ V-955, 954 , УПИ I, Кв.43 , УПИ IV-838, Кв.62 , УПИ IX 883 Кв 67а , УПИ VII- 852, 854 Кв.65 , УПИ XI-261, Кв.40 , УПИ XIII-990 , УПИ XXI-338 , УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв. 40, ТП Калугерица, , ТП Вилите, Къща, Къща, Склад, под Язовирната Стена

На 09.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч.; 16:30 – 18:00 ч./ – Горна Диканя: III-1699, Кв.194 , VII, Кв. 154, X-1583 , Кв. 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел ХІХ-1127, Кв.116а, ПИ 203 УПИ I-1026, Kb.103, УПИ І-1517 Кв.211 , УПИ Х-1306, Кв.165 , УПИ І, Кв.115, Къща, Вила, Мах.Джорговица, Къща, Вила, УПИ І-1456 Кв.200 с.Горна Диканя

На 09.06.2020 г. /13:31 – 18:00 ч./ – Долна Диканя: XIII-755, Кв.47, XIV-990, Кв.71, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ XIII-990 , УПИ XXI-338 , УПИ ХIV-749, Кв. 48, Вила

На 09.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по и скане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Бела Вода 275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска градина, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Иван Асен Втори 76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4, Иван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Мария Луиза 2, Матей Преображенски 4, 6, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Света Гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Аспарух 31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34, Хан Кубрат 9, 17, 13, 6, 2, 8, 5, Хан Маламир 8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12, Хан Омуртаг 17, 21, 23, 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51, Хан Персиан 3, 2, 5, 7, Хан Тервел 19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1, Цар Борис I 4, 5, 8, 7, Цар Самуил 14, 8, 12, Цар Симеон 13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10, 266, 261, 265, 264

На 09.06.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Гълъбник: Кв.25 УПИ XІІІ-353, ПИ 110, Кв.16, УПИ VІІ-112, Кв.16, УПИ ХV-45, Кв.6 , До Селската чешма, , 11-12,

На 09.06.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Долна Диканя: 884 Кв.67а и 67б , 926 , II, Кв.23 , IV-744, Кв.49, V-648 5, XI-790, Кв.55 , XII-375 , XIII-755, Кв.47, XIV-586 , XIV-990, Кв.71, XVII-1662 Кв.37, Гаджова Махала , Градините , Кв. 72, УПИ V-955, 954 , Милева , УПИ I, Кв.43 , УПИ IV-838, Кв.62, УПИ IX 883 Кв. 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIII-990, УПИ XXI-338, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв. 40, Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, ТП Вилите, , Склад, Под Язовирната стена, ТП Калугерица

На 09.06.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Дрен: V-420 Кв.4 , Втора 4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23, Двадесет и Втора 7, 8, 6, 9, Двадесет и Девета 1, 5, 4, 2, 1, 3, Двадесет и Осма 1, 3, Двадесет и Пета 6, Двадесет и Първа 2, 10, 6, Двадесет и Седма 3, 1, Двадесет и Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21, Двадесет и Четвърта 8, 6, 2, 9, 13, 3, Двадесет и Шеста 3, Двадесета 3, 2, 6, Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5, Девета 1, 2, 4, Деветдесет и Девета 5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7, Деветдесет и Осма 2, 9, 7, 3, 1, Деветдесет и Седма 9, 1, 11, 13, 5, 2, 4, Деветдесет и Трета 1, Деветдесет и Четвърта 5, Деветнадесета 5, 6, 8, Десета 5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3, Единадесета 18, 6, 14, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 1, М.Попова Махала , Махала Мали Дрен 5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8, Махала Тареина , Осемдесет и Девета 5, 7, 9, Осемдесет и Осма 6, 3, 5, 2, Осемдесет и Пета 4, Осемдесет и Първа 6, 10, 20, 4, Осемдесет и Трета 3, 5, 8, 12, Осемдесет и Четвърта 6, 3, Осемдесет и Шеста 13, 17, 23, 10, 3, Осемдесета 2, 1, Осемнадесета 4, 4, Осма 7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26, Пета 6, 2, 5, 4, Петдесет и Втора 2, 10, Петдесет и Девета 2, 9, Петдесет и Осма 6, 8, Петдесет и Пета 7, 6, 2, Петдесет и Първа 3, 7, Петдесет и Седма 2, 6, Петдесет и Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19, Петдесет и Четвърта 5, 6, Петдесет и Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3, Петнадесета 21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5, Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1, С.Дрен , Седемдесет и Втора 7, 9, Седемдесет и Девета 4, 10, 6, 3, Седемдесет и Осма 1, 4, 2, Седемдесет и Пета 1, Седемдесет и Седма 3, Седемдесет и Трета 3, 1, 5, Седемдесет и Четвърта 6, 1, 10, 8, Седемдесет и Шеста 4, 6, Седемдесета 2, 4, Седемнадесета 1, Седма 18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11, Сто 4, 6, 2, Сто и Втора 3, 5, 7, 1, Сто и Девета 6, 21, 1, 18, Сто и Единадесета 2, 7, Сто и Осма 8, 2, Сто и Пета 4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18, Сто и Петнадесета 6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4, Сто и Първа 5, 3, 1, Сто и Седма 4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16, Сто и Трета 1, 5, Сто и Тринадесета 6, 4, 2, Сто и Четвърта 4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9, Сто и Шеста 1, 4, 8, 2, 6, Трета 7, 9, Тридесет и Втора 3, 1, Тридесет и Девета 5, 3, 1, 1, Тридесет и Осма 4, 1, 2, 12, Тридесет и Пета 2, Тридесет и Първа 1, Тридесет и Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3, Тридесет и Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2, Тридесет и Шеста 12, 1, 4, Тридесета 20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1, Тринадесета 8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7, УПИ Iv-761 Кв.47 , Хейзел Майнер , Четвърта 89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18, Четиридесет и Втора 7, 12, 3, 14, Четиридесет и Девета 7, Четиридесет и Осма 4, Четиридесет и Пета 18, 5, 15, 16, 29, 25, Четиридесет и Първа 9, 1, 7, Четиридесет и Седма 5, 7, 3, 1, 14, Четиридесет и Трета 8, 1, 14, Четиридесет и Четвърта 16, 14, 22, Четиридесет и Шеста 3, 2, 5, 7, Четиридесета 27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19, Четиринадесета 1, 2, 5, 3, Шеста 20, 11, 9, 1, 3, 5, 7, Шестдесет и Втора 4, Шестдесет и Девета 2, Шестдесет и Пета 7, 9, Шестдесет и Първа 6, 1, 4, Шестдесет и Седма 3, 5, 1, Шестдесет и Трета 2, 5, Шестдесет и Четвърта 10, 1, 9, 5, Шестдесет и Шеста 5, 7, 66, Шестдесета 2, 10, 2, 3, 4, Шестнадесета 3, 1, 2, 4, 5, 7, 3,

На 09.06.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Перник: Юрий Гагарин 1

На 09.06.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв.11, VII-157 Кв.17, XXVІІ-XXVІІІ Кв.12, Мах.Дукова

На 09.06.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 7, 6, 5, 9, 11, 4, 3, Барбеш 8, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 9, Бистрица 4, 2, 5, 1, 6, Боровец , Вардар 1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3, Върбица 2, Вършец 6, 5, 3, 7, 2, 8, 4, Голо Бърдо 7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 14, 8, 5, 6, Ерма 4, 6, 1, и ван Вазов 6, 4, 2, 3, 1, 8, Каражинец 8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 Къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6, Мах.Кашова , Мах.Рулева 3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, Местн. Каражинец /И.Р./ 15, 29, Простор 8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7, Разсадника 2, 4, 1, 3, Рила 2, Родопи 3, 2, 7, 1, 6, 5, Ропотамо 4, 9, 3, 2, 1, 7, Рулева 2а, 2, 4, 1а, 8, Сините Вълни 4, 2, Стария Площад 8, 2, 1, 5, 4, 3, 6, Струма 26, 36, 34, 40, Христо Ботев 215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, 264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен.Бл. -Стълби, 264, 264 1, 2, Воен.Бл.-Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 09.06.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Чуковец, Общ. Радомир

На 10.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ На 11.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ На 12.06.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ – Рударци: VI-001267 Кв.82, Бели Брег 4, Божур 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Бреза 4, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Дренов дол 13, 11, 3 Къща, Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра, Лопянска гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Минерал 4, Москва, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 8, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Св. и ван Рилски 1, 2, 11, 3, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Темелко Ненков 3, УПИ І-1427 Кв.80б, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото пункт, 85, 76а, 91, 79, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9

На 10.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 16:45 – 17:30 ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци: УПИ-665, Кв.47

На 10.06.2020 г. /13:16 – 14:00 ч.; 16:45 – 17:30 ч./ – Перник: Аврора 2, 13, 7, 7а, 10, 11, 15, 3, 4, 5, Александър Стоянов 1а, 17, 3, 3а, 20, 27, 40, 1, 33, 29, 24, 36, 5, 8а, 25, 22, 19, 10, 35, 9, 7, 32, 21, 38, 31, 8, 23, 6, 11, 39, 37, 15, 48, 44, 45, 50, 43, 51, 47, 49, 46, 41, 42, Асен Търновски 16, 6, 4, 3, 10, 12, 5, 16, 14, 2, 8, Белоградчик 21, 19, 10, 2, 14, 1, 15, 12, 25, 11, 23, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 5, 13, 7, 4, Бор 3, 1, 2, 7, 5, 6, 4, Боян Чонос 3, Ваклин Церковски 16, Валентина Терешкова 8, 3, 9, 5, 2, 1, 15, 13, 11, Вела Пеева 32, 18, 37, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 15, 23, 27, 20, 33, 18а, 12, 31, 26, 13, 16, 26а, 35, 29, 25, 5, 24, 23, 17, 47, 51а, 62, 49, 46, 52, 59, 51, 53, 50, 57, 60, 48, 56, 55, 61, 70, 66, 72а, 64, 68, 72, 38, 1, 8, 4, 39, 2, 9, 3, 36, 11, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44, Димитър Благоев 31, 76, 70, 90, 94, 78, 29, 90, 74, 45а, 66, 43, 96, 33, 72, 88, 43а, 92, 86, 86а, 68, 80, 31, 96а, 45, 84, 82, 113, 99а, 159, 111, 113, 99, 117, 111, 172, 104, 37, 39, 132, 67, 118, 45, 55, 59, 65, 41, 55, 118, 112, 67, 69, 79, 83, 126, 124, 122, 77, 108, 110, 61, 130, 73, 116, 39а, 81, 85, 79, 100, 63, 65, 56, 126а, 102, 98, 106, 128, 134, 53, 126, 71, 75, Добри Миланов 2, 7, 6, 16, 3, 5, 19, 9, 18, 12, 23, 10, 8, 7а, 15, 21, 4, 14, 11, 2, 25, 1, 17, 33, 22, 26, 30, 20, 31, 27, 35, 28, 29, Дъбрава 28, 10, 23, 22, 6а, 33, 16, 27, 16, 12, 25, 21а, 4, 24, 8, 5, 32, 13, 17, 19, 15, 29, 31, 2, 1, 6, 33а, 11, 18, 21, 3, 18, 20, 14, 9, 30, 7, Еднофамилни Къщи 5, 3, 10, 4, 2, 9, 1, 8, 7, 6, Жива Вода 3, 1, 11, 5, 2, 7, 6, Йордан Лютибродски 1, 4а, 6, 3, 4, 9, 10, 2, 5, 7, 11, 34, 20, 33, 17, 16, 30, 20, 32, 18, 19, 14а, 24, 29, 12, 13, 26, 27, 22а, 28, 15, 14, 26, 25, 21, 23, 33а, 31, 17, 37, 43, 40а, 48, 53, 35, 50, 42, 58, 54, 39, 38, 54, 45, 55, 52, 41, 49, 40, 47, Калофер 8а, 3, 16, 6, 14, 12, 1, 10, 4, 5, Кирил Тупанков 8а, 26, 6, 25, 14, 12, 24, 16, 18, 1, 19, 6, 17, 9, 23, 3, 8, 20, 22, 24а, Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 2, 7, 4, 17, 15, 19, 9, 8, 21, Крум Накев 16, 14, Кръстина Михайлова 13, 10, 5, 11, 2, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 3а, Кюстендил 10, 13, 11, 16, 15, 12, 5, 14, 17, 18, 9, 7, 3, 6, 4, 6а, 1, 8, Лазар Робев 10, 8, 10, 6, Ленин 2, 4, 3, 13, 7, 15а, 17, 18, 14, 20, 23, 7, 19, 16, 15, 5, 6, 6, 6а, 20, 28, 34, 41, 26, 22, 29а, 37, 31а, 32, 38, 24, 25, 29, 35, 31, 33, 33а, Лиляна Димитрова 4, 6, 15, 2, 5, 7, 1, 19, 9, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 14, 8, 10а, 10, 20, 17, 23, 22а, 21б, 32, 19, 25, 28, 22, 29, 30, 26, 30а, 21а, 27, 24, 34, 38, 46, 48, 37, 54, 35, 45, 52, 49, 47, 46а, 37 Б, 42, 33, 43, 36, 41, 38, 50, 51, 40, Мадарски Конник 4, 6, 12, 3, 8, 16, 14, 10, Малчика 5, 3, 1, Маниш 9, 9, 11, Мануш Войвода 17, 19 Жилищна сграда, .12, 15, 14, 13, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 4, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 5, 8, 9, Металург 5, 2, 7, 17, 3, 9, 11, 19, 1, 13, Момин Проход 5, Никифор Панкев 30, 45 А, 49, 22, 53, 43, 37, 26, 55, 35, 32, 57, 71, 59, 47, 45, 28, 51, 41, 31, 33, 18, 10, 17, 15, 8, 2а, 27, 19, 16, 13, 6, 2, 21, 14, 11, 4, 6, 25, 12, 9, Никола Вапцаров 10а, 3, 2, 1, 10, Николай Островски 12, 7, 14, 2, 8, 10, 6, 4, 2а, 5, 1, Огнян Ягодински 4, 2, 1, 6, Огоста 33, 28, 21, 18, 37, 24, 23, 22, 29, 20, 39, 31, 32, 35, 27, 25, 41, 16, 36, 34, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45, Опълченска 1, 3, 13, 6, 18, 17, 9, 7, 5, 10, 2, 16, 14, 22, 8, 20, 15, 12, Паисий Хилендарски 3, 2, 6, 4, 3, 5, 3, 1, 7, Пещера 9, 10, 11, 7, 17, 1, 3, 16, 7, 27, 8, 6а, 19, 12, 2, 6, 4, Пушкин 12, 14, 1, 9, 11, 8, 13, 3, 5, 6, Ракитовец 3, 14, 1, 4, 7, 1а, 2, 15, 8, 10, 5, 13, Рахила Ангелова 2, 3, 5, 6, 1, 2, 2, 14, 10, 12, 4, 8, 5, 20, 32, 9, 13а, 7, 11, 24, 16, 28, 26, 28а, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 34, 15, 21, Родина 1, 4, 6, 8, 2, Свети Спас Храм, Сините Вълни 7, 4а, 3, 1, 4, 5, 6, 3а, Станке Димитров 1, 9, 18, 8а, 26, 1, 38, 7, 34, 2а, 36, 20, 19, 10, 5, 22, 14, 15, 40, 8, 24, 4а, 7а, 28, 2, 3, 16, 4, 12, 16а, 5а, 21, 6, 32, Страцин 11, Тинтява 7, 3, 7, 2, 1, 5, Тодор Йорданов 4, 2, Училищна 1, 9, 11, Хан Крум 2, 23, 8, 29, 1, 15, 25, 3, 7, 5, 11, 4, 6, 19, 6а, 9, 17, Христо Кърпачев 3, 6, 1, 4, 3, 3, 2, Цветна Градина 4, 2, 8, Църква 1, 1, 9, 15, 5, 19, 3, 13, 7, 1, 11, 6, 2, 17, Черни Връх 2, 3, 7, 5, 8, Черно море 2а, 9, 5, 8, 1, 4, 6, 2б, 6, Явор 1, 6, 2, 9, 10, 12, 4, 14, 8, 16, 3, 7, 11

На 10.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 11.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Перник: V-502.1010 Кв.1, Булаир 8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6, Гергина 5, 4, 3, Гоце Делчев 23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2, Драгановец 4, Екзарх Йосиф 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5, Знеполе 16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13, Илинден 29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а, Искър , Калиманци 3, 6, 5, 8, 1, 9, 4, 1, 10, 2, 7, Косово поле 9, 1, 2, Погреби 11, 3, 4, 13, Руй 1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а, Сандански 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2, Стримон Кв.Варош, Струма 53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, до Бенз.Титан, 47, 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, Хайдут Велко 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а, Христо Ботев 1, Яне Сандански 7

На 10.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:00 – 17:30 ч./ – Кралев Дол: 3-ти март 20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24, 13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5, Божилец 7, 5, Боян Витков 13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2, В.Левски 14, 12, 1, 13, 21, Васил Левски 6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13, Велико Търново 11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8, Волга 21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1, Голо Бърдо 7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10, Граничар 4, 2, 5, 3, 32, Къща, 8, 1, Драва 4, 2, Дунав 4, 2, Дъбрава Къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21, Еделвайс 2, 1, Извора 8, 4, 6, 5, Изгрев 9, Искър 11, 3, 10, 17, 7, 9, 8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11, Калофер 6, 3, 2, 1, Калужерец 14, 10, 15, 8, 1, Лале 9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38, Люлин 8а, 2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7, Люляк 5, 9, 10, 14, 11, Махала Айдарица 11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5, Махала Орниче 3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2, Металург 8, 3, 16, 35, 11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8, Минзухар 1, 10, 2, 4, 10, 7, Миньор 3, 5, Орниче 6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2, Отец Паисий 17, 27, 31, 29, 35, 55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12, 21, 9, 13, 24, 8, 10, Родопи 12, 1, 7, 33, 4, 15, Светлина 3, 2, 1, Синчец 3, Славей 1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5, Струма 14, 8, 4, 6, 5, 7, 2, Фуражомелка

На 10.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:00 – 17:30 ч./ – Перник: Аврора 1, Айдарица 4, Баба Парашкева 4, 1, 3, 6, 1, 5, 7, 2, Балева Махала/Даскалово/ , Белоградчишки Скали 5, 6, 1, 2, 3, 18, 7, Бор 7, Боровец 21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4, 4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5, Волга 69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, Грамаге 7, 20, 29, 17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8, Димитър Благоев 191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195, 183, 189, 280, 197, 195, 187, 274, 137, 141, 146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234, 146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222, 115, 155, 138, 154, 208, 89, 216, 220, 250, 171, 182, 192, 198, 242, 200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152, 117, 236, 194, 119, 131, 222, 194, 240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178, 157а, 246, 178, 192, 148, 230, 140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262, Димитър Хранов 3, 3а, 2, Драва 3, 1, 4, 2, Евгении Ачанов 7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3, Жива Вода 1, Ивайло 1, Йордан Лютибродски 67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81, Климент Охридски 8, 12, 10, 6, 1, 2, 4, Костенец 7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1, Кралевски път 22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, Лазар Робев 4а, 4, 2, Леденика 4, 1, 2, 6, 10, 1, 12, Ленин 90, 111а, 85, 99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68, 50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74, 70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40, 47, Мах.Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, Мах.Чешкарова , Момин Проход 1, Ракитовец , Рилски Езера 8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а, Станке Димитров 46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60, УПИ І Кв.81 , Христо Македонски 2, 4, Христо Смирненски 78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5, Църква Кр. Път, Чехов 1, Чуйпетлово 1, 3, 4, 2, 6, 5, 6, 1

На 10.06.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 17:00 – 17:30 ч./ – Студена, Общ. Перник: Бор 2 срещу Д Л В, Боровец 12, 7, Волга 4, 67, Кралевски път 1, Райко Даскалов 4а, Христо Ботев 2, 11

На 10.06.2020 г. /13:31 – 17:30 ч./ – Перник: Балева Махала/Даскалово/ , Мах.Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, Мах.Чешкарова, Ракитовец, Църква

На 10.06.2020 г. /13:31 – 17:30 ч.; 13:31 – 14:00 ч.; 17:00 – 17:30 ч./ – Земен: Пещерско шосе 23

На 12.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО ЕАД/ – Перник: 1-ва 12, 10, 6, 8, 4, 2а, 17, 15, 26, 28, 19, 1, 13, 2а, 7, 24, 2, 64, 11, 16, 9, 3, 14, 18, 5, 18, 1, 10-та 2а, 10, 3, 7, 5, 8а, 1а, 8, 1а, 1, 2б, 11-та 64, 19, 28, 29а, 29, 62, 22, 58, 6а, 40, 37, 3, 24, 12, 5, 16, 41, 28а, 4, 25, 43, 17а, 23, 36, 10, 35, 1, 11, 49, 54, 39, 6, 50, 38, 17, 26, 1а, 42, 56, 21, 8, 7, 31, 14, 9, 2, 46, 15, 20, 52, 32, 44, 34, 45, 60, 27, 30, 12-та 32, 21, 19, 13, 17, 30, 28, 26, 19а, 11, 9, 12, 10, 15, 14, 5, 20, 7, 1, 18, 3, 16, 24, 8а, 6, 2, 13-та 27, 6, 1, 19, 12а, 11, 3, 9, 18, 15, 13, 4, 10а, 8, 5, 14а, 14, 17, 12, 2а, 11а, 25, 2, 23, 7, 14-та 31, 46, 30, 50, 54, 23, 40, 33, 28, 22, 18, 34, 32, 21а, 29, 15, 26, 48, 4, 27, 19, 17, 21, 16, 56, 13, 22а, 42, 38а, 36, 38, 24, 20, 15-та 10, 8, 2, 17, 8а, 16, 13, 7, 12, 15, 21, 1, 14, 8б, 9, 2а, 22, 11, 24, 4, 20, 6, 5, 16-та 1б, 19, 21, 2-ра 48б, 2, 46а, 18, 44, 20, 4, 12, 28, 16, 8, 2, 54, 52, 34, 2, 48, 50, 22, 24, 14, 10, 26, 32, 48, 48а, 1, 6, 42, 3-та 25, 40, 29, 9, 18, 8, 44, 14, 36, 23, 16, 19, 48, 30, 24, 27, 11, 13, 28, 46, 32, 10, 22, 38, 26, 42, 4-та 13, 21, 32, 23, 36, 34, 17, 19, 12, 7а, 14, 9, 24, 22, 7, 2, 1, 8, 3, 4, 5, 26, 6, 30, 20, 10, 5-та 20, 7-ма 14, 8-ма 11а, 39, 17, 37, 23, 12, 15, 19, 43, 27, 21а, 24, 14, 41, 8, 28, 33, 10, 21, 22, 20, 29, 18, 31, 19а, 25, 6, 35, 13, 11, 16, 9-та 8, 4, 2, 3, 2а, Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Ахтопол 31, 52, 50, 56, 54, 33, Балчик 26, 13, 24а, Бела Вода 275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска градина, Бели брег 11, 3, 9, 3, 5, 3а, 6, 7, 81, 10, 8, 3, Берковица 11, 15, 5, 3, 9, 13, 5, Битоля 18, 17, 12, Болград 2а, 2, 4, 4а, 1, 15, 7, 11, 8, 5, 10, 13, 6, 9, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Брайла 1, Брацигово 71, 73, 74, 40, 65, 56а, 52, 51, 63, 54, 59, 60, 49, 64а, 46, 41, 66, 41, 50, 45, 43, 47, 53, 69, 72, 56, 39, 48, Брезник 103, 118, 107, 96, 124, 102, 104, 120, 130, 110, 116, 100, 94, 98, 92, 122, Варна 68, 72, 79, 34, 41, 48, 73, 55, 51, 65, 53а, 45, 77, 46, 64, 70, 51а, 54, 38а, 69, 61, 66, 57, 44, 75, 67, 47, 38, 53, 40, 62, 60, 59, 49, 42, 71, 63, 37, 35, 39, 58, 43, 50, 56, 52, Враца 89, 102, Граово До Бензиностанцията, 44, 36, 31, 36, 38, 32, 33, 40, 44а, 35, 42, 34, Дубровник 1, Есперанто 7, 1, 5, 9, 1, 2, 3, Етрополе 8, 10а, 9, 2, 5, 11, 7, 6, 4, 10, Иван Асен Втори 76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4, и ван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Илия Бешков 18а, 18, 16, Кв. Рудничар , Клепало 183, 181, 182, 166, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Кърджали 88, 108, 80, 102, 100, 110, 104, 28, 60, 72, 74, 44, 73а, 67а, 53, 68, 13, 54, 24, 31, 25, 64, 46, 55, 33, 47, 55а, 66, 61, 37, 51, 63, 57, 62, 26, 23, 43, 32, 59, 29, 45, 65, 69, 42, 40, 64, 21, 30, 22, 67, 35, 49, 39, 75, 38, 58, 50, 36, 43, 48, 76, 34, 15, 51, 70, 19, 79, 73, 77, 17, 27, 41, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Мария Луиза 2, Матей Преображенски 4, 6, Мелник 3, 1, 9, 7, 7, 11, 5, 2, 15, 13а, 13, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Одрин 79, 75а, 81, 73, 83, 79, 65, 69, 69, 65, 75, 79б, 77, 89, 85, 79а, 67, 11, 43, 8, 13, 18, 37, 14, 39, 29, 93, 21, 43, 59, 57, 31, 14, 51, 63, 55, 29а, 2, 61, 3, 39, 49, 33, 17, 25, 4, 12, 9, 37, 41, 1, 19, 47, 6, 23, 35, Охрид 30, 32, 30, 32, 31, 35, 33, 28, 6, 12, 27, 29, 8, Павликени 4а, 16, 6, 8а, 7, 14, 4, 8, 2, 5, 10, 12, ПИрот 19, 2, 17, 10, 12, 9, 13, 16, 21, 18, 27, 20, 22, 3, 6, 1, 23, 7, 11, 13, 8, Преспа 4, 3, 2, 8, 7, 1, 9, 5, 7а, 4, 8, 6, 14, 12, 13, 10, 15, 10, 19, 17, Прилеп 9, 7, 4, 3, 2, 1, 6, 14, 12, 18, 16, 5, 20, Проучване Рудник &Quot;Св.Анна&Quot;, 10, 13, 12, 13, 17, 12, 16, 3, Вл.Тричков До Супера, Магазин, 1, 5, Автомивка, 7, 9, 11, 19, срещу бл.7, 18, 15, 9, До Супера, Рудничар 7, Магазин, 40, Павилион, Русе 38, 51, 50, 47, 34, 41, 31, 42, 39, 29, 56, 40, 33, 54, 36, 60, 37, 45, 48, 35, 32, 43, 52, 44, 32, 64, 62, 58, 46, 27, 30, 25, 28, 23, Самара 2, 8, 11, 8, 6, 1, 10, 5, 3, 7, 10, 17, 15, 21, 14, 12, 19, 13, 19а, 23, 18, Св.Св.Кирил и Методий 29, Света гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Свищов 11, 3, 15, 1, 13, 9, 7, 17, 11а, Севлиево 21, 22а, 26, 23, 31, 29а, 22, 29, 16, 20, 25, 27а, 24а, 19а, 23а, 18, 24, 27, 19, 8, 3, 6, 13, 2а, 7, 5, 2, 9, 11, 7а, 1, Стара Чешма 13, 15а, 18а, 22, 40, Фургон, 29а, 19, 10, 30, 16, 23, 17а, 24, 18, 27а, 17, 29, 14, 25, 37, 16а, 32, 26, 20, 28, 12, 27, Твърди Ливади 39, 43, 46, 42, 48, Троян 11, 8, 10, 4, 6, 5, 12, 7, 1, 9, Трън 2, 6, Угърчин 9, 11, 2, 7, 8, 1, 13, 6, 4, 12, 10, 3, УПИ V Кв.7 Кв.Рудничар , Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Аспарух 31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34, Хан Кубрат 9, 17, 13, 6, 2, 8, 5, Хан Маламир 8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12, Хан Омуртаг 17, 21, 23, 6, 33,

Община Радомир

На 08.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Долни Раковец: Кв.22, УПИ Х-206, М-ст Банята , УПИ XI-306

На 08.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 09.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 10.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 11.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 12.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Гълъбник: УПИ ХV-45, Кв.6, 11-12, Вила

На 09.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ На 10.06.2020 г. /13:30 – 16:30 ч./ – Кленовик: II-169, Кв.15, Кв.20, м/у Житуша и Кленовик, Бунгало, Вила

На 09.06.2020 г. /14:00 – 15:00 ч./ На 12.06.2020 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Батановци: Батановци

Община Трън

На 08.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 09.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 10.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 11.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – с. Филиповци

На 08.06.2020 г. /13:31 – 18:00 ч./ – Неделково: УПИ 043001 М. Берова Гора

На 10.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 11.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ На 12.06.2020 г. /13:30 – 18:00 ч./ – Главановци, Общ. Трън

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

Хидравлични ремонти в Перник - 0884052132

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