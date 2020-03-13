Планирани прекъсвания за област Перник за периода 16-20.03.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16-20 март 2020 г, включително:

С оглед на обявеното извънредно положение, дружеството стартира прецизиране на съответните дейности и времетраенето на прекъсванията.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Гърло

Община Перник

На 16.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 18.03.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 6-ти Май 6, 4, Айтос 20а, 16, 18, 5, 22, 13, 15, 11, 12, 6, 2, 1, 8, 10, 4, 3, 14, 20, 7, 17, Асеновград 1, Ахтопол 6, 8, 2, 4, 5, 22, 46, 21, 17, 24, 13, 16, 9, 48, 38, 27, 42, 5, 40, 23, 12, 26, 10, 25, 14, 28, 44, 19, 3, 32, 1, Балчик 15, 16, 24, 7, 16б, 16а, 18, 10, 11, 12, 22, 20, 5, 8, 1, 4, 3, 2, Банско 3, 5, 1, 4, 2, Битоля 18, 11, 9, 7, 6, 1, 4, 1 А, 2, 5, 3, Ботевград 15, 17, 12, 8, 10, 9, 11, 10, 10, 14, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2, Брайла 5, Брацигово 13а, 33, 44, 42, 21, 38, 4, 10, 25, 19, 32, 15, 6, 11, 12, 16, 1, 13, 14, 32, 26, 3, 24, 30, 28, 3а, 29, 31, 17, 34, 18, 37, 2, 33, 20, 8, 36, 35, 5, 9, Брезник 90, 88, 93, 18, 6, 14, 4, 23, 16, 6, 25, 27, 10, 12, 27, 27, 37, 8, Зад бл. 1, 23, 3, 2, 2, 19, 1, 1, 21, Вх. на Болницата, 23, 67, 40, 37, 55, 41, 63, 50, 85, 72, 45, 57, 33, 60, 65, 81, 70, 34, 26, 87, 66, 51, 64, 48, 69, 86а, 60, 77, 67, 75, 54, 56, 38, 46, 42, 84, 30, 31, 53, 43, 82, 32, 58, 44, 29, 55, 71, 76, 78, 89, 33, 91, 83, 24, 28, 22, 52, 81, 80, 86, 73, 72, 46а, 36, 59, 83, 51, 81, 62, 68, 47, 61, 49, 57а, 37, 79, Бургас 7, 8, 9, 1, 4, 6, 3, 2, Бяла Слатина 9, 4, 1, 23, 25, 31, 31а, 17, 27, 31, 6, 29, 23, 27а, 15, 21, 2, 11, 17, 13, 7а, Варна 20, 17, 30, 8, 9, 22, 12, 29, 12а, 23, 1, 3, 31, 7, 10, 15, 5, 16, 33, 32, 3, 19, 13, 24, 28, 21, 2, 18, 11, 26, 27, 14, 14, 25, 33б, Васил Левски Двора на Гимназията, 17, Велинград 6, 5, 3, 2, 8, 4, 9, 7, 1, Видин 13, 11, 19в, 17, 11а, 19, 5а, 10, 8, 9, 4, 7, 19а, 14, 15, 2, 15а, 18, 17, 5, 19б, 16, 6, 6а, 12, 20, 3, 21, 1, 8а, Враца 41, 54, 27, 94, 23, 42, 31, 74, 96, 70, 79, 78, 40, 29, 82, 63, 72, 66, 56, 78а, 35, 76, 36, 43, 100, 38, 45, 50, 25, 21, 30, 34, 49, 50, 65, 81, 65, 60, 84а, 39, 61, 48, 86, 19, 41а, 84, 53, 59, 88, 87, 98, 92, 90, 33, 47, 80, 62, 64, 68, 32, 55, 46, 44, 77, 58, 37, 66, 51, 52, 17, 26, 20, 12, 8, 3, 24, 13, 9, 22, 10, 15, 11, 18, 14, 5, 28, 7, 1, 2, 4, 6, 8, Граово 28, до Бензиностанцията, 32, 40, 44а, 44, 36, 38, 35, 33, 36, 42, 31, 34, 1а, добруджа, Дряново 6, 3, 4, 5, 1, Епископ Киприян 3, 1, 1, 4, 2, 2, С/У бл. 2, Етрополе 7, 10, 2, 4, 11, 5, 10а, 8, 9, 6, Златица 2, 1, 4, Изток, Илия Бешков 18а, 18, 16, Ихтиман 2, Казанлък 5, 1, 4, 12, 6, 2, 10, 7, 10а, 14, 1, 8, 6, 2, 20, 16, 18, Карлово 1, Клепало Училище, Павилион, Котел 14, 5, 12, 12а, 2, 4, 6, 10, 3, 2а, 4а, 11, 16, 8, 10а, 9, 1, Кракра 12, Кракра Пернишки 12, 14, 8, 12, 12, 2, до Монарх. Клуб М/Убл12/14, 12, 14, 14, 12, 10, 6, 6, Красно Село 45, 8, 15, 6, 22, 11, 16, 5, 4, 9, 13, 9, 21, 4а, 23, 20, 10, 8а, 3, 12, 18, 19, 14, 17, 22, Кърджали 9, 16, 18, 11, 1, 7а, 6, 14, 7, 4, 8, 2, 7, 3, 5, 10, Лясковец 1, 2, 3, Монте Карло 1, 219, 1, 230, 213, 211, 215, 213, 212, 214, 219, 218, 217, 216, 228, 233, 223, 231, 233, 232, 224, 222, 229, 227, 220, 223, 222, 221, 225, Нов Безистен 52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25, Нова Загора 3, 6, 1, 5, 2, 4, Нови Пазар 54, 54а, 5, 24, 25, 50, 8, 22, 30, 5, 23, 14, 11, 32, 27, 46, 38, 15, 40, 27а, 6, 18, 12, 52, 28, 48, 54, 20, 44, 26, 2, 20, 9, 3, 36, 13, 1, 32, 21, 29, 7, 16, 4, 42, 10, 34, Одрин 15, Омуртаг 3, 1, Охрид 25, 2, 16, 1, 13, 7, 15, 4, 19, 23, 24, 9, 21, 26, 12, 3, 11, 5, 17, 1, 10, 22, Павликени 33, 26, 29, 33, 27, 19, 24, 30, 25, 23, 36, 26а, 19а, 9, 21, 17, 31, 34, 22, 20, 32, 28, Пирдоп 115, 20, 32, 55, 79, 18, 71, 30, 54, 59, 53, 83, 67, 40, 75, 48, 51, 57, 63, 28, 34, 61, 81, 24, 22, 52, 36, 26, 38, 73, 77, 50, 49, 69, 42, 65, 46, 45а, 47а, 47, 45, 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, 111, 62, 64а, 129, 82, 68, 97, 127, 74, 107а, 105, 56, 117, 115, 90, 99, 96, 80, 92, 94, 101, 84, 95б, 103, 58, 91, 93, 125, 95, 113, 123, 135, 86, 119, 109, 78, 76, 66, 107, 131, 87, 89, 64, 133, 72, 85, 88, 70, Пловдив 98, 113, 100, 96, 115, 102, 94, 117, 79, 71, 65, 61, 70, 75, 53б, 54, 36, 49, 51, 75, 44, 57, 69, 62, 35, 81, 37, 61а, 59, 55а, 68, 45, 34, 74, 60, 41, 66а, 42, 67, 85, 48, 38, 39, 43, 77, 64, 40, 50, 56, 66, 87, 79, 91, 53, магазин №30, 89, 52, 72, 83, 63, 73, 55, 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, 17а, 8, 3, 2, 10, 25, 12, 18, 27, 21, 5, 16, 7, 12а, 23, 13, 22, 30, 25, 9, 11, 24, 26, 17, 33а, 29, 20, 14, 35а, 1, 33, 4, 28, 6, 32, 31, 19а, 19, Първи Май 12, до бл. 12, 12, Радомир 1, 3, 3, 9, 9, 9, 3а, 8, 5, Павилион, 3, Разлог 1, Раковска 26, 1, 1, Раковски Зад Нона, 26в, 1, 3, 1, Русе 26, 6, 21, 2, 19, 8, 3, 9, 20, 12, 5, 1, 14, 22, 16, 10, 13, 4, 7, 24, 18, 17, 15, 11, Самоков 31, 66, 35, 37, 35, 29, 33, 28, 35, Нов Безистен 45, 10, 7, 1, до Мвр, 4, 1, 42, 38, 37а, 40, 39, 44, Цех, 36, 32, Св. Св. Кирил и Методий 8, 8, 10, 12, 6, 8, 79, Павилион, до 2-ра Поликлиника, Книжарница, Тото Пункт, до Кръвна Банка, Свищов 13, 9, 11а, 11, 3, 1, 7, 17, 15, Севлиево 12, 24а, 29, 19а, 22, 16, 23а, 21, 27, 18, 20, 26, 25, 29а, 31, 27а,

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Боснек: 070008, 3-ти Март 6, 01, 4, 5, 8, 558, IV-189, Кв. 15, V-90, Ален Мак 8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3, Божур 9, 1, 5, 7, 6, 3, 4, Бор 7, 2, 5, 1, 3, Борич 10, 6, 5, В. Левски 12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15, Витоша 2, 3, 1, 4, Грамаге 3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3, 4, 9, 3, 2, добри дол 2, 9, 06, 07, 5, 3, Духлата 20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Еделвайс 4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6, Жива Вода 11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Игличе 1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12, Извора 6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 8, 6, 4, 3, 2, 01, Кокиче 5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1, Косматица, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ливаге 6, 1, 10, 2, 8, 7, 4, Ловен дом 02, 04, махала Влахова Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7, махала Джамбазка 6, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 5, 11, 12, 7, 1, Момина Сълза 10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14, Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Незабравка 13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2, Петрус 4, 7, 9, 3, Ракита 4, 4 А, 6, 2, Ранковица 2, 6, 4, 1, С. Боснек, Славей 12, 6, 14, Стефан Караджа 9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5, Струма 7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, УПИ XI, Кв. 1а/901, УПИ XIII-342, Кв. 32, УПИ І-536, Кв. 43, Х. Димитър 11, 11а, 9, 3, 7, 25, Христо Ботев 21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Чакова 13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, 14, Явор 7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, Ясен 2, 1, 10, 14, 2, 12, 11, 3

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Кладница: V-15, Кв. 19, Vііі-29, Кв. 18, XI-29 Кв. 18 Делта Хил, Акация 1, 1, 2, Бакиница 7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6, Берлин 24, 14, 15, 20, 17, 19, 5а, 10, 12, 1а, 9, 8, 3, 1, 7, 5, 2, Бор 6, 1, 2, 8, 7, 5, Борис Тодоров 3, 13, 7, Брезите 25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 къща, 13, 2, Брезовица 7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2, Брюксел 10, 2, 3, 3а, 1, 4, Валого 26, 19, 6, 9, 16, 24, Варшава 8, 12, 4а, 6, 3, Васил Левски 29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, . 5, 4, 15, 2, 12, Виена 2, 7, 5, Вилна Зона, Витоша 1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22, 47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, . 74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60, Воденичище 21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5, Волга 19, Горско Стоп. Витошко, Градинарска 3, 6, 1, 2, Гранит 10, 6, 8, 17, 2, 16, Дабо 15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20, 2, 16, 9, 12, 4, 6, Делта Хил Кв. 17, доброволец 19, дончо Ватах 10, 6, 1, 3, 4, Еделвайс 7 Вила, 14, 24, 6, 4, 12, Жк. Делта Хил, УПИ VI-33, Кв. 12, Здравец 1, 4, Ивайло 7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2, Иван Цветанов 8, 75, 13, 2, 22, Иглика 4, 14, 25, 7, 23, Изгрев 4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А, Йордан Божов 15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15, Калиница 12, 2, 8, 3, 5, 4, 10, Каменарска 19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4, Кокиче 10, 1, 8, Кракра 15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23, Лале 25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17, Латинка 10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1, Ливадите 11, 5, 13, 3, Лондон 72, 35, 55, 53, 70, 9а, 9д, 44, 11, 52, 17, 9в, 22, Кв. 17, 46, 38, 24, 1, 15, 60, 68, 33, 31, 51, 49, 66, 37, 54, 19, 21, 39, Мак 7, Матница 45, 26 къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31, 60, 42, 50 къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17, Минзухар 9, 5, Мирковица 40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13, Младост 3, 6, 7, 2, 4, Морена 3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15, Москва 12, 14, 17, 38, 21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4, Омуртаг . 16, 5, Петър Янчов 25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 къща, 2, 4, 4, Пладнище 5, Победа 3, 15, Прага 28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12, Разкръске, Райна Княгиня 11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10, Рила 4, 1, 2, Рим 46, 48, 44, 52, 50, 60, 58, Рудничар 1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11, С. Кладница, Община Перник, Екологично Селище Делта Хил , Селимица, София 91, 52, 55, 58, 69, 76, 73, 66, 60, 63, 74, 77, 80, 72, 83, 56, 54, 61, 71, 59, 68, 79а, 79, 81, 75, 64, 30, 36, 45а, 14, 32, 46, 49, 12, 53, 8, 51, Спас Бурнов 9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, . 5, 8, . 2, 61, 61, . 1, Стадиона 2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15, 35, 38, 41, Стамен Милкин 1, 7, 5, 2, Струма 1, Суха Кладница, Тинтява 1, 7, 13 Вила, 6, 16, УПИ II-35, Кв. 17 Делта Хил, УПИ V||-Кв. 20, УПИ X-017112, Кв. 83, УПИ XI- 922 Кв. 58, УПИ XVI-12, Кв. 20 Делта Хил, УПИ XxIx-29, Кв. 20 Делта Хил, УПИ XxxIII-31 Кв. 20, УПИ Ііі-21 Кв. 20, УПИ Хх-523, Кв. 51, УПИ-Ix 29 Кв. 18, ХVіі-11010, 11038, Хан Крум 18, 7, 16, 3, 5, Хемус 16, 19, 23, 10, 23, Хижа Селимица, Цар Самуил 54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19, 30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79, Цар Симеон 2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60, Шипка 5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9, Юрий Гагарин 2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1, Язовирска 8, 12, Яровец 21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2, С. Витошко-М Селото , Резиденция, Кв. 17, Селимица, до ТПк, Селимица

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Рударци

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Голо Бърдо 2, Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща, Землище МКТП Щрабаг, извън регулация С. Студена Кариера, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, махала Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 16.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Чуйпетлово: УПИ 4-194, Кв. 18

На 16.03.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 16.03.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Мещица: Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов . 25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, Васил Левски, Генерал Гурко 6, 16, Генерал Скобелев 2, 4, 3, Генерал Толбухин 10, Генерал Тотлебен 7, 9, 11, Гео Милев, Георги Димитров 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, Даме Груев 1, 3, 4, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, Иван Вазов 11, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 къща, 2, Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боснек: 070008, 558, IV-189, Кв. 15, V-90, Ален Мак 8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3, Божур 9, 1, 5, 7, 6, 3, 4, Бор 7, 2, 5, 1, 3, В. Левски 12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15, Грамаге 3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3, 4, 9, 3, 2, добри дол 3, Духлата 20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, Еделвайс 4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6, Жива Вода 11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11, Игличе 1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12, Извора 6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21, Клен 8, 6, 4, 3, Кокиче 5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1, Ливаге 6, 1, 10, 2, 8, 7, 4, махала Влахова 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7, махала Джамбазка 6, Могиля 5, 11, 12, 7, Момина Сълза 10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14, Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11, Незабравка 13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2, Петрус 4, 7, 9, 3, Ракита 4, 4 А, 6, 2, С. Боснек, Стефан Караджа 9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5, Струма 7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, УПИ XI, Кв. 1а/901, УПИ І-536, Кв. 43, Х. Димитър 11, 11а, 9, 3, 7, 25, Христо Ботев 21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, Чакова 13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, Явор 7, 4, Ясен 2, 1, 10, 14, 2, 12, 11

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452, XVIII-1965, 1967 Кв. 127, Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4 къща, 1, 2, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, добрич 2, Драва 1 А, Дренов дол 13, 11, 3 къща, Дунав, Ехо, Загарица 7, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Кало, Кирил Пчелински 22, Кракра, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Москва, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 7, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, ул. Вардар/Ул. Силистра, УПИ І-1427 Кв. 80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, . 61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Караманица 87

На 16.03.2020 г. /11:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 12:00 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 603 12, 609 3, 12, 616-та 1, Балканджи Йово 19, 28, 25б, 23а, 20, 29, 14, 17, 25, 23, 22, 12, 18, 21, 27, блокове на Р-К Тева 42, Велчова Завера 4, 7, 2, 11, 5, 9, 1, Кв. Тева 43 и 44, Кв. Тева, УПИ XI, Кв. 193, Крали Марко 16, Крушовска Република 14, Освобождение 3, 13, 1, 1, 8, 11, 28, 12, 5, 2, 9, 11, 6, 10, 4, 14, 23, Парижка Комуна 2, Петко Ефтимов 7, 9, 11, 31, 23, 21, 29, 3, 17, 15а, 27, 19, 25, 15, 5, 1, 13, Радомирска Република 12, Разпределителна 152, 146, 153, 147, 154, 156, 148, 150, Република 20, 4, 44, 28, 12, 15, 18, 36, 48, 14, 40, 30, 13, 34, 38, 42, 16, 7, 10, 7г, 1, 8, 20, 11, 22, 3, 46, 24, 24, 17, 32, 1, 3, 25, 9, 26, Сини Вир 6а, 4, 5а, 5, Газостанция, 144, 151, 157, 156, УПИ Vі-2610 Кв 601, 155, 1, Тева 79, 107, 27, 80, Пред бл. 77, 60, 61, на Колелото, 62, до бл. 40, магазин 82, 194, 30, 101, 31, 16, 18, 102 С/У Пощата на Спирката, 17, 89, 85, 92, 90, 87, 88, 93, 86, 91, 52, 59, 55, 54, 56, 49, М/У бл. 46 и 42, 48, 50, 53, 47, 45, 46, 51, 19, 13, 22, 24, 27, 189, до бл. 1, до Училището, 23, 11, С/У Фламинго, магазин, 40 40, до бл. 22, Пазара, 25, магазин и Фото, 105, 26, 110, 29, 12, 10, 103 С/У блок 10, Училище, 28, 1, 6, до бл. 8, Зад бл. 2, 5, 4, 7, 9, 8, 2, 3, 37, 36, Кафе, 19, 1, 35, 42, Пред бл. 18, 40 40, 43, 41, 40, 44, 59, 83, 82, 57, С/У Рест. Фламинго, 84, 80, 58, 108, 81, Урса 6, 14, Чипровско Въстание 2, 1, 3а, до Винпром

На 17.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Благой Гебрев 16, 28, В бл. 28, 26, 29, 26, 27, срещу Чайка, 23, до бл. 24, 25, 23, до Тото Пункт, 23, 23, 24, 18, 19, 21, 20в, 22, 22, 20, 19, 20б, 17а, 20, 20а, 17, 17, 21, 20, 17, 20, С/У бл. 19, Волгоград 1, 3, 2, Изток 1, Тенис Корт, Павилион, Търговски Обект, Сп. Метал, Спирка Метал, Тото Пункт, Кооп Пазар, Павильон, Карл Маркс 1, 1, 1, 1, 3,, 3, 3, Клемент Готвалд 19, 17, 19, 17, Ленински Проспект 5, 1, УПИ-I, Кв. 87б, 11, Пазара, Павильон, 27, 17, 16, Лом 9, Минск 6, 1, Несебър 2, Одеса 1, 1, 2, Созопол 5, 7, Юрий Гагарин 18, 12, 87 Б, 20, 18 Кафе-Аперитив, до бл. 12, Зад Спирка Металик

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дивотино: 34069, Втора 5, 2, 7, 1, 10, 8, 2а, 6, Двадесетичетвърта 6, Девета 4, Деветнадесета 2, 6, махала Ливаге 22, 5, 8, 25, Миньор 22, 68, 25, 62, 15, 23, 70, 35, 17, 58, 51, 31, 37, 14, 27, 41, 66, 19, 2, 60, 64, 8, 10, 3, 33, 52, 18, 46, 28, 9, 38, 56, 35, 62, 54, 86, 16, 68, 5, 27, 11, 47, 32, 15, 12, 1, 4, 40, 29, 32 А, 20, 7, 42, 33, 53, 53, 32, 7, 30, къща, 39, 26, 11, 13, 6, 49, 24, Първа 8, 28, 34, 12, 20, 11, 26, . 11, 26, 10б, 24, 16, 13, 113, 7, 18, 1, 11е, 11б, 5, 22, 11, 2, 14, 10а, 10, Тридесетипета 13, 11, 13, 6, 1, 3, 17, Тридесетиседма 5, Тридесетичетвърта 25, 1, 7, 27, 41, 1 В, 6, 45, 20, 43, 19, 39, 33, 3, 37, 31, 5, 24, 11, 21, 13, 47, 23, 9, 15, 17, Тридесетишеста 5, 7, Шеста 3, 3

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Капитан Петко Войвода 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Крайречна 3, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Незабравка 9, 3, 7, 10, 11, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Райна Княгина 4, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 Кв. 39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Христо Ботев 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, Автосервиз

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 18.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.03.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Бела Вода 300, 285, 284, 301, 281, 299, 287, 296, 291, 288, 297, 280, 290, 278, 298, 293, 292, 282, 293, 294, 289, 284, 295, Бързия 2, Голо Бърдо 9, 3, 10, 19, 26, 27, 16, 7, 4, 6, 15, 32, 30, 14, 12, 38, 34, 24, 1, 11, 28, 21, 36, 8, 17, 23, 17, 25, 22, 2, 19, Горицвет 1, Захари Зограф 29, 11, 9, 27, 1, 25, 15, 17, 4, 21, 3, 13, 8, 12, 23, 19, 6, 10, Иван Асен Втори 90, Калкас, Кап. Петко Войвода 16, Китка 10, Кристал, Кристал блокове 20, Изолатор За Кучета, 28, 12, 11а, 11, Люлин 173, 163, 155, 145, 114, 115, 120, 151, 153, 169, 187, 177, 149, 135, 159, 157, 183, 155, 191, 117а, 141, 147, Люлякова 4, 10, 8, 12, 5, 6, 14, 7, 3, Майска Роза 5, 8, 7, 4, 9, 3, 1, 6, 2, Манастирски път 1, 6, 1а, 4, 10, 3, 8, 2, Местн. Шевърляк 36, 15, Металик 2, 3, 9, 20, 17, 24, 7, 10, 18, 19, 26, 11, 14, 6, 3а, 13, 7, 25, 12, 23, 4, 1, 8, 21, 27, Отдих 12, 19, 14, 6, 4, 5, 29, 33, 7, 31, 21, 10, 3, 17, 13, 9, 1, 25, 15, 27, 2, 11, Палма 126, 128, 170, 138, 168, 144, 130, 134, 146, 171, 132, 117, 142, Победа 19, 12, 9, 11, 14, 14а, 23, 4, 8, 13, 2, 22, 16, 9, 21, 17, 1, 3, 6, 5, 20, 18, 10, 7, 2а, Рудничар 2, 10, 8, 4, 12, 6, Съзлийка 2, 8, 3, 1, 5, 2а, 1 Сазлийка 1, 7, 6, Шамък 117, 117а, Вила, къща, 179

На 18.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Арх. Йордан Миланов 5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19, Архитект Йордан Пешев 17, 31, 13, 15, Благой Гебрев 3, 2б, 2в Зад Бенз. Мид , Изток 257, С/У Рмп, 2, Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 2 Мошино, Кадиевка 8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23, 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23, Клемент Готвалд В ТП Калинин, 10, 10, 10, Луганск 34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35, Младен Стоянов Павилион, 1, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 ул. Арх. Йордан Миланов, 6, Кафе, Закуски, М/У бл. 4 и 6, до бл. 4, 4а, 142, Зад бл. 6, 10, М/У Бл 6 и 8, 6, 2, 2а, С/У Супера, 2а, Младен Стоянов Кв. 63 Парцел, Мошино 68, Стоматологичен Кабинет, М\У бл. 4 и бл. 64, Рашо Димитров 64, 64, 64, 125, 123, 105, 107а, 111, 117,, Пред бл. 64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, до бл. 64, 119, УПИ I 6451 Кв. 552, Юрий Гагарин 6, 6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция Руен , до блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1, 3в, 3е, 26 3е, 3

На 18.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Изток 65, Младен Стоянов 2, 3, 1 Кв. Изток, Монтана 4, 6, Мошино

На 18.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Друган: УПИ ХV-407 Кв. 49

На 18.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците

На 18.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Радомир: Върба Бивше ТКЗС, Райко Даскалов 93, Кв Върба- Бившто ТКСЗ

На 18.03.2020 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: извън регулация С. Студена Кариера

На 18.03.2020 г. /13:00 – 15:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 23, 21а, Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, 1, Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, . 61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Захари Зограф 143, Калкас до КАТ, 3, ТП МТС, Караманица 104, 15, 87, Куциян 13, 10, 8, 12, 9, Резервоара

На 19.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Земен: Пещерско Шосе 23

На 19.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци: УПИ-665, Кв. 47

На 19.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Кралев дол: 3-ти Март 20, 14, 19, 38, 25, 30, 28, 22, 17, 18, 16, 24, 24, 13, 3, 32, 41, 42, 40, 10, 4, 12, 11а, 3, 7 А, 11, 6, 7, 14, 5, Божилец 7, 5, Боян Витков 13, 12, 3, 16, 23, 1, 5, 17, 8, 2, В. Левски 14, 12, 1, 13, 21, Васил Левски 6, 19, 3, 9, 15, 16, 17, 13, Велико Търново 11, 14, 3, 6, 15, 10, 6а, 5, 8, Волга 21, 23, 19, 10, 17, 14, 4, 9, 5, 6, 7, 2, 1, Голо Бърдо 7, 1, 21, 8, 13, 3, 6, 10, Граничар 4, 2, 5, 3, 32, къща, 8, 1, Драва 4, 2, Дунав 4, 2, Дъбрава къща, 3, 2, 25а, 29, 27, 14, 1, 10, 26, 20, 4, 21, Еделвайс 2, 1, Извора 8, 4, 6, 5, Изгрев 9, Искър 11, 3, 10, 17, 7, 9, 8, 15, 20, 5, 6, 14, 2, 9, 4, 25, 11, Калофер 6, 3, 2, 1, Калужерец 14, 10, 15, 8, 1, Лале 9, 5, 16, 7, 8, 1, 12, 2, 10, 6, 9, 21, 34, 6, 22, 32, 23, 26, 19, 28а, 20, 17, 8, 33, 36, 25, 31, 27, 38, Люлин 8а, 2, 13, 1, 7а, 7, 8 А, 6, 8, 4, 5, 10, 7, Люляк 5, 9, 10, 14, 11, махала Айдарица 11, 2, 4, 5, 12, 13, 3, 10, 5, махала Орниче 3, 16, 12, 26, 8, 4, 15, 2, Металург 8, 3, 16, 35, 11, 13, 21, 20, 12, 29, 5, 6, 30, 9, 35, 1, 17, 15, 28, 19, 24, 9а, 2, 25, 18, 19, 8, Минзухар 1, 10, 2, 4, 10, 7, Миньор 3, 5, Орниче 6, 25, 14, 1, 5, 9, 24, 4, 21, 11, 4а, 29, 2, Отец Паисий 17, 27, 31, 29, 35, 55 А, 19, 73, 61, 48, 51, 63, 4, 39, 62, 21, 41, 71, 69, 81, 33, 25, 79, 45, 43, 23, 59, 55, 75, 65, 3, 6, 12, 11, 13, 6а, 14, 18, 15, 26, 5, 2, 12, 21, 9, 13, 24, 8, 10, Родопи 12, 1, 7, 33, 4, 15, Светлина 3, 2, 1, Синчец 3, Славей 1, 8, 13, 7, 17, 6, 36, 18, 12, 44, 4, 15, 16, 25, 23а, 26, 23, 10, 9а, 9, 32, 27, 5, Струма 14, 8, 4, 6, 5, 7, 2, Фуражомелка

На 19.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Аврора 1, Айдарица 4, Баба Парашкева 4, 1, 3, 6, 1, 5, 7, 2, Балева махала/Даскалово/, Белоградчишки Скали 5, 6, 1, 2, 3, 18, 7, Бор 7, Боровец 21, 3, 7, 8, 26, 13, 10, 11, 9, 22, 12, 6, 27, 24, 15, 2, 4, 4, 5, 18, 1, 1а, 17, 20, 29, 16, 25, 19, 9, Братя Кокарешкови 7, 3, 1, 5, Волга 69, 64, 61, 65, 59, 67, 18, 3, 7, 19, 21, 25, 16, 8, 4, 6, 17, 15, 1, 9, 5, 14, 20, 23, 11, Грамаге 7, 20, 29, 17, 2а, 1, 14, 27, 13, 37, 6а, 25, 19а, 21, 16, 29, 24, 15а, 19, 18, 20а, 10, 9, 3, 22, 5, 18а, 29а, 35, 4, 15, 6, 31, 33, 1, 8, Димитър Благоев 191, 193, 185, 260, 272, 276, 187, 278, 195, 183, 189, 280, 197, 195, 187, 274, 137, 141, 146, 141, 135, 139, 40, 155, 131, 163, 244, 234, 146, 157, 152, 121, 228, 234, 91, 97, 226, 145, 210, 254, 238, 113, 153, 167, 159, 173, 206, 216, 137, 184, 188, 222, 115, 155, 138, 154, 208, 89, 216, 220, 250, 171, 182, 192, 198, 242, 200а, 200, 248, 242, 93, 232, 152, 117, 236, 194, 119, 131, 222, 194, 240, 95, 149, 174, 176, 236, 142, 127, 99, 204, 230, 180, 133, 147, 150, 123, 178, 157а, 246, 178, 192, 148, 230, 140, 212, 169, 202, 190, 218, 87, 144, 125, 196, 266, 264, 240, 268, 260, 256, 258, 270, 262, Димитър Хранов 3, 3а, 2, Драва 3, 1, 4, 2, Евгении Ачанов 7, 5, 6, 17, 8, 12, 2, 3, Жива Вода 1, Ивайло 1, Йордан Лютибродски 67, 70, 62, 71, 69, 65, 63, 73, 66, 70а, 73а, 75, 77, 78, 76, 79, 80, 74, 81, Климент Охридски 8, 12, 10, 6, 1, 2, 4, Костенец 7, 9, 5, 4, 5, 8, 2, 3а, 3, 6, 1, Кралевски път 22, 9, 173, 1, 284, 189, 201, 15, 3, 7, 24, 18, 12, 13, 280, 20, Лазар Робев 4а, 4, 2, Леденика 4, 1, 2, 6, 10, 1, 12, Ленин 90, 111а, 85, 99, 111, 84, 94, 93, 78а, 96, 85, 83, 104, 82, 101, 83а, 109, 80, 95, 102, 88, 89, 100, 107, 105, 98, 86, 97а, 91, 97, 101а, 92, 87, 71, 78, 48, 40, 77, 63, 56, 60, 58, 75, 61, 68, 50, 73, 67, 54, 68, 42, 57, 69, 65, 42, 45, 74, 70, 59, 72, 64, 46, 66, 74, 76, 44, 52, 70а, 51, 43, 53, 62, 55, 72а, 49, 40, 47, махала Захаринова 46, 50, 41, 56, 40, 54, 44, махала Чешкарова, Момин Проход 1, Ракитовец, Рилски Езера 8а, 5, 12, 6, 2, 12а, 8б, 4, 3, 14, 9, 11, 16, 8, 3, 10, 7, 1, 20, 9а, Станке Димитров 46а, 48а, 27, 29, 44, 33, 54, 52, 39, 17, 50, 46, 48, 35, 58, 60, УПИ І Кв. 81, Христо Македонски 2, 4, Христо Смирненски 78, 75, 8, 76, 73, 83, 15, 1, 79, 4, 11, 76а, 10, 77, 71, 81, 80, 13, 7, 86, 9, 2, 3, 74, 72, 5, Църква Кр. път, Чехов 1, Чуйпетлово 1, 3, 4, 2, 6, 5, 6, 1

На 19.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Аврора 2, 13, 7, 7а, 10, 11, 15, 3, 4, 5, Александър Стоянов 1а, 17, 3, 3а, 20, 27, 40, 1, 33, 29, 24, 36, 5, 8а, 25, 22, 19, 10, 35, 9, 7, 32, 21, 38, 31, 8, 23, 6, 11, 39, 37, 15, 48, 44, 45, 50, 43, 51, 47, 49, 46, 41, 42, Асен Търновски 16, 6, 4, 3, 10, 12, 5, 16, 14, 2, 8, Белоградчик 21, 19, 10, 2, 14, 1, 15, 12, 25, 11, 23, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 5, 13, 7, 4, Бор 3, 1, 2, 7, 5, 6, 4, Боян Чонос 3, Ваклин Церковски 16, Валентина Терешкова 8, 3, 9, 5, 2, 1, 15, 13, 11, Вела Пеева 32, 18, 37, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 15, 23, 27, 20, 33, 18а, 12, 31, 26, 13, 16, 26а, 35, 29, 25, 5, 24, 23, 17, 47, 51а, 62, 49, 46, 52, 59, 51, 53, 50, 57, 60, 48, 56, 55, 61, 70, 66, 72а, 64, 68, 72, 38, 1, 8, 4, 39, 2, 9, 3, 36, 11, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44, Димитър Благоев 31, 76, 70, 90, 94, 78, 29, 90, 74, 45а, 66, 43, 96, 33, 72, 88, 43а, 92, 86, 86а, 68, 80, 31, 96а, 45, 84, 82, 113, 99а, 159, 111, 113, 99, 117, 111, 172, 104, 37, 39, 132, 67, 118, 45, 55, 59, 65, 41, 55, 118, 112, 67, 69, 79, 83, 126, 124, 122, 77, 108, 110, 61, 130, 73, 116, 39а, 81, 85, 79, 100, 63, 65, 56, 126а, 102, 98, 106, 128, 134, 53, 126, 71, 75, добри Миланов 2, 7, 6, 16, 3, 5, 19, 9, 18, 12, 23, 10, 8, 7а, 15, 21, 4, 14, 11, 2, 25, 1, 17, 33, 22, 26, 30, 20, 31, 27, 35, 28, 29, Дъбрава 28, 10, 23, 22, 6а, 33, 16, 27, 16, 12, 25, 21а, 4, 24, 8, 5, 32, 13, 17, 19, 15, 29, 31, 2, 1, 6, 33а, 11, 18, 21, 3, 18, 20, 14, 9, 30, 7, Еднофамилни Къщи 5, 3, 10, 4, 2, 9, 1, 8, 7, 6, Жива Вода 3, 1, 11, 5, 2, 7, 6, Йордан Лютибродски 1, 4а, 6, 3, 4, 9, 10, 2, 5, 7, 11, 34, 20, 33, 17, 16, 30, 20, 32, 18, 19, 14а, 24, 29, 12, 13, 26, 27, 22а, 28, 15, 14, 26, 25, 21, 23, 33а, 31, 17, 37, 43, 40а, 48, 53, 35, 50, 42, 58, 54, 39, 38, 54, 45, 55, 52, 41, 49, 40, 47, Калофер 8а, 3, 16, 6, 14, 12, 1, 10, 4, 5, Кирил Тупанков 8а, 26, 6, 25, 14, 12, 24, 16, 18, 1, 19, 6, 17, 9, 23, 3, 8, 20, 22, 24а, Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 2, 7, 4, 17, 15, 19, 9, 8, 21, Крум Накев 16, 14, Кръстина Михайлова 13, 10, 5, 11, 2, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 3а, Кюстендил 10, 13, 11, 16, 15, 12, 5, 14, 17, 18, 9, 7, 3, 6, 4, 6а, 1, 8, Лазар Робев 10, 8, 10, 6, Ленин 2, 4, 3, 13, 7, 15а, 17, 18, 14, 20, 23, 7, 19, 16, 15, 5, 6, 6, 6а, 20, 28, 34, 41, 26, 22, 29а, 37, 31а, 32, 38, 24, 25, 29, 35, 31, 33, 33а, Лиляна Димитрова 4, 6, 15, 2, 5, 7, 1, 19, 9, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 14, 8, 10а, 10, 20, 17, 23, 22а, 21б, 32, 19, 25, 28, 22, 29, 30, 26, 30а, 21а, 27, 24, 34, 38, 46, 48, 37, 54, 35, 45, 52, 49, 47, 46а, 37 Б, 42, 33, 43, 36, 41, 38, 50, 51, 40, Мадарски Конник 4, 6, 12, 3, 8, 16, 14, 10, Малчика 5, 3, 1, Маниш 9, 9, 11, Мануш Войвода 17, 19 Жилищна Сграда, . 12, 15, 14, 13, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 4, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 5, 8, 9, Металург 5, 2, 7, 17, 3, 9, 11, 19, 1, 13, Момин Проход 5, Никифор Панкев 30, 45 А, 49, 22, 53, 43, 37, 26, 55, 35, 32, 57, 71, 59, 47, 45, 28, 51, 41, 31, 33, 18, 10, 17, 15, 8, 2а, 27, 19, 16, 13, 6, 2, 21, 14, 11, 4, 6, 25, 12, 9, Никола Вапцаров 10а, 3, 2, 1, 10, Николай Островски 12, 7, 14, 2, 8, 10, 6, 4, 2а, 5, 1, Огнян Ягодински 4, 2, 1, 6, Огоста 33, 28, 21, 18, 37, 24, 23, 22, 29, 20, 39, 31, 32, 35, 27, 25, 41, 16, 36, 34, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45, Опълченска 1, 3, 13, 6, 18, 17, 9, 7, 5, 10, 2, 16, 14, 22, 8, 20, 15, 12, Паисий Хилендарски 3, 2, 6, 4, 3, 5, 3, 1, 7, Пещера 9, 10, 11, 7, 17, 1, 3, 16, 7, 27, 8, 6а, 19, 12, 2, 6, 4, Пушкин 12, 14, 1, 9, 11, 8, 13, 3, 5, 6, Ракитовец 3, 14, 1, 4, 7, 1а, 2, 15, 8, 10, 5, 13, Рахила Ангелова 2, 3, 5, 6, 1, 2, 2, 14, 10, 12, 4, 8, 5, 20, 32, 9, 13а, 7, 11, 24, 16, 28, 26, 28а, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 34, 15, 21, Родина 1, 4, 6, 8, 2, Свети Спас Храм, Сините Вълни 7, 4а, 3, 1, 4, 5, 6, 3а, Станке Димитров 1, 9, 18, 8а, 26, 1, 38, 7, 34, 2а, 36, 20, 19, 10, 5, 22, 14, 15, 40, 8, 24, 4а, 7а, 28, 2, 3, 16, 4, 12, 16а, 5а, 21, 6, 32, Страцин 11, Тинтява 7, 3, 7, 2, 1, 5, Тодор Йорданов 4, 2, Училищна 1, 9, 11, Хан Крум 2, 23, 8, 29, 1, 15, 25, 3, 7, 5, 11, 4, 6, 19, 6а, 9, 17, Христо Кърпачев 3, 6, 1, 4, 3, 3, 2, Цветна Градина 4, 2, 8, Църква 1, 1, 9, 15, 5, 19, 3, 13, 7, 1, 11, 6, 2, 17, Черни Връх 2, 3, 7, 5, 8, Черно Море 2а, 9, 5, 8, 1, 4, 6, 2б, 6, Явор 1, 6, 2, 9, 10, 12, 4, 14, 8, 16, 3, 7, 11

На 19.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Бор 2 Срещу Д Л В, Боровец 12, 7, Волга 4, 67, Кралевски път 1, Райко Даскалов 4а, Христо Ботев 2, 11

Община Радомир

На 16.03.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Углярци

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците къща, ПИ 604 Кв. 101, УПИ Іx-1083, 1084

На 18.03.2020 г. /08:45 – 10:15 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала Горни Раковец къща, Вила, махала Егреците къща, къща, къща, Вила, Фургон, къща, ПИ 604 Кв. 101, УПИ Іx-1083, 1084

На 18.03.2020 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 15:15 ч.; 13:15 – 15:15 ч./ – Владимир: 209, Кв. 29, V-57, Кв. 6а, ПИ 149 Кв, 14, Вила, къща

На 18.03.2020 г. /08:45 – 10:15 ч.; 08:45 – 15:15 ч.; 13:15 – 15:15 ч./ – Друган: Vі-485, Кв. 45, УПИ VI-337, Кв. 25, Чачулова махала, Вила, Чакърова махала, къща

На 18.03.2020 г. /08:45 – 10:15 ч.; 13:15 – 15:15 ч./ – Червена Могила

На 18.03.2020 г. /08:45 – 15:15 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала Горни Раковец къща, Вила, махала Егреците къща, Вила, къща

На 18.03.2020 г. /08:45 – 15:15 ч.; 08:45 – 10:15 ч.; 13:15 – 15:15 ч./ – Долна Диканя

На 18.03.2020 г. /13:15 – 15:15 ч./ – Долни Раковец: Кв. 22, УПИ Х-206, местност Банята, УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв. 27, УПИ 1-167 Кв. 11, УПИ Іі-26, УПИ Хі-34, Кв. 1

На 18.03.2020 г. /13:15 – 15:15 ч./ – Кондофрей: Общ. Радомир, УПИ I Кв 43а, къща

На 18.03.2020 г. /13:15 – 15:15 ч./ – Радомир: Антим I 9, 2, Априлско Въстание 52, 25, 46 къща, 42 къща, 47, 20, Божур 5, Васил Петлешков 8, Върба къща, Училище, Барака, 18 Самарско Знаме, 4, Сграда, 12, къща, 37, УПИ II, Кв. 7, 17, къща, 1, Ген. Столетов 10 къща, 15, 3, Детелина 4, Драва 6, Еделвайс 12, 10, 2, 17 къща, 7, Здравец 9, Иван Георгиев 4, 3, 14, Иван Соколов 8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38, Иглика 13, Ильо Войвода 5, 36, 13, Климент Охридски 3, Кокиче 14, 1 Фургон, Коста Миланов къща, 2, 11 къща, махала Гьорева, Опълченска 9, Райко Даскалов 107 Кв. Върба, 111, 3, 100, Райна Княгиня 12, Роза 12, 26, 3, Самарско Знаме 18, Соболч 5, 7, Станко Косовски 7 къща, Трети Март Читалище, Кино, К и Н О, Хан Омуртаг 5, 13, 2, 8, 1, 3, 0

На 18.03.2020 г. /13:15 – 15:15 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: X-350, махала Горни Раковец къща, УПИ XV-158, къща, Вила, махала Егреците къща, къща, къща, Вила, Фургон, къща, ПИ 604 Кв. 101, УПИ Іx-1083, 1084

На 19.03.2020 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Извор, Общ. Радомир

Община Трън

На 16.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кожинци

На 17.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 18.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 19.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв. 13, УПИ VII-115 Кв. 26, Вила, къща, УПИ X-244, Кв. 15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 20.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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