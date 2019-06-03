12-годишно момче подкара мотопед без табели в Дивотино

12-годишен жител на с. Дивотино е управлявал мотопед без табели.

Отново на 01 юни, около обяд, в с. Дивотино бил проверен мотопед “Балкан“, управляван от 12-годишно момче от селото. Балканчето било без регистрационни табели. Уведомени са родителите на момчето и по случая е образувано досъдебно производство.

19-годишен перничанин е шофирал нерегистриран мотоциклет.

На 01 юни, около 19, 00 ч., на ул. „Захари Зограф“ в пернишкия кв. „Калкас“ бил проверен мотоциклет „Малагути“, управляван от 19-годишен младеж. Органите на реда установили, че возилото не е регистрирано по надлежния ред в Р. България. Иззето е и по случая е започнато досъдебно производство.

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