Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 02-06.03.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 02-06 март 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 02.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 04.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Воин 4, 2, Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91, 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, Жданов 13, 15, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Мала Река 2, Пети Конен Полк 2, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11, 3, 9, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, Шипка 41, М.Ерешин, В Двора на Вп

На 02.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Слаковци

Община Ковачевци

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Байкалско: 084033, Общ.Радомир-мах.Накева, Къща

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Буново, Общ. Кюстендил: Мах Чакъревска

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Дебели Лаг: къща, Къща, До Паметника на Свилен Русев, Храм

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Драгомирово, Общ. Радомир: 1 УПИ 019012

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Егълница: П-Л VI-70, Кв.8, УПИ IV, Кв 12, УПИ XII-197, 198 Кв. 28, къща, вила

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Махала Канджулица, Махала Пириница, УПИ V-138 Кв.24, 1

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Калище: IV-278, Кв.29а, УПИ VI-260, Кв.15, УПИ X-306, Кв.15, УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 02.03.2020 г. /08:45 – 10:45 ч.; 13:45 – 16:15 ч./ – Углярци

На 04.03.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Калище: Магазин

Община Перник

На 02.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч.; 11:00 – 12:00 ч./ – Перник: Бели Брег Тото Пункт, Ресторант Радар, До Радар, Битов Комбинат, Куциян, Миньор 53, Мърквичка 38, Първи Май 51, 31, 18, 21, 28, 17, 20, Св.Св.Кирил и Методий 21, 21 УПИ VIII, Кв.Проучване, Кв.160, УПИ Ііі, Кв.9165, Кв. Твърди Ливади, 1, Зад Минен Гараж, 14, 16, 15, 12, 21, 21, 31, 17, 17, 23, Твърди Ливади 10, До Бл.60, 20, 40, Магазин До Бл.60, 37, На Пазара, 36, 38, До Бл. 60, Магазин, 38, 16, 27, 20, 33, 22, Училище, 35, 28, 60, 25, 32, 36, 17, 34, 26, 32, 23, 24, 21, 18, 52, 51, 50, 44, Пред Бл.56, 29, 25, 31, 41, 47, 27, 56, 30, 49, 55, До Бл.55, 26, 45, Миньор №53, Миньор 53, Миньор №53, 53, Миньор №53, Миньор 53, 9, 7, 4, 2, 159, 5, 8, 6, 1, Трети Март 3, Хумни Дол Тото Пункт

На 02.03.2020 г. /08:00 – 12:00 ч./ – Перник: Св.Св.Кирил и Методий 21, 21 УПИ VIII, Кв.Проучване, Кв.160

На 02.03.2020 г. /08:15 – 09:15 ч.; 10:45 – 12:00 ч./ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10, 13 Гар, 16, 2, 20, 17, Бродо До 5-То Оу, 7, Бунтовник 5, 4, 2, 3, 7, 6, 1, 4а, Васил Априлов 8, 1, 2, 7, 5, 3, 4, Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Георги Мамарчев М/У Бл.13 и 14, 15, 1, До Бл.14, 2, 14, 14, 26, 26, 26, 9, 16, 21, Димова Махала 19, До Супера, Павилион, 17, Кв, 1, Магазин, 16, 75, До Бл.13, 14, 12, 13, 13, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, 1, Добруджа 27, 29, 21, 35, 31, 36, 28, 29, 33, 36г, 30, 25, 31, 34, 32, 38, 3 31, 35а, 37, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2, 36, 38, Ивайло 2, 3, 5, 6, 2, 4, 1, Иван Вазов Под Моста, 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Капитан Векилски 1, 4, 6, 3, 2, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Любен Каравелов 8, 8, 6, 12, Люлин 24, 17а, 7а, 7, 3, 15, 12, 2, 18, 27, 20е, 10, 6, 13, 16, 19, 12а, 17, 21, 31, 1, 29, 8, 14, 21, 23, 2, 11, 4, 90, 25, 4, 22, 12, 15а, 6а, 5, Миньор 13, 15, Мургаш 2, 9, 3, 7, 1, 7, 5, Мусала 7, 3а, 3, 1, 4, 10, 8, 5, 12, 2, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1, Пейо Яворов 6, 25, 26, 37а, 28, 39, 42, 37, 24, 22, 32, 25, Пенчо Славейков 20, 20, 20, 34, 36, 38, 32, 40, Перелик 6, Протожерица 1, Родопи 1, Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6, Св.Св.Кирил и Методий, Селимица 3, 8, 2, 4, 1, 6, 1а, 5, Силистра 6, 5, 4, 5, 6, Синчец 1, Софийско Шосе 60, 58, 50, 60, 46, 54, 50, 76, 72, 40, 62, 68, Автогара, 56, 74, С/У Стара Планина, 42, 64, 66, 70, 54, 40, 74, 42а, 44, Павилион, 62, 52, 72, 58, 46, 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124, 59, 134, 128, 63, 140, 142, 89, 71, 83, 79, 95, 87, 65, 93, 91, 81, 69, 67, 89, 85, 73, 77, 31, 49, 47, 49, 35, 35, 110, 94, 45, 106, 37, 43, 94, 41, 110, 98, 100, 96, 116, 104, 39, 33, 114, 102, 92, 37, 96, 106, 7, 90, 80, 80, Магазин, 1, 88, Тотопункт, 7, 84, 86, До Бл.21, 90, 21а, 15, 15, 7, Автогара, 21, 82, 15, 84, 78, 78, 88, Станционна 6, Стара Планина 13б, 15, 21, 13 А, 11, 11, 15, 13, 6, 11а, 10, 23, 1, 9, 13б, 11а, 8, 6б, 25, 5, 12, 7, 4, 6а, 5, Стефан Караджа 2, 1, 2а, 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20, 13, 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12, Тутракан 19, 13, 16, 28, 10д, 14, 18, 10в, 17, 11, 20, 15, 10, 22, Христо Ботев 93, 91, 89, Хумни Дол Магазин, 17, 4, 15, 2, 3, 5, 1, 7, 13, 10, 25, 8, 12, 11, 27, 27, 16, 14, Шибой 12, 20, 11, 16, 13а, 18, 9, 15, 4, 13, До Теменуга, Автогара, Тец

На 02.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 04.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 05.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 2, 7, 5, 3, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Бор 4 къща, 1, 2, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Добрич 2, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 къща, Дунав, Ехо, Загарица 7, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Кало, Кирил Пчелински 22, Кракра, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Москва, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 27, Никола Вапцаров 7, Опълченска 8, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, ул.Вардар/Ул.Силистра, УПИ І-1427 Кв.80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10

На 02.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Ален Мак 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Васил Априлов 10, Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, .61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Караманица 87, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, Люлин 9, 15, Мургаш 6, Оборище 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, Селимица 8, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско Шосе 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3

На 04.03.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 06.03.2020 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Ален Мак 48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46, Бабуна 1, 9, 7, 3, 2, 5а, 5, 4, Багова Махала 28а, Балван 25, 17, 20, 3, 6, 5, 17а, 1, 22, 2а, 20а, 9а, 24, 11, 4, 13, 12, 15, 9, 7, 27, 16, 10, 2, 17, 10а, 23, 8, 7а, Балкан 3, 6, 4, 1, 2, Батуля 4, 8, 6, 8, 3, 10, 7, 2, 9, 5, Беласица 32, 27, 25, 28, 25, 23, 8, 17, 18, 16, 12, 20, 4, 14, 13, 9, 15, 1, 2, 22, 3, 21, 6, 10, 5, 7, Боянова Поляна 12, 2, 10, 14, 8, 6, 16, 4, Буная 17, 7, 13, 19, 9, 5, 15, 11, 3, 2, 1, 2а, 4, 6, 8, 26, 22, 8, 16, 12, 22, 24, 14, Венец 14, 20, 4, 10, 8а, 6, 23, 32, 17, 5, 3, 13, 20, 25, 7, Верила 31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37, 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13, Веслец 7, 8, 14, 12, 4, 3, 10, 10, 12, 14, 2, 1, 6, 18, 11, 5, 9, 16, 8, 13, 18, 5, Витоша 14а, 5, 21а, 3, 5а, 7а, 8, 16а, 14, 14б, 4, 23а, 6, 15, 17, 12, 7, 12а, 2, 21, 23, 20, 19, 13, 10, 9, 11, 3, 16, 71, 71, 66, 58, 59, 55, 65а, 63, 65а, 57, 69, 68, 60, 61, 64, 65, 70, 62, 65, 67, 62, 58, 46, 22, 47, 51а, 39, 30, 50, 25, 29, 49, 48а, 28, 41, 24а, 53, 43, 50а, 38, 44, 56, 28а, 26а, 26, 51, 27, 37, 40, 34, 33, 45, 48, 35, 31, 52, 32, 24, 54, 36, Вихрен 14, 11а, 6, 11а, 18, 9, 1, 4, 13, 21, 8а, 7, 17, 5, 8, 11, 6, 3, 10, 15, 19, 12, Връх Богдан 8, 4, Връх Вола 2, 4, 6, 8, Голобръдска 3, 8, 5, 1а, 1, 10, 6, Горски Извор 15в, 15а, 13, 21, 5, 4а, 3, 30, 24, 23, 15б, 20, 28, 1а, 26, 6, 20а, 22, 9, 13а, 1, 18, 24а, 4, 8а, 7, 15г, 8, 24а, 9а, 15, Гр. Перник, Крепост Кракра, Градище 8а, 16, 13, 12, 11а, 9, 7, 17, 10, 9, 19, 13а, 5, 11, 9а, 15, 3, 10, 2а, 1, 9а, 2, 6, 4а, 4, Девети Май 15, 23, 11, 2, 4, 21, 6, 13, 8, 9, 13а, 5, 19, 13а, 10, 3, 1, 2а, 17, 12, Драгановец Залес.Пояс 7, Дъга 25, 29, 15, 16, 8, 10, 6, 4а, 14, 23, 27, 4б, 21, 19, 17, 4, 31, 24, 20а, 35а, 45, 20, 43, 37, 18, 33а, 22, 47, 31а, 29а, 39, 35, 26, 33, 41, Еделвайс 8, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 3, 7, 4, Елбрус 9а, 2, 13, 20, 18, 11, 9, 15, 16, 1, 3, 14, 19, 22, 5, 12, 7, 16а, 23, 24, 26, 21, 19, Китка 1, Колош 10, 12а, 1, 3, 5, 12б, 6, 14, Ком 3, 6, 5, 12, 9, 1, 7, Краище 5, 1, 3, 4, 2, 20, 11, 13, 7, 9, 12, 13, 6, 8, 10, 8а, 10, 14, 16, Кракра 71, 71/5, 71, 5 71, 73, 73, 12 71, 2 71, Крепок 7а, 6, 1, 5, 2, 3, 4, Кристал 1, Кристал Блокове 11, 9, 27а, 28, 3б, 1, 26, 5, 4в, 7, 59, 35, 4, 5, 3а, 38, 2, 39а, 4б, 126, 37, 12, 8, 10, 6, 6, 29, 27, 33, 35, 30, Лисец 12, 5, 1а, 3, 1, 2, 4, 13, 9, 8, 10, 13, 12, 11, Люлин 121, 111а, 111, 76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77, Марина Бара 69а, 24, 32, 35, 61, 15, 23, 43, 17, 18, 51, 41, 71, 12, 26, 61а, 27, 48, 35а, 35б, 31, 39, 52, 29, 19а, 75, 69, 35, 49, 20, 28а, 57, 25, 45, 11, 75а, 28, 59, 22, 65, 30, 63, 23а, 31а, 13, 21а, 55, 21, 53, 25а, 47, 19, 41, 34, 71а, 40, Мах.Багова 38а, Миджур 10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6, Морозов 14, 15, 11, 13, 17, 17, 1а, 9, 1, 4а, 3, 2, 4, 7, 5, Оборище 86, 113, 84, 99, 97, 82, 95а, 103, 93, 80, 91а, 88, 109, 95, 103а, 86а, 101, 99а, 92, Околчица 6, 1, 4а, 3, 5, 7, 4, 8, Осогово 7 А, 3а, 5, 13, 1, 3, 11, 7, 13а, 9, 15, Отец Паисий 102, 100, 110, 108, 106, 108, 100, 102, Партизан 8, Пирин 2, Предел 10, 5, 3, 8, 8а, 1, 2, 4, Протожерица 44, 57, 65, 49а, 49, 46, 40, 57а, 52, 56, 50, 63а, 42, 54, 51, 42а, 45, 42, 58, 61, 56, 53, 47, 48, 60, 62, 45, 63, 59, 44, 55, 47, 58а, 137, 114, 147, 133, 151, 135, 112а, 120, 106, 108, 112, 131, 153, 141, 131, 155, 139, 110, 118, 147а, 126, 149, 122, 124, 122, 116, 145, 71, 85, 101, 121, 75, 84, 87, 93, 77, 90, 96, 64, 74, 69, 103, 99, 97, 68а, 67, 91, 127, 76, 82, 115, 92а, 66а, 73, 80, 105, 113, 78, 102, 109, 81, 100, 125, 115, 119, 92, 93, 98, 111, 72, 104, 102, 94, 66, 83, 84а, 89, 99, 79, 86, 123, 107, 68, 88, 95, 70, 117, Ралица 5, 130, 5а, 6, 7, 1, Рупите 2, 4а, 2а, 7, 5, 4, 3, 6, 1, Самодивска 14, 10, 13, 12, 15, 17, 3, 11, 4, 11а, 4а, 7, 9, 8, 6, 5, 2, 7а, 10, 6а, Сандански 40, 38, 42, 36, Сахат Тепе 1, Сини Връх 7, 10, 2, 18а, 5, 6, 11, 9, 1, 13, 7, 16, 14, 18, 10, 4, 3, 5, 8, 8, 7а, 12, 14а, 13а, Славей 6, 1, 5, 4, 7, 3, 11, 2, Средец 34, 34, 12, 4, 28, 30, 26, 21, 15, 14, 11, 8, 11, 11, 15, 44, 19, 10, 2, 6, 15, 18, 11, 16, 20, 22, 24, Средна Гора 1, 14, 30, 15, 17, 31, 32, 13, 33, 36а, 25, 28, 22, 2, 3, 33а, 24, 4, 7, 10а, 29, 8, 34, 36, 11, 10, 16, 26, 12, 18, 9, 20, 5, 24 А, 21, 6, 23, 19, Стара Планина 133, 140, 142, 131, 138, 71, 69, 60, 80, 69, 76, 84, 85, 79, 83, 82, 70, 64, 67, 78, 77, 75, 81, 72, 78, 74, 87, 85, 106, 88, 98, 94, 104, 100, 90, 92, 102, 86, 99, 101, 96, 115, 121, 124, 110, 134, 109а, 117, 105, 114, 130, 116а, 118, 113, 112, 136, 107, 103, 127, 105а, 110, 109, 120, 116, 119, 128, 118, 125, 132, 122, 113, 125, 111, 131, Столетов 130, 63, 60, 69, 61, 65, 11, 15, 14, 12, 7, 3, 5, 9, 4, 13, 1, 34, 21, 35, 27, 17, 38, 24, 23, 22, 18, 33, 15, 37, 30, 23, 44, 28, 40, 49, 47, 41, 20, 42, 39, 46, 16, 25,

На 04.03.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бела Вода 300, 285, 284, 301, 281, 299, 287, 296, 291, 288, 297, 280, 290, 278, 298, 293, 292, 282, 293, 294, 289, 284, 295, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, 14, 8, 19, 15, 17, 18, 24, 10, 10а, 22, 20, 12, 11, 13, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, 15, 17, 1, 4, 14, 12, 9, 21, 6, 11, 17а, 3, 5, 23, 16, 13, 19, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, 2, Васил Левски, Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Голо Бърдо 9, 3, 10, 19, 26, 27, 16, 7, 4, 6, 15, 32, 30, 14, 12, 38, 34, 24, 1, 11, 28, 21, 36, 8, 17, 23, 17, 25, 22, 2, 19, Горицвет 1, Джерман 2, 1, 18, 4, 16, 8, 12, 3, 14, 6, Железни Заводи 53, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 29, 11, 9, 27, 1, 25, 15, 17, 4, 21, 3, 13, 8, 12, 23, 19, 6, 10, 93, 60, 105, 74, 95 къща, 72, 111, 99, 83, 80б, 58, 95, 80, 61, 101, 70, 87, 78а, 76, 62, 70, 107, 67, 72, 110, 91, 77, 103, 75, 89, 62, 86, 85, 78, 84, 97, 79, 113, 115, 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 36, 59, 36, 69, 46, 67, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 32, 57, 48, 51, 52, 63, 61, Златна Панега 8а, 10, 9, 1, 5, 11, 4, 8, 12, 6, 3, Иван Асен Втори 90, Калкас 12, Кап.Петко Войвода 16, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62, 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80, 106, Дърводелна Работилница, 106, Кариери, Китка 10, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, 19, 21, 17, 23, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, 6, 7а, 22, 8а, 1, 7в, 16, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Кристал, Кристал Блокове 20, Изолатор За Кучета, 28, 12, 11а, 11, Куциян 3, 6, 4, 7, 2, Луда Яна 2/4, 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Люлин 173, 163, 155, 145, 114, 115, 120, 151, 153, 169, 187, 177, 149, 135, 159, 157, 183, 155, 191, 117а, 141, 147, Люлякова 4, 10, 8, 12, 5, 6, 14, 7, 3, Майска Роза 5, 8, 7, 4, 9, 3, 1, 6, 2, Манастирски път 1, 6, 1а, 4, 10, 3, 8, 2, Мах.Ракьовец вила, 1, 1, местностШевърляк 36, 15, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, 2, 3, 9, 20, 17, 24, 7, 10, 18, 19, 26, 11, 14, 6, 3а, 13, 7, 25, 12, 23, 4, 1, 8, 21, 27, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Нов Живот 4, 2, 12а, 1, 6, 3, Осъм 2, 1, 4, Отдих 12, 19, 14, 6, 4, 5, 29, 33, 7, 31, 21, 10, 3, 17, 13, 9, 1, 25, 15, 27, 2, 11, Палма 126, 128, 170, 138, 168, 144, 130, 134, 146, 171, 132, 117, 142, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, 19, 12, 9, 11, 14, 14а, 23, 4, 8, 13, 2, 22, 16, 9, 21, 17, 1, 3, 6, 5, 20, 18, 10, 7, 2а, 43, 45, 47, 51, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Рудничар 2, 10, 8, 4, 12, 6, Съзлийка 2, 8, 3, 1, 5, 2а, 1 Сазлийка 1, 7, 6, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13, Шамък 117, 117а, вила, Къща, 179

На 04.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 05.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, .61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Караманица 87

На 04.03.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Перник: Железни Заводи 53, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62, 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80

На 05.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Батановци: 3ти Март, Бела Вода 395, .395, 392, 398, Бл Дцз Васил Коларов 13, 16, 12, 10, 11, Граово 3, Мах.Трънска и Кащерова 10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, Къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46, Св.Св.Кирил и Методий 15, Свети Спас 8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26, 10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ На 06.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Даскалово: Втора

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл.Път Е79, 1, Гл.Път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, .1

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мърчаево: Мърчаево Пи 52, Рударски път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път, Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Рударци: 1452, 3-ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, VI-001267 Кв.82, XcVI-2228, Кв.21, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 къща, Дулова, Дунав, Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо, Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова, Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, местностКало, Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 къща, 24, 21, 9, 13 къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено, Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С.Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв.71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 05.03.2020 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, вила, Барака, 30 вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира, местностБуката/И.Р./, местностШарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, местностШумнатица 5, вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 Кв.39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, вила, Къща, Автосервиз

На 05.03.2020 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Перник: Благой Гебрев 12, 13, 14, Изток Фото Ателие, 1 Подстанция Перун, Кафе Аперитив, Калинин 10, 12, Клемент Готвалд 6, 8, 3, 10, 4, 6, 3, 8, 1, Ленински Проспект 3, 3, 7, 3, 9, 6, 6, 1, Юрий Гагарин 10 Партер, 10, 8, 10, 10, 8

На 05.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 06.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Капитан Петко Войвода 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Крайречна 3, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Незабравка 9, 3, 7, 10, 11, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Райна Княгина 4, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 Кв.39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Христо Ботев 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, Автосервиз

На 05.03.2020 г. /09:15 – 10:15 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Перник: Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Бела Вода 275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259, 391, Детска Градина, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Иван Асен Втори 76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4, Иван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Мария Луиза 2, Матей Преображенски 4, 6, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Света Гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Аспарух 31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34, Хан Кубрат 9, 17, 13, 6, 2, 8, 5, Хан Маламир 8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12, Хан Омуртаг 17, 21, 23, 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51, Хан Персиан 3, 2, 5, 7, Хан Тервел 19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1, Цар Борис I 4, 5, 8, 7, Цар Самуил 14, 8, 12, Цар Симеон 13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10, 266, 261, 265, 264

На 05.03.2020 г. /09:15 – 15:00 ч./ – Батановци

На 06.03.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 06.03.2020 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Мещица: Андрей Жданов 7, 6, 4, 8, 7, 1, Васил Коларов .25, 9, 13, 56, 17, 46, 11, 19, 10, 36, 15, 24, Васил Левски, Генерал Гурко 6, 16, Генерал Скобелев 2, 4, 3, Генерал Толбухин 10, Генерал Тотлебен 7, 9, 11, Гео Милев, Георги Димитров 30, 33, 14, 49, 52, 31, 48, 65б, 22, 18, 40, 53, 36, 63в, 43, 61, 54, 44, 47, 12, 140, 25, 63, 35, 65а, 16, 42, Даме Груев 1, 3, 4, Детелина Минчева 2, Димитър Благоев 20, 6, 19, 18, 16, Димитър Каляшки 6, 3, 8, 3а, 1, 2, 4, Иван Вазов 11, Йордан Йовков 4, 2, 6, 1, Йорданка Николова 1, Комсомолска 2, 5, 9, 11, 20, 1, 3, Ленко 20, 8, 4 къща, 2, Райна Княгиня 2, 3, 1, 5, 10, Рахила Ангелова 1

Община Радомир

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Беланица: 10 вила

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Бобораци: XIII-216, Kw.31, Ііі – 323 Кв.26, УПИ V-219, Kw.32, УПИ XII-250, Кв.30, ХVIII-136, Кв.23, къща

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Жедна: вила, Центъра

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Житуша: П-Л ІV Пл.№711, Кв.56, УПИ V-675, Кв.52, УПИVі, вила, Къща, 4

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Кв.1, УПИ ХіV, Махала Канджулица, Парцел V-220, Кв.12, УПИ II-492 Кв.41, УПИ III-345, Кв.34, УПИ V-310 Кв.34, УПИ VI-332 Кв.39, УПИ VI-441, УПИ VII-69, Кв.13, До Фурната, Къща

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Касилаг: X-130, УПИ Ііі-230, УПИ ХіV-191, къща

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Кленовик: II-169, Кв.15, VI-5, Кв.20, Стопански Двор, До Митко Пожарникара, М/У Житуша и Кленовик, Бунгало, вила, 4, 7, 6, 8

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Кошарите: П-Л VII-117, Кв.18, УПИ Vііі, Кв. 17, Къша

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Поцърненци: Махала Калугерски Чифлик 65, Хан, Фургон

На 02.03.2020 г. /09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Прибой: Фасулкова Махала, Къща, Мах.Гърбева, вила, Мах Кайтаска, Къща, Бунгало

На 02.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Бобораци

На 02.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Махала Канджулица

На 02.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:30 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Негованци: VI-355, УПИ-130 Кв.37

На 04.03.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Горна Диканя: УПИ Х-1306, Кв.165, УПИ І, Кв.115

На 04.03.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв.11, VII-157 Кв.17, къща

Община Трън

На 04.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Неделково

На 05.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Банкя, Общ. Трън: УПИ I, Кв.15

На 06.03.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ерул

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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