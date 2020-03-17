ГРАФИК за нов режим в Община Перник от 17.03.2020г.

От днес -17.03.2020г. е в сила нов режим на водоподаване. Ако в някои квартали водата все още не е дошла, то е заради аварии, които се отстраняват в момента.
„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник въвежда следното ново режимно водоподаване към населените места на Община Перник, считано от 17.03.2020 г.:
1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ
– Водоподаване: от 12:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 12:00ч.
2. С.БУЧИНО, С. ДИВОТИНО,
– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.
3. КВ. „ЦЪРКВА“
– Водоподаване: от 6:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 6:00ч.
4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ
– Водоподаване: от 6:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 6:00ч.
5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“
– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.
6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“
– Водоподаване: от 14:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 14:00ч.
7. КВ. „КАЛО“
– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.;
8. ГР. БАТАНОВЦИ
– Водоподаване: от 12:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 12:00ч.
9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ
– Водоподаване: от 14:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 14:00ч.