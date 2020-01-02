Важно! Перник с нов воден режим от утре!

02.01.2020 zapernik За Перник 0

Със заповед на кмета Станислав Владимиров се установява ново режимно водоподаване, считано от утре, 3 януари 2020 година.

Заповедта е на основание чл.41 ал.4 , във връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, както и писмо изх.№ 15/02.01.2020 г. на Прокуриста на „В И К“ ООД-Перник.

1.            ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“,                    КВ. „ИЗТОК“,  С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ

–              Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;

–              Преустановяване  на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.;

 

2.            С.БУЧИНО, С.ДИВОТИНО

–              Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;

–              Преустановяване  на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

3.            КВ. „ЦЪРКВА“

–              Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;

–              Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

4.            С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ,  С. ДРАГИЧЕВО,  С. РУДАРЦИ

–              Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;

–              Преустановяване  на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.;

5.            ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“

–              Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;

–              Преустановяване  на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

6.            КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“

–              Водоподаване: от 17:00ч. до 23:00ч.;

–              Преустановяване  на водоподаването: от 23:00ч. до 17:00ч.;

7.            КВ. „КАЛО“, С.РУДАРЦИ

–     Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;

–     Преустановяване  на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;

8.     ГР. БАТАНОВЦИ

–  Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.

–  Преустановяване  на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.

9.     КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ,  С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

–  Водоподаване: от 17:00ч. до 22:00ч.

–  Преустановяване  на водоподаването: от 22:00ч. до 17:00ч.

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