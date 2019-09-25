ГЕРБ Перник регистрира официално в ОИК листата си за кметските избори

Областният координатор на ГЕРБ и кмет на Община Перник Вяра Церовска и общинският председател на ГЕРБ Ирена Соколова внесоха вчера в ОИК документите за регистрация на кандидатите на политическа партия ГЕРБ в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Кандидат за кмет и водач на листата за общински съветници е досегашният градоначалник Вяра Церовска. На второ място е Денислав Захариев – зам. – кмет на Община Перник. Трети в листата е кметът на най-голямото Кметство в Перник – „Изток“ – инж. Емил Костадинов.

Листата е съставена от 37 кандидати и е балансирано съчетание на най-големия политически формат и най-широкото гражданско участие.

Кандидати за общински съветници на местната коалиция са водещи лекари, адвокати, педагози, културни и спортни дейци, както и представители на местния бизнес.