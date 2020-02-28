Камион се подпали в бившето „Топливо“ на Брезник

Селскостопанска сграда и камион са горели вчера в Радомирско и Брезник.

Около 12, 30 ч. е пламнал камион в бившето „Топливо“ на гр. Брезник. Причината е късо ел. съединение. Машината е изгоряла напълно. Няма пострадали хора.

Около 5 часа по-късно е съобщено за пожар в селскостопанска постройка, намираща се в стопанския двор на радомирското с. Кленовик. Щетите са минимални – около 10 кв. м. покривна конструкция. Причината е строителна неизправност. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети.

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