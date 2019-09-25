ГЕРБ Перник регистрира официално в ОИК листата си за кметските избори

Кандидат за кмет и водач на листата за общински съветници е досегашният градоначалник Вяра Церовска. На второ място е Денислав Захариев – зам. – кмет на Община Перник. Трети в листата е кметът на най-голямото Кметство в Перник – „Изток“ – инж. Емил Костадинов.
Ето я и нея:
1. Вяра Михайлова Церовска
2.Денислав Виолинов Захариев
3. Емил Ангелов Костадинов
4.Иво Данаилов Петров
5.Александър Стойнев Александров
6.Цветана Иванова Пиралкова
7.Любомир Александров Жотев
8.Явор Илиев Рангелов
9.Милена Методиева Миланова
10. Симеон Желев Желев
11.Андрей Павлов Павлов
12.Мирослава Иванова Николова
13.Александър Акепсинов Нецов
14.Нели Светлозарова Радева
15.Радостин Рангелов Любомиров
16.Мария Иванова Тасева
17.Любен Иванов Лазаров
18.Роза Венева Стоилова
19. Елица Стефанова Кирилова
20.Бойка Стоянова Иванова
21.Теодора Росенова Крумова
22.Емилияна Димитрова Илиева
23.Марио Георгиев Алексов
24.Валентина Страхилова Генадиева-Димитрова
25.Клара Богословова Будинова
26.Стаменка Кирилова Велинова
27.Здравка Стефанова Боянова
28.Маргарита Валентинова Мирчева
29.Румен Гергинов Станишев
30.Росен Цветанов Симеонов
31.Иван Боянов Пенков
32.Вилма Симеонова Евтимова
33.Зоя Борисова Николова
34.Силвия Яворова Тодорова
35.Георги Кирилов Георгиев
36.Иван Димитров Станков
37.Петър Асенов Симов
Снимка на ГЕРБ-Перник.