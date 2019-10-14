Агpecивeн 26-гoдишeн младеж нападна пернишки полицаи, дъpжaл се гpyбo, apoгaнтнo и нeпpиcтoйнo с тях

Как Мая Манолова ще управлява общинския бюджет от 2 млрд.лв., щом нейният личен е МНОГО НА ЧЕРВЕНО! Кметската заплата не покрива вноските по 227,5 хил.лв. заеми на Мая, а кой финансира кампанията й – твърди, че сама, но няма декларирани средства

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