Георги Христов, Александър Рангелов и Рандъм Иванов от Перник отупаха всеки, който видяха по пътя си – НОВИТЕ ИДОЛИ НА ПЕРНИК!

10.03.2020 zapernik За Перник 0

Завърши едно от най-силните кикбокс състезания на ринг за годината. Пернишкият спортен клуб  „Боец-Перник“ взе участие с петима души, от които излъчиха 3-ма републикански шампиони и един бронзов медалист.

Георги Христов победи 3 поредни мача, съответно срещу представители на СК Терес – Пловдив, СК Тим – Варна и СК Болг – Свищов, като спечели убедително всички срещи.

Александър Рангелов направи зашеметяващ дебют на ринг, спечелвайки безкомпромисно своя финал.

Рандъм Иванов доказа отново себе си с нокаут в първия мач и прегазвайки следващия съперник.

Денис Лилов и Емануил Христов изиграха достойни срещи, демонстрирайки голям боен дух и висока мотивация.

Гледайте класирането:

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