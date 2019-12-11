Той поема „ВиК“ Перник!

Камен Каменов ще бъде прокурист на „Водоснабдяване и канализация ООД“ – Перник, потвърждават новината на ZaPernik.com от водоснабдителното дружество.

Назначаването му се извършва чрез упълномощаване и сключване на договор за прокура между дружеството, представлявано от настоящия управител, и лицето прокурист.

Нотариално заверените документи днес са подадени за вписване в Търговския регистър.

Прокуристът ще бъде максимално оправомощен да управлява и представлява дружеството, включително и самостоятелно.

Шуменският шеф Илиян Илиев, който се очаква да поеме пернишкото „ВиК“ като директор още го няма, затова за момента Камен Каменов ще управлява „ВиК“ Перник.