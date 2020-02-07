Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за 10-14.02.2020

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 10 февруари – 14 февруари 2020 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 10.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 11.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Арзан: Рангелова махала

На 10.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 11.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 12.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 13.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 10.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 13.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Ноевци

На 12.02.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Слаковци

На 14.02.2020 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Горни Романци

Община Ковачевци

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Байкалско: 084033, Общ.Радомир-мах.Накева, къща

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Буново, Общ. Кюстендил: Мах Чакъревска

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Дебели Лаг: къща, къща, до Паметника на Свилен Русев, Храм

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Драгомирово, Общ. Радомир: 1 УПИ 019012

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Егълница: П-Л VI-70, Кв.8, УПИ IV, Кв 12, УПИ XII-197, 198 Кв. 28, къща, Вила

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Жедна: Вила, Центъра

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Житуша: П-Л ІV Пл.№711, Кв.56, УПИ V-675, Кв.52, УПИ Vі, Вила, къща, 4

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: Кв.1, УПИ ХіV, махала Канджулица, махала Пириница, Парцел V-220, Кв.12, УПИ II-492 Кв.41, УПИ III-345, Кв.34, УПИ V-138 Кв.24, УПИ V-310 Кв.34, УПИ VI-332 Кв.39, УПИ VI-441, УПИ VII-69, Кв.13, 1, до Фурната, къща

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Калище: IV-278, Кв.29а, УПИ VI-260, Кв.15, УПИ X-306, Кв.15, УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Касилаг: X-130, УПИ III-230, УПИ ХіV-191, къща

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Кленовик: II-169, Кв.15, VI-5, Кв.20, Стопански Двор, до Митко Пожарникара, М/У Житуша И Кленовик, Бунгало, Вила, 4, 7, 6, 8

На 13.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 16:00 ч./ – Углярци

На 13.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Дебели Лаг: къща

Община Перник

На 10.02.2020 г. /09:00 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ – Ярджиловци: Братя Чакрини 52, 65, 56, 61, 62, 57, 67, 58, 50, 54, 63, 54а, 59, Вердин Александров 6, 4, Извън Плана 4, 2, 3, Искър 4, 3, 11, 10, 6, 1, 7, 5, 8, 2, Могилка 3, 2, Мусала 13, 8, 2, 12, 5, 16, 18, 4, 10, 11, 1, 3, Орниче 116, 143, 139, 153, 133, 161, 145, 139а, 151, 149, 121, 114, 135, 141, 133, 110, 115, 122, 108, 120, 108, 131, Осогово 16, 2, 8, 5, 4, 1, 14, 4, 12, 3, 20, Партизан 67, Радослав Зафиров 16, 12, 8, 41, 28, 15, 11, 23, 56, 1, 24а, 23, 13 А, 53, 30, 33, 14, 37, 10, 27, 13а, 31, 54, 13, 58, 29, 19, 7, 52 А, 22, 40, 3, 43, 3а, 32, 17, 36, 45, 21, 24, 26, 38, Славчо Дяков 28, 6, Черна Гора 6, 12, 3, 7, 16, 14, 10, 8, 2, 9

На 10.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Блокове до Стадион Металург Блокове до Стадион Металург

На 10.02.2020 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Перник: Арх. Йордан Миланов 5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19, Архитект Йордан Пешев 17, 31, 13, 15, Благой Гебрев 3, 2б, 2в Зад Бенз. Мид , Изток 257, срещу Рмп, 2, Мошино, до Супера, Мошино до Супера, 2 Мошино, Кадиевка 8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23, 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23, Клемент Готвалд В ТП Калинин, 10, 10, 10, Луганск 34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35, Младен Стоянов Павилион, 1, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 ул. Арх.Йордан Миланов, 6, Кафе, Закуски, М/У Бл.4 И 6, до Бл.4, 4а, 142, Зад Бл.6, 10, М/У Бл 6 И 8, 6, 2, 2а, срещу Супера, 2а, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино 68, Стоматологичен Кабинет, М\У Бл.4 И Бл.64, Рашо Димитров 64, 64, 64, 125, 123, 105, 107а, 111, 117,, Пред Бл.64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, до Бл.64, 119, УПИ I 6451 Кв.552, Юрий Гагарин 6, 6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция Руен , до Блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1, 3в, 3е, 26 3е, 3

На 10.02.2020 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Перник: Изток 2 Мошино, Младен Стоянов Павилион, 1, Младен Стоянов Кв.63 Парцел, Мошино, Юрий Гагарин 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 1, 3в, 3е, 26 3е, 3

На 11.02.2020 г. /09:00 – 09:30 ч.; 11:30 – 12:00 ч./ – Перник: V-502.1010 Кв.1, Братя Миладинови 36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 7, 40, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39, 26, 44, 48, Брегалница 10, 12, 6, 6, 13, 6, Строителен Обект, Булаир 8, 1, 10, 12, 9, 7, 3, 4, 6, Владислав Граматик 25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, 16, 18, 83, 85, 81, 89, 75, 83, Войниковец, Габрово 10, 6а, 14, 6, 1а, 1б, 2, 1, 5, 3а, 2а, 12, 8, 7, 4, 3, Ген Владимир Вазов 3, 1, 5, Гергина 5, 4, 3, Гоце Делчев 23, 17, 7, 10, 15, 26, 13, 12, 25, 24, 18, 4, 11, 1, 14, 23, 8, 3, 31, 9, 16, 21а, 20, 27, 19, 21, 22, 2, Гр. Перник, Кв. 4 УПИ II, Граово 19, 25, 25, 13, 2, 24, 8, 17, 14, 27, 30, 6, 22, 30, 21, 8а, 25, 16, 1, 10, 12, 29, 26, 31, 15, 20, 5, 3, 24, 9, 7, 14, 4, Григор Парличев 2, Даме Груев 11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, 38, 39, Димитър Талев 1, 5, 4, 3, 7, Добри Чинтулов 29, 19, 23, 22, 35, 18, 14, 30, 28, 16, 30, 37, 20, 27, 17, 25, 33, Драгановец 4, 215, 216, Зад Стрелбището, 245, 247, 244, 248, 211, 206, 205, 204, 208, 213, 207, 31, 199, 218, Драгановец Залес.Пояс 248, Екзарх Йосиф 33, 37, 30, 25, 38, 54, 36, 48, 50, 39, 23, 46, 32, 41, 29, 34, 42, 27, 35, 31, 40, 21, 44, 3, 22, 1, 6, 17, 8, 15, 28, 26, 18, 14, 16, 7, 11, 20, 9, 10, 24, 4, 12, 19, 5, Златни Мостове 6, 20, 9, 5, 12, 6а, 11, 10, 14, 13, 1, 16, 7, 3, 2, 18, 9, 8, Знеполе 16, 27, 17, 25, 3, 75, 8, 27, 2, 7, 23, 14а, 4, 11, 9, 19, 1, 5, 13, Иван Рилски 4, Илинден 29а, 2, 18, 17, 23, 9, 14, 15, 31, 5, 7, 13, 1, 21, 4, 13, 6, 27, 12, 10, 20, 29, 11, 16, 2а, Илия Бешков 7, 1, 12, 3, 9, 5, 20, Инженерна 4, Инжинерен 3, 4, 3, Искър, Калиманци 3, 6, 5, 8, 1, 9, 4, 1, 10, 2, 7, Кино Салон А, Китка 6, 1, 5, 7, 9, 8, 3, 16, 14, 2, 12, 4, 10, Константин Величков 1, 2, Косово Поле 9, 1, 2, Кракра 3, 2, 15, 4, 8, 4, 15, 8, 15, 4, 3, 8, 4, Лавка, 15, Павилион, 2, Кракра Пернишки 17, до Гум, 17, 3, 17, 15, 3. до Чочи, 3, 8, до Гум, Кресна 2, 4, 4, 8, 2, 4, 6, 6, 6, 2, 2, 2а, до Гум, Крушовска Република 5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7, Кръстю Асенов 4, 2, 5, 6, 3, 2, 1, Ловеч 2, 8, 7, 12, 3, 4, 5, 1, 6, 10, Мах.Зарина /И.Р./ 218, Михаил Георгиев 1, 4, Михаил Герджиков 3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7, Никола Карев 3, 9, 10, 3а, 12, 1, 4, 14, 8, 6, 7, 1, 5, Омуртаг 2, Пере Тошев 1, 4, 4, Петко Каравелов Спорт Тото, Погреби 11, 3, 4, 13, Поп Пейо 1, 6, 9, 7, 3, 2, 8а, 4, 8, Презвитер Козма 17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, 8, 7, 9, 10, 13, 11, 12, 20, 16, 18, 14, Райна Княгиня 10, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 20, 64, 1, 9, 3, 11, 5, 7, Розова Долина 3, 1, 3, 2, 2, 1, 1, 7, Руй 1, 6, 2, 3, 8, 5а, 4, 5, 3а, Русалка 3, 6, 5, 1, 10, 4, 8, 1а, Самоков 27, 20, 22, 26, 14, 5, 13, 8, 11, 10, 18, 6, 23, 21, 13а, 28, 3, 15, 6, 9, 25, 3а, 16, 4а, 24, 7, 25а, 19, 12, Сандански 28, 18, 14, 17, 15, 19, 22, 12, 24а, 21, 16, 24, 20, 8, 34, 26, 32, 4, 6а, 6, 7, 9, 5а, 5, 1, 2, Св.Иван Рилски 2, 19, 1, 17, 17, Св.Св.Кирил И Методий 5, 10, 2, 2, 4, 9, 1, 7, Стримон Кв.Варош, Струма 53, 45, 39, 47, 21, 37, 27, 23, до Бенз.Титан, 47, 43, 31, 51, 13, 35, 3, 41, 19, 29, 25, 33, 54, 54, до Кино Кракра, 33. до Кино Кракра, Тодор Влайков 2, 8, 12, 6, 4, 5, 3, 10, 1, 11, 15, 7, Трявна 5, 10а, 6а, 3, 13, 8, 15, 1, 7а, 17, 12а, 12, 11а, 2, 8а, 11, 7, 9, 10, 5а, 6, Физкултурна 2, 10, 2, 2, 70, 1, 2, Хайдут Велко 22, 20, 18, 16, 1а, 6, 5, 2а, 12, 2, 1, 14, 7, 15, 9, 3, 11, 13, 4, 10, 6а, 3а, 8, 14а, Христо Ботев 23, 3, 16, 25, 12, 14, 9а, 2, 7а, 18, 19, 9, 15а, 6, 17, 13, 10, 11, 4, 7, 15, 21, 15а, 1, Цанко Церковски 15, 21, 8, 2, 3б, 14, 31, 16, 6, 18, 25, 27, 28, 4, 3б, 1, 3, 29, 29, 13, 17, 10, 5, 12, 9, 20, 22, 19, 10, 3а, 23, 11, Централна Градска Част, Черноризец Храбър 32, Чичо Стоян 3, 13, 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7, Яне Сандански 32, 7

На 11.02.2020 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Перник: Братя Миладинови 36, 41, 23, 2, 33, 15, 25, 12, 20, 14, 39, 6, 29, 16, 24, 22, 17, 7, 40, 18, 16а, 19, 11, 3, 1, 45, 28, 34, 38, 32, 5, 9, 46, 8, 4, 47, 27, 13, 10, 37, 35, 39, 26, 44, Владислав Граматик 25, 1, 5, 1а, 15, 9, 13-15, 7, 3, 17, 11, 21, Даме Груев 11, 23, 33, 35, 2, 28, 13, 1, 7, 30, 25, 12, 34, 21, 15, 3, 17, 6а, 14, 9, 18, 6, 5, 19, 31, 22, 2а, 27, 20, 4, 37, 32, 24, 26, 36, 10, Драгановец, Константин Величков 1, 2, Крушовска Република 5б, 6, 10а, 8, 3, 10, 11, 2, 9, 4, 7, Кръстю Асенов 4, 2, 5, 6, 3, 2, 1, Михаил Георгиев 1, 4, Михаил Герджиков 3, 23, 20, 19, 21, 17, 16, 9, 5, 15, 1, 22, 14, 6а, 2, 10, 12, 11, 21а, 6, 7, Пере Тошев 1, 4, 4, Презвитер Козма 17, 13а, 25а, 28, 19, 24, 25, 34, 23, 27, 32, 17а, 20, 15, 26, 21, 38, 21, 30, 22, 36, 17а, Райна Княгиня 10, 24, 2, 18, 22, 4, 16, 12, 8, 16а, 14, 28, 20, Чичо Стоян 3, 13, 15, 13, 9, 1, 5, 17, 11, 4, 7

На 11.02.2020 г. /09:00 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ – Витановци: Васил Левски 50а, Кракра Пернишки 11, 1, УПИ І-51 Кв.14, 3

На 12.02.2020 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 14.02.2020 г. /14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 101 1, Бенковска 7, 18, 26, 7, 13, 20, 9, Жск Рено -Гараж №11, 16, 30, Вардар 45, 47, Васил Левски 15, 15, Васил Стоин 7, 5, 6, 6, 6, Гарата 1, Железничарска Начална Спирка, 1, 18, 15, Обект 18, 17, 7, Искър 3, Княз Александър Батенберг 11, 4, 1, 4. Гараж 11, 2, 4. 22 Гараж, 3, 4. Гараж, 4, 9, 7, 3, 4. Гараж 17, 11, 5, 2, 1, Кракра 61, Павилион, 59, 59, 61, Пред Зала Кракра , Миньор 30, 9 на Пазара, Павилион, 20, 21, 14, 19, 22, 24б, 1, 20, 22, до Мал-Мук , 24а, 12 12, 12, Найчо Цанов 36, 25, 19, 19, 39, 25, 36, 21, 32-Гараж, 1 32, 32, 10 32, 8 32, 36, 32, 34, 41, 9 32, 21, 38, 5 32, 34, 12 32, 11 32, 2 32, Отец Паисий 2, 8, 10, 1, 1а, 3, 8, 1, 2, 1, Кафе Ет Галатекс, 86, 86, 90, 96, 92, 88, 94, 45, 56, срещу Съда, 45а, 45, Тото Пункт, Гарова Градинка, 54, 37, 45, 35, 39, 41, 35, 33, 39, 36, 36, до Здравна Служба на Бдж, 43, 21, 35, 37, 36, Павилион, 24, 28, 26, до Бл.38, 24, Паркинг Зад Съдебната Палата, Раковска 8, 6, 10, 2, Раковски 37, 37, 12, на Пазара, 1, 2, Търговска 42, 44, 35, 35, 42, .38, 35, 34, 46, 37, 35, 33, 34, 36, 38, 33, 46, 40, Павилион, 36, 38, Павилион, Пазара, Кооперативен Пазар, Гарата

На 12.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 14:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Даскалово: Втора

На 12.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 12.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл.Път Е79, 1, Гл.Път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики , Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, срещу Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, .1

На 12.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 12.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път, Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 12.02.2020 г. /09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Рударци: 1452, 3-ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, VI-001267 Кв.82, XcVI-2228, Кв.21, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло срещу №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, ТП Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 къща, Дулова, Дунав, Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо, Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, ТП Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил И Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, .1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова, Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн.Кало, Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 къща, 24, 21, 9, 13 къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено, Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С.Рударци УПИ -Vі-11007, 11008 Кв.71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 12.02.2020 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Драгичево: 559, М. Черешите, Vіі-555 Кв.80, Владайска, Възраждане 132, 138, 140, 142, 128, 126, 122, 130, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 157, 143а, 132б, 144, 149, 145, 143, Република 1, 9, 4, 23, 6, 21, 2, 11, 15, 7, 13, 17, 8, Селска Бара

На 12.02.2020 г. /09:00 – 14:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път, Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 12.02.2020 г. /09:00 – 14:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 Кв.39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, на Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, къща, Автосервиз

На 12.02.2020 г. /09:00 – 14:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 12:30 – 14:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 13.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 14.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Ален Мак 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Васил Априлов 10, Владимир Комаров 4, 6, 2, 12, 7, 50, 1а, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Зоя Космодемянская 7а, 4, 2, 7, 6, 5, 7б, 1, 3, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Иван Земнухов 4, Изток 2, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Лев Толстой 4а, 11, 6, 13, 10, 1, 16, 4, 8, 10, 3, 10в, 2, 7, 14, 12, 10а, 5а, 9, 5, 10б, 17, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, Люлин 9, 15, Максим Горки 22, 20а, 20, 24, Мошино 371, Мургаш 6, Оборище 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, Огнян Станков 43, 39а, 31, 45, 37, 39, Олег Кошевой 48, 38, 21, 30, 14, 27, 46, 75, 49, 42, 58а, 41, 41а, 7, 47, 18, 75а, 12а, 10, 50, 75б, 8, 73, 36, 7а, 11, 35, 41б, 63, 65, 53, 15, 64, 57, 26, 44, 4, 19, 52, 58, 3, 9, Павилион, 71, 33, 51, 54, 53, 17, 61, 25, 12, 45, 35а, 29, 31, 34, 38а, 6, 2а, 40, 20, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, Селимица 8, Сергей Есенин 4, 3, 1а, 1, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско Шосе 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, УПИ V-7050 Кв.118, Хаджи Димитър 4, 1б, 3, Хемус 1, Чернишевски 1б, 19в, 9, 4, 2, 13, 17, 7, 17а, 19, 15, 10, 1а, 11, 19б, 8

На 13.02.2020 г. /09:15 – 12:30 ч./ – Ярджиловци: VIII-388, Кв. 31, Александър Стамболийски 2, 2, 7, 8, 4, Васил Левски 8, 2, 4, 1, 3, 6, Вердин Александров 7, 9, 8, 6, Витоша 18, 5, 7, Двадесет И Трети Април 14, 17, 42, 49, 23, 53, 40, 9, 33, 21, 16, 29, 51, 19, 18, 15, 25, 37, 33, 47, 7, 15, 38, Девети Септември 38, 35а, Иван Димитров 3, 5, 1, Извън Плана, Йордан Станоев 19, 23, 31, 24, 25, 22, 26, 21, 6, 28, Китка 10, 21, 19, 12, 23, 16, 12, 20, 17, 11, 13, 15, 18, 24, 22, Марин Зафиров 8, 9, 12, 14, 9, Орниче 67, 121, 92, 94, 71, 69, 83, 89, 71, 111, 95, 125, 91а, 115, 85, 73, 101, 64, 100, 75, 115, 75, 103, 92, 99, 79, 76, 117, 119, 80, 65, 107, 84, 74, 91, 73, 102, 68, 127, 66, 77, 129, 78, 96, 105, Партизан 51, 19, 21, 49, Плиска 53, 13, 69, 33, 57, 31, 67, 10, 64, 11, 10, 35, 25, 47, 49, 71, 55, 23, 2, 29, Радослав Зафиров 31, Славчо Дяков 17, 30, 22, 13, 15, 28, 25, 32, 19, 35, 11, 23, 20, 21, 18

Община Радомир

На 11.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 12.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 13.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 14.02.2020 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Егреците къща, ПИ 604 Кв.101, УПИ Іx-1083, 1084

На 13.02.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ На 14.02.2020 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Николаево, Общ. Радомир

Община Трън

На 10.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв.12

На 11.02.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 13.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 12.02.2020 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, къща

На 14.02.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – С.Кожинци Общ. Трън

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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