Планирани прекъсвания на електрозахранването за област Перник за периода 29.07-02.08.2019

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 29 юли – 02 август 2019 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ , ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ , ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Община Брезник

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Арзан: Рангелова махала

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Брезник: извън регулацията Стоп. Двор, Трън 13 А

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Брусник: къща

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Гоз: махала Логатор, местност Янкулица, къща, Мах. Доганджи

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горни Романци

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Долни Романци: къща

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Завала

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Красава: М. Мали Друм

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Озърновци

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Ярославци

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч./ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Бабица: С. Бабица

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч./ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Брезник: 06286. 502. 39, Александър Тинков Изход За Трън, Александър Филипов 32, 45, 25, 42., 42, 48, 27, 13, 38, 9, 32, 46а, 11, 40, 36, 44, 46, 17, 50, 19, 29, 15., 23, 21, 15, Андрей Михайлов 109, 103, 101, 108, 75, Велин Ваклинов 24, 25, 20а, 21, 22, 16, 18, 20, 23, 19, Владо Захариев 2, Генерал Владимир Заимов 8, Георги Ив Бунджулов 73., 75., 101, Георги Стефанов 26, 2, 10, 15, 9, 8, 11, 4, 13, 7, 3, 1, 6, 5, Гледан 5, 2, 6, 10, 4, 1, Гоздовска 13, 10, 6, 24, 1, 2, 18, 2., 14, 4, 20, 16, Гоце Делчев 2, 4, Гребен 1, 4, 2, 15, 28, 26, 30, Елена Георгиева 68, 66, 70, Еретин, Забел, Иван Тимофеев 15, 2, 11, Иглика 8, 10, 11, 25, 7, 21, 4, 1, 23, 19, 16, 24, 14, 2, 22, 13, 6, 18, 17, 12, 15, 9, 30, 28, 32, 34, 30а, извън регулацията Навес, Изгрев 1, 9, 37, 17, 13, 45, 29, 3, 27, 15, 19., 5, 19, 23, 7, 31, 25, 41, 35, 11, 21, 43, 33, Клисура 14, Комсомолец 25, 23, 10, 13а, 27, 13, 12, 6, 8, 19, 2, 17, 21, 16, 4, 15, Кривиколник 3, 1, 11, 7, 9, 13, 5, Логатор 14, 4, 2, 20, 10, №6, Любаш 8, 6, 10, 12, 7, 4, Макаренко 14, 2, 12, 16, 4, 18, 20, 22, 8, 10, 6, Могилица 13, 14, 8, 6, 24, 22, 20, 15, 9, 15а, 5а, 16, 13а, 7, 5, 1, 18, 11, 4, 10, 12, Неделко Савов 5, 14, 16, 13, 10, 14а, 8, 7, 2а, 12, 5а, 1, 9, 2, 17а, 4, 6, 11, 3, 17, Некрит Кузманов 1, 3, Нестор Петров 1, 5, 17, 11, 24, 10, 22, 20, 9, 9., 16, 18, 14, 26, 15, 15а, Октомври 3, 1, 8а, 6, 4а, 17, 8, 14а, 16, 19, 5, 2, 13, 11, 7, 4, 12, 15, 10, 14, Петров Камък 4, 8, Равна Шума 2, Строител 3, 11а, 5, 13, 11, 1, 15, 17, 7, Трън 3, 6, Шипка 1, Яне Сандански 7, 4, 5, 3, 2, 1, 6, Яровец 12, 4, 10, 6, 8, Мтс, Бивше Мтс, Кравеферма, Бабишка Спирка, Бившето Вп, Бивше Вп, Бивше Военно Поделение

На 29.07.2019 г. /08:00 – 09:00 ч./ на 30.07.2019 г. /15:00 – 16:00 ч./ – Гоз: П-Л ХіV-110, Кв. 13

На 29.07.2019 г. /09:00 – 14:15 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 14:15 ч./ – Велковци, Общ. Брезник: С. Велковци, УПИ ІV-105, Кв. 40

На 29.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 31.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци: къща

На 31.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Кошарево

На 31.07.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Слаковци

Община Ковачевци

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Байкалско: 084033, Общ. Радомир-махала Накева, къща

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Буново, Общ. Кюстендил: махала Чакъревска

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Дебели Лаг: къща, къща, до паметника на Свилен Русев, Храм

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Драгомирово, Общ. Радомир: 1 УПИ 019012

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Егълница: П-Л VI-70, Кв. 8, УПИ IV, Кв 12, УПИ XII-197, 198 Кв. 28, къща, Вила

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица, махала Пириница, УПИ V-138 Кв. 24, 1

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Калище: IV-278, Кв. 29а, УПИ VI-260, Кв. 15, УПИ X-306, Кв. 15, УПИ ХIII-239, Кв. 20

На 30.07.2019 г. /09:15 – 10:45 ч./ на 31.07.2019 г. /15:15 – 16:45 ч./ – Углярци

Община Перник

За периода 29-30.07.2019 г. /13:00 – 14:30 ч./ – Перник: Георги Мамарчев 9, 16, 21, Димова махала 16, Добруджа 27, 29, Хумни Дол 27, 27, 16

На 29.07.2019 г. /09:00 – 09:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Перник: Ален Мак 86, 99, 127, 76, 56а, 103, 81, 64, 80, 77, 123, 135, 97, 79, 74, 98, 107, 129, 69, 73, 75, 93, 91, 56, 66, 89, 52, 62, 54, 70, 72, 106, 87, 68, 125, 71, 58, 60, 109, 100, 113, Горно Могиличе 66, 62, 60, 88, 28, Ела 7, 9, Калина 40, 7, 15, 9, 5, 13, Липа 1, Люлин 137, 111а, 135, 109, 139, 127, Могиличе 72, 63, 49, 76, 79а, 58, 47а, 81, 68, 54, 52, 45, 79, 85, 75, 65, 70, 42, 90, 44, 83, 69, 86, 87в, 91, 55, 78, 74, 89, 78а, 51, 87а, 64, 47, 88а, 46, 54а, 48, 84, 88, 87, 67, 80, 43, 56, 82, 41, 45а, 53, 73, 41а, 71, 59, 77, 29, 19, 28, 23, 30, 33, Незабравка 14, 16, Никола Козлев 72., Палма 54, 58, 80, 51, 88, 70, 68, 76, 74, 57, 86, 60, 90, 62, 67, 72, 52, 48, 66, 56, 82, 62а, 50, 63, 78, 106, 120, 90, 96, 100, 108, 114, 69, 112, Ралица, Света Петка 65, Чинар 26, 38, 35, 22, 20, Шамък, 43. Горно Могиличе

На 29.07.2019 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Перник: Ален Мак 86, 99, 127, 76, 56а, 103, 81, 64, 80, 77, 123, 135, 97, 79, 74, 98, 107, 129, 69, 73, 75, 93, 91, 56, 66, 89, 52, 62, 54, 70, 72, 106, 87, 68, 125, 71, 58, 60, 109, 100, 113, Ален Мак 48, 57, 67, 38, 42, 63, 65, 36, 103в, 32, 69, 44, 34, 59, 40, 46, Буная 3, 2, 1, 2а, 4, 6, Верила 31, 37, 35, 33, 18, 9, 7, 22, 12, 37., 11, 4, 30, 19, 25, 16, 27, 3, 5, 29, 32, 26, 20, 14, 6, 28, 24, 15, 10, 21, 17, 23, 15а, 34, 8, 2, 1, 36, 13, Горно Могиличе 66, 62, 60, 88, 28, Ела 7, 9, Калина 40, 7, 15, 9, 5, 13, Липа 1, Люлин 137, 111а, 135, 109, 139, 127, Люлин 76, 75, 72, 83, 99, 101, 80, 105а, 73, 105, 84, 81, 105 А, 97, 74, 103, 107, 103а, 66, 56, 78, 93, 75а, 64, 60, 79, 68, 89, 85, 62, 117, 91, 58, 54а, 95, 70, 77, Миджур 10, 11, 9, 13, 1, 7, 12, 4, 8, 2, 5, 6, Могиличе 72, 63, 49, 76, 79а, 58, 47а, 81, 68, 54, 52, 45, 79, 85, 75, 65, 70, 42, 90, 44, 83, 69, 86, 87в, 91, 55, 78, 74, 89, 78а, 51, 87а, 64, 47, 88а, 46, 54а, 48, 84, 88, 87, 67, 80, 43, 56, 82, 41, 45а, 53, 73, 41а, 71, 59, 77, 29, 19, 28, 23, 30, 33, Незабравка 14, 16, Никола Козлев 72., Палма 54, 58, 80, 51, 88, 70, 68, 76, 74, 57, 86, 60, 90, 62, 67, 72, 52, 48, 66, 56, 82, 62а, 50, 63, 78, 106, 120, 90, 96, 100, 108, 114, 69, 112, Ралица, Света Петка 65, Чинар 26, 38, 35, 22, 20, Шамък, 43. Горно Могиличе

На 29.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ на 31.07.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 3-ти Март 18, 11, 4, 5, 12, 1, 16, 26, 10, 15, 3, 14, 2, Васил Априлов 6, 1, Ваташка 1, 1а, Витоша 21, Дабо 4, 1, Ерма 24, 2, 5, 14, 9, 12, 4, 6, 10, 26, 16, 7, 8, 30, 11., 18, 20, 1, 8а, 32, 28, Здравец 8, 4, 6, 2, Искър 4, 12, 10, 6, 8, 2, 15, Капенешка 16, Лиляна Димитрова 3, Людмила Димитрова, Люлин 3, 4, 2, 12, 6, 1, 5, Миньор 6, Райко Янков 10, 10 къща, 13, 18, 3., 1, 22, 8, 2, 14, 12, 4, 6, 7, 3, 5, 9, 16, 11, Родопи 17, С. Рударци УПИ-Vі-11007, 11008 Кв. 71, Синчец 3, 1, Средна Гора 2, 1, 5, 3, Стара Планина 2, 4, У111-904, Кв. 29, Черни Връх 73, 48, 51а, 65, 42, 53., 61, 46., 71, 75, 55, 45, 50, 56, 62, 51, 36, 40, 54, 55., 58, 67, 59, 44, 69, 60, 66, 57, 53, 52, 47, Ясен 5, 11, 2, 15, 7, 1, 9, 3, 4

На 29.07.2019 г. /09:15 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ на 30.07.2019 г. /13:00 – 13:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Перник: Бучински Път 3, 5, Над Поделението, 1, 20, 5, 3, Гр. Перник, Кв. Изток, Луганск, УПИ IV, Кв. 21, Златоград 7, Изток 2 на Фасада ТП, 2, 1, Складова База, Павилион, 2, Йордан Благоев 37, 41, 39, 41, 54, 56 Пред IV Гимназия, 14, 13, 6, 33., 48, 19., 42, 15, 29, 35, 22, 36, 30, 50, 31, 44, 21, 32, 23, 40, 16, 26, 25, 38, 8, 28б, 20, 18, 27, 54, 9, 4, 28, 35., 11, 12, 3, 34, 2, 10, 7, 24, 46., 46, 5, 33, 1, Кадиевка 27, 37а, 47, 43а, 43б, 33, 42, 30, 24, 52, 49б, 51, 43, 37, 35а, 50, 29, 49, 39, 31а, 26, 41, 24а, 35б, 51а, 35, 31, 45, 49а, Калинин 5, 3, 2, 7, Карл Маркс 95., 99, 101, 30, 87, 89, 97, 95, 91, 88, 93, 17, 83, 30, 30, Киев 7, Кишинев 10, 12, 14, 4, 20, 18, 16, 2, 1, 6, 8, Краснодар 15, 11, 7, 9, 13, 4, 5, 21, 2, 12, 8, 6, 17, 1, 3, 10, 19, Куйбишев 1, 2, 3, 4, Луганск 163в, 186, 184, 188, 175, 192, 190, 187, 165, 198, 173, 194, 169, 186а, 76, 66, 72, 50, 55, 64, 63, 45г, 76., 65, 51, 49, 70, 54, 74, 53, 68, 80, 59, 57, 60, 86а, 67, 62, 47, 84, 61, 78, 58, 45в, 82, 56, 52, 141, 100, 103, 148, 69, 85, 156, 133, 81, 126, 91, 131, 135, 107, 75, 105, 112, 143, 139, 77, 138, 120, 152, 144, 125, 90, 69а, 115, 98, 118, 158, 91a, 136, 146, 162, 97, 106, 89, 96, 119, 87, 121, 134, 95, 151, 145, 108, 88, 73, 124, 122, 142б, 110, 164, 168, 111, 155, 116, 123, 104, 147, 102, 99, 150, 94, 114, 127, 86, 160, 128, 93, 101, 170, 149, 109, 129, 79, 113, 166, 71, 83, 117, 92, 154, 137, 153, 159, 157, 178, 163, 176, 161, 174, 172, махала Портарева 107, 109, 101, 108, Никола Чучулков 22, 17, 37, 8, 33, 45, 39, 32, 6, 3, 26, 21, 15, 43, 35, 9, 4., 5, 10, 7, 31, 25, 1, 16, 11, 23, 2, 28, 24, 20, 13, 43., 41, 12, 27, 4, 14, 19, 29, 30, 18, Новгород 3, 2, 1, 4, Рашо Димитров М/У Бл. 91 и 93, 177 до Бл. 95, 93, 95, 51, 70а, 70а, 68, Мошино, 151, 179, 153, 133, 149., 143, 129, 149, 66, 145, 70, 125, 127, 147, 131, 135, 139, 141, 183, 167, 173а, 165а, Зад 3-та Полик. и АвтоОхрид, 175, 72, 163, 68., 161, 169, 159, 173, 167а, 165, 171, 159а, 4, 6, 16, 32, 18, 36, 35а, 34, 26, 42, 16., 12, 38, 24, 40, 20, 46, 48, 14, 10, 8, 28, 30, 22, 2, 44, 15, 23, 5, 39, 13, 41, 9, 19, 31, 37, 21, 43, 1, 25, 33, 45, 17, 7, 35, 11, 3, 29, 27, 69, 71, 75, 67, 58а, 59, 55, 61, 73, 65, 63, 81, 47, 49, 48, 77, 79, 53, 54., 51, 62, 54, 58, 57, 52, 50, 85, 83, 62, 62b, 60, 62а, 62д, 62в, 60а, 85д, 87, 89, 3 87, 87, 91, 89, 108, 91., 91, 91, 91., 87, до Бл. 87, Паркинг, 89, Рига В 4-та Гимназия, 8, 2., 2, 1 Училище, Ставропол 6, 8, 4, 2, 5, 3, 1, 2., Харков 1., 2, 1, Юрий Гагарин Тотопункт, до Поликлиниката, 15, до Банята, 13, 16, до Тони-Бар, 25, С/У Супера, 19, 3, Автопаркинг, 23а, 17, 27, Зад Х-Л Зора

На 29.07.2019 г. /09:15 – 11:00 ч./ – Перник: Бучински Път 3, 5, Над Поделението, 1, Златоград 7, Изток 2 на Фасада ТП, 2, Йордан Благоев 14, 13, 6, 33., 48, 19., 42, 15, 29, 35, 22, 36, 30, 50, 31, 44, 21, 32, 23, 40, 16, 26, 25, 38, 8, 28б, 20, 18, 27, 54, 9, 4, 28, 35., 11, 12, 3, 34, 2, 10, 7, 24, 46., 46, 5, 33, 1, Куйбишев 1, 2, 3, 4, Никола Чучулков 22, 17, 37, 8, 33, 45, 39, 32, 6, 3, 26, 21, 15, 43, 35, 9, 4., 5, 10, 7, 31, 25, 1, 16, 11, 23, 2, 28, 24, 20, 13, 43., 41, 12, 27, 4, 14, 19, 29, 30, 18, Новгород 3, 2, 1, 4, Рашо Димитров М/У Бл. 91 и 93, 177 до Бл. 95, 93, 95, 4, 6, 16, 32, 18, 36, 35а, 34, 26, 42, 16., 12, 38, 24, 40, 20, 46, 48, 14, 10, 8, 28, 30, 22, 2, 44, Ставропол 6, 8, 4, 2, 5, 3, 1, 2., Харков 1., 2, 1, Юрий Гагарин до Банята, 13, 16, до Тони-Бар, 25

На 29.07.2019 г. /13:15 – 14:30 ч./ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10., 13 Гар, 16, 2, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, Иван Вазов 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Любен Каравелов 8., 8, 6, 12, Пейо Яворов 25, Пенчо Славейков 20., 20, 20, Софийско Шосе 31., 49, 47, 49., 35, 35

На 30.07.2019 г. /09:45 – 10:00 ч.; 11:00 – 11:30 ч./ – Перник: Аврора 2, 13, 7, 7а, 10, 11, 15, 3, 4, 5, Александър Стоянов 1а, 17, 3, 3а, 20, 27, 40, 1, 33, 29, 24, 36, 5, 8а, 25, 22, 19, 10, 35, 9, 7, 32, 21, 38, 31, 8, 23, 6, 11, 39, 37, 15, 48, 44, 45, 50, 43, 51, 47, 49, 46, 41, 42, Асен Търновски 16., 6, 4, 3, 10, 12, 5, 16, 14, 2, 8, Белоградчик 21, 19, 10, 2, 14, 1, 15, 12, 25, 11, 23, 17, 9, 8, 18, 3, 16, 5, 13, 7, 4, Бор 3, 1, 2, 7, 5, 6, 4, Боян Чонос 3, Ваклин Церковски 16, Валентина Терешкова 8, 3, 9, 5, 2, 1, 15, 13, 11, Вела Пеева 32, 18, 37, 21, 28, 30, 19, 34, 14, 15, 23, 27, 20, 33, 18а, 12, 31, 26, 13, 16, 26а, 35, 29, 25, 5, 24, 23., 17, 47, 51а, 62, 49, 46, 52, 59, 51, 53, 50, 57, 60, 48, 56, 55, 61, 70, 66, 72а, 64, 68, 72, 38, 1, 8, 4, 39, 2, 9, 3, 36, 11, 6, 43, 40, 41, 37, 42, 44, Димитър Благоев 31., 76, 70, 90, 94, 78, 29, 90., 74, 45а, 66, 43, 96, 33., 72, 88, 43а, 92, 86, 86а, 68, 80, 31, 96а, 45, 84, 82, 113, 99а, 159., 111., 113., 99, 117, 111, 172, 104, 37, 39, 132, 67., 118., 45., 55, 59, 65, 41, 55., 118, 112, 67, 79., 69, 83, 126., 124, 122, 77, 108, 110, 61, 130, 73, 116, 39а, 85, 81, 79, 100, 65., 63, 56, 126а, 102, 98, 106, 128, 134, 53, 126, 71, 75, Добри Миланов 2, 7, 6, 16, 3, 5, 19, 9, 18, 12, 23, 10, 8, 7а, 15, 21, 4, 14, 11, 2., 25, 1, 17, 33, 22, 26, 30, 20, 31, 27, 35, 28, 29, Дъбрава 28, 10, 23, 22, 6а, 33, 16, 27, 16, 12, 25, 21а, 4, 24, 8, 5, 32, 17, 13, 19, 15, 29, 31, 2, 1, 6, 33а, 11, 18, 21, 3, 18, 20, 14, 9, 30, 7, Еднофамилни Къщи 5, 3, 10, 4, 2, 9, 1, 8, 7, 6, Жива Вода 3, 1, 11, 5, 2, 7, 6, Йордан Лютибродски 1, 4а, 6, 3, 4, 9, 10, 2, 5, 7, 11, 34, 20, 33, 17., 16, 30, 20, 32, 18, 19, 14а, 24, 29, 12, 13, 26, 27, 22а, 28, 15, 14, 26, 25, 21, 23, 33а, 17, 31, 37, 43, 48, 53, 35, 50, 42, 58, 54., 39, 38, 54, 45, 55, 52, 41, 49, 40, 47, Калофер 8а, 3, 16, 6, 14, 12, 1, 10, 4, 5, Кирил Тупанков 8а, 26, 6., 25, 14, 12, 24, 16, 18, 1, 19, 6, 17, 9, 23, 3, 8, 20, 22, 24а, Ковачевци 10, 5, 3, 6, 1, 2, 7, 4, 17, 15, 19, 9, 8, 21, Крум Накев 16, 14, Кръстина Михайлова 13, 10, 5, 11, 2, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 3а, Кюстендил 10, 13, 11, 16, 15, 12, 5, 14, 17, 18, 9, 7, 3, 6, 4, 6а, 1, 8, Лазар Робев 10, 8, 10., 6, Ленин 2, 4, 3, 13, 7, 15а, 17, 18, 14, 20, 23, 7., 19, 16, 15, 5, 6, 6., 6а, 20, 28, 34, 41, 22, 29а, 37, 31а, 32, 38, 24, 25, 29, 35, 31, 33, 33а, Лиляна Димитрова 4, 6, 15, 2, 5, 7, 1, 19, 9, 3, 11, 12, 13, 16, 18, 14, 8, 10а, 10, 20, 17, 23, 22а, 21б, 32, 19, 25, 28, 22, 29, 30, 26, 30а, 21а, 27, 24, 34, 38., 46, 48, 37, 54, 35, 45, 52, 49, 47, 46а, 37 Б, 42, 33, 43, 36, 41, 38, 50, 51, 40, Мадарски Конник 4, 6, 12, 3, 8, 16, 14, 10, Малчика 5, 3, 1, Маниш 9, 9, 11, Мануш Войвода 17, 19 Жилищна Сграда, 12, 15, 14, 13, 1, 7, 5, 2, 12, 1, 4, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 5, 8, 9, Металург 5, 2, 7, 17, 3, 9, 11, 19, 1, 13, Момин Проход 5, Никифор Панкев 30, 45 А, 49, 22, 53, 43, 37, 26, 55, 35, 32, 57, 71, 59, 47, 45, 28, 51, 41, 31, 33, 18, 10, 17, 15, 8, 2а, 27, 19, 16, 13, 6., 2, 21, 14, 11, 4, 6, 25, 12, 9, Никола Вапцаров 10а, 3, 2, 1, 10, Николай Островски 12, 7, 14, 2, 8, 10, 6, 4, 2а, 5, 1, Огнян Ягодински 4, 2, 1, 6, Огоста 33, 28, 21, 18, 37, 24, 23, 22, 29, 20, 39, 31, 32, 35, 27, 25, 41, 16, 36, 34, 49, 46, 42, 47, 38, 51, 45, Опълченска 1, 3, 13, 6, 18, 17, 9, 7, 5, 10, 2, 16, 14, 22, 8, 20, 15, 12, Паисий Хилендарски 3., 2, 6, 4, 3., 5, 3, 1, 7, Пещера 9, 10, 11, 7., 17, 1, 3, 16, 7, 27, 8, 6а, 19, 12, 2, 6, 4, Пушкин 12, 14, 1, 9, 11, 8, 13, 3, 5, 6, Ракитовец 3, 14, 1, 4, 7, 1а, 2, 15, 8, 10, 5, 13, Рахила Ангелова 2., 3, 6, 5, 1, 2, 2, 14, 10, 12, 4, 8, 5, 20, 32, 9, 13а, 7, 11, 24, 16, 28, 26, 28а, 30, 13, 18, 5, 22, 17, 34, 15, 21, Родина 1, 4, 6, 8, 2, Свети Спас Храм, Сините Вълни 7, 4а, 3, 1, 4, 5, 6, 3а, Станке Димитров 1, 9, 18, 8а, 26, 1, 38, 7, 34, 2а, 20, 19, 10, 5, 22, 14, 15, 40, 8, 24, 4а, 7а, 28, 2, 3, 16, 4, 12, 16а, 5а, 21, 6, 32, Страцин 11, Тинтява 7., 3, 7, 2, 1, 5, Тодор Йорданов 4, 2, Училищна 1, 9, 11, Хан Крум 2, 23, 8, 29, 15, 1, 25, 3, 7, 5, 11, 4, 6, 19, 6а, 9, 17, Христо Кърпачев 3, 6, 1, 4, 3, 3, 2, Цветна Градина 4, 2, 8, Църква 1, 1, 9, 15, 5, 19, 3, 13, 7, 1, 11, 6, 2, 17, Черни Връх 2, 3, 7, 5, 8, Черно Море 2а, 9, 5, 8, 1, 4, 6, 2б, 6., Явор 1, 6, 2, 9, 10, 12, 4, 14, 8, 16, 3, 7, 11

На 30.07.2019 г. /09:45 – 11:30 ч./ – Перник: Аврора 2, 13, 7, 7а, 10, 11, 15, 3, 4, 5, Асен Търновски 6, 4, 3, 10, 12, 5, 16, 14, 2, 8, Бор 3, 1, 2, 7, 5, 6, 4, Валентина Терешкова 15, 13, 11, Вела Пеева 70, 66, 72а, 64, 68, 72, Димитър Благоев 31., 76, 70, 90, 94, 78, 29, 90., 74, 45а, 66, 43, 96, 33., 72, 88, 43а, 92, 86, 86а, 68, 80, 31, 96а, 45, 84, 82, 113, 99а, 159., 111., 113., 99, 117, 111, 172, Йордан Лютибродски 37, 43, 48, 53, 35, 50, 42, 58, 54., 39, 38, 54, 45, 55, 52, 41, 49, 40, 47, Калофер 8а, 3, 16, 6, 14, 12, 1, 10, 4, 5, Крум Накев 16, 14, Кръстина Михайлова 13, 10, 5, 11, 2, 9, 8, 6, 3, 7, 4, 3а, Лазар Робев 10, 8, 10., 6, Ленин 28, 34, 41, 22, 29а, 37, 31а, 32, 38, 24, 25, 29, 35, 31, 33, 33а, Лиляна Димитрова 38., 46, 48, 37, 54, 35, 45, 52, 49, 47, 46а, 37 Б, 42, 33, 43, 36, 41, 38, 50, 51, 40, Мадарски Конник 4, 6, 12, 3, 8, 16, 14, 10, Малчика 5, 3, 1, Момин Проход 5, Никифор Панкев 10, Огоста 33, 28, 21, 18, 37, 24, 23, 22, 29, 20, 39, 31, 32, 35, 27, 25, 41, 16, 36, 34, Опълченска 1, 3, 13, 6, 18, 17, 9, 7, 5, 10, 2, 16, 14, 22, 8, 20, 15, 12, Паисий Хилендарски 3., Родина 1, 4, 6, 8, 2, Сините Вълни 7, 4а, 3, 1, 4, 5, 6, 3а, Тодор Йорданов 4, 2, Училищна 1, Цветна Градина 4, 2, 8, Църква, Черни Връх 2, 3, 7, 5

На 30.07.2019 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Перник: Гр. Перник, Кв. Изток, Луганск, УПИ IV, Кв. 21, Изток, Кадиевка 27, 37а, 47, 43а, 43б, 33, 42, 30, 24, 52, 49б, 51, 43, 37, 35а, 50, 29, 49, 39, 31а, 26, 41, 24а, 35б, 51а, 35, 31, 45, 49а, Луганск 76, 66, 72, 50, 55, 64, 63, 45г, 76., 65, 51, 49, 70, 54, 74, 53, 68, 80, 59, 57, 60, 86а, 67, 62, 47, 84, 61, 78, 58, 45в, 82, 56, 52, Рашо Димитров 183, 167, 173а, 165а, Зад 3-та Полик. и АвтоОхрид, 175, 72, 163, 68., 161, 169, 159, 173, 167а, 165, 171, 159а, 68, Мошино, 151, 179, 153, 133, 149., 143, 129, 149, 66, 145, 70, 125, 127, 147, 131, 135, 139, 141, Рига 2, 1 Училище

На 31.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Перник: Благой Гебрев 16, Ленински Проспект 5, 1

На 31.07.2019 г. /11:00 – 11:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Перник: Бучински Път Павилион, 37, 11, 16, 11, 131, 37, Златоград 3, 19, 3, 1, Изток 2, Местност Ладовица, Ладовица, до ТП-Дунав, 2, Кв. 58, до Зора, до Зора, ДоЗора, С/У Х-Л Зора, Пред Х-Л Зора, до Х-Л Зора, Мошино, Рашо Димитров до Бл. 76, 70б, до Бл 70, 78, 86, 80, 80, 82, 84, 78, 78, 78, 76, 74, 74а, до Бл. 74, Рига 3, 2, 3, 7, Юрий Гагарин 37, Ладовица, 35-37, 37, 39, 39., 39, 37., Кв. Ладовица, 3б, 3, 12, 3а, 5, 3, 41, 3., 11а, 11 Утинор-4, 11, Утинор 4, 9, Утинор-4, 7ж, 11, 7., 7, 4, 9, 4 11, 11, 11 Утинор-4, 7, 19, 19в, 19б, 27, 31, Зад Х-Л Зора, до Пицария Белисима, до Бл 33, 29, 19ж, до Бл. 33, Зад Бл. 33, 33а, М/У Бл. 33 и Бл. 35, Кв. 58, 35., Сп. Бучински Път, 31., 33ж, 33д, 33-35, 33, 33., 33е, 35, 31а, 31н, 1, Юрий Гагарин ПИ 58781, 5146784

На 31.07.2019 г. /11:00 – 13:00 ч./ – Перник: Бучински Път Павилион, 37, 11, 16, 11, Златоград 3, 19, 3, Изток 2, Рашо Димитров до Бл. 76, Рига 3, Юрий Гагарин 37, Ладовица, 35-37, 37, 39, 39., 39, 37., Утинор 4, 9, Утинор-4, 7ж, 11, 7., 7, 4, 9, 4 11, 11, 11 Утинор-4, 7

На 31.07.2019 г. /14:00 – 14:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Алеко Константинов 11, 13, 8, 4, 12, 15, 6, 10., 13 Гар, 16, 2, 20, 17, Бродо до 5-То Оу, 7, Бунтовник 5, 4, 2, 3, 7, 6, 1, 4а, Васил Априлов 8, 1, 2, 7, 5, 3, 4, Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Георги Мамарчев М/У Бл. 13 и 14, 15, 1, до Бл. 14, 2, 14, 14, 26., 26, 26, 9, 16, 21, Димова махала 19., до Супера, Павилион, 17, Кв., 1, Магазин, 16, 75, до Бл. 13, 14, 12, 13, 13, Димчо Дебелянов 9, 8, 11, 1, Добруджа 27, 29, 21, 35, 31, 36, 28, 29, 33, 36г, 30, 25, 31, 34, 32, 38, 3 31, 35а, 37, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2., 36, 38, Ивайло 2, 3, 5, 6, 2., 4, 1., Иван Вазов Под Моста, 5, 15 5, 3, 8, 7, 8 5, 3, 9, 5, Капитан Векилски 1, 4, 6, 3, 2, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Любен Каравелов 8., 8, 6, 12, Люлин 24., 17а, 7а, 7, 3, 15, 12., 2, 18, 27, 20е, 10, 6, 13, 16, 19, 12а, 17, 21, 31, 1, 29, 8, 14, 21., 23, 2., 11, 4., 90, 25, 4, 22., 12, 15а, 6а, 5, Миньор 13, 15, Мургаш 2, 9, 3, 7., 1, 7, 5, Мусала 7, 3а, 3, 1, 4, 10, 8, 5, 12, 2, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1., Пейо Яворов 6., 25, 26, 37а, 28, 39, 42, 37, 24, 22, 32, 25, Пенчо Славейков 20., 20, 20, 34, 36, 38, 32, 40, Перелик 6, Протожерица 1, Родопи 1, Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6., Св. Св. Кирил и Методий, Селимица 3, 8, 2, 4, 1, 6, 1а, 5, Силистра 6., 5, 4, 5, 6, Синчец 1, Софийско Шосе 60, 58, 50, 60., 46., 54., 50, 76., 72., 40., 62, 68, Автогара, 56, 74, С/У Стара Планина, 42, 64, 66, 70., 54, 40, 74., 42а, 44, Павилион, 62., 52, 72, 58., 46, 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124., 59, 134, 128, 63, 140, 142, 89, 71, 83, 79, 95, 87, 65, 93, 91, 81, 69, 67, 89, 85, 73, 77, 31., 49, 47, 49., 35, 35, 110., 94, 45, 106, 37., 43, 94., 41, 110, 98, 100, 96, 116, 104, 39, 33, 114, 102, 92, 37, 96., 106., 7, 90, 80, 80., Магазин, 1, 88, Тотопункт, 7., 84., 86, до Бл. 21, 90., 21а., 15, 15, 7, Автогара, 21, 82., 15., 84, 78., 78, 88., Станционна 6, Стара Планина 13б., 15, 21, 13 А, 11., 11, 15., 13, 6, 11а, 10, 23, 1, 9, 13б, 11а., 8, 6б, 25, 5., 12, 7, 4, 6а., 5, Стефан Караджа 2, 1, 2а, 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20., 13., 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12, Тутракан 19, 13, 16, 28, 10д, 14, 18, 10в, 17, 11, 20, 15, 10, 22, Христо Ботев 93, 91, 89, Хумни Дол Магазин, 17, 4, 15, 2, 3, 5, 1, 7, 13, 10, 25, 8, 12, 11, 27, 27, 16, 14, Шибой 12, 20, 11, 16, 13а, 18, 9, 15, 4., 13, до Теменуга, Автогара, Тец

На 31.07.2019 г. /14:00 – 16:00 ч./ – Перник: Гео Милев 5, 3, 2, 1, 4, Дойран 8, 2, 9, 6, 12, 1, 7, 11, 4, 5, 3, Захари Стоянов 14а, 12б, 13, 15, Зюмбюл 8, 26, 6, 16, 32, 30, 4, 7, 12, 3, 28, 10, 22, 2., 36, 38, Клисура 1, 5, 3, 4, 11, 7, 2, 9, 6, Кокиче 5, 7, 6а, 12, 2, 8, 8а, 6, Найден Геров 5, 8, 2, 10, 1, 3, 9, 1, 12, 11, 7, Никола Козлев 13, 9, 12, 2, 4, 10, 18, 11, 17, 19, 3, 21а, 7, 14, 8, 20, 6, 1, 1, 16, 15, 21, 25, 5, 5, Оборище 1, 1., Сан Стефано 14, 4, 2, 8, 16, 6, 3, 6., Софийско Шосе 126, 124, 136, 138, 132, 130, 61, 124., 59, 134, 128, 63, 140, 142, Стефан Караджа 22, 21, 7а, 10, 13, 19, 24, 20, 19а, 17, 14, 3, 11, 5, 9, 20а, 15, 12, 16, 20., 13., 18, 15а, 7, 10а, Теменуга 2, 6, 3, 4, 8, 9, 5, 11, 1, 14, 7, 13, 10, Тодор Каблешков 11, 4, 5, 6, 3, 1, 5а, 2, 8а, 9, 10, 8, 12

На 01.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Боснек: 3-ти Март 6, 01, 4, 5, 8, Борич 10, 6, 5, Витоша 2, 3, 1, 4, Добри Дол 2, 9, 07, 06, 5, Духлата 47, 58, 68, 78, 84, 75, 56, 94, 40, 44, 45, 96, 49, 63, 52, 57а, 42, 57, 100, 106, 98, 39, 60, 51, 102, 48, 88, 72, 55, 53, 65, 90, 64, 80, 50, 44а, 104, 92, 43, 61, 76, 108, 62, 48 Механата, 46, Евлоги Агайн 1, 02, 3, 4, Иван Вазов 07, 03, 6, 01, 05, 4, 7, Йордан Йовков 08, 4, 8, 2, 1, 3, 5, Клен 2, 01, Ладивец 4, 10, 14, 2, 9, 7, 01, 8, 12, Ловен Дом 02, 04, Минзухар 1, 2, 3, Могиля 1, Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 15, 13, 14, 8, 12, 19, Ранковица 2, 6, 4, 1, Славей 12, 6, 14, Струма 49, 51, 33, 81, 55, 79, 71, 85, 27, 2, 39, 4, 67, 29, 73, 63, 25, 59, 69, 41, 65, 31, 53, 57, 65а, 61, УПИ XIII-342, Кв. 32, Христо Ботев 41, 46, 42, 33, 23, 31, 47, 40, 38, 36, 50, 34, 32, 44, 27, 35, 25, 30, Явор 1, 2, 3, 4, 06, 01, 9, Яворов 3, 3

Община Радомир

На 30.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ на 31.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Беланица: 10 Вила

На 30.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ на 31.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бобораци: XIII-216, Kw. 31, Ііі – 323 Кв. 26, УПИ V-219, Kw. 32, ХVIII-136, Кв. 23, къща

На 30.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ на 31.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 30.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ на 31.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Кошарите: П-Л VII-117, Кв. 18, УПИ VІІІ, Кв. 17, Къша

На 30.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ на 31.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Негованци: VI-355, УПИ-130 Кв. 37

На 30.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ на 31.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Поцърненци: махала Калугерски Чифлик 65, Хан, Фургон

На 30.07.2019 г. /09:00 – 10:30 ч./ на 31.07.2019 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Прибой: Фасулкова махала, къща, Мах. Гърбева, Вила, МахКайтаска, къща, Бунгало

Община Трън

На 29.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А

На 29.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 31.07.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ на 02.08.2019 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, къща

На 29.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ на 30.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Кожинци Общ. Трън

На 30.07.2019 г. /09:30 – 10:30 ч.; 14:30 – 15:30 ч./ – Трън: 8ми Март 6, 5, 14, 10, 18, 2, 13, 1а, 12, 22, 20, 1, 16, 4, 24, 3, 11, 17, 4а, 9, 9ти Септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 13, 1, 2, 1., 21, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25., 17, 6, 2., 11, 8., 23, 25, Атанас Ботев 2, 4, 4, 3, 17, 14, 15, 30, 12, 19, 13, 6, 1, 11, 10, 8, 16, 21, Бор 2, 4, 1, 3, 11, 24, 3, 23, 18, 16, 9., 4, 36, 4а, 21, 25, 13, 2, 14, 9, 22, 6, 15, 34, 38, 27, 29, 40, 26, 10, 5, 7, 17, 31, 1, 12, 20, Васил Левски 5, 7, 10, 2а, 6, 12, 8, 20, 1, 3, 2, 9, 11, 16, 1а, 14, 4, Вельо Стоянов 11, 11, 34, 24, 1, 32, 26, 18, 20, 21, 36, 28, 16, 2, Владо Васев 21, 23, 2, 53, 4, 51, 13, 33, 7, 11, 27, 43, 16, 14, Павилион, 17, 49, 41, 59, 6, 5, 38, 31, 45, 35, 39, 25, 47, 8, 35а, 19, 9, 31., Владо Тричков 1, 1., 6, 5, 1., 2, 2, 1., 2, 3, 2., 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 8, 15, 10, 19, 14а, 1, 24, 21, 22, 14, 17, 8, 16, 18, 26., 26, 4, 6., 2, 6, 6, 4, Гочо Гопин 27, 4, 11, 13., 9, 19, 3, 2, 25, 7, 21, 17., 21., Денчо Знеполски 1, Десета 9, 5, 3, 7, Ева Волицер 4, 6, 2, 1, 3, Еднофамилни Жилища 10, 3, 11, 4, 9, 5, 6, 2, 1, 7, 8, Здравец 2, 4, махала Шиловец, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 2, 2., 31., 52, 56, 54, 50, 1, 5, 1., 2., 36, 50, 16, 38, 27, 37, 30, 43, 22, 41, 35а, 31., 46, 31, 6, 35, 39, 16, 24, 48, 23., 14, 40, 21, 28, 20, 47, 49, 29, 44, 32, 45, 3, 2, 1, 19, 11а, 10, 17, 15, 3а, Народна Воля 17, 1, 15, 37, 18, 35, 3, Павилион, 45, 26, 25, 46, 30, 10, 6, 20, 38, 5, 44, 36, 12, 24, 15, 14, 13, Петко Д. Петков 2., Павилион, 3., 3, 3, 1 Търговска, 16, 12, 3, 20, 10, 18, 8, Петър Асенов 2а, 4, 13, 8, 15, 7, 10, 12, 5, 30, 9, 11, Стадион Кв. 4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Тако Пеев 3, 20, 1, 6, 14., 11., 29, 9., 19, 5, 2, 7, 31, 18, 13, 27, 33, 25, 23, Тенеси 3, 8, 2, 5, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Хараламби Стоянов 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 3, 8, 10, 4, Чарчалат 6, 5, 3, 1, 4а, 4, 2, 5, 5., Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1., 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7, Механа, СпЕхо-Т

На 30.07.2019 г. /09:30 – 14:30 ч./ – Трън: 9ти Септември 47, 43а, 20, 49, 37, 31, 45, 39, 41, 27, 29, 43, Александър Стамболийски 23, 25, 13, 5, 15, 23, 9, 11а, 25., 17, 6, 2., 11, 8., Вельо Стоянов 2, Владо Васев 31., Владо Тричков 2, 2, 1., 2, 3, 2., 1, Връх 3, 1, 5, Възраждане 6, 3, 8, 4, 2, Георги Димитров 4, 6., 2, 6, 6, 4, Здравец 2, 4, Мир 2, 8, 3, 12, 4, 9, 1, 13, 15, 5, 10, 11, Младост 9, 17, 7, 15, 11, 5, 1, 3, Мосаловска 1, 5, 1., 2., Петко Д. Петков 2., Павилион, 3., 3, 3, 1 Търговска, Стадион Кв. 4, Стефан Караджа 2, 5а, 1, 11, 3 А, 5, 13, 1а, 7, 3, 9, 8, Хаджи Димитър 1, 4, 9, 3, 5, 14, 6, 2, 8а, 16, 18, 10, Юрий Гагарин 11, 6а, 4, 19, 6, Стадион, 5, 12, 17, 2, 16, 13, 3, 7, 1., 10, 2а, 8, 15, 9, Яким Тошков 3, 4, 2, 6, 9, 8, 10, 7

На 30.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ на 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Радово

На 31.07.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Слишовци

На 31.07.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Реяновци: УПИ Іі-161

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Бусинци: махала Трап, къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Видрар: къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Вукан: УПИ III-130 Кв. 12

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Горна Мелна: 87, махала Пейчиновци

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Горочевци: Над МтпРакитов Дол

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Докьовци

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв. 17

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Еловица, Общ. Трън: къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Къшле

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Лева Река

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Пенкьовци

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Стайчовци: 000621, къща

На 01.08.2019 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Шипковица: 400053, Бивш Стопански Двор

На 01.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч./ – Бохова: УПИ-ХI-148, къща, Вила

На 01.08.2019 г. /09:00 – 13:00 ч.; 09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Костуринци

На 01.08.2019 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Бохова

На 02.08.2019 г. /09:00 – 12:30 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ – Ярловци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

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