Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област за периода 25-29.11.2019 г.

Уважаеми клиенти,

<

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 25 ноември – 29 ноември 2019 г., включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 25.11.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Завала

На 26.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Ноевци

На 27.11.2019 Г. /09:30 – 16:30 Ч./ – Долна Секирна

На 28.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Горни Романци

На 29.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Ярославци

Община Перник

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ – Даскалово: Втора

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл.Път Е79, 1, Гл.Път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса Вики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, .1

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ – Мърчаево: Мърчаево Пи 52, Рударски Път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски Път, Лиляна Димитрова 51а, 55, Мах.Горна Църква 15, 11, Мах.Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, Мах.Бугьовец, Мах.Каназирова 2, 3, 1, Мах.Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, Мах.Опашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, Мах.Шестакова 2, Мах.Язовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, Упи Ii-456 Кв.39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 11:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /14:00 – 16:00 Ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 27.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Перник: Ален Мак 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Васил Априлов 10, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, Люлин 9, 15, Мургаш 6, Оборище 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, Селимица 8, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско Шосе 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Селищен Дол

На 25.11.2019 Г. /09:30 – 12:00 Ч./ – Перник: Калкас 3, Тп Мтс, Резервоара

На 25.11.2019 Г. /10:00 – 11:00 Ч./ – Боснек: 3-Ти Март 6, 01, 4, 5, 8, Борич 10, 6, 5, Витоша 2, 3, 1, 4, Добри Дол 2, 9, 06, 07, 5, Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 2, 01, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ловен Дом 02, 04, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 1, Н.Й.Вапцаров 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Ранковица 2, 6, 4, 1, Славей 12, 6, 14, Струма 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, Упи Xiii-342, Кв.32, Христо Ботев 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Чакова 14, Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, 3

На 28.11.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 08:15 – 16:30 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Боснек: 070008, 3-Ти Март 6, 01, 4, 5, 8, 558, Iv-189, Кв. 15, V-90, Ален Мак 8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3, Божур 9, 1, 5, 7, 6, 3, 4, Бор 7, 2, 5, 1, 3, Борич 10, 6, 5, В.Левски 12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15, Витоша 2, 3, 1, 4, Грамаге 3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3, 4, 9, 3, 2, Добри Дол 2, 9, 06, 07, 5, 3, Духлата 20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Еделвайс 4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6, Жива Вода 11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Игличе 1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12, Извора 6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 8, 6, 4, 3, 2, 01, Кокиче 5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1, Косматица, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ливаге 6, 1, 10, 2, 8, 7, 4, Ловен Дом 02, 04, Махала Влахова Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7, Махала Джамбазка 6, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 5, 11, 12, 7, 1, Момина Сълза 10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14, Н.Й.Вапцаров 5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Незабравка 13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2, Петрус 4, 7, 9, 3, Ракита 4, 4 А, 6, 2, Ранковица 2, 6, 4, 1, С.Боснек, Славей 12, 6, 14, Стефан Караджа 9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5, Струма 7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, Упи Xi, Кв.1а/901, Упи Xiii-342, Кв.32, Упи І-536, Кв.43, Х.Димитър 11, 11а, 9, 3, 7, 25, Христо Ботев 21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Чакова 13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, 14, Явор 7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, Ясен 2, 1, 10, 14, 2, 12, 11, 3

На 28.11.2019 Г. /08:15 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Голо Бърдо 2, Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 Къща, Землище Мктп Щрабаг, Извън Регулация С.Студена Кариера, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, Мах.Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а Къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 28.11.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Пи 000307, Находище Студена, Ален Мак, Голо Бърдо 2, Землище Мктп Щрабаг, Извън Регулация С.Студена Кариера

На 28.11.2019 Г. /08:15 – 16:30 Ч.; 08:15 – 10:00 Ч.; 15:15 – 16:30 Ч./ – Чуйпетлово: Упи 4-194, Кв.18

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 08:30 – 16:30 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 7, 6, 5, 9, 11, 4, 3, Барбеш 8, 5, 7, 14, 1, 3, Военен Блок, 9, Бистрица 4, 2, 5, 1, 6, Боровец, Вардар 1, 10, 8, 5, 4, 6, 2, 3, Върбица 2, Вършец 6, 5, 3, 7, 2, 8, 4, Голо Бърдо 7, 3, 11, 1, 2, 15, 13, 4, 9, 10, 14, 8, 5, 6, Ерма 4, 6, 1, Иван Вазов 6, 4, 2, 3, 1, 8, Каражинец 8, 2, Вила, 13б, 1, 56, 7, 28 Къща, 26, 5, 4, 3, 11, 39, 6, Мах.Кашова, Мах.Рулева 3, 9, 4, 11, 10, 7, 5, Местн.Каражинец/И.Р./ 15, 29, Простор 8а, 8, 2, 4, 1, 6, 10, 5, 9, 7, Разсадника 2, 4, 1, 3, Рила 2, Родопи 3, 2, 7, 1, 6, 5, Ропотамо 4, 9, 3, 2, 1, 7, Рулева 2а, 2, 4, 1а, 8, Сините Вълни 4, 2, Стария Площад 8, 2, 1, 5, 4, 3, 6, Струма 26, 36, 34, 40, Христо Ботев 215, 201, 240, 252, 207, 219, 217, 213, 193, 209, 211, 254, 205, 119а, 258, 203, 256, 250, 221, .264 Военен Блок, 225, 268, 262, 264 Военен Блок, 266, 239, 229, 270, 223, 235, 260, 231, 264, 237, 264 Воен.Бл. -Стълби, 264, 264 1, 2, Воен.Бл.-Вентилатор, 5, 1, Военен Блок-Вентилатор, Военен Блок

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Горна Диканя: Iii-1699, Кв.194, Vii, Кв. 154, X-1583, Кв 195, Горна Диканя, Махала Джорговица, Парцел Хіх-1127, Кв.116а, Пи203, Упи I-1026, Kb.103, Упи І-1517 Кв.211, Упи Х-1306, Кв.165, Упи І, Кв.115, Къща, Вила, Мах Джорговица, Къща, Вила, Упи І-1456 Кв.200 С.Горна Диканя

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Гълъбник: Кв.25 Упи Xііі-353, Пи 110, Кв.16, Упи Vіі-112, Кв.16, Упи Хv-45, Кв.6, До Селската Чешма, Вила, Къща, 11-12, Вила

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Долна Диканя: 884 Кв.67а И 67б, 926, Ii, Кв.23, Iv-744, Кв.49, V-648 5, Xi-790, Кв.55, Xii-375, Xiii-755, Кв.47, Xiv-586, Xiv-990, Кв.71, Xvii-1662 Кв.37, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, Упи V-955, 954, Милева, Упи I, Кв.43, Упи Iv-838, Кв.62, Упи Ix=883 Кв 67а, Упи Vii- 852, 854 Кв.65, Упи Xi-261, Кв.40, Упи Xiii-990, Упи Xxi-338, Упи Хiv-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40, Милева Махала, Вила, Гусева Махала, Къща, Вила, Вила, Тп Вилите, Къща, Къща, Склад, Под Язовирната Стена, Бунгало, Къща, Тп Калугерица

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Дрен: V-420 Кв.4, Втора 4, 3, 5, 20, 36, 7, 26, 28, 24, 40, 11, 9, 38, 32, 13, 18, 30, 22, 16, 42, 1, 1, 4, 22, 10, 60, 6, 39, 46, 48, 27, 1, 43, 17, 56, 41, 58, 31, 35, 60, 15, 29, 33, 50, 52, 37, 44, 21, 25, 19, 23, Двадесет И Втора 7, 8, 6, 9, Двадесет И Девета 1, 5, 4, 2, 1, 3, Двадесет И Осма 1, 3, Двадесет И Пета 6, Двадесет И Първа 2, 10, 6, Двадесет И Седма 3, 1, Двадесет И Трета 9, 5, 7, 23, 23, 21, Двадесет И Четвърта 8, 6, 2, 9, 13, 3, Двадесет И Шеста 3, Двадесета 3, 2, 6, Дванадесета 3, 1, 4, 2, 5, Девета 1, 2, 4, Деветдесет И Девета 5, 2, 3, 1, 8, 4, 9, 7, Деветдесет И Осма 2, 9, 7, 3, 1, Деветдесет И Седма 9, 1, 11, 13, 5, 2, 4, Деветдесет И Трета 1, Деветдесет И Четвърта 5, Деветнадесета 5, 6, 8, Десета 5, 9, 23, 19, 11, 21, 17, 1, 13, 27, 29, 25, 7, 15, 3, Единадесета 18, 6, 14, 5, 9, 10, 4, 7, 3, 13, 11, 8, 12, 21, 2, 19, 6, 1, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен 5, 6, 33, 5, 3, 11, Къща, 10, 17, 41, 8, Махала Тареина, Осемдесет И Девета 5, 7, 9, Осемдесет И Осма 6, 3, 5, 2, Осемдесет И Пета 4, Осемдесет И Първа 6, 10, 20, 4, Осемдесет И Трета 3, 5, 8, 12, Осемдесет И Четвърта 6, 3, Осемдесет И Шеста 13, 17, 23, 10, 3, Осемдесета 2, 1, Осемнадесета 4, 4, Осма 7, 11, 14, 2, 3, 6, 24, 5, 10, 15, 28, 13, 20, 22, 9, 4, 1, 8, 12, 17, 26, Пета 6, 2, 5, 4, Петдесет И Втора 2, 10, Петдесет И Девета 2, 9, Петдесет И Осма 6, 8, Петдесет И Пета 7, 6, 2, Петдесет И Първа 3, 7, Петдесет И Седма 2, 6, Петдесет И Трета 25, 29, 31, 11, 7, 5, 19, Петдесет И Четвърта 5, 6, Петдесет И Шеста 1, 5, 6, 1, 4, 3, Петнадесета 21, 25, 31, 27, 26, 35, 24, 17, 15, 22, 19, 2, 11, 3, 1, 5, Първа 46, 50, 54, 32, 1, 20, 6, 38, 14, 13, 5, 15, 11, 28, 17, 22, 21, 19, 30, 4, 25, 7, 12, 3, 26, 23, 10, 36, 34, 24, 40, 52, 2, 18, 42, 8, 32, 1, С.Дрен, Седемдесет И Втора 7, 9, Седемдесет И Девета 4, 10, 6, 3, Седемдесет И Осма 1, 4, 2, Седемдесет И Пета 1, Седемдесет И Седма 3, Седемдесет И Трета 3, 1, 5, Седемдесет И Четвърта 6, 1, 10, 8, Седемдесет И Шеста 4, 6, Седемдесета 2, 4, Седемнадесета 1, Седма 18, 6, 7, 15, 12, 10, 9, 16, 13, 19, 8, 3, 2, 5, 1, 4, 17, 11, Сто 4, 6, 2, Сто И Втора 3, 5, 7, 1, Сто И Девета 6, 21, 1, 18, Сто И Единадесета 2, 7, Сто И Осма 8, 2, Сто И Пета 4, 12, 7, 13, 11, 15, 19, 6, 9, 10, 14, 21, 8, 2, 20, 18, Сто И Петнадесета 6, 24, 14, 4, 18, 16, 10, 2, 26, 20, 28, 8, 12, 20, 4, Сто И Първа 5, 3, 1, Сто И Седма 4, 21, 3, 19, 8, 7, 2, 9, 23, 25, 11, 10, 14, 17, 15, 1, 5, 6, 16, Сто И Трета 1, 5, Сто И Тринадесета 6, 4, 2, Сто И Четвърта 4, 2, 6, 10, 3, 8, 11, 7, 1, 5, 9, Сто И Шеста 1, 4, 8, 2, 6, Трета 7, 9, Тридесет И Втора 3, 1, Тридесет И Девета 5, 3, 1, 1, Тридесет И Осма 4, 1, 2, 12, Тридесет И Пета 2, Тридесет И Първа 1, Тридесет И Седма 6, 2, 1, 7, 9, 3, Тридесет И Четвърта 16, 9, 15, 10, 6, 2, Тридесет И Шеста 12, 1, 4, Тридесета 20, 18, 7, 2, 4, 3, 5, 1, 1, Тринадесета 8, 114, 17, 15, 3, 5, 6, 2, 11, 4, 9, 1, 7, Упи Iv-761 Кв.47, Хейзел Майнер, Четвърта 89, 93, 67, 62, 58, 56, 65, 97, 64, 111, 77, 54, 71, 75, 83, 105, 63, 57, 61, 99, 81, 69, 60, 101, 50, 59, 91, 52, 79, 109, 73, 95, 87, 103, 16, 4, 18, Четиридесет И Втора 7, 12, 3, 14, Четиридесет И Девета 7, Четиридесет И Осма 4, Четиридесет И Пета 18, 5, 15, 16, 29, 25, Четиридесет И Първа 9, 1, 7, Четиридесет И Седма 5, 7, 3, 1, 14, Четиридесет И Трета 8, 1, 14, Четиридесет И Четвърта 16, 14, 22, Четиридесет И Шеста 3, 2, 5, 7, Четиридесета 27, 24, 37, 28, 29, 23, 26, 22, 8, 11, 21, 12, 1, 3, 19, Четиринадесета 1, 2, 5, 3, Шеста 20, 11, 9, 1, 3, 5, 7, Шестдесет И Втора 4, Шестдесет И Девета 2, Шестдесет И Пета 7, 9, Шестдесет И Първа 6, 1, 4, Шестдесет И Седма 3, 5, 1, Шестдесет И Трета 2, 5, Шестдесет И Четвърта 10, 1, 9, 5, Шестдесет И Шеста 5, 7, 66, Шестдесета 2, 10, 2, 3, 4, Шестнадесета 3, 1, 2, 4, 5, 7, 3, Къща

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Перник: Юрий Гагарин 1

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: I-51, Кв.11, Vii-157 Кв.17, Xxvіі-Xxvііі Кв.12, Мах.Дукова, Къща

На 28.11.2019 Г. /08:30 – 10:00 Ч.; 15:00 – 16:30 Ч./ – Чуковец, Общ. Радомир

Община Радомир

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ На 26.11.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ На 27.11.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:00 – 15:00 Ч./ – Жедна: Центъра

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 26.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 27.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:00 – 16:00 Ч./ – Жедна: Вила

На 25.11.2019 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ На 26.11.2019 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ На 27.11.2019 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 09:30 – 14:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ На 29.11.2019 Г. /09:30 – 14:00 Ч./ – Кондофрей: Общ.Радомир, Упи I Кв 43а, Къща

На 26.11.2019 Г. /09:00 – 12:00 Ч./ – Радомир: Априлско Въстание 47, Божур 5, Върба Сграда, 12, Къща, 37, Упи Ii, Кв.7, 17, Детелина 4, Драва 6, Здравец 9, Иван Георгиев 14, Иван Соколов 38, Ильо Войвода 36, 13, Кокиче 1 Фургон, Коста Миланов 11 Къща, Райко Даскалов 107 Кв.Върба, 111, 3, 100, Роза 26, 3, Соболч 5, 7

На 28.11.2019 Г. /09:00 – 09:30 Ч.; 11:30 – 13:00 Ч./ – Радомир: Архимандрит Зинови 8, 5, 1, 3, 6, 4, 2, Васил Левски 19, 14, 12, 11, 21, 16, 15, 12, 27, 29, 23, 25, 24, 26, Витоша 3, 5, 7, 9, 1, 2, Гаврил Радомир 9, 3, 1, 15, 7, 18, 2, 4, 12, 13, 22, 5, 10, 14, 20, 16, 8, 11, Гео Милев 5, 7, 2, 10, 1, 8, 4, 1а, 3, Георги Янев 9, 7, 11, 6, 5, 2, 1, 9а, 4, 3, Голобръдска 1а, 96, 25, 16, 31, 6, 29, 10, 38, 8, 44, 26, 40, 48, 14, 18, 36, 5, 27, 22, 12, 20, 17, 13, 3, 46, 1, 24, Гурко 2а, 5, 9, 3, 7, 1, Гърляница 4, 2, 1, 8, 7, 3, 6, 5, 9, 43, 48, 42, 43, 45, 46, 49, 44, 47, 43, Драгоман 4, 2, 1, 1а, Дупнишка 49, 55, Дядо Анани Николов 1, 2, 19, 3, 9, 18, 29, 6, 14, 10, 5, 19, 16, 13, 22, 17, 27, 24, 7, 23, 4, 12, 7 А, 25, 20, 8, Екзарх Йосиф 7, 1а, 2, 6, 4, 3, 8, 5, 10, Земеделска 15, 13, 24, 26, 14, 12, 17, 18, 11, 20, 16, 8, 3, 2, 9, 5, 1, 6, 4, 10, 7, Ивайло 19, 11, 7, 6, 1, 2, 2, 14, 5, 9, 8, 4, 18, 3, 12, 10, 15, 17, 16, 13, Люлякова 34, 52, 54, 40, 40а, 44, 42, Неофит Рилски 5, 15, 2, 1, 7, 9, 4, 6, 14, 8, 12, 13, 2, Никола Вапцаров 7, 3, 21, 9, 1, 11, 15, 5, 17, 31, 23, 13, 25, Парижка Комуна 10, 12, 8, 6, 7, 5, 2, 3, 4, 16, 28, 21, 19, 24, 27, 20, 15, 9, 11, 22, 17, 23, 14, 18, 25, Патриарх Евтимий 14, 3, 10, 4, 18а, 2, 24, 11а, 27, 5, 20, 23, 8, 28, 9, 6, 30, 34, 11, 25, 21, 17, 22, 16, 19, 1, 7, 26, 15, 12, Преслав 2, 8, 5, 10, 9, Пчелинци 7, 2, 13, 8, 9, 4, 10, 6, 11, 12, 5, 3, 32, 3, 45, 35, 41, 32, 39, 30, 28, 37, 17, 29, 19, 22, 21, 33, 33, 31, 23, 27, 26, 14, 18, 24, 16, 15, Път №627, Рилска 68, 41, 51, 53, 58, 62, 43, 56, 45, 52, 49, 64, 50, 54, 47, 36, 29, 35, 37, 33, 46, 44, 34, 27, 37, 32, 38, 39, 40, 48, 25, 30, Софроний Врачански 6, 3, 13, 1, 15, 4, 9, 11, 7, Стара Планина 4, Стефан Караджа 11, 7, 12, 17, 16, 3, 1, 19, 4, 5, 15, 18, 23, 8, 14, 13, 25, 9, 21, 6, Струма 25, 16, 24, 9, 19, 5, 10, 18, 14, 23, 22, 4, 20, 43, 1, 11, 7, 17, 2, 13, 8, Училищна 30, 52, 31, 29, 40, 35, 46, 54, 50, 42, 38, 48, 44, 58, 41, 64, 51, 56, 66, 60, 56а, 49, 47, 62, 39, 45, 43, 68, Хаджи Димитър 2, 4, Хайдут Дамшо 6, 8, 14, 25, 1, 15, 10, 12, 21, 23, 2, 17, 3, 13, 4, 7, 9, 19, 11, 16, Хайдут Румяна 13, 7, 4, 15, 18, 9, 17, 11, 16, 6, 8, 1, 5, 10, 2, 12, 14, Хан Аспарух 7, 2, 8, 6, 5, 1, 4, 3, Черковна 18, 31, 33, 35, 27, 26, 30, 41, 45, 19, 43, 34, 38, 22, 28, 37, 24а, 39, 23, 20, 25, 29, 24, Шаблин 9, 15, 11, 19, 40, 42, 50, 51, 32, 13, 46, 34, 52, Шипка 18, 16, 45, 20, 23, 21, 13, 22, 31, 38, 27, 17, 32, 30, 15, 49, 43, 29, 35, 34, 33, 41, 25, 19, 47, Широки Дол 5, 8, 9, 6, 2, 12, Юрий Гагарин 21, 26, 29, 24, 27, 25, 15, 30, 16, 28, 17, 23, 22, 20, 14, 18, 3, 6, 3а, 4, 1, 2, 10, 9, 13, 11, 7, 8, 15, 12, 5

На 28.11.2019 Г. /09:00 – 13:00 Ч./ – Радомир: Гаврил Радомир 9, 3, 1, 15, 7, 18, 2, 4, 12, 13, 22, 5, 10, 14, 20, 16, 8, 11, Дядо Анани Николов 1, 2, Ивайло 19, 11, 7, 6, 1, 2, 2, 14, 5, 9, 8, 4, 18, 3, 12, 10, 15, 17, 16, 13, Никола Вапцаров 23, 13, 25, Парижка Комуна 16, 28, 21, 19, 24, 27, 20, 15, 9, 11, 22, 17, 23, 14, 18, 25, Пчелинци 17, 29, 19, 22, 21, 33, 33, 31, 23, 27, 26, 14, 18, 24, 16, 15, Хайдут Дамшо 6, 8, 14, 25, 1, 15, 10, 12, 21, 23, 2, 17, 3, 13, 4, 7, 9, 19, 11, 16, Юрий Гагарин 21, 26, 29, 24, 27, 25, 15, 30, 16, 28, 17, 23, 22, 20, 14, 18

На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ – Владимир: 209, Кв.29, V-57, Кв.6а, Пи 149 Кв, 14, Вила, Къща

На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ – Долна Диканя

На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ – Долни Раковец: Кв.22, Упи Х-206, М-Ст Банята, Упи Xi-306, П-Л Іх-428, Кв.27, Упи 1-167 Кв.11, Упи Іі-26, Упи Хі-34, Кв.1

На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ – Друган: Vі-485, Кв. 45, Упи Vi-337, Кв.25, Чачулова Махала, Вила, Чакърова Махала, Къща

На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ – Радомир: Антим I 9, 2, Априлско Въстание 52, 25, 46 Къща, 42 Къща, 47, 20, Божур 5, Васил Петлешков 8, Върба Къща, Училище, Барака, 18 Самарско Знаме, 4, Сграда, 12, Къща, 37, Упи Ii, Кв.7, 17, Къща, 1, Ген. Столетов 10 Къща, 15, 3, Детелина 4, Драва 6, Еделвайс 12, 10, 2, 17 Къща, 7, Здравец 9, Иван Георгиев 4, 3, 14, Иван Соколов 8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, 38, Иглика 13, Ильо Войвода 5, 36, 13, Климент Охридски 3, Кокиче 14, 1 Фургон, Коста Миланов Къща, 2, 11 Къща, Мах.Гьорева, Опълченска 9, Райко Даскалов 107 Кв.Върба, 111, 3, 100, Райна Княгиня 12, Роза 12, 26, 3, Самарско Знаме 18, Соболч 5, 7, Станко Косовски 7 Къща, Трети Март Читалище, Кино, К И Н О, Хан Омуртаг 5, 13, 2, 8, 1, 3, 0

На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: X-350, Мах.Горни Раковец Къща, Упи Xv-158, Къща, Вила, Мах.Егреците Къща, Къща, Къща, Вила, Фургон, Къща, Пи 604 Кв.101, Упи Іx-1083, 1084

На 28.11.2019 Г. /09:15 – 10:00 Ч.; 14:45 – 16:30 Ч./ – Червена Могила

На 28.11.2019 Г. /12:00 – 16:00 Ч./ – Старо Село, Общ. Радомир: Xxvіі-Xxvііі Кв.12

Община Трън

На 25.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Радово

На 26.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Милославци: Упи I-22 Кв 61, Упи V-71, Кв.18, Къща

На 26.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Стрезимировци: 56, Къща

На 27.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Трън: 9ти Септември 1, Александър Стамболийски, Атанас Ботев 21, Китка, Мах.Китка Бунгало, 3, 5, 7, 15, Мосаловска 11а, Нпи 070026, М.Китка, Петко Д. Петков 22, 24, Яким Тошков 7, 8, М.Смърденица

На 28.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Глоговица

На 29.11.2019 Г. /09:00 – 16:30 Ч./ – Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Коментари

коментара