Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област за периода 24-27.09.2019 г.

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 24 – 29 септември с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcIgrafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 24.09.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Режанци

На 24.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Режанци: къща

На 25.09.2019 г. /09:00 – 13:15 ч.; 12:00 – 16:00 ч./ – Красава

На 26.09.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Гоз: П-Л ХІV-110, кв. 13

На 26.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Бабица: С. Бабица

На 27.09.2019 г. /09:00 – 13:15 ч./ – Долни Романци: къща

На 27.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Горни Романци

Община Перник

На 27.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 09:00 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Боснек: 070008, 3-ти Март 6, 01, 4, 5, 8, 558, IV-189, Кв. 15, V-90, Ален Мак 8, 5, 9, 4, 7, 10, 1, 3, Божур 9, 1, 5, 7, 6, 3, 4, Бор 7, 2, 5, 1, 3, Борич 10, 6, 5, В. Левски 12, 14, 27, 6, 23, 8, 17, 10, 5, 19, 1, 15, Витоша 2, 3, 1, 4, Грамаге 3 А, 5, 2, 6, 5а, 1, 8, 10, 3, 4, 9, 3, 2, Добри Дол 2, 9, 06, 07, 5, 3, Духлата 20, 15, 13, 14, 12, 23, 9, 29, 36, 24, 18, 3, 30, 10, 17, 25, 11, 34, 22, 33, 8, 19, 21, 7, 32, 5, 38, 28, 26, 1, 2, 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 98, 106, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 74, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Еделвайс 4, 8, 2 Бунгало, 13, 3, 1, 2, 11, 6, Жива Вода 11а, 23, 31, 17, 14, 1, 7, 28, 25, 24, 9, 3, 27, 5, 26, 2, 30, 29, 34, 22, 20, 16, 36, 11, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Игличе 1, 1а, 9а, 10, 3, 5, 12, Извора 6, 19, 15, 3, 1, 13, 17, 16, 9, 21, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 8, 6, 4, 3, 2, 01, Кокиче 5, 8, 2, 3, 12, 20, 22, 10, 14, 4, 18, 16, 5, 6, 1, Косматица, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ливаге 6, 1, 10, 2, 8, 7, 4, Ловен Дом 02, 04, махала Влахова Вилна Сграда, 11, 10, 9, 2, Бунгало, 8, 16, 12, 14, 7, махала Джамбазка 6, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 5, 11, 12, 7, 1, Момина Сълза 10, 5, 1, 12, 4, 9, 7, 3, 2, 8, 14, Н. Й. Вапцаров 5, 7, 11, 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Незабравка 13, 21, 17, 15, 19, 11, 5, 4, 7, 9, 6, 2, Петрус 4, 7, 9, 3, Ракита 4, 4 А, 6, 2, Ранковица 2, 6, 4, 1, С. Боснек, Славей 12, 6, 14, Стефан Караджа 9, 8а, 1, 3, 2, 8б, 4, 8, 6, 5, Струма 7, 15, 9, 13, 62, 11, 21, 23, 19, 7, 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 47, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, УПИ XI, кв. 1а/901, УПИ XIII-342, Кв. 32, УПИ І-536, кв. 43, Х. Димитър 11, 11а, 9, 3, 7, 25, Христо Ботев 21а, 20, 7, 6, 14, 8, 13, 21, 12, 17, 2, 18, 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 36, 38, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Чакова 13, 5, 8, 1, 7, 2, 15, 10, 6, 14, Явор 7, 4, 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, Ясен 2, 1, 10, 14, 2, 12, 11, 3

На 24.09.2019 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Перник: Варшава 1, 3, 71, Изток, Луганск 3, 11, 27, 18, 13, 21, 22, 10, 9, 5, 17, 8, 3а, 7, 15, 20, Максим Горки 30б, 38а, 17, 37, 28, 40, 30а, 42, 34, 36, 13, 32, 17б, 44, 30в, Младен Стоянов 33, 45, 54, 55, 39, 57, 36, 41, 54а, 15б, 49, 20, 14, 47, 51, 48, 52, 37, 15 къща, 53, 43, 38, 50, 28, 34, Мошино 317, Кв.Кутела, Огнян Станков 51, 47, Олег Кошевой 119а, 121, 119б, 105, 111, 72, 88, 97, 74, 99, 85а, 85, 103, 95, 90а, 113, 123, 125, 80, 81, 96, 89а, 76, 96в, 83, 78, 96б, 109, 117, 79, 89, 113а, 101, 93а, 87, 87б, 107, 90, 87а, 66, 77, 93, 78а, 70, Пушкин 4, 2а, 1, 7, 2, 4а, Пхенян 7, Рашо Димитров 101, Улан Батор 7, Хавана 20, 24, 22, 30, 32, 40, 28, Ханой 6, 10, 4, 16, 9

На 24.09.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Пояс №1на Язовир Студена

На 24.09.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ На 27.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Кладница: V-15, Кв. 19, VІІІ-29, Кв. 18, XI-29 кв. 18 Делта Хил, Акация 1, 1, 2, Бакиница 7, 1, 21, 4, 20, 8, 15, 14, 2, 10, 17, 9, 6, Берлин 24, 14, 15, 20, 17, 19, 5а, 10, 12, 1а, 9, 8, 3, 1, 7, 5, 2, Бор 6, 1, 2, 8, 7, 5, Борис Тодоров 3, 13, 7, Брезите 25, 9, 11, 3, 26, 4, 10 къща, 13, 2, Брезовица 7, 24, 19, 22, 20, 8, 11, 2, Брюксел 10, 2, 3, 3а, 1, 4, Валого 26, 19, 6, 9, 16, 24, Варшава 8, 12, 4а, 6, 3, Васил Левски 29, 15а, 20, 16, 24, 18, 23, 10, 7, 14, 25, 19, 28, 10, 6, 11, 8, 3, 20, 5, 14, . 5, 4, 15, 2, 12, Виена 2, 7, 5, Вилна Зона, Витоша 1, 3, 6, 7, 5, 2, 21, 80, 35а, 26, 35, 70, 57, 38а, 41, 46, 72, 62, 14, 18, 11, 27, 5, 22, 47, 44, 15, 40, 64, 66, 29, 8, 48, 19, 33, 34, 2, 63, 59, 50, 43, 61, 13, 9, 10, 56, 31, 37в, 45, 17, 39, . 74, 42, 65, 49, 38, 32, 58, 25, 20, 73, 68, 36, 12, 22, 55, 76, 60, Воденичище 21, 10, 37, 19, 27, 25, 7, 11, 1, 9, 5, Волга 19, Горско Стоп. Витошко, Градинарска 3, 6, 1, 2, Гранит 10, 6, 8, 17, 2, 16, Дабо 15, 8, 18, 13, 7, 20, 1, 10, 5, 3, 20, 2, 16, 9, 12, 4, 6, Делта Хил кв. 17, Доброволец 19, Дончо Ватах 10, 6, 1, 3, 4, Еделвайс 7 вила, 14, 24, 6, 4, 12, Жк. Делта Хил, УПИ VI-33, кв. 12, Здравец 1, 4, Ивайло 7, 1, 13, 3, 6, 8, 5, 15, 19, 2, Иван Цветанов 8, 75, 13, 2, 22, Иглика 4, 14, 25, 7, 23, Изгрев 4, 14, 5, 13, 28, 20, 15, 25, 31 А, Йордан Божов 15, 6, 4, 16, 9, 2, 5, 3, 13, 21, 11, 7, 15, Калиница 12, 2, 8, 3, 5, 4, 10, Каменарска 19, 16, 30, 21, 10, 7, 29, 26, 2, 4, Кокиче 10, 1, 8, Кракра 15, 25, 1, 7, 21, 12, 9, 3, 19, 16а, 8, 30, 10, 23, Лале 25, 10, 5, 18, 3, 15, 16, 4, 31, 2, 2а, 8, 23, 17, Латинка 10, 6, 4, 2, 5, 14, 18, 1, Ливадите 11, 5, 13, 3, Лондон 72, 35, 55, 53, 70, 9а, 9д, 44, 11, 52, 17, 9в, 22, Кв. 17, 46, 38, 24, 1, 15, 60, 68, 33, 31, 51, 49, 66, 37, 54, 19, 21, 39, Мак 7, Матница 45, 26 къща, 4, 6, 2, 8, 1, 109, 53, 57, 15, 45, 38, 28, 37, 47, 52 къща, 54, 21, 48, 11, 5, 41, 31, 60, 42, 50 къща, 33, 64, 66, 55, 51, 23, 56, 32, 17, Минзухар 9, 5, Мирковица 40, 10, 11, 40, 7, 20, 32, 22, 28, 13, Младост 3, 6, 7, 2, 4, Морена 3, 17, 23, 19, 21, 18, 9, 15, Москва 12, 14, 17, 38, 21, 19, 13, 9, 8, 22, 18, 1, 6, 4, Омуртаг . 16, 5, Петър Янчов 25, 12, 18, 19, 17, 23, 11, 6, 16, 3 къща, 2, 4, 4, Пладнище 5, Победа 3, 15, Прага 28, 26, 6, 7, 20, 17, 21, 19, 2, 16, 12, Разкръске, Райна Княгиня 11, 6, 17, 8, 4, 12, 7, 5, 1, 10, Рила 4, 1, 2, Рим 46, 48, 44, 52, 50, 60, 58, Рудничар 1, 2, 19, 2, 4, 12, 7, 27, 23, 21, 5, 10, 11, С. Кладница, Община Перник, Екологично СелищеДелта Хил, Селимица, София 91, 52, 55, 58, 69, 76, 73, 66, 60, 63, 74, 77, 80, 72, 83, 56, 54, 61, 71, 59, 68, 79а, 79, 81, 75, 64, 30, 36, 45а, 14, 32, 46, 49, 12, 53, 8, 51, Спас Бурнов 9, 6, 34, 12, 26, 2, 20, 4, 7, . 5, 8, . 2, 61, 61, . 1, Стадиона 2, 16, 12, 14, 18, 8, 10, 13, 5, 15, 35, 38, 41, Стамен Милкин 1, 7, 5, 2, Струма 1, Суха Кладница, Тинтява 1, 7, 13 вила, 6, 16, УПИ II-35, Кв. 17 Делта Хил, УПИ V||-Кв. 20, УПИ X-017112, Кв. 83, УПИ XI- 922 кв. 58, УПИ XVI-12, Кв. 20 Делта Хил, УПИ XXIX-29, Кв. 20 Делта Хил, УПИ XXXIII-31 кв. 20, УПИ ІІІ-21 кв. 20, УПИ ХХ-523, Кв. 51, УПИ-Ix 29 кв. 18, ХVІІ-11010, 11038, Хан Крум 18, 7, 16, 3, 5, Хемус 16, 19, 23, 10, 23, Хижа Селимица, Цар Самуил 54, 22, 39, 26, 36, 44, 24, 43, 25, 18, 51, 12, 31, 14а, 53, 33, 63, 34, 61, 20, 50 къща, 27, 28, 48, 57, 10, 19, 30, 9, 16, 7, 13, 8, 36, 106г, 106б, 106, 11, 9, 4, 5, 33, 2, 135, 101, 95, 2, 56, 80, 89 къща, 130, 64, 78, 60, 74, 91, 66, 87, 68, 73, 79, Цар Симеон 2, 14, 7, 11, 3, 15, 1, 2, 18, 5, 8, 20а, 6, 13, 16, 52, 62, 1, 66, 48, 35, 68, 56, 24, 38, 22, 23, 43, 50, 25, 31, 30, 53, 28, 42, 58, 40, 13, 29, 27, 25, 72, 21, 46, 74, 41, 54, 30, 36, 55, 60, Шипка 5, 14, 11, 1, 23, 3, 26, 12а, 12, 13, 6, 16, 9, Юрий Гагарин 2, 14, 11, 14, 12, 10, 5, 7, 9, 8, 1, Язовирска 8, 12, Яровец 21, 2, 4, 7, 5, 3, 8, 6, 2, С. Витошко-МСелото, Резиденция, Кв. 17, Селимица, До Тпк, Селимица

На 24.09.2019 г. /10:00 – 12:00 ч./ На 27.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Рударци

На 24.09.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: 603 12, 609 3, 12, 616-та 1, Балканджи Йово 19, 28, 25б, 23а, 20, 29, 14, 17, 25, 23, 22, 12, 18, 21, 27, блокове на Р-К Тева 42, Велчова Завера 4, 7, 2, 11, 5, 9, 1, кв. Тева 43 и 44, кв. Тева, УПИ XI, кв. 193, Крали Марко 16, Крушовска Република 14, Освобождение 3, 13, 1, 1, 8, 11, 28, 12, 5, 2, 9, 11, 6, 10, 4, 14, 23, Парижка Комуна 2, Петко Ефтимов 7, 9, 11, 31, 23, 21, 29, 3, 17, 15а, 27, 19, 25, 15, 5, 1, 13, Радомирска Република 12, Разпределителна 152, 146, 153, 147, 154, 156, 148, 150, Република 20, 4, 44, 28, 12, 15, 18, 36, 48, 14, 40, 30, 13, 34, 38, 42, 16, 7, 10, 7г, 1, 8, 20, 11, 22, 3, 46, 24, 24, 17, 32, 1, 3, 25, 9, 26, Сини Вир 6а, 4, 5а, 5, Газостанция, 144, 151, 157, 156, Упи Vі-2610 Кв 601, 155, 1, Тева 79, 107, 27, 80, Пред Бл. 77, 60, 61, На Колелото, 62, До Бл. 40, Магазин 82, 194, 30, 101, 31, 16, 18, 102 С/У Пощата на Спирката, 17, 89, 85, 92, 90, 87, 88, 93, 86, 91, 52, 59, 55, 54, 56, 49, М/У Бл. 46 и 42, 48, 50, 53, 47, 45, 46, 51, 19, 13, 22, 24, 27, 189, До Бл. 1, До Училището, 23, 11, С/У Фламинго, Магазин, 40 40, До Бл. 22, Пазара, 25, Магазин и Фото, 105, 26, 110, 29, 12, 10, 103 С/У блок 10, Училище, 28, 1, 6, До Бл. 8, Зад Бл. 2, 5, 4, 7, 9, 8, 2, 3, 37, 36, Кафе, 19, 1, 35, 42, Пред Бл. 18, 40 40, 43, 41, 40, 44, 59, 83, 82, 57, С/У Рест. Фламинго, 84, 80, 58, 108, 81, Урса 6, 14, Чипровско Въстание 2, 1, 3а, До Винпром

На 24.09.2019 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Перник: кв. Тева, УПИ XI, кв. 193, Крали Марко 16, Сини Вир 6а, Тева 13, 22, 24, 27, 189, До Бл. 1, До Училището, 23, 11, С/У Фламинго, Магазин, 40 40, До Бл. 22, Пазара, 25, Магазин и Фото, 105, 26, 110, 29, 12, 10, 103 С/У блок 10, Училище, 28, Урса 6

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Брезник: Цвета Лумбарова

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Даскалово: Втора

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Драгичево: Байкал 2, Възраждане 23, 21, 27, 19, 22, 25, 8, 14, 39, 3, 15, 11, 6, 1, 5, 13, 17, 33, 35, 20, 7, 22, 10, 4, 16, 15, 1, 18, 29, 2, 12, 9, 6а, Георги Бенковски 7, 8а, 9, 3, 2, 12, 18, 4, 14, 10, 6, 5, 16, 1, Кракра 28, 43, 45, 26, 30, 47, 46, 44, 42, 49, 30, 51, . 30, 40, 53, 36, 45, 49, 38, 70, 61, 77, 69, 3, 54, 63, 75, 59, 81, 52, 65, 45, 79, 110, 62, 46, 48, 83, 58, 60, 66, 101, 56, Магистрала Гл. път Е79, 1, Гл. път Е79, 1, Автокъща, Мария Луиза 2, Пирин 53, 51, 53а, Първа 6, 18, Райна Княгиня 14, 4, 7, 19, 16а, 5, 17, 6, 12, 8, 25, 27, . 9, 23, 21, 13, 11, 15, 9, 16, 18, 22, 31, 39, 29, 20, Рила 1, 7, 3, Рударска 39, 25, 27, 12, 8, Казан, 5, 15, 37, 19, 43, 39, 16, 17, 9, 11, 35, 3, 33, 10, 13, 7, 4, 41, 6, 23, 29, 14, 21, Магист. Е-79 АвтоборсаВики, Павилион, Стара Планина 5, 1, 3, 2, 5, Стефан Караджа 2, 1а, 1, 3, Струма 7, 13, 9, 1, 8, 2, 5, 16, 11, 4, 13, 6, Тинтява 6, 3, 9, 2, 1, 5, Христо Ботев 12, 14, 4, 8, 13, 3, 6, 12, 1, 5, 7, 16, 2, 8, 11, Цар Симеон 3, 16, 29, 20, 24, 27, 19, 11, 14, 4, 30, 13, 31, 21, 26, 25, 33, 17, 8, 28, 7, 12, 9, 10, 23, 34, 22, 36, 1, 32, 18, Явор 11, 9, 1, 2, 5, 7, 6, 3, 4, Янтра 4, С/У Склад Строителни М-Ли, 13, Магистрала, Тир-Паркинг, Е-79, . 1

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Мърчаево: Мърчаево ПИ 52, Рударски път 4, Цар Симеон I/Кост. Темелков/ 156

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Перник: Владайско Въстание 83, 89, 87, 24а, 36, 73, 54, 46, 26, 61, 63, 26а, 42, 22, Началото, 1, 67, 30, 20, 34, 75, 28, 36, 24, 59, 40, 6а, . 75, 61а, 48, 56, 71а, 55, 71, 71, 50, 22а, 57, 32, 38, 44, 53, Владимир Комаров 4, 3, 7, 5, Волга 28, 51, 30, 43, 37, 53, 44, 33, 49, 29, 56, 34, 47, 55, 52, 31, 50, 32, 48, 57, 39, 42, 31, 41, 27, 54, Възход 23, 3, 7, 22, 9а, 4, 12, 24, 21, 14, 9, 17, 2, 11, 4а, 18, 15, 5, 20, 10, 6, 8, 19, 15, 10, 13, Ганьовец 5, Грамаге 45, 44, 47, 22, 65, 77, 26, 40, 71, 51, 49, 79, 61, 75, 52, 57, 32, 24, 81, 73, 85, 53, 36, 55, 63, 56, 69, 51а, 48, 28, 83, 42, 30, 38, 50, 46, 54, 67, 34, Димитър Благоев 125, 181, 177, 179, Добри Миланов 40, Дунав 3, 15, 6, 17, 16, 4, 13, 9, 14, 11, 10, Дъбрава 52, 45, 53, 38, 38, 48, 49, 63, 35, 37, 42а, 33, 39, 41, 47, 36, 42, 59, 34, 43, 40, 57, 60, 55, 51, Евгении Ачанов 11, 13, Йордан Лютибродски 61, 60, 63, кв. Старата Църква, Климент Охридски 20, 12, 5, 3, 16, 8, 16, 18, Костенец 12, 13, 18, 16, 15, 17, 21, 22, 11, 14, 19, 10, Кралевски път, Лиляна Димитрова 51а, 55, махала Горна Църква 15, 11, махала Тутулова 25, 22, 27, 1, 14, 24, 12, 7, 21, 9, 29, 16, 28, 10, 3, 8, 30, 23, Момин Проход 3, 2, 1, 9, 27, 6, 31, 23, 11, 10, 22, 13, 31а, 16, 4, 14, 21, 12, 5, 29, 15, 20 А, 8, 20, 17, Никола Вапцаров 5, Никола Парапунов 2, 1, 4, 3, Рилски Езера 13, 23, 23, Стара Църква, Танчовица 5, 7, 2, 10, 4, 8, 42, 6, 3, Трайко Живков 58, 2, 37, 50, 29, 48, 23, 47, 25, 1, 49, 39, 7, 62, 18, 54, 36, 27, 21, 35, 53, 57, 60, 55, 15, 9, 42, 10, 43, 30, 46, 17, 8, 13, 40, 14, 38, 6, 33, 28, 20, 3, 45, 26, 52, 59, 61, 31, 19, 4, 11, Хемус 1, Църква вила, 28, 42, Кв Църква, къща, Чуйпетлово 9, 5, 7, 8

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Рударци: 1452, 3-ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, VI-001267 кв. 82, XcVI-2228, Кв. 21, XVIII-1965, 1967 кв. 127, Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло С/У №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, 2, 7, 5, 3, Бор 4 къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бузлуджа 13, 3, 7, 12, 9, 16, 5, 1, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, 19, 11, 7, 5, 13, 3, 9, 15, Вела Пеева 9, 1, 5, Веслец 3, 7, 12, 6, 2, 13, 5, 4, 16а, 10, 16, 8, Витоша 21, 17, 19, 10, 13, 11, 9, 7, 18, 5, 3, 1, Ген. Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гео Милев 3, 29, 16, 4, 12, 19, 20, 22, 27, 21, 13, 7, 18, 2, 10, 15, 14, 24, 9, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, Тп Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Дабо 4, 1, Добрич 2, 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 къща, Дулова, Дунав, Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11, 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Ехо, Загарица 7, 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Здравец 8, 4, 6, 2, 3, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Йовчова 37, 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 104, 109, 94, 113, 106, 93, 11, 107, 1, 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст. 26 Кл. А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Камчия 4, 6, Капенешка 16, 23, 21, 6, 11, 3, 7, 4, 5, 18, 15, 4 Б, 10, 9, 2, 8, Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кривуля 12, 15, 2, Тп Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М. Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лаката 16, 14, 40, 24, 26, 12а, 2, 6, 12, . 1, 36, 28, 20, 30, 4, 18, 34, 9, 22, 8, Лиляна Димитрова 3, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Людмила Димитрова, Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Марица 1, 8, 3, 6, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, местност Кало, Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 къща, 24, 21, 9, 13 къща, 2а, Минерал 4, Миньор 6, 14, 2, 8, 4, 22, 18, 10, 12, 6, 18, 20, Михаил Дойчев 10, 8, 4, 5, 16а, 24, 28, Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, 39, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 къща, Никола Вапцаров 7, 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Оборище 3, 8, 17, 11, 9, 13, 7, 1, 5, 4а, 15, 2, 4, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, 8, Острица 3, 1, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, . 8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 20, 16, 12, 56, 7, 18, 46, 10, 22, 21, 56а, 34, 25, 48, 14, 38, 24, 11, 44, 30, 28, 15, 13, 37, 5, 33, 27, 3, 32, 26, 54, 58, 62, 17, 29, 35, 50, 52, 9, 19, 42, 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин 14, 17, 13, 3, 2, 12, Пловдив 6, 12, 50, 22, 5, 35, 8, 30, 22а, 21, 24, 39, 15, 37, 44, 48, 33, 25, 23, 16, 46, 36, 31, 42, 32, 20, 28, 2, 17, 7, 11, 38, 26, 40, 10, 29, 14, 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Първи Май 18, 20, 38, 3, 42, 12, 58, 34, 2, 17, 29, 14, 4, 28, 35, 27, 30, 22, 21, 56, 11, 7, 33, 19, 46, 1, 25, 13, 24, 32, Радомир 9, 11, 26, 19, 12, 24, 7, 10, 30, 4, 5, 8, 13, 14, 2, 20, 34, 52, 1, 17, 15, Райко Янков 10, 10 къща, 13, 18, 3, 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, 17, 15, Рено, Рига 7, 5, 1, 2, Рила 6, 23, 2, 15, 21, 19, 16, 7, 12, 14, 4, 1, 8, 13, 5, 10, Родопи 17, 6, 7, 5, 9, 4, 2, 4, 8, 24, 31, 26, 37, 21, 30, 32, 10, 27, 25, 16, 52, 39, 23, 33, 60, 19, 34, 42, 18, 14, 13, 36, 29, 9, 12, 20, 22, Розова Долина 32, 14, 30, 11, 2, 13, 36, 20, 6, 16а, 23, 26, 22, 3, 5, 21, 10, 1, 24, 25, 9, 12, 34, 8, Ропотамо 35, 17, 3, 15, 30, 23, 16, 7, 19, 5, 26, 20, 10, 27, 12, 18, 2, 11, 34, 22, 13, 25, Рударска 2, 6, Рудничар 2, С. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 кв. 71, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Селимица 20, 10, 13 А, 14, 6, 11, 2, 17, 16, 3, 23, 4, 8, 16, 1, 6, 7, 9, 5

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Баба Тонка 2, 1, Бачо Киро 7, 11, 9, 3, Блато 7а, 13, 14, 21, 15, 9, 11, 16, 3, 17, 12, 23, 4, 6, 5, 1, Божур 4, 2, Бурковица 21, 12, 6, 1, 11, 13, 3, 19, 15, 4, 8, 2, 14, 16, Бързатица 1, Васил Левски 4, 3, 3, 1, 2, Вит 1, Витоша 3, Георги Бенковски 2, 4, 3, 6, Георги Раковски 1, 5, Горска Поляна 8, 1, 2, 4, 9, 6, 7, 3, 5, Градище 5, 6, 1, 7, 3, 1, 6, 9, Дома, Дъбрава 23, 18, 9, 3, 7, 15, 15а, 1, Еверест 11, Еделвайс 6, 5, 13, 17, 7, 9, 11, 16, 1, 14, 3, 12, 4, Иван Вазов, Иглика 7, 13, 9, 2, 1, Извор 3, 8, 9, 12, 7, 14, 11, 10, 6, 11, 13, 2, 5, 1, 4, вила, Искър 4, 15, 1, 2, 5, 10, 3, Йордан Корчев 2, 18, 10, 12, 7, 9, 5, 8, 16, 1, 14, Калоян 3, 4, 2а, 1, 2, 2, Капитан Петко Войвода 39, 3, 2, 1, 1, 4, 11, 21, 20, 2, 13, 22, 23, 27, 33, 18, Кирил Богданов 14, 4, 5, 1, 10, 12, 8, Кокиче 2, 6, 8, Кольо Фичето 4, 3, 10, 6, 1, 16, 8, 12, 2, 7, 14, Крайречна 3, Лебед 2, 5, 1а, 3, 1, 6, 2а, 4, 24, Леденика 3, 9, 5, 7, 13, 11, Лилия 7, 1, 3, 5, Лъката 15, 27, 7, 37, 11, 45, 9, 114, 21, 17, 25 А, 33, 35, 13, 23, 25, 29, 5, Люлин 8, 10, 5, 3, 4, махала Бугьовец, махала Каназирова 2, 3, 1, махала Кюлова 7, 1, 3, 5, 4, 6, 8, махала Опашиница 1, 9, 26, вила, Барака, 30 вила, 8, къща, 12а, махала Шестакова 2, махала Язовира, местност Буката/И. Р. /, местност Шарков Дол /И. Р. / 3, 7, къща, 11, местност Шумнатица 5, вила, 6, Могилата 9, 5, 7, 2, 5, Незабравка 6, 2, 1, 9, 3, 7, 10, 11, Оборище 8, 13, 20, 18, 22, 4, 10, 11, 17, 14, 2, 5, 1, 16, 3, 19, 7, Одеса 1, Панайот Волов 1, 3, 4, 6, Панайот Хитов 3, 5, Перуника 3, 4, 1, 6, Пороя 4, 1, 5, 3, 7, 2, Първи Май 21, 3, 23, 1, 6, 11, 8, 15, 17, 13, 19, 10, 2, Разсадника 5, Райна Княгина 4, Рибарица 16а, 4, 13, 11, 1, 9, 100, Самуил 1, 11, 13, 4, 3, 5, 7, 12, 9, 14, 6, Слатина 4, 2, 6, Спортист 4, 1, 2, 6, 8, Стадионна 5, 9, 7, 3, 11, Стефан Караджа 5, 7, 3, 6, 2, Струма 16, 14, 12, 8, 24, 10, Съединение 2, Теменуга 12, 5, 14, 4, 7, 9, 2, 13, 1, 3, Тодор Каблешков 4, УПИ II-456 кв. 39, Хаджи Димитър 3, 8, 6, 2, 1, 4, Хан Крум 43, 14, 1, 51, 37, 23, 2, 8, 27, 33, 34, 47, 40, 11, 36, 45, 15, 24, 32, 5, 12, 31, 7, 4, 6, 20, 13, 10, 26, 30, 3, 41, 21, Христо Ботев 63, 40, 28, 47, 65, 60, 52, 59а, 43, 56, 64, 54, 25, 61, 59, Сп. Превалец, 68, 70, 50, 36, 69, 32, 30, 45, 34, 77, 46, 41, 51, 71, 48, 72, 23, 39, 57, 45, 73, 52, 49, 42, 31, 62, 35, 44, 37, 58, 26, 75, 38, 67, 66, 153, 176, 180, 157, 159, 182, 178, 151, 155, 203, 228, 244, 197, 199, 224, 214, 242, 185, 230, 232, 248, 204, 220, 218, 236, 246, 234, 244, 191, 206, 183, Площада, 226, 222, 210, 238, 181, 201, 189, 195, 240, 175б, 177, 175 В, 234, 196, 90, 192, 169, 165, 186, 188, 163, 200, 167, 194, 198, 171, 175б, 202, 179, На Площада, 175, 184, 161, 166, 145, 150, 136, 134, 127, 158, 135, 140, 115, 164, 168, 126, 143, 154, 122, 130, 152, 126, 124, 131, 148, 144, 133, 150а, 128, 121, 129, 139, 117, 160, 149, 147, 162, 146, 132, 123, 170, 137, 106, 111, 108, 88, 86, 122, 83, 89, 78, 94, 103, 92, 74, 95, 82, 105, 109, 78, 99, 76, 84, 76, 102, 85, 118, 80, 100, 98, 96, 81, 112, 79, 110, 113, 97, 204, 104, 90, 93, 116, 9, Христо Проданов 3, 1, Цар Иван Асен I 10, Чифлик 8, 23, 18, 4, 11, 28, 2, 3, 20, 6, 21, 25, 7, 19, 1, 25а, 22, 15, 26, 13, 12, 9, 24, 9а, 23, 5, 18а, Шийница 46, 38, 132, 28, 26, 20, 34, 42, 43, 39, 37, 2, 42, 31, 23, 33, 25, 36, 35, 4, 17, 10, 12, 2, 1, 15, 8, 11, 13, 6, Юрий Гагарин 24, 18, 9, 11, 34, 8, 27, 13, 10, 32, 29, 16, 22, 14, 26, 21, 19, 4, 3, 7, 6, 15, 28, 23, 12, Явор 6, 3, 4, 1, 2, Янтра 4, 1, 45, Автосервиз, вила, къща, Автосервиз

На 25.09.2019 г. /08:45 – 10:00 ч.; 14:45 – 15:00 ч./ – Студено Буче: Стефан Караджа 2

На 25.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Големо Бучино: Арбова 2а, 2, Бачова махала, Витоша 7, 51, 24, Даскала 2, 6, 4, Дъбрава 15, 7, Кедър 2, 11, 17, Кокиче 3, Кошеве 20, Кракра 73а, 24, 11, 19, 53, 39, 8, 50, 51а, . 43, 5, Люлин 33, 35, Македония 16, Нарцис 2а, Перник 37, Република 28, 20, 38, 8, 6, Рутеш 1, Скачок 4, София 50, 1а, 5, 28, 24а, 4, Струма 21, 15, УПИ IV-8151 кв. 15, УПИ VIII-184 кв. 48, УПИ XVI-117 кв. 19, УПИ XxIV кв. 39, Шефтена 7б, Яланджийска, Ясен 4, 2, 4б, 12, къща, 5, 256, Пи 042002 М. Манастира, 50, 49, 58, 56, 51

На 25.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Драгичево: 559, М. Черешите, VІІ-555 кв. 80, Александър Боянов 13, 25, 20, 31, 21, 302, 16, 50, 19, 29 къща, 31а, 26, 14, 12, 14, 6, 10, 5, Александър Танев 6а, Байкал 1, 12, 10, 16, 13, 14, 8, Бор 4, 4а, 13, 12, 6, 2, МестностЧерешите, 8, 3, Васил Априлов 8, 50, 2, 7, 9, 1, 4, 13, 11, 3, 5, 8д, 10, 20, 27, 12, 10, 35, 33, 8, 23, 21, 15, 29, 16, 14, 25, 31, 22, 17, 18, 24, Васил Левски 18, 14, 3, 17, 12, 6, 10, 19, 1, 4, 21, 7, 15, 13, 5, 9, 8, 2, 16, 30, 26, 52, 44, 58, 22, 36, 20, 50, 29, 27, 34, 42, 40, 38, 59, 48, 23, 54, Витоша 7, 15, 5, 1, 11а, 11, 13, 3, Владайска 5, 7, къща, 1, 11, 2, 9, 19, 13, Възраждане 28, 38, 42, 45, 59, 63, 26, 24, 53, 43, 49 А, 49, 40, 61, 52, 57, 34, 44, 47, 30, 55, 67, 32, 48, 50, 132, 138, 140, 142, 128, 126, 122, 130, М/У Гор. Идол. Драгичево, 153, 157, 143а, 132б, 144, 149, 145, 143, 183, 202, 216, 210а, 198, 1, 231, 182, 157, 188, 169, 186, 167, 180, 159, 165, 163, 166 къща, 190, 141, 184, 148, 161, 167, 151, 138, 153, 147, 164 къща, 155, 168, 192, 162, 225, 178, 143, 169, 184, 194, 68, 104, 86, 129, 139, 92, 114, 102, 119, 107, 111, 106, 78, 109, 103, 115, 118, 94, 100, 70, 108, 116, 96, 131, 125, 127, 84, 109, 137, 135, 113, 98, 133, 110, 41, 82, 120, 111, 90, 105, 112, 74, 80, 88, 101, 105, 123, 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83, 66, 54, 58, 1, 69, Върла Стрън 6, 3, 1, Горно Драгичево 173, 196, 204, 200, Горно Драгичево/Гола Могила, Горно Драгичево/Копринено Орище, Гранит 14, 2, 3, 7, 17, 21, 6, 20, 12, 23, 5, 19, 10, 15, 8, 13, 5, Долно Драгичево, Здравец 15, 3, 2, 19, 23, 1, 11, 13, 10, 6, 12, 5, 9, 21, Ивайло 12, 11, 3, 8, 16, 5, 2, 7, 18, 1, Иван Вазов 7, 1, 10, 2, 5, 8, 3, 11, 9 А, 9, Калиница 11, 17, 15, 3, 1, 27, 7, 29, 9, 11, 5, 44, 12, Каменица 25, 31, 23, Кокиче 8, 7, 4, 3, 5, Кракра 2, 5, 33, 10, 7, . 1, 16, 19, 18, 9, 13, 12, 11, 22, 39, 27, 41а, 29, 24б, 24, 35а, 24б, 34, 21, 1, 3, 35, 33, 41, Лебед 9, 1, 16, 6, 7, 3, 12, 13, 14, 5, 11, 10, Любен Каравелов 12, 6, Люлин 34, 38, 20, 6, 32, 56, 10, 2, 66, 30, 4, 70, 58, 48, 46, 9, 34, 18, 8, 3, 12, 28, 7, 22, 26, 16, 54, 1, 45, 64, 14, 24, 62, 36, М. Копринено Орище ПИ 324, Магистрала 1, Мария Луиза 14, 1, 15, 8, 25, 3, 24, 11, 10, 22, 13, 31, 21, 16, 12, 33, 29, 17, 35, махала Крушите вила, местност Горно Драгичево Дърводелна, 386, Парцел 502 Кв 429, къща, местност Горно Драгичево/Ал Танев 5, местност Горно Драгичево/Борова Гора, местност Горно Драгичево/Гола Могила, местност Горно Драгичево/Копринено Орище 8, къща, местност Горно Драгичево/Крушите, местност Горно Драгичево/Селимите, местност Горно Драгичево/Черешите, Минзухар 8, 16, 3, 2, 35, Миньор 5а, 3, 6, 8, 7, 4, 2, 10, 14, 1, 5, Мрамор 6, Незабравка 3, Никола Вапцаров 1, 26, 27, 32, 47, 33, 23, 25, 43, 35, 31, 30, 19, 39, 24, 20, 22, 41, 45, 37, 21, 28, 17, 29, 5, 3, 20, 16, 18, 6, 11, 15, 1, 7, 4, 8, 13, 2, 10, Оборище 11, 14, 12, 7а, 7, 16, 10, 13, 6, 1, 3, 4, 2, Панайот Волов 16, 4, 6, 3, 22, 11, 9, 5, 12, 7, 8, 1, 20, 10, 2, ПИ 020003, ПИ 1625, М. Серимеж, Пирин 37, 28, 27, 17, 5, 6, 11, 10, 12, 13, 1, 4, 4, 15, 29, 41, 7, 39, 9, 2, 21, 43, 3, 47, 23, 35, 8, 45, 33, 31, 39а, 41а, Реката 3, 11, 3, 4, 7, 2, 9, 13, 15, 17, 19, 3, Република 1, 9, 4, 23, 6, 21, 2, 11, 15, 7, 13, 17, 8, Рила 23, 25а, 13, 17, 27, 19, 21, Ропотамо 9, 3, 5, Рударска 14, 45, Павилион, Сава Асенов 7, 2, 9, 11, Серимеж, Средорек 14, 7, 3а, 3, 12, 1, 4, 6, 2, 8, 10, 2, Умище 3, 1, УПИ VIII-1426, Физкултурна 3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12, Черни Връх 11, 3, 2, 4, 8, 5, 1, Янтра 14, 16, 22, 26, 24, 6, 18, 20, 10, 10, 22, 12, 8, Гл. път Е-79, Магистрала, Е-79, Гл. път Е79, Селска Бара, 26

На 25.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Мало Бучино: Люлин/2-ра/ 1, 1

На 25.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Мърчаево: 10-та 1 УПИ 018018

На 25.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Перник: Бучински път

На 25.09.2019 г. /09:00 – 15:00 ч./ – Драгичево: Възраждане 64, 87, 97, 83, 89, 66, 79, 82, 93, 85, 62, 83, 66, 54, Иван Вазов 11, 9 А, 9, Кокиче 8, 7, Кракра 22, 39, 27, 41а, 29, 24б, 24, 35а, 24б, 34, 21, 1, 3, 35, 33, 41, Любен Каравелов 12, 6, Магистрала 1, Физкултурна 3, 22, 2, 14, 20, 8, 5, 18, 6, 4, 1, 16, 12

На 26.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч./ На 27.09.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Благой Гебрев 66в, 67, 64, 67б, 67, 65а, 66, 66, 66б, 80а, 67, 80а, 66б, 80 С/У Супермаркета, 65, До Бл. 64, 67, 66, 63, Зад Бл. 64, 62, 64, 64, Владайско Въстание 13, 1, 2, 15, 1, 1 Павилион, 1, 1, Изток Тп Албена, С/У ФСтомана, С/У Стомана, 2, Пред Стомана, УПИ V, Кв. 201, Кв. Изток, Ямбол 8г, 1, 8а

На 26.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Люлин, Общ. Перник: Двадесет и Девета 2, Двадесет и Пета 17, 4, 26, 29, 23, 8а, 7, 20, 15, 22, 10, Двадесет и Седма 7, 13, 1, Двадесет и Трета 12, 16, Двадесет и Шеста 15, Строеж, 14, 10, 13, 3, 7, 22, 27, 33, 5, 18, Десета 40, кв. 31, УПИ1-577, махала Стакьовец и Манастира 5, 7, Първа 138, 123, 140, 112, 134, 156, 109, 107, 119, 17, 125, 108, 146, 122, 154, 104, Райлово Центъра

На 27.09.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: ПИ 000307, Находище Студена, Ален Мак, Голо Бърдо 2, Еверест 2, 11, 3, 15, 13, 4, 19, 20, 18, 14, 17, 6, 20 къща, Землище Мктп Щрабаг, извън регулация С. Студена Кариера, Илинден 5, 17, 11, 15, 10, 9, 1, 7, 3, 19, 8, 4, 12, 37, 27, 28, 24, 35, 29, 20, 22, Ком 7, 1а, 5, 6, 13, 11, 15, 3, 8, Магистрала 5, 7, 1, 3, махала Язовира 16, 1, 9, 1, 15, 22, 10, 14а къща, 11, 6, 3, 13, 12, 5, 17, 8, Младост 2, 2, Мусала 6, 10, 2, 17, 1, 8, Пояс №1на Язовир Студена, Пролет 4, 5, 10, 12, 6, 13, 2, 1, 8, 11, 9, Рила 3, 6, 2, 5, 4, 6, Сините Вълни 1, 15, 13, 1а, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 7, 9, Черни Връх 3, 6, 2, 7, 4, 9, Ретранслатор Студена

На 27.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник

На 27.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Чуйпетлово: УПИ 4-194, кв. 18

Община Радомир

На 24.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 25.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 26.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ На 27.09.2019 г. /09:30 – 16:00 ч./ – Дебели Лаг: къща

На 24.09.2019 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Кленовик: VI-5, Стопански Двор, До Митко Пожарникара

На 24.09.2019 г. /09:30 – 15:00 ч./ – Радомир: Априлско Въстание 52, 25, 46 къща, 42 къща, Васил Петлешков 8, Върба къща, Училище, Барака, 18Самарско Знаме, 4, Ген. Столетов 10 къща, 15, 3, Еделвайс 12, 10, 2, 17 къща, 7, Иван Соколов 8, 33, 16, 28, 59, 12, 5, 46, Иглика 13, Ильо Войвода 5, Кокиче 14, Коста Миланов къща, 2, Опълченска 9, Райко Даскалов, Самарско Знаме 18, Трети Март Читалище, Кино, К и Н О

Община Трън

На 24.09.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Врабча

На 24.09.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Ярловци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

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