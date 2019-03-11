БМВ се вряза в дърво, момче загина на място, момиче със счупен таз

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20-годишно момче е загинало в Радомирско.

Инцидентът е станал вчера, около 17, 30 ч., на пътя с. Дебели лаг посока с. Извор. Лек автомобил „БМВ“ излязъл от пътното платно, навлязъл в житен блок и се ударил в дърво. В колата са пътували 3 момчета и едно момиче. В пернишката болница е починал 20-годишен младеж от гр. Радомир. 21-годишна девойка е със счупен таз. Прегледана е в МБАЛ „Р. Ангелова“ и преместена в столично лечебно заведение.

Останалите две момчета на 29 и 24-годишна възраст са прегледани и освободени за домашно лечение. В процес на установяване е кой е шофирал колата.

Започнато е досъдебно производство и работата продължава.

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