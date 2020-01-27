Перник е пред грипна епидемия

Град Перник е изправен пред грипна епидемия и във всеки един момент е възможно да бъде обявена грипна ваканция. Увеличен е броя на болните деца в последни дни, като най-много са болните между 1-ви и 4-ти клас.

Очаква се днес, до края на деня да стане ясно ще бъде ли обявена грипна ваканция за учениците в Област Перник от утре.

Към момента градовете, обявили грипна епидемия са София, Монтана, Бургас, Кърджали, Хасково и Габрово, Търново, Асеновград, Благоевград, Гоце Делчев, Сатовча, Гърмен и Хаджидимово, Луковит. Град Варна също е на кантар пред грипна ваканция.

„По 5 човека сме в класовете ! Искаме ваканция !!„, пише до ZaPernik.com Емилия.

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