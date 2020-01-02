Важно! Перник с нов воден режим от утре!

Със заповед на кмета Станислав Владимиров се установява ново режимно водоподаване, считано от утре, 3 януари 2020 година.
Заповедта е на основание чл.41 ал.4 , във връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба № 4 от 14 септември 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи, както и писмо изх.№ 15/02.01.2020 г. на Прокуриста на „В И К“ ООД-Перник.
1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕРНИК, КВ. „ТЕВА“, КВ. „МОШИНО“, КВ. „ИЗТОК“, С. ЛЮЛИН, С. МЕЩИЦА, С. ВИТАНОВЦИ
– Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.;
2. С.БУЧИНО, С.ДИВОТИНО
– Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;
3. КВ. „ЦЪРКВА“
– Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;
4. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С. ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ
– Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.;
5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. „РАЛИЦА“, КВ. „МОГИЛИЧЕ“
– Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;
6. КВ. „КАЛКАС“, МАХАЛА „ШЕВЪРЛЯК“
– Водоподаване: от 17:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 17:00ч.;
7. КВ. „КАЛО“, С.РУДАРЦИ
– Водоподаване: от 16:00ч. до 23:00ч.;
– Преустановяване на водоподаването: от 23:00ч. до 16:00ч.;
8. ГР. БАТАНОВЦИ
– Водоподаване: от 15:00ч. до 22:00ч.
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 15:00ч.
9. КВ. „ БЕЛА ВОДА“-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ ДОЛ, С.ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ
– Водоподаване: от 17:00ч. до 22:00ч.
– Преустановяване на водоподаването: от 22:00ч. до 17:00ч.