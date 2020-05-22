Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на област Перник за периода 25-29.05.2020 г.

Уважаеми клиенти,

След отмяна на извънредното положение ЧЕЗ Разпределение България ще продължи да съобразява планираните ремонти с нуждите на клиентите. Компанията ще организира дейността си по начин, който да позволи извършване на планирани дейности между 13:30 ч. и 18:00 ч. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

ЧЕЗ Разпределение ще възстанови в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълнява своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията ще възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 г., за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството ще приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще сведе неудобствата за клиентите до възможния минимум.

Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано.

* Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 08:00 ч. или от 09:00 ч. до 16:00 ч., се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 26.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 27.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Велковци, Общ. Брезник

На 26.05.2020 г. /14:01 – 15:30 ч./ На 29.05.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Глоговица

На 26.05.2020 г. /14:01 – 15:30 ч./ На 29.05.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Конска: IV-310, 311, Месност Райкова страна

На 26.05.2020 г. /14:01 – 15:30 ч./ На 29.05.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13, УПИ Vii-115 Кв.26, Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 26.05.2020 г. /14:01 – 15:30 ч./ На 29.05.2020 г. /16:30 – 18:00 ч./ – Трън: 8-ми март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 22, 12, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, 9-ти септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 13, 1, 2, 1, 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25, 17, 6, 2, 11, 8, 23, 25, Атанас Ботев 2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Бор 2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9, 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20, Васил Левски 5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4, Вельо Стоянов 11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2, Владо Васев 21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 9, 31, Владо Тричков 1, 6, 5, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 8, 15, 19, 10, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26, 26, 4, 6, 2, 6, 6, 4, Гочо Гопин 27, 4, 11, 13, 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17, 21, Денчо Знеполски 1, Десета 9, 5, 3, 7, Ева Волицер 4, 6, 2, 1, 3, Еднофамилни жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Здравец 2, 4, Имот 000697 Стопански двор, Мах. Ахчийски Кошари, Мах. Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8, Мах. Шиловец, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 2, 2, 31, 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1, 2, 36, 50, 16, 38, 27, 30, 37, 43, 22, 41, 35а, 31, 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23, 14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13, Петко Д. Петков 2, Павилион, 3, 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11, Стадион Кв.4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14, 11, 29, 9, 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23, Тенеси 3, 8, 2, 5, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Хараламби Стоянов 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 3, 8, 10, 4, Чарчалат 6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5, Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7, Механа, Сп. Ехо-Т;

Община Перник

На 27.05.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 13:31 – 18:00 ч.; 17:31 – 18:00 ч./ – Боснек: 070008, 3-ти март 6, 01, 4, 5, 8, 558, IV-189, Кв. 15, V-90, Ален Мак 8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3, Божур 9, 1, 5, 7, 6, 3, 4, Бор 7, 2, 5, 1, 3, Борич 10, 6, 5, В. Левски 12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15, Витоша 2, 3, 1, 4, Грамаге 3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3, 4, 9, 3, 2, Добри дол 2, 9, 06, 07, 5, 3, Духлата 20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Еделвайс 4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6, Жива Вода 11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Игличе 1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12, Извора 6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 8, 6, 4, 3, 2, 01, Кокиче 5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1, Косматица, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ливаге 6, 1, 10, 2, 8, 7, 4, Ловен Дом 02, 04, Махала Влахова Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7, Махала Джамбазка 6, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 5, 11, 12, 7, 1, Момина Сълза 10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14, Н.Й.Вапцаров 5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Незабравка 13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2, Петрус 4, 7, 9, 3, Ракита 4, 4 А, 6, 2, Ранковица 2, 6, 4, 1, С.Боснек, Славей 12, 6, 14, Стефан Караджа 9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5, Струма 7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, УПИ XI, Кв.1а/901, УПИ XIII-342, Кв.32, УПИ І-536, Кв.43, Х.Димитър 11, 11а, 9, 3, 7, 25, Христо Ботев 21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Чакова 13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, 14, Явор 7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, Ясен 2, 1, 10, 14, 2, 12, 11, 3

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Даскалово: Втора

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, 30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала гл.път Е-79, 1, гл.път Е-79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, , ТИР-Паркинг, Е-79, 1

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски Път 4, Цар Симеон I /Кост.Темелков/ 156

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски Път, Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах. Горна Църква 15, 11, Мах. Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква , 28, 42, Кв. Църква, а, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452, 3-ти март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, VI-001267 Кв.82, XCVI-2228, Кв.21, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло с/у №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дулова, Дунав, Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо, Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил И Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова, Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн.Кало, Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 Къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено, Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, РодоПИ 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, с.Рударци УПИ-VІ-11007, 11008 Кв.71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира, Местн.Буката /И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ Ii-456 Кв.39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз,

На 25.05.2020 г. /15:01 – 16:30 ч./ На 29.05.2020 г. /15:01 – 16:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 26.05.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ – Рударци: 1452, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Божур 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 2, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дунав , Ехо, Загарица 7, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Кало, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кракра, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Москва, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 7, Никола Вапцаров 27, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Опълченска 8, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, Ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ І-1427 Кв.80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 26.05.2020 г. /14:00 – 15:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 29.05.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: ул.Отец Паисий, Ален Мак 86, 99, 127, 76, 56а, 103, 81, 64, 80, 77, 123, 135, 97, 79, 74, 98, 107, 129, 69, 73, 75, 93, 91, 56, 66, 89, 52, 62, 54, 70, 72, 106, 87, 68, 125, 71, 58, 60, 109, 100, 113, Васил Левски, Гарата АТЦ, Гарата МРЦ, Горно Могиличе 66, 62, 60, 88, 28, Ела 7, 9, Железничарска 1, 3 3, Искър 1, Калина 40, 7, 15, 9, 5, 13, Княз Александър Батенберг 13, 10, 6, 6, 13, Кристал Блокове, Бензиностанция и Газстанция, Липа 1, Люлин 137, 111а, 135, 109, 139, 127, Могиличе 72, 63, 49, 76, 79а, 58, 47а, 81, 68, 54, 52, 45, 79, 85, 75, 65, 70, 42, 90, 44, 83, 69, 86, 87в, 91, 55, 78, 74, 89, 78а, 51, 87а, 64, 47, 88а, 46, 54а, 48, 84, 88, 87, 67, 80, 43, 56, 82, 41, 45а, 53, 73, 41а, 71, 59, 77, 29, 19, 28, 23, 30, 33, Найчо Цанов 2-4, 2-4, 18, .8-10, 1, 42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 9, 2-4 Гараж 8, 8-10, 2, 2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18, 29, 23, 9, 9, Незабравка 14, 16, Никола Козлев 72, Отец Паисий 55, 58, 50, 52, 50, с/у Печатницата, 58, 56б, 58, 60, 60, 47а, Палма 54, 58, 80, 51, 88, 70, 68, 76, 74, 57, 86, 60, 90, 62, 67, 72, 52, 48, 66, 56, 82, 62а, 50, 63, 78, 106, 120, 90, 96, 100, 108, 114, 69, 112, Райко Даскалов 5а, 4, 1, 4, 4, 1, 4, Ралица , Света Петка 65, Средец 1, Търговска 32, 32, Черешово Топче 2а, 2, 5, 6, 9, 5, 3, 2, Офис 13, 2, 3, 7, 3, 10, 8, 2, 7, Чинар 26, 38, 35, 22, 20, Шамък , 43 Горно Могиличе

На 26.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, Калкас 12, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, Луда Яна 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Мир 2, 3, 5, 4, Осъм 2, 1, 4, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13

На 26.05.2020 г. /14:01 – 17:30 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 26.05.2020 г. /14:01 – 17:30 ч./ – Мещица: Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, Васил Левски, Генерал Гурко 6, 16, Генерал Скобелев 2, 4, 3, Генерал Толбухин 10, Генерал Тотлебен 7, 9, 11, Гео Милев, Георги Димитров 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, Даме Груев 1, 3, 4, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, Иван Вазов 11, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 , 2, Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1

На 26.05.2020 г. /14:01 – 17:30 ч./ – Перник: Княз Александър Батенберг 13, 10, 6, 6, 13, Найчо Цанов 2-4, 2-4, 18, 8-10, 1, 42, 1 Партер, 4, 42, 14, 8-10, 1, 8, 8-10 Гараж 12, 3, 2-4 Гараж 9, 2-4 Гараж 8, 8-10, 2, 2-4, 4, 1, 12, 8, 2, 18, Райко Даскалов 5а, 4, 1, 4, 4, 1, Търговска 32, 32

На 27.05.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ – Кладница: Брюксел 10, ЖК Делта Хил, УПИ VI-33, Кв.12, Лондон 72, 35, 55, 53, 70, Рим 46, 48, 44, 52, 50, 60, 58, с. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил, София 91, 52, 55, 58, 69, 76, 73, 66, 60, 63, 74, 77, 80, 72, 83, 56, 54, 61, 71, 59, 68, 79а, 79, 81, 75, 64, Стадиона 35, 38, 41, УПИ V||-Кв.20, УПИ ІІІ-21 Кв.20, ХVІІ-11010, 11038

На 27.05.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ – Рударци: 1452, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4, Къща, 1, 2, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дунав, Ехо, Загарица 7, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Кало, Кирил Пчелински 22, Кракра, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Москва, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 7, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, Ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ І-1427 Кв.80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 27.05.2020 г. /13:16 – 18:00 ч./ – Кладница: Берлин 24, 14, 15, 20, 17, 19, Брюксел 4, Лондон 60, 68, 33, 31, 51, 49, 66, 37, 54, 19, 21, 39, с. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил, УПИ XVI-12, Кв.20 Делта Хил

На 27.05.2020 г. /13:31 – 14:00 ч.; 13:31 – 18:00 ч.; 17:31 – 18:00 ч./ – Чуйпетлово: УПИ 4-194, Кв.18

На 27.05.2020 г. /13:31 – 18:00 ч.; 13:31 – 14:00 ч./ – Студена, Общ. Перник

На 27.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Селищен дол

На 27.05.2020 г. /17:31 – 18:00 ч./ – Кладница: Акация 1, 1, 2, Бакиница 7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6, Бор 6, 1, 2, 8, 7, 5, Борис Тодоров 3, 13, 7, Брезите 25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 Къща, 13, 2, Брезовица 7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2, Валого 26, 19, 6, 9, 16, 24, Варшава 8, 12, 4а, 6, 3, Васил Левски 29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, .5, 4, 15, 2, 12, Вилна Зона, Витоша 1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22, 47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, .74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60, Воденичище 21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5, Волга 19, Горско Стоп.Витошко, Градинарска 3, 6, 1, 2, Гранит 10, 6, 8, 17, 2, 16, Дабо 15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20, 2, 16, 9, 12, 4, 6, Доброволец 19, Дончо Ватах 10, 6, 1, 3, 4, Еделвайс 7 Вила, 14, 24, 6, 4, 12, Здравец 1, 4, Ивайло 7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2, Иван Цветанов 8, 75, 13, 2, 22, Иглика 4, 14, 25, 7, 23, Изгрев 4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А, Йордан Божов 15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15, Калиница 12, 2, 8, 3, 5, 4, 10, Каменарска 19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4, Кокиче 10, 1, 8, Кракра 15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23, Лале 25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17, Латинка 10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1, Ливадите 11, 5, 13, 3, Мак 7, Матница 45, 26 Къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 Къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31, 60, 42, 50 Къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17, Минзухар 9, 5, Мирковица 40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13, Младост 3, 6, 7, 2, 4, Морена 3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15, Москва 12, 14, 17, 38, 21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4, Омуртаг .16, 5, Петър Янчов 25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 Къща, 2, 4, 4, Пладнище 5, Победа 3, 15, Прага 28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12, Разкръске, Райна Княгиня 11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10, Рила 4, 1, 2, Рудничар 1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11, Селимица, Спас Бурнов 9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, .5, 8, .2, 61, 61, 1, Стадиона 2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15, Стамен Милкин 1, 7, 5, 2, Струма 1, Суха Кладница, Тинтява 1, 7, 13 Вила, 6, 16, УПИ X-017112, Кв.83, УПИ XI- 922 Кв.58, УПИ ХХ-523, Кв.51, Хан Крум 18, 7, 16, 3, 5, Хемус 16, 19, 23, 10, 23, Хижа Селимица, Цар Самуил 54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 Къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19, 30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 Къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79, Цар Симеон 2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60, Шипка 5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9, Юрий Гагарин 2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1, Язовирска 8, 12, Яровец 21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2, С. Витошко-М.Селото, Резиденция, Селимица, до ТПК,

На 27.05.2020 г. /17:31 – 18:00 ч./ – Рударци

На 27.05.2020 г. /17:31 – 18:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Голо Бърдо 2, Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 Къща, Землище МКТП Щрабаг, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, Мах. Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а Къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пояс № 1на Язовир Студена, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 28.05.2020 г. /13:01 – 18:00 ч./ – Кладница: V-15 , Кв.19, VІІІ-29, Кв.18, XI-29 Кв.18 Делта Хил, Берлин 5а, 10, 12, 1а, 9, 8, 3, 1, 7, 5, 2, Брюксел 2, 3, 3а, 1, Виена 2, 7, 5, Делта Хил Кв.17, Лондон 9а, 9д, 44, 11, 52, 17, 9в, 22, Кв.17, 46, 38, 24, 1, 15, София 30, 36, 45а, 14, 32, 46, 49, 12, 53, 8, 51, УПИ II-35, Кв.17 Делта Хил, УПИ XXIX-29, Кв.20 Делта Хил, УПИ XXXIII-31 Кв.20, УПИ-IX 29 Кв.18, Кв.17

На 28.05.2020 г. /13:16 – 18:00 ч./ – Перник: Делта Хил Делта Хил

На 28.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Перник: Венец 14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20, 25, 7, Еделвайс 8, 8, 9, Протожерица 114, 147, 133, 151, 135, 112а, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131, 155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122, 124, 122, 116, 145, Славей 6, 1, 5, 4, 7, 3, 11, 2, Стара Планина 131, Столетов 34, 21, 35, 27, 17, 38, 24, 23, 22, 18, 33, 15, 37, 30, 23, 44, 28, 40, 49, 47, 41, 20, 42, 39, 46, 16, 25, 26, 29, 32

Община Радомир

На 26.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Кленовик: VI-5, Стопански двор, до Митко Пожарникара

На 26.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Прибой: Мах. Кайтаска

На 26.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 27.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Гълъбник: УПИ ХV-45, Кв.6, 11-12,

На 27.05.2020 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Владимир: V-57, Кв.6а,

Община Трън

На 26.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 27.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 28.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ На 29.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Главна Улица

На 26.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Зелениград: УПИ XXXIII – 371кв 20

На 26.05.2020 г. /14:01 – 18:00 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13, УПИ VII-115 Кв.26, УПИ X-244, Кв.15, УПИ ІІ-94, Кв. 25

На 29.05.2020 г. /14:00 – 18:00 ч./ – Трън: 9-ти септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 23, 25, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Здравец 2, 4, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Стадион Кв.4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1, 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; имейл: [email protected]; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

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