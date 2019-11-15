Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област за периода 18-22.11.2019 г.

Уважаеми клиенти,

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ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 04 ноември – 08 ноември 2019 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Тинков Изход За Трън, Георги Ив Бунджулов 73, 75, Извън Регулацията Навес, Равна Шума 2, 4, Трън 6, Мтс, Бивше Мтс

На 19.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 20.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Велковци, Общ. Брезник

На 20.11.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Брезник

На 21.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Озърновци

На 22.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311, Месност Райкова Страна

На 22.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 кв.13, УПИ VII-115 кв.26, Вила, къща, УПИ X-244, кв.15, УПИ Іі-94, кв. 25

На 22.11.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 22.11.2019 г. /09:00 – 15:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор, махала Ахчийски Кошари, махала Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

На 22.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брусник: къща

На 22.11.2019 г. /09:30 – 16:30 ч./ – Завала

Община Земен

На 21.11.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Земен: Албена 13, 30а, 27, 31, 9, 22, 15, 2, 12, 36а, 3, 23, 28, 34, 5, 33, 14, 29, 16, 20, 17, 7, 40, 29а, 18, 30, 1, 32, 38, 10, 21, 24, 6, 4, 25, 19, 11, 36, 8, Асен Златарев 31, 10, 15, 33, 19, 17, 11, 16, 8, 29, 23, 2, 12, 13, Гео Милев 9, 1, 7, 3, 5, Димитър Благоев 3, 13, 10, 8, 7, 2, 7, 9, 5, 4, 6, Евтим Арсов 21, 19, 24, Никола Петков 3, 8, 6, 7, 4, 5, 10, 2, Пейо Яворов 1, 3, Петър Берон 30, 24, 16, 32, 34, 26, Райко Даскалов 26, 28, 24, 9, 22, 11, 5, 7, Хаджи Димитър 22, 1, 7, 5, 12, 6, 4, 10, 11, 15, 9, 3, 19, 13, 8, 18, 2, 17, Яне Сандански 9, 17, 25, 27

Община Ковачевци

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Косача: къща, махалаМалинова

На 21.11.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Ковачевци, Общ. Ковачевци: махала Калайджийска, Нупи 17а, С. Ковачевци, къща, МахКаладжийска

Община Перник

На 18.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 22.11.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Даскалово: Втора

За периода 23-24.11.2019 г. /08:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Владайско Въстание 1

На 18.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 22.11.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл.Път Е79, 1, Гл.Път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 АвтоборсаВики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, .1

На 18.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 22.11.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 18.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 22.11.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път, Лиляна Димитрова 51а, 55, махалаГорна Църква 15, 11, махалаТутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 18.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 22.11.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, махалаБугьовец, махалаКаназирова 2, 3, 1, махалаКюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, махалаОпашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, къща, 12а, махалаШестакова 2, махалаЯзовира, Местн.Буката/И.Р./, Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 кв.39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, на Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, къща, Автосервиз

На 18.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 22.11.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Банско 3, 5, 1, 4, 2, Ботевград 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2, Граово 1а, Казанлък 2, Красно Село 45, Нов Безистен 52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25, Нови Пазар 54, 54а, Пирдоп 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, Пловдив 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, Радомир 1, Разлог 1, Самоков Нов Безистен 45, 10, 7, 1, до Мвр, 4, 1, Физкултурна 1 Павилион

На 19.11.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.11.2019 г. /14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Люлин, Общ. Перник: С. Люлин, М. Чокладиновец

На 19.11.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 20.11.2019 г. /14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Атанас Буров 10, 11, Благой Гебрев, Варшава 1, 3, 71, Владимир Комаров 4, 6, 2, 12, 7, 50, 1а, Жк. Тева, ПИ 725.25, Зоя Космодемянская 7а, 4, 2, 7, 6, 5, 7б, 1, 3, Иван Земнухов 4, Изток 2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2, Крали Марко 2, 24, 18, 26, 20, 22, Лев Толстой 4а, 11, 6, 13, 10, 1, 16, 4, 8, 10, 3, 10в, 2, 7, 14, 12, 10а, 5а, 9, 5, 10б, 17, Луганск 3, 11, 27, 18, 13, 21, 22, 10, 9, 5, 17, 8, 3а, 7, 15, 20, Максим Горки 2, 6 Партер, 6, 4, 11, 10, 22, 20а, 20, 24, 30б, 38а, 17, 37, 28, 40, 30а, 42, 34, 36, 13, 32, 17б, 44, 30в, махалаЛалова 484, 71, Младен Стоянов Тото Пункт, 5, 5а, 7, 1, 29, 5, 25, 13 То У-Ще Св.Кирил и Методий, 27, 3, 3, 5, 7а, 11, 14, 14, 23, 33, 45, 54, 55, 39, 57, 36, 41, 54а, 15б, 49, 20, 14, 47, 51, 48, 52, 37, 15 къща, 53, 43, 38, 50, 28, 34, 11, 11, 15а, 13, 13, Мошино 317, кв.Кутела, ПИ С Индентификатор 55871.515 9895, 371, Огнян Станков 51, 47, 29в, 29, 43, 39а, 31, 45, 37, 39, Олег Кошевой 119а, 121, 119б, 105, 111, 72, 88, 97, 74, 99, 85а, 85, 103, 95, 90а, 113, 123, 125, 80, 81, 96, 89а, 76, 96в, 83, 78, 96б, 109, 117, 79, 89, 113а, 101, 93а, 87, 87б, 107, 90, 87а, 66, 77, 93, 78а, 70, 48, 38, 21, 30, 14, 27, 46, 75, 49, 42, 58а, 41, 41а, 7, 47, 18, 75а, 12а, 10, 50, 75б, 8, 73, 36, 7а, 11, 35, 41б, 63, 65, 53, 15, 64, 57, 26, 44, 4, 19, 52, 58, 3, 9, Павилион, 71, 33, 51, 54, 53, 17, 61, 25, 12, 45, 35а, 29, 31, 34, 38а, 6, 2а, 40, 20, Пушкин 4, 2а, 1, 7, 2, 4а, Пхенян 7, Рашо Димитров 101, Сергей Есенин 4, 3, 1а, 1, Силистра 67, Сини Вир 24, 27, 24, 1, 1а, 10, 26, 16, 1в, 29, Съединение 11, 26, 31, 24, 17, 25, 9, 27, 21, 13, 7, 15, 29, 22, 8, 19, 23, 12, 16, Тева 38, 38, 39, 99, 95, 94, 100, 97, 98, 96, С/У Демо, 74, 72, 15 72, 67, 71, 66, 75, 68, 65, 70, 69, 78, 73, 76, 77, 63, Тева /Къщи/ 10а, Трети Март 10, 16, 11, 5, 13, улан Батор 7, УПИ V-7050 кв.118, Урса 4, 5, 16, Хавана 20, 24, 22, 30, 32, 40, 28, Ханой 6, 10, 4, 16, 9, Хемус 1, Цоф Бараки, Чернишевски 1б, 19в, 9, 4, 2, 13, 17, 7, 17а, 19, 15, 10, 1а, 11, 19б, 8, Юрий Гагарин 1, 159, 165, 1, 1, 1, 15, 1, кв.Мошино

На 19.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 20.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Ален Мак 48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46, Буная 3, 2, 1, 2а, 4, 6, Верила 31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37, 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13, Люлин 76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77, Миджур 10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6

На 20.11.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Друган: УПИ ХV-407 кв.49

На 20.11.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 23, 21а, Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, 1, Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, .61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Захари Зограф 143, Калкас до Кат, Караманица 104, 15, 87, Куциян 13, 10, 8, 12, 9

На 20.11.2019 г. /09:15 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: махалаЕгреците

На 20.11.2019 г. /09:15 – 16:00 ч./ – Перник: Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, Калкас

На 20.11.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:45 – 14:00 ч./ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10, 13 Гар, 16, 2, 20, 17, Бродо до 5-То Оу, 7, Бунтовник 5, 4, 2, 3, 7, 6, 1, 4а, Васил Априлов 8, 1, 2, 7, 5, 3, 4, Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Георги Мамарчев М/У Бл.13 и 14, 15, 1, до Бл.14, 2, 14, 14, 26, 26, 26, 9, 16, 21, Димова махала 19, до Супера, Павилион, 17, Кв, 1, Магазин, 16, 75, до Бл.13, 14, 12, 13, 13, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, 1, Добруджа 27, 29, 21, 35, 31, 36, 28, 29, 33, 36г, 30, 25, 31, 34, 32, 38, 3 31, 35а, 37, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2, 36, 38, Ивайло 2, 3, 5, 6, 2, 4, 1, Иван Вазов Под Моста, 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Капитан Векилски 1, 4, 6, 3, 2, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Любен Каравелов 8, 8, 6, 12, Люлин 24, 17а, 7а, 7, 3, 15, 12, 2, 18, 27, 20е, 10, 6, 13, 16, 19, 12а, 17, 21, 31, 1, 29, 8, 14, 21, 23, 2, 11, 4, 90, 25, 4, 22, 12, 15а, 6а, 5, Миньор 13, 15, Мургаш 2, 9, 3, 7, 1, 7, 5, Мусала 7, 3а, 3, 1, 4, 10, 8, 5, 12, 2, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1, Пейо Яворов 6, 25, 26, 37а, 28, 39, 42, 37, 24, 22, 32, 25, Пенчо Славейков 20, 20, 20, 34, 36, 38, 32, 40, Перелик 6, Протожерица 1, Родопи 1, Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6, Св.Св.Кирил и Методий, Селимица 3, 8, 2, 4, 1, 6, 1а, 5, Силистра 6, 5, 4, 5, 6, Синчец 1, Софийско Шосе 60, 58, 50, 60, 46, 54, 50, 76, 72, 40, 62, 68, Автогара, 56, 74, С/У Стара Планина, 42, 64, 66, 70, 54, 40, 74, 42а, 44, Павилион, 62, 52, 72, 58, 46, 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124, 59, 134, 128, 63, 140, 142, 89, 71, 83, 79, 95, 87, 65, 93, 91, 81, 69, 67, 89, 85, 73, 77, 31, 49, 47, 49, 35, 35, 110, 94, 45, 106, 37, 43, 94, 41, 110, 98, 100, 96, 116, 104, 39, 33, 114, 102, 92, 37, 96, 106, 7, 90, 80, 80, Магазин, 1, 88, Тотопункт, 7, 84, 86, до Бл.21, 90, 21а, 15, 15, 7, Автогара, 21, 82, 15, 84, 78, 78, 88, Станционна 6, Стара Планина 13б, 15, 21, 13 А, 11, 11, 15, 13, 6, 11а, 10, 23, 1, 9, 13б, 11а, 8, 6б, 25, 5, 12, 7, 4, 6а, 5, Стефан Караджа 2, 1, 2а, 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20, 13, 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12, Тутракан 19, 13, 16, 28, 10д, 14, 18, 10в, 17, 11, 20, 15, 10, 22, Христо Ботев 93, 91, 89, Хумни Дол Магазин, 17, 4, 15, 2, 3, 5, 1, 7, 13, 10, 25, 8, 12, 11, 27, 27, 16, 14, Шибой 12, 20, 11, 16, 13а, 18, 9, 15, 4, 13, до Теменуга, Автогара, Тец

На 20.11.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Перник: Бели Брег Тото Пункт, Ресторант Радар, до Радар, Битов Комбинат, Куциян, Миньор 53, Мърквичка 38, Първи Май 51, 31, 18, 21, 28, 17, 20, Св.Св.Кирил и Методий 21, 21 УПИ VIII, кв.Проучване, кв.160, УПИ Ііі, кв.9165, кв. Твърди Ливади, 1, Зад Минен Гараж, 14, 16, 15, 12, 21, 21, 31, 17, 17, 23, Твърди Ливади 10, до Бл.60, 20, 40, Магазин до Бл.60, 37, на Пазара, 36, 38, до Бл. 60, Магазин, 38, 16, 27, 20, 33, 22, Училище, 35, 28, 60, 25, 32, 36, 17, 34, 26, 32, 23, 24, 21, 18, 52, 51, 50, 44, Пред Бл.56, 29, 25, 31, 41, 47, 27, 56, 30, 49, 55, до Бл.55, 26, 45, Миньор №53, Миньор 53, Миньор №53, 53, Миньор №53, Миньор 53, 9, 7, 4, 2, 159, 5, 8, 6, 1, Трети Март 3, Хумни Дол Тото Пункт

На 20.11.2019 г. /10:00 – 14:00 ч./ – Перник

На 21.11.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 22.11.2019 г. /14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: 603 12, 609 3, 12, 616-та 1, Балканджи Йово 19, 28, 25б, 23а, 20, 29, 14, 17, 25, 23, 22, 12, 18, 21, 27, Блокове на Р-К Тева 42, Велчова Завера 4, 7, 2, 11, 5, 9, 1, кв. Тева 43 и 44, кв. Тева, УПИ XI, кв.193, Крали Марко 16, Крушовска Република 14, Освобождение 3, 13, 1, 1, 8, 11, 28, 12, 5, 2, 9, 11, 6, 10, 4, 14, 23, Парижка Комуна 2, Петко Ефтимов 7, 9, 11, 31, 23, 21, 29, 3, 17, 15а, 27, 19, 25, 15, 5, 1, 13, Радомирска Република 12, Разпределителна 152, 146, 153, 147, 154, 156, 148, 150, Република 20, 4, 44, 28, 12, 15, 18, 36, 48, 14, 40, 30, 13, 34, 38, 42, 16, 7, 10, 7г, 1, 8, 20, 11, 22, 3, 46, 24, 24, 17, 32, 1, 3, 25, 9, 26, Сини Вир 6а, 4, 5а, 5, Газостанция, 144, 151, 157, 156, УПИ Vі-2610 Кв 601, 155, 1, Тева 79, 107, 27, 80, Пред Бл.77, 60, 61, на Колелото, 62, до Бл.40, Магазин 82, 194, 30, 101, 31, 16, 18, 102 С/У Пощата на Спирката, 17, 89, 85, 92, 90, 87, 88, 93, 86, 91, 52, 59, 55, 54, 56, 49, М/У Бл.46 и 42, 48, 50, 53, 47, 45, 46, 51, 19, 13, 22, 24, 27, 189, до Бл.1, до Училището, 23, 11, С/У Фламинго, Магазин, 40 40, до Бл.22, Пазара, 25, Магазин и Фото, 105, 26, 110, 29, 12, 10, 103 С/У Блок 10, Училище, 28, 1, 6, до Бл.8, Зад Бл.2, 5, 4, 7, 9, 8, 2, 3, 37, 36, Кафе, 19, 1, 35, 42, Пред Бл.18, 40 40, 43, 41, 40, 44, 59, 83, 82, 57, С/У Рест.Фламинго, 84, 80, 58, 108, 81, Урса 6, 14, Чипровско Въстание 2, 1, 3а, до Винпром

На 21.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 22.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Ален Мак 5, 14, 14б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14в, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10, 14а, 17, Васил Априлов 10, Захари Стоянов 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, Ивайло 15, 14, 5, 5, 16, 13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, Капитан Векилски 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, Лилия 10, 5, 12а, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, Люлин 9, 15, Мургаш 6, Оборище 17, 2, 37, 8, 38, 53а, 27, 51, 3, 12, 7, 25, 30, 39, 9, 4, 51, 28, 20, 42, 41, 34, 34, 51а, 19, 24, 40, 7, 12а, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43, 36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, Палма 15, 12а, 11, 16, 2а, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, Панайот Волов 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, Панайот Хитов 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, Света Петка 34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49, 54а, 39, 33, 57, 14, 55, 37, 4, 59а, 32, 13, 44, 26, 22, 23, 50, 30а, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4, 8, 30, 59, 9, 18, 5, 53, 3, 40, Селимица 8, Синчец 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28а, 15, 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30, 28, 4, Софийско Шосе 118, 112, 51, 57, 108, 120, 55, 114, 110, 53, 57, 122, Стефан Караджа 24а, Стоян Заимов 37, 12, 17, 4а, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16, 30а, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28б, 27, 15, 6, 27, 31, 5, 26, 22, 6а, 20, 23, 25, Тодор Каблешков 31, 35а, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19а, 33, 24, 39, 47, 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25а, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, Хаджи Димитър 4, 1б, 3

Община Радомир

На 18.11.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ На 19.11.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Кондофрей: Общ.Радомир, къща

На 19.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Радомир: Райко Даскалов, Алеко Константинов 1, 1, Александър Ботев 1, 5, 14, 10, 2, 6, 12, 7, 22, 20, 4, 18, 3, 16, 8, Александър Стамболийски 8, 6, 4, 2, 12, 1, 3, 10, Арката, Батенберг 17, Павилион, 6, 19, 2, 4, 4а, 15, 3, 49, Коопазар, 4 3, 19, 6, 8, 41, 43, 3, 9, 13, 13, 25, 21, 23, 25, 17, Бенковска 8, 7, 3, 5, 8, 9, 6, 2, 4, Блок Ное – 2 Ное – 2, Вардар 9, 7, 3, 1, 5, 11, Васил Левски 6, 7, 5, 9, 3, 4, 9, 1, Войнишко Въстание 1, 1, 4, 2 4, 4, 1 5, 1, Павилион, Върба Газстанция, Генерал Кантарджиев 11, 10, 2, 1, 17, 7, 6, 4, 9, 3, 16, 12, 5, 20, 8, 22, 15, 19, 13, 18, 14, 24, Деян Гебрев 7, 3, 2, 8, 1, 16, 10, 12, 4, 13, 5, 6, 11, 9, Дупнишка 12, 4, 18, 2, 8, 1, 7, 6, 1, 41, 6, 13, 12, 10, 43, 23, 20, 21, 17, 27, 25, 22, 24, 19, 26, 9, 5, Евтим Рангелов 12, 5, 13, 11, Иван Асен II 22, 24, 11, 18, 4, 1, 36, 35, 25, 20, 12, 38, 10, 6, 32, 13, 9, 16, 15, 8, Кирил и Методи 3, 5, 21, 15, 9, 12, 11, 17, 1, 14, Кубрат 6, 4, 2, 3, 7, 5, Кюстендилска 6, Люлякова 24, 26, 27, 30, 28, 115, 74, 33, 35, 20, 39, 22, Майор Чиляев 18, 5, 6, 11, 3, 16, 14, 1, 10, 8, 12, 13, 4, 9, Мирчо Христов 27, 17, 1, 4, 20, 5, 11, 15, 19, 14, 13, 31, 9, 2, 23, 3, 21, 16, 25, 7, 26, 6, 29, 12, Ное Магазин, 1, 2, 2, 2, Павилион, 1, Оборище 9, 22, 7, 24, 1, 3, 5, 17, 11, 12, 20, 4, 6, 14, 13, 8, 15, 10, 16, 2, 28, 26, 18, 30, Пирин 14, 20, 8, 7, 16, 2, 26, 3, 10а, 19, 5, 15, 21, 12, 18, 6, 9, 1, 4, 9, 13, 10, 22, 11, 23, Подпор. Константин Цанков 12, 14, 7, 10, 6, 9, 2, 3, 8, 16, 18, 4, 5, 1, 38, 15, 35, 44, 54, 60, 46, 62, 29, 25, 52а, 68, 21, 36, 28, 23, 25а, 64, 50, 32, 17, 56, 11, 33, 31, 37, 72, 22, 58, 6, 27, 20, 70, 40, 42, 19, 58а, 13, 34, 48, 26, Полк. Митрев 5, 1, 9, 13, 15, 19, 23, 11, 17, 1а, 3, 7, Преспа 1, Райко Даскалов 79, 70, 73, 81, 65, 67, 69, 64, 66, 71, 75, 83, 63, 1, Сервиз За Гуми и Кафе, 38, Павилион, 37, 46а, 50, 46б, 46, 14, 10, 26, 12, 4, 6, 8, 38, 16, 31 У-Ще Св.Св.Кирил и Методий, 23, 25, 42, 37, 28, 20, 31, 35, 23, 33, 24, 22, 44, 21, 30, 36, 40, 18, 32, 26, 41, 45, 47, 49, 51, Свилен Русев 9, 19, 1, 18, 12, 3, 14, 7, 21, 2, 5, 6, 8, 17, 10, 4, 15, 13, 16, 23, 11, 25, Свобода 1, 5, 7, 10, 8, 14, 3, 8, 1, 19, 15, 17, 12, 10, Магазин, Парцел 34-989, 16, 19, 11, 20, 4, 1, 1, 2, 7, Стефан Пергелов 5, 19, 9, 15, 17, 7, 11, 6, 13, 21, Търново 10, 12, 4, 2, Христо Ботев 3, 7, 11, 9, 20, 5, 24, 14, 8, 10, 22, 16, 1, 6, Христо Смирненски 2, 9, Цар Освободител 5, 5, 7, 3, 2, 1, Шар 11, 1, 20, 2, 27, 24, 8, 3, 9, 15, 14, 19, 26, 12, 6, 18, 13, 5, 4, 10, 28, 23, 29, 22, 7, 21, 25, 16, Шейново 8, 2, 1, 10, 4, 6, Автогара, Толбухин 13, Кооперативен Пазар, на Кооп.Пазар, Павилион на Пазара, Павилион

На 19.11.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир: Преспа 1, Райко Даскалов 38, 16, 31 У-Ще Св.Св.Кирил и Методий, 23, 25, 42, 37, 28, 20, 31, 35, 23, 33, 24, 22, 44, 21, 30, 36, 40, 18, 32, 26, Свобода 3, 8, 1, 19, 15, 17, 12, 10, Магазин, Парцел 34-989, 16, 19, 11, 20, Цар Освободител 2, 1

На 20.11.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Радомир: I-1259 кв.117, Алеко Константинов 6, 10, 16, 4, 8, 2, 14, 12, Батенберг 99, Братя Миленкови 29, 23, 12, 5, 17, 35, 24, 26, 14, 13, 19, 7б, 29а, 22, 8, 9, 6, 11, 15, 10, 33, 20, 33, 21, 31, 27, Войнишко Въстание Павилион, Гърляница 32, 30, 25, 29, 27, 28, 26, 21, 32 32, 20, 25, 24, 39, 22, 27, 14, 17, 12, 13, 16, 19, 18, 15, 10, 11, Добруджа 5, 3, 9, 2, 7, 1, 3, 1, 2а, Дупнишка 32, 32, 45, 41, 47, 39, Бензиностанция, Евлоги Георгиев 12, 14, 8, 14, 13, 9, 10, 6, 7, 5, 12, 11, 18, Люлякова 34, 32, 34, 34 2, 16, 5г, 16, 5, 11, 17, 1, 17, Марица 5, 2, 3, 4, 6, 7, 1, 8, Раковска 7, 15, 14, 8, 9, 13, 12, 11, 5, 10, 16, 2, 3, 18, 20, 4, Рилска 5, 24, 20, 7, 14, 28, 26, 6, 18, 17, 2, 15, 19, 94, 22, 13, 11, 4, 16, 10, 9, 12, 8, 3, Родопа 4, 2, 3, 1, 4, Павилион, Училищна 23, 22, 27, 19, 20, 21, 25, 21а, 6, 1, 17, 4, 9, 7, 8, 10, 5, 12, 18, 15, 13, Хаджи Димитър 1, Христо Ботев 15, 1, 15, 1, 3

На 20.11.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Радомир: Гърляница 14, 17, 12, 13, 16, 19, 18, 15

На 20.11.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Кондофрей: Общ.Радомир, УПИ I Кв 43а, къща

На 20.11.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Радомир: Априлско Въстание 47, Божур 5, Върба Сграда, 12, къща, 37, УПИ II, кв.7, 17, Детелина 4, Драва 6, Здравец 9, Иван Георгиев 14, Иван Соколов 38, Ильо Войвода 36, 13, Кокиче 1 Фургон, Коста Миланов 11 къща, Райко Даскалов 107 кв.Върба, 111, 3, 100, Роза 26, 3, Соболч 5, 7

На 21.11.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ На 22.11.2019 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Кондофрей: УПИ I Кв 43а

Община Трън

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 18.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Забел: къща

На 19.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148, къща, Вила

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Бусинци: махалаТрап, къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Видрар: къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Вукан: УПИ III-130 кв.12

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Горочевци: Над МтпРакитов Дол

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Докьовци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, кв.17

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Еловица, Общ. Трън: къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Костуринци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Къшле

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Лева Река

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Пенкьовци

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Радово

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Стайчовци: 000621, къща

На 19.11.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 20.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Врабча: УПИ VІІ-62, 61, кв.12, К63

На 20.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън: Бор 1, Денчо Знеполски 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, Десета 1, махалаКошарите 8, 6, 5, 15, 4, къща, махала Кошаре 3

На 21.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Шипковица: Бивш Стопански Двор

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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