ГРАФИК за нов режим в Община Перник от 17.03.2020г.

От днес -17.03.2020г. е в сила нов режим на водоподаване. Ако в някои квартали водата все още не е дошла, то е заради аварии, които се отстраняват в момента.

„Водоснабдяване и канализация“ ООД Перник въвежда следното ново режимно водоподаване към населените места на Община Перник, считано от 17.03.2020 г.:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ

– Водоподаване: от 12:00ч. до 22:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 12:00ч.

2. С.БУЧИНО, С. ДИВОТИНО,

– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.

3. КВ. „ЦЪРКВА“

– Водоподаване: от 6:00ч. до 23:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 6:00ч.

4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ

– Водоподаване: от 6:00ч. до 22:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 6:00ч.

5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“

– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.

6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“

– Водоподаване: от 14:00ч. до 23:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 14:00ч.

7. КВ. „КАЛО“

– Водоподаване: от 13:00ч. до 23:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 13:00ч.;

8. ГР. БАТАНОВЦИ

– Водоподаване: от 12:00ч. до 22:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 12:00ч.

9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

– Водоподаване: от 14:00ч. до 22:00ч.;

– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 14:00ч.

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