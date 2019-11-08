Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 11-15.11.2019 г.

Уважаеми клиенти,

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ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 11 ноември – 15 ноември 2019 г, включително:

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улица, квартал, УПИ, ПИ/

Област Перник

Община Брезник

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Банище

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Бегуновци: Къща, Къща

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Беренде, Общ. Земен

На 12.11.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.0502.021 Бив.Под.Мно 3, 06286.501.1606 , 9-Ти Септември 2, 2, 1, Павилион, 2, 3, Александър Филипов 12, 22, 28, 14, 8, 30, 20, 26, 10, 24, 16, 5, Ангел Коцелянов 33, 30, 21, 31, 25, 23, 15, 26, 24, 11, 22, 28, 13, 19, 17, 5 Ежк, 25 Ежк, 12а, 2, 12, 5а, 2а, Ежк, 4, 14, 2б, 10, 2, 44, 45, 36, 34, 40, 38, 43, 41, Андрей Жданов 2, Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, 101, Богдан Митов 4, Борис Антов 8, 16, 5, 3, 18, 6, 3, 9, 15а, 13, 14, 15, 2, 10, 12, 11, 7, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 1, 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Варош 51, 52, 55, 53, Велин Ваклинов 11, 15, 6, 1, 7, 5, 3, 12, 17, Владо Радославов 18, 7, 20, 17, 3, 11, 15, 24, 5, 13, 2, 6, 1, 1, 5, 10 1, 8, Воин 4, 2, Генерал Владимир Заимов 2а, 1, Георги Бунджулов , Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91, 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, 16, 57, 5, 42, 34, 47, 57, 57а, 48, 47, 16., 20, 49, 56, 70, 41, 32, 59, 51, 55, 43, 41, 51, 46, 50, 52, 36, 54, 43, 44, 38, 59, 25, 11, 18, 13, 21, 23, 31, 15, 2а, 29, 17, 19, 30, 11, 7, 9, 27, 31, Георги Стефанов 18, 22, 23, 17, 25, 16, 23а, 20, 24, 19, 14, 21, 14., 12, Д-Рйордан Стефанов 11, Евстати Николов 2а, Елена Георгиева 37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 15, 39, 21, 14, 24, 36, 15а, 24., 34, 38, 35, 43, 31, 27., 41, 28, 22, 33, 19, 16., Енчо Николов 13, 1, 9, 11, 7, 5, 4, 3, Ефтим Стоянов 1, 5, 4, 2, 7, 3, 9, Жданов 4, 5, 11, 7., 7, 9, 6, 13, 15, Йордан Стефанов 18, 9, 13, 11, 7, 1, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Крум Савов 6а, 2, 6, 4, 8, 10, 5, 12, 3, 9, 14, 16, 1, 7, 18, Лазар Лумбаров 5, 1, 3, 1, Макаренко 24, Мала Река 3, 10, 18, 16, 22, 9, 5, 28, 20, 11, 21, 2, Марин Асенов 2, 1, 5, 4, Нестор Петров 1, 12, Съблекалня, 4, Пети Конен Полк 2, 3, Пролетарска 1, 3, 5, 7, 11, Първи Май 2, 3, 4, 3, 10, 7, 5, 8., 8, 6, Радослав Григоров 3а, 4, 1, 6а, 2, 3, 13, 4а, 6, Росица 1, 2, 4, 3, Синчец 1, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11., 3, 9, Стадион 6, 4, 10, 8, 10а, 2, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Христо Ботев 1, 3, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, 23, 38, 30, 2, 44, 32, 4, 36, 20, 50, 34, 2а, 15, 22, 1, 1, 8, 16, 2, 18, 3, 5., 19., 52, 9, 5, 4, 37, 28, 25, 46, 17, 26, 10, 19, 24, 42, 12, 40, 7, 48, 14, Шипка 2., 13, 39, 3, 35, 15, 27, 31, 22, 19, 8, 5, 2, 17, 7, 24, 16, 21, 23, 14, 33, 37, 29, 25, 6, 20, 10, 41, М.Ерешин, В Двора на Вп, В Двора на Училището

На 12.11.2019 г. /08:45 – 15:00 ч./ – Брезник: 06286.501.1606 , Ангел Коцелянов 5 Ежк, 25 Ежк, 12а, 2, 12, 5а, 2а, Ежк, 4, 14, 2б, 10, Богдан Митов 4, Варош 51, 52, 55, 53, Георги Бунджулов , Георги Ив Бунджулов 25, 11., 18, 13, 21, 23, 31, 15, 2а, 29, 17, 19, 30, 11, 7, 9, 27, 31, Енчо Николов 13, 1., 9, 11, 7, 5, 4, 3, Йордан Стефанов 1, Лазар Лумбаров 5, 1, 3, Марин Асенов 2, 1, Нестор Петров 1, Първи Май 2, 3, 4, Цвета Лумбарова 38, 30, 2, 44, 32, 4, 36, 20, 50, 34, 2а, 15, 22, 1, 1, 8, 16, 2, 18, 3, 5., 19., 52, 9, 5, 4, 37, 28, 25, 46, 17, 26, 10, 19, 24, 42, 12, 40, 7, 48, 14

На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Воин 4, 2, Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91., 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, Жданов 13, 15, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Мала Река 2, Пети Конен Полк 2, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11, 3, 9, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, Шипка 41, М.Ерешин, В Двора на Вп

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезник: МТП РЪЖДАВЕЦ;

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 15:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезнишки Извор

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Велиново

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Габровдол: Кв.4 УПИ Хі-22

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Гигинци: УПИ ХіV-219, Кв.22 , Къща, Къща

На 13.11.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 09:00 – 15:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Горна Секирна: Местн.Валога

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Долна Секирна: МТП Д.СЕКИРНА, махала КАМЕНИЦА;

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Душинци: Вила

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – ЕРУЛ: махала СМРИКА

На 13.11.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Конска: IV-310, 311 , Месност Райкова Страна

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Кошарево: Къща

На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 13.11.2019 г. /09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ VII-115 Кв.26 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ Іі-94, Кв. 25

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Милкьовци

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Непразненци

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Режанци: Къща, Ферма

На 11.11.2019 г. /09:00 – 15:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Садовик: УПИ VII-288, 289, Кв.3 , Къща

На 13.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Сопица

На 11.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Станьовци: 145011 , Яничова махала

На 13.11.2019 г. /09:00 – 15:45 ч.; 09:00 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор , махалаАхчийски Кошари , махалаКошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

Община Ковачевци

На 12.11.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Габрешевци: махала Богдановци , махала Бусарска , махала Гелевци , махала Зарковци , махала Клисурци , махала Костадиновци , махала Мутарска , махала Пешова , махала Полоканска , махала Равнище , махала Тихия Кът , махала Ущиринци , ПИ I-64

На 12.11.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Добри Дол, Общ. Трекляно: махала Горна Ливада , махала Добридолски Воденици , махала Паргова , махала Савова

На 12.11.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Калотинци

На 12.11.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Косово, Общ. Трекляно: махала Ангеловци , махала Върбица , махала Въргинци , махала Дузинци , махала Дурниловци , махала Качаревци Къща, махала Лисичковци , махала Пашинци , махала Поповци , махала Селото , махала Сировичинци , махала Такламановци , махала Широки Дол Къща

На 12.11.2019 г. /09:15 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Трекляно: махала Антовци , махала Аплатовци , махала Бакъмска , махала Божуринци , махала Бойкинци , махала Връшинци , махала Гебовци , махала Горни Балабановци , махала Димитрина , махала Долни Балабановци , махала Долно Гъжинци Къща, махала Корубинци , махала Кръстинци , махала Кьосинци , махала Лисичковци , махала Младост , махала Павлевци , махала Поповци , махала Стойковци , махала Сукинци , махала Тодоровци , махала Тошинци , махала Трънярци , махала Тупарци , махала Цалакина , махала Центъра Къща, Къща, 1, Бунгало, махала Чавдаровци , махала Шавудинци , махала Щроклинци

Община Перник

На 12.11.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./ – Батановци: 3ти Март , Бела Вода 395, .395, 392, 398, Бл Дцз Васил Коларов 13, 16, 12, 10, 11, Граово 3, махалаТрънска и Кащерова 10, 2, 7, 24, 6, 30, 4, 1, 22, 19, 9, 20, 11, 23, Къща, 3, 5, 39, 60, 28, 29, 31, 33, 37, 43, Магазин, 45, 46, Св.Св.Кирил и Методий 15, Свети Спас 8, 7а, 19а, 14, 15, 16, 18, 13, 21, 12, 26, 10, Стар Завод, 15, 13, 11, 12

На 11.11.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ На 14.11.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ На 15.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Даскалово: Втора

На 11.11.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ На 14.11.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ На 15.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15., 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30., 47, 46, 44, 42, 49., 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл.Път Е79, 1, Гл.Път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист.Е-79 Автоборса&Quot;Вики&Quot;, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5., Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13., 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12., 14, 4, 8., 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27., 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, .1

На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Драгичево: Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30., 47, 46, 44, 42, 49., 30, 51, .30, 40, 53, 36, 45., 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Автокъща, Първа 6, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, .9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рударска Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5., Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27., 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, 1

На 12.11.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:15 – 14:30 ч./ – Люлин, Общ. Перник: С. Люлин, М. Чокладиновец

На 11.11.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ На 14.11.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52 , Рударски Път 4, Цар Симеон I/Кост.Темелков/ 156

На 13.11.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Перник: 1-Ва 18, 103 28, 104 5, 105 17, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 , Пирдоп 1, Радина Чешма 18б, 15, 8, 12, 17б, 2, 16, 7, 11, 9, 18, 3, Вила, 11, 22, 42 Къща, 32, 5, 5, 21а, 3, 27, 20, 29, 15, 36, 43, 30, 23, 19, 19, 35, 21, 28, 8, 44, Радина Чешма Имот 611-406 , Витановски Уши

На 13.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Перник: 1-Ва 34а, 25, 21, 36, 34б, 30б, 38, 34, 30, 23, 18, 103 28, 104 5, 105 17, 14-Та 1, 8а, 12а, 8, 9, 12, 5а, 10, 3, 11, 7, 2, 15-Та 29, 26, 17а, 25, 35, 31, 21, 30, 23, 17, 27, 34, 19, 28, 16-Та 6, 1а, 7, 11, 30, 8, 13, 24, 2а, 2, 18, 8, 28, 3, 5, 15, 10, 17, 12, 1, 22, 26, 48, 44, 50, 33, 32, 46, 23, 38, 40, 35, 29, 37, 43, 34, 31, 27, 39, 17-Та 26, 24, 22, 10, 11, 12а, 21, 7а, 3, 18, 16, 19, 17, 10а, 14, 2, 27, 7, 24а, 9, 12, 4, 8, 20, 13, 5, 6, 1, 37, 35, 3-Та 5, 3, 4, 3а, 2, 1, 6а, 5-Та 1, 14а, 7, 10, 2, 8, 14, 16, 6, 6-Та 13, 10, 4, 6, 12, 11, 7, 5, 3а, 9, 3, 8, 1, 7-Ма 3, 1, 6, 12, 8, 4, 10, 8-Ма 8, 2, 3, 1, 7, 5, 1а, 6а, 4, 9а, 9, Балканджи Йово 15в, 1б, 1а, 8, 2, 5, 7, 8., 15а, 1, 3, 15, 6, 5, 13а, 13, Батак 5, 3, 1, 7, Бродо 1., 3/13, 3, 3, 1, 1, Димова махала До Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, Търговски Комплекс, Зад Бл.80, Павилион, Търговски Обект -18, 17 До Кастело, Търговски Обект, 19., на Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, 12., Търговски Обект 21, Кв.32 Парцел-1, 1, 17а, До Супера, , , До Кастело, 26, Търговски Обект 6, Елена 2, 4, 1, 6, Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 , Козлодуи 12, 3, 9а, 16, 4, 5, 18, 14, 1, 7, 10, 6, 11, 9б, 4, 8, 35, Къкринско Ханче 10, 1, 8, 3, 6, 5, Мадара 30, 20, 19, 29, 25, 6, 15, 3, 6, 5, 9, 17, 17а, 8, 7, 21, 22, 13, 4, 23, 27, 11, 31, 1, 2, Парижка Комуна 22, 14, 6, 11а, 13а, 7, 19, 5, 4, 24а, 9, 24, 13а, 10, 1, 16, 21, 20, 23, 2, 17, 27, 7., 25, 13, 11, 8, 17, 26, 8, 15, 3, Перущица 3, 6, 2, 4, Пирдоп 1, Преслав 7, 3, 9, 1а, 5, 8, 1, 4, 6, Радина Чешма 18б, 15, 8, 12, 17б, 2, 16, 7, .11, 9, 18, 3, Вила, 11, 22, 42 Къща, 32, 5, 5, 21а, 3, 27, 20, 29, 15, 36, 43, 30, 23, 19, 19, 35, 21, 28, 8, 44, Радина Чешма Имот 611-406 , Република 19, 19, Рудничар , Св.Св.Кирил и Методий 23, 59, 61, 59, 61., 71, Силистра 31, 27., 23, 27, 33, 13, 19, 17, 21, 29, 15, 25, 3, 1., 7, 5, 1, 3а, Стара Тева 21в, 3а, 8, 23а, Струма 80, Тева &Quot;Стара Тева&Quot;17, 5, 14, 11, 3, 29, 2б, 7, 2, 7, 11а, 4, 33, Тева /Къщи/ 12а, 38а, 3а, 22, 31, 13, 20, 5, 21а, 2, 35, 26, 37, 2б, 19, 23, 33, 34, 28, 10, 36, 38, 1, 24, 16, 18, 7, 14, 7а, 21, 33б, 28, 6, 14б, 8, 26а, 3, 9, 19, 4, 17, 15, 30, 27, Търново 32, 26, 18, 20, 34, 40, 42, 28, 24, 38, 30, 36, 38., 6, 2, 14, 12, 11, 8, 13, 4, 1, 10, 5, 3, 7, 9, Христо Смирненски 42, Чипровско Въстание 20, 8, 17, 12а, 16а, 17а, 12б, 18, 21а, 4, 24, 14, 9, 8а, 19, 6, 10, 7, 16, 5, 12, 15, 21, 11а, 22, 13, 23, 11, 3, Витановски Уши

На 12.11.2019 г. /10:00 – 10:30 ч.; 13:30 – 14:30 ч./ – Перник: 603 12, 609 3, 12, 616-Та 1, Балканджи Йово 19, 28, 25б, 23а, 20, 29, 14, 17, 25, 23, 22, 12, 18, 21, 27, Блокове на Р-К Тева 42, Велчова Завера 4, 7, 2, 11, 5, 9, 1, Кв. Тева 43 и 44, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193 , Крали Марко 16, Крушовска Република 14, Освобождение 3, 13, 1, 1, 8, 11, 28, 12, 5, 2, 9, 11., 6, 10, 4, 14, 23, Парижка Комуна 2, Петко Ефтимов 7, 9, 11, 31, 23, 21, 29, 3, 17, 15а, 27, 19, 25, 15, 5, 1, 13, Радомирска Република 12, Разпределителна 152, 146, 153, 147, 154, 156, 148, 150, Република 20, 4, 44, 28, 12, 15, 18, 36, 48, 14, 40, 30, 13, 34, 38, 42, 16, 7, 10, 7г, 1., 8, 20., 11, 22, 3, 46, 24, 24., 17, 32, 1, 3., 25, 9, 26, Сини Вир 6а, 4, 5а, 5, Газостанция, 144, 151, 157, 156, УПИ Vі-2610 Кв 601, 155, 1, Тева 79, 107, 27, 80, Пред Бл.77, 60, 61, на Колелото, 62, До Бл.40, Магазин 82, 194, 30, 101, 31, 16, 18, 102 С/У Пощата на Спирката, 17, 89, 85, 92, 90, 87, 88, 93, 86, 91, 52, 59, 55, 54, 56, 49, М/У Бл.46 и 42, 48, 50, 53, 47, 45, 46, 51, 19, 13, 22, 24, 27, 189., До Бл.1, До Училището, 23, 11, С/У Фламинго, Магазин, 40 40, До Бл.22, Пазара, 25, Магазин и Фото, 105, 26, 110, 29, 12, 10, 103 С/У Блок 10, Училище, 28, 1, 6, До Бл.8, Зад Бл.2, 5, 4, 7, 9, 8, 2, 3, 37, 36, Кафе, 19, 1, 35, 42, Пред Бл.18, 40 40, 43, 41, 40, 44, 59, 83, 82, 57, С/У Рест.Фламинго, 84, 80, 58, 108, 81, Урса 6, 14., Чипровско Въстание 2, 1, 3а, До Винпром

На 11.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник: Ален Мак 48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46, Буная 3, 2, 1, 2а, 4, 6, Верила 31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37., 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13, Люлин 76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 85, 89, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77, Миджур 10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6

На 12.11.2019 г. /11:00 – 12:00 ч./ – Перник: Ангел Кънчев 7, Антим Първи 1, 4, 3, 2, 6, Ахелой 12, 20, 5, 32, 14, 24, 16, 8, 38, 26, 30, 10, 40, 6, 22, 12а, 28, 7, Бела Вода 275, 266, 260, 270, 274, 269, 261, 259, 264, 272, 258, 265, 267, 259., 391, Детска Градина, Ботьо Петков 6, 3, 10, 2, 8, 1, 4, Иван Асен Втори 76, 78, 80, 48, 62, 74, 60, 86, 56, 54, 90, 80, 38, 64, 50, 42, 52, 72, 40, 82, 46, 88, 58, 44, 36, 4, Иван Страцимир 2, 4, Иларион Макариополски 5, 7, 10, 1, 16, Клокотница 39, 5, 11, 16, 36, 41, 24, 14, 37, 7, 30, 56, 44, 20, 54, 33, 25, Марин Дринов 8, 12, 2, 10, 6, 9, 1, 3, Мария Луиза 2, Матей Преображенски 4, 6, Мъглиж 11, 1, 7, 5, 2, 15, 4, 6, 3, 9, Неофит Бозвели 10, 4, 8, Никола Обретенов 2, 12, 8, 7, 5, 6, 1, Света Гора 18, 6, 8, 4, 14, 2, Филип Тотю 8, 11, 13, 9, Хан Аспарух 31, 35, 37, 21, 23, 17, 29, 34, Хан Кубрат 9, 17, 13, 6, 2, 8, 5, Хан Маламир 8, 5, 2, 3, 6, 4, 1, 12, Хан Омуртаг 17, 21, 23., 6, 33, 31, 15, 29, 10, 27, 13, 5, 1, 8, 7, 19, 11, 29, 14, 9, 16, 25, 36, 49, 44, 57, 26, 38, 32, 42, 63, 40, 47, 55, 45, 34, 51, Хан Персиан 3, 2, 5, 7, Хан Тервел 19, 57, 15, 40, 25, 33, 17, 56, 50, 37, 54, 28, 27, 48, 21, 36, 39, 38, 45, 35, 31, 34, 30, 32, 3, 6, 4, 1, Цар Борис I 4, 5, 8, 7, Цар Самуил 14, 8, 12, Цар Симеон 13, 2, 7, 12, 3, 6, 1, 5, 9, 10, 266, 261, 265, 264

На 12.11.2019 г. /09:45 – 10:30 ч.; 13:15 – 14:30 ч./ – Перник: Атанас Буров 10, 11, Благой Гебрев , Варшава 1, 3, 71, Владимир Комаров 4, 6, 2, 12, 7, 50, 1а, Жк. Тева, ПИ 725.25 , Зоя Космодемянская 7а, 4, 2, 7, 6, 5, 7б, 1, 3, Иван Земнухов 4, Изток 2 Мошино, Павилион, 2 Мошино, 2, Крали Марко 2, 24, 18, 26, 20, 22, Лев Толстой 4а, 11, 6, 13, 10, 1, 16, 4, 8, 10., 3, 10в, 2, 7, 14, 12, 10а, 5а, 9, 5, 10б, 17, Луганск 3, 11, 27, 18, 13, 21, 22, 10, 9, 5, 17, 8, 3а, 7, 15, 20, Максим Горки 2, 6 Партер, 6, 4, 11, 10, 22, 20а, 20., 24, 30б, 38а, 17, 37, 28, 40, 30а, 42, 34, 36, 13, 32, 17б, 44, 30в, махалаЛалова 484, 71, Младен Стоянов Тото Пункт, 5, 5а, 7, 1, 29, 5., 25, 13 То У-Ще Св.Кирил и Методий, 27, 3, 3., 5, 7а, 11, 14, 14, 23., 33, 45, 54, 55, 39, 57, 36, 41, 54а, 15б, 49, 20, 14, 47, 51, 48, 52, 37, 15 Къща, 53, 43, 38., 50, 28, 34, 11, 11, 15а, 13, 13, Мошино 317, Кв.&Quot;Кутела&Quot;, ПИ С Индентификатор 55871.515 9895, 371, Огнян Станков 51, 47, 29в, 29, 43, 39а, 31, 45, 37, 39, Олег Кошевой 119а, 121, 119б, 105, 111, 72, 88, 97, 74, 99, 85а, 85, 103, 95, 90а, 113, 123, 125, 80, 81, 96, 89а, 76, 96в, 83, 78, 96б, 109, 117, 79, 89, 113а, 101, 93а, 87, 87б, 107, 90, 87а, 66, 77, 93, 78а, 70, 48, 38, 21, 30, 14, 27, 46, 75, 49, 42, 58а, 41, 41а, 7, 47, 18, 75а, 12а, 10, 50, 75б, 8, 73, 36, 7а, 11, 35, 41б, 63, 65, 53, 15, 64, 57, 26, 44, 4, 19, 52, 58, 3, 9, Павилион, 71, 33, 51, 54, 53., 17, 61, 25, 12, 45, 35а, 29, 31, 34, 38а, 6, 2а, 40, 20, Пушкин 4, 2а, 1, 7, 2, 4а, Пхенян 7, Рашо Димитров 101, Сергей Есенин 4, 3, 1а, 1, Силистра 67, Сини Вир 24., 27, 24, 1, 1а, 10, 26, 16, 1в, 29, Съединение 11, 26, 31, 24, 17, 25, 9, 27, 21, 13, 7, 15, 29, 22, 8, 19, 23, 12, 16, Тева 38, 38, 39, 99, 95, 94, 100, 97, 98, 96, С/У Демо, 74, 72, 15 72, 67, 71, 66, 75, 68, 65, 70, 69, 78, 73, 76, 77, 63, Тева /Къщи/ 10а, Трети Март 10, 16, 11, 5, 13, Улан Батор 7, УПИ V-7050 Кв.118 , Урса 4, 5, 16, Хавана 20, 24, 22, 30, 32, 40, 28, Ханой 6, 10, 4, 16, 9, Хемус 1, Цоф Бараки , Чернишевски 1б, 19в, 9, 4, 2, 13, 17, 7, 17а, 19, 15, 10, 1а, 11, 19б, 8, Юрий Гагарин 1., 159, 165, 1, 1, 1., 15, 1., Кв.Мошино

На 12.11.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 13.11.2019 г. /14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Благой Гебрев 58а, 64, 56, 56, 56а, 58, 32а, 58, 32а, 56, 32 В, 1а, 10, 11, 12, 13, 14, Павилион, 22., 22, 22., 22, Бучински Път 5, 1, Над Поделението, 1, 3, 5, 20, 5, 3, Бучински Път Хранителни Стоки и Кафе, Гр. Перник, Кв. Изток, Ул. Луганск, УПИ IV, Кв.21 , Златоград 7, Изток 2 на Фасада Тп, 2, 1, Складова База, Павилион, 2, Изток До Тп&Quot;Бистрица&Quot;, Мошино, Фото Ателие, 1 Подстанция Перун, Кафе Аперитив, 13 Жданов, Магазин, Йордан Благоев 37, 41, 39, 41, 54, 56 Пред IV Гимназия, 14, 13, 6, 33., 48, 19., 42, 15, 29, 35, 22, 36, 30, 50, 31, 44, 21, 32, 23, 40, 16, 26, 25, 38, 8, 28б, 20, 18, 27, 54, 9, 4, 28, 35., 11, 12, 3, 34, 2, 10, 7, 24, 46., 46, 5, 33, 1, Кадиевка 27, 37а, 47, 43а, 43б, 33, 42, 30, 24, 52, 49б, 51, 43, 37, 35а, 50, 29, 49, 39, 31а, 26, 41, 24а, 35б, 51а, 35, 31, 45, 49а, Калинин 5, 3, 3, 2, 7, Калинин 10, 12, 14, Карл Маркс 91, 97, 88, 101, 30, 89, 93, 95, 95., 87, 99, 17, 83, 30, 30, Карл Маркс 34, 2, 2а, Киев 7, Кишинев 10, 12, 14, 4, 20, 18, 16, 2, 1, 6, 8, Клемент Готвалд 6, 8, 3, 10., 4, 6., 3., 8, 1, 2, 2, Краснодар 15, 11, 7, 9, 13, 4, 5, 21, 2, 12, 8, 6, 17, 1, 3, 10, 19, Куйбишев 1, 2, 3, 4, Ленински Проспект 15, 15, 3., 3, 7, 3, 9, 6, 6, 1, Лом 31, 20, 13, 3, 7 Паркинг, 36, 12, 11, 1на, Пазар Сезони, Билярдан Клуб, 10., До Тп Тунджа, 10., 1., 1, 1, 1, 1, 3, Луганск 163в, 186, 169, 186а, 192, 190, 188, 194, 184, 173, 165, 187, 175, 198, 76, 66, 72, 50, 55, 64, 63, 76., 45г, 65, 51, 49, 70, 54, 74, 53, 68, 80, 59, 57, 60, 86а, 67, 62, 47, 84, 61, 78, 58, 45в, 82, 56, 52, 141, 100, 103, 148, 69, 85, 156, 133, 81, 126, 91, 131, 135, 107, 75, 105, 112, 143, 139, 77, 138, 120, 152, 144, 125, 90, 69а, 115, 98, 118, 158, 91a, 136, 146, 162, 97, 106, 89, 96, 119, 87, 121, 134, 95, 151, 145, 108, 88, 73, 124, 122, 142б, 110, 164, 168, 111, 155, 116, 123, 104, 147, 102, 99, 150, 94, 114, 127, 86, 160, 128, 93, 101, 170, 149, 109, 129, 79, 113, 166, 71, 83, 117, 92, 154, 137, 153, 159, 157, 178, 163, 176, 161, 174, 172, махалаПортарева 107, 109, 101, 108, махалаПортарева 46, Минск 9, 1., 13., 3, 7, 13, 15, 5, 15, 15., 1, Несебър 3, С/У Бл.3, 1, 5, 3, 5, Никола Чучулков 22, 37, 17, 8, 33, 45, 39, 32, 6, 3, 26, 21, 15, 43, 35, 9, 4., 5, 10, 7, 31, 25, 1, 16, 11, 23, 2, 28, 24, 20, 13, 43., 41, 12, 27, 4, 14, 19, 29, 30, 18, Новгород 3, 2, 1, 4, Одеса 4, Оряхово 4, Рашо Димитров 93, 95, 95, М/У Бл.91 и 93, 177 До Бл.95, 93, 51, 70а, 70а, 68, Мошино, 151, 179, 153, 133, 149., 143, 129, 149, 66, 145, 70, 125, 127, 147, 131, 135, 139, 141, 183, 167, 173а, 165а, Зад 3-Та Полик.И Авто&Quot;Охрид&Quot;, 175, 72, 163, 68., 161, 169, 159, 173, 167а, 165, 171, 159а, 4, 6, 16, 32, 18, 36, 35а, 34, 26, 42, 16., 12, 38, 24, 40, 20, 46, 48, 14, 10, 8, 28, 30, 22, 2, 44, 15, 23, 5, 39, 13, 41, 9, 19, 31, 37, 21, 43, 1, 25, 33, 45, 17, 7, 35, 11, 3, 29, 27, 69, 71, 75, 67, 58а, 59, 55, 61, 73, 65, 54., 63, 81, 47, 49, 48, 77, 79, 53, 51, 62, 54, 58, 57, 52, 50, 85, 62, 83, 62b, 60, 62а, 62д, 62в, 60а, 85д, 87, 89, 3 87, 87, 91, 89, 108, 91., 91, 91, 91., 87, До Бл.87, Паркинг, 89, Рига В 4-Та Гимназия, 8, 2., 2, 1 Училище, Ставропол 6, 8, 4, 2, 5, 3, 1, 2., Стомана 4, Търговска 15, Харков 1., 2, 1, Хасково 1 А, 1 В, 1, 1 Б, Юрий Гагарин Тотопункт, До Поликлиниката, 15, До Банята, 13, 16, До Тони-Бар, 25, С/У Супера, 19, 3, Автопаркинг, 23а, 17, 27, Зад Х-Л Зора, Юрий Гагарин 44а, Сп.Бучински Път, 46, 44-46, 46, 44, 10 Партер, 10, 8., 10, 10., 8, Тър.Компл. С/У Без. Шел, 38ж, 34а, 91, 1, М/Убл 34 и 36, 36а, 36., Търг. Комплекс, 36, 34, 38а, 38, 38., 38, 38б, 40, 40, М/У 36 и 34 Бл., 40, 38г, 38д, 38д, 38ж, 38в, 38е, 42., 42, 42, М/У Бл.42и44, Магазин, В Двора на XI У-Ще

На 14.11.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 15.11.2019 г. /14:30 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Благой Гебрев 66в, 67, 64, 67б, 67., 65а, 66, 66, 66б, 80а, 67, 80а, 66б, 80 С/У Супермаркета, 65, До Бл.64, 67, 66, 63, Зад Бл.64, 62, 64, 64, Владайско Въстание 13, 1, 2., 15, 1., 1 Павилион, 1., 1., Изток Тп Албена, С/У Ф&Quot;Стомана&Quot;, С/У Стомана, 2, Пред Стомана, УПИ V, Кв.201, Кв.Изток , Ямбол 8г, 1, 8а

На 11.11.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ На 14.11.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ На 15.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36., 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, .75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71., 71, 50., 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31., 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38., 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, Кв. Старата Църква , Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски Път , Лиляна Димитрова 51а, 55, махалаГорна Църква 15, 11, махалаТутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23., Стара Църква , Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква Вила, 28, 42, Кв Църква, Къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 12.11.2019 г. /10:00 – 14:30 ч./ – Перник: Тева 89, 85, 92, 90, 87, 88, 93, 86, 91

На 11.11.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ На 14.11.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ На 15.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома , Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов , Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11., 13, 2, 5, 1, 4, Вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2., 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1., 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22., 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, махалаБугьовец , махалаКаназирова 2, 3, 1, махалаКюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, махалаОпашиница 1, 9, 26, Вила, Барака, 30 Вила, 8, Къща, 12а, махалаШестакова 2, махалаЯзовира , Местн.Буката/И.Р./ , Местн.Шарков Дол /И.Р./ 3, 7, Къща, 11, Местн.Шумнатица 5, Вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5., Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3., 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 Кв.39 , Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52., 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп.Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45., 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234., 244., 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, на Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126., 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78., 99, 76., 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23., 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, Вила, Къща, Автосервиз

На 11.11.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ На 14.11.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ На 15.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

Община Радомир

На 12.11.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:00 ч./ – Радомир: XVIII Кв.155 , Автогарата 5, 6, 2, 3, 1, 4, 10, 8, 6, Фургон С Площадка, 7, 9, 9 9, 11, Алеко Константинов 24, 26, 20, 32, 45, 28, 30, 22, Александър Ботев 11, 24, 9, 15, 28, 13, 30, 26, 37, 35, 61, 66, 64, 54, 56, 32, 21, 27, 31, 48, 36, 50, 34, 42, 33, 30а, 38, 60, 25, 29, 17, 21 А, 44, 19, 40, 52, 23, Александър Стамболийски 39, 16, 31, 26, 7, 28, 30, 12, 27, 14, 24, 36, 22, 19, 34, 17, 15, 9, 38, 25, 20, 23, 13, 32, 18, 29, 21, Арда 7, 5, 11, 9, 1, 3, Батак 4, 8, 2, 12, 10, 6, Бащевица 6, 32, 34, 20, 9, 30, 16, 3, 11, 38, 12, 5, 24, 4, 26, 7, 22, 2в, 8, 2, 36, 10, 28, 1, 46, 17, 44, 1б, 19, 13, 42, 48, 21, 40, Братя Миленкови 37, 43, 45, 49, 39, 47, 41а, 41б, 51, 35, Велчо 13, 1., 17, 19, 1, 18, 11, 26, 15, 16, 14, 10, 2, 8, 2., 12, 20, 25, 4., 7, 4, 22, 5, 3, 21, 24, 23, 9, 27., 40, 36, 33, 34, 42, 28, Върбица 2, Гарата 9, 1, 20, 22, 14, 6, 12, 102, 16, 24, 18, Генерал Кантарджиев 26, 28, 23, 25, 21, Деян Гебрев 71, 57, 61, 51, 63, 73, 67, 65, 75, 53, 69, 55, 59, 41, 20, 35, 31, 29, 49, 52, 34, 27, 47, 47., Иван Вазов 7, 5, 36, 18, 7, 13, 8, 2, 9, 20, 3, 14, 15, 12, 4, 5, 16, 10, 11, 1, 22, 28, 32, 24, 25, 23, 26, 30., 27, 21, 17, 34, 31, 31, Илия Величков 1, 6, 8, Искър 2, 6, 7, 14, 5, 3, 1, 10, 11, 13, 9, 16, 12, 4, Калоян 18, 4, 10, 16, 2, 14, 8, 6, 12, 20, 22, Любен Каравелов 10, 1, 3, 6, 4, 2, 8, 12, Мечта 10, 12, 1, 13, 3, 1, 14, 9, 4, 15, 2, Кафе Аперитив, 8, 5, 6, 7, 11, 11, Милин Камък 8, 3, 10, 7, 9, 1, 6, 5, 2, 4, Мирчо Христов 45а, 48, 36, 49, 54, 33, 34, 53, 43, 35, 39, 59, 51, 52, 38, 47, 28, 26, 44, 46, 30, 28а, 41, 57, 42, 40, 55, 45, 50, 37, 32, 42а, Отец Паисий 1а, 1, 33, 5, 10, 11, 3, 12, 9, 7, 15, 16, 4, 1, 21, 18, 25, 20, 13, 24, 19, 6, 14., 8, 23, 2, 17, 22, 14, Пейо Яворов 3, 14, 7, 12, 5, 8, 10, 16, 1, 11, 20, 13, 18, 9, 22, 24, 26, 15, Петър Берон В Района на Ветпром, Пирин 53, 71, 50., 28, 61, 72, 41, 35, 58, 55, 33, 27., 63, 68, 59, 76, 82, 43, 78, 44, 66, 46, 47, 42, 70, 51, 47., 34, 49, 73, 56, 52, 32, 62, 54, 69, 40, 67, 31, 29, 80, 36, 27, 50, 74, 65, 30, 64, 39, 25, 60, 45, Подпор. Константин Цанков 72, 51, 47, 62, 76, 66, 64, Полк. Митрев 2, 4, Радомирска 15, 22, 5, 26, 17, 16, 9, 31, 28, 14, 27, 3, 13, 10, 29, 18, 32, 1, 25, 12, 19, 33, 6, 11, 20, 23, 7, 2, 4, 21, 40, 8, 36, 24, Райко Даскалов 70, 58, 4, 54 2, 60, 57, 52 3, 52, 50 4, 54, 56, 2, 1, 62, Сан Стефано 2, 3, 5, 9, 6, 8, 4, 16, 7, 18, 12, 1, Свилен Русев 29, 49, 33, 27, 43, 20, 51, 47, 31, Тракия Павилион, Павилион, 8, 5, 33, 45, 48, 26, 42, 23, 40, 37, 28, 49, 22, 32, 2, 47, 39, 25, 36, 27, 30, 46, 38, 52, 43, 34, 50, 44, 1, 41, 3, 4, 44 6, 6 6, 7, 6, 3 В, Хайдут Миленко 16, 11, 5, 20, 31, 28, 13, 26, 14, 12, 30, 4, 29, 34, 21, 23, 7, 1, 22, 10, 9, 32, 2, 15, 36, 24, 8, 25, 27, 3, 6, 19, 38, 17, 18, Христо Смирненски 14, 6, 4, 19, 12, 17, 21, 10, 8, 5, 3, 7, 1, 18, 22, 23, 16, 20, 25, Цар Самуил 6, 3, 5, 22, 14, 9, 1, 10, 7, 8, 12, 4, 17, 22, Янтра 16, 6, 12, 8, 25, 11, 3, 10, 15, 13, 1, 21, 5, 19, 23, 4, 17, 9а, 2, 9, 14, 2а, Кв.95

На 12.11.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Радомир: Александър Ботев 11, 24, 9, 15, 28, 13, 30, 26, Александър Стамболийски 39, 16, 31, 26, 7, 28, 30, 12, 27, 14, 24, 36, 22, 19, 34, 17, 15, 9, 38, 25, 20, 23, 13, 32, 18, 29, 21, Бащевица 6, 32, 34, 20, 9, 30, 16, 3, 11, 38, 12, 5, 24, 4, 26, 7, 22, 2в, 8, 2, 36, 10, 28, 1, Мечта , Тракия Павилион, 8, 5, Христо Смирненски 18, 22, 23, 16, 20, 25

На 11.11.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ На 12.11.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Радомир: Люлякова 34., 32, 34, 34 2, Раковска 7, 15, 14, 8, 9, 13, 12, 11, 5, 10, 16, 2, 3, Рилска 5, Училищна 23, 22, 27, 19, 20, 21, 25, 21а

Община Трън

На 12.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, Къща

На 15.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Глоговица

На 11.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – ЕРУЛ: махала СМРИКА

На 12.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.11.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32 , Къща

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

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