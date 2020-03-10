Георги Христов, Александър Рангелов и Рандъм Иванов от Перник отупаха всеки, който видяха по пътя си – НОВИТЕ ИДОЛИ НА ПЕРНИК!

Завърши едно от най-силните кикбокс състезания на ринг за годината. Пернишкият спортен клуб „Боец-Перник“ взе участие с петима души, от които излъчиха 3-ма републикански шампиони и един бронзов медалист.

Георги Христов победи 3 поредни мача, съответно срещу представители на СК Терес – Пловдив, СК Тим – Варна и СК Болг – Свищов, като спечели убедително всички срещи.

Александър Рангелов направи зашеметяващ дебют на ринг, спечелвайки безкомпромисно своя финал.

Рандъм Иванов доказа отново себе си с нокаут в първия мач и прегазвайки следващия съперник.

Денис Лилов и Емануил Христов изиграха достойни срещи, демонстрирайки голям боен дух и висока мотивация.

Гледайте класирането: