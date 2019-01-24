График на групите, които ще дефилират в Перник на Сурва 2019

406 Споделяния Сподели

Ето ги групите, които ще дефилират на тазгодишната Сурва 2019. В двата дни на фетиваа ще видим групи от цяла България, както и от чужбина. Вижде как са разпределени по дни!

26.01.19 г./събота/

С. Бозвелийско, обл. Варна

С. Кайнарджа, обл. Силистра

С. Кошов, общ. Иваново

кв. Долно езерово, гр. Бургас

С. Вресово, обл. Бургас

Чужди групи

Маскарадна група – Битоля, Македония

Маскарадна група – Москва, Русия

Маскарадна група – Ратево, Македония

Маскарадна група – гр. Вале де Илхаво, Португалия

Маскарадна група – гр. Миранда до Дуро, Португалия

Маскарадна група – Олзай, Италия

Маскарадна група – гр. Орозей – Италия,

Маскарадна група – Прилеп, Р. Македония

Маскарадна група – Лесковац, Сърбия

Маскарадна група – Бранещи, Румъния

Маскарадна група – СОУ „Д. Влахов“, гр. Струмица, Р. Македония

Маскарадна група „Герас Цунев“ – Просениково – Струмица, Македония

Фолклорна група – Солун, Гърция

Фолклорна група – Белград, Сърбия

Маскарадна група – с. Сопот, Македония

Маскарадна група – Кастория, Гърция

Маскарадна група – Бегнище,Македония

Маскарадна група – Шабац, Сърбия

Маскарадна група – Птуй, Словения

С. Церово, Пазарджик

С. Варвара, Септември

С. Лесново, Елин Пелин

С. Кошарево, общ. Брезник

с. Равно поле, обл. София

С. Витановци, Перник

С. Лесичово, Пазарджик

С. Богданов дол, общ. Перник

С. Гирчевци, Кюстендил

С. Садовик, общ. Брезник

С. Челопеч, обл. София

С. Ярджиловци, общ. Перник

Гр. Калофер, Пловдив

Гр. Земен

Благоевград, Струмско

С. Ноевци, общ. Брезник

С. Мирково, обл. София

Кв. „Бела вода“, Перник

Гр. Баня, общ. Карлово

С. Айдемир, общ. Силистра

С. Драгичево, обл. Перник

С. Столетово, общ. Карлово

С. Турия, общ. Павел баня

Гр. София, „Музейко”

С. Кабиле, обл. Ямбол

С. Александрово, общ. Павел баня

с. Орехово, обл. Смолян

С. Васил Левски, общ. Карлово

с. Габарево, общ. Павел баня

Карлово, кв. Сушица, обл. Пловдив

Горно и Долно Сахране, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

гр. Ивайловград, кв. „Лъджа”, обл. Хасковска

С. Стефаново, Радомир

Черна гора

С. Сопица, общ. Брезник

С. Лесковец, общ. Перник

С. Чепино, общ. Ковачевци

С. Друган, общ. Радомир

С. Елов дол, общ. Земен

С. Габров дол, общ. Земен

С. Пещера, общ. Земен

НЧ „Светлина“, гр. Земен

С. Дивотино, общ. Перник

Расник, общ. Перник

27.01.19г. /неделя/

С. Веселиново, Шумен

С. Каравелово, общ. Карлово

Гр. Стралджа, обл. Ямбол

С. Пъдарево, общ. Котел

С. Горни Домлян, общ. Карлово

с. Веселиново, обл. Ямбол

С. Бояново, общ. Елхово

С. Церетелево, обл. Пловдив

Голямо Дряново, обл. Казанлък

гр. Камено, обл. Бургас

С. Търничени, Павел баня

С. Чарган, общ. Тунджа

Гр. Благоевград, III квартал

С. Дунавци, общ. Казанлък

С. Джерман, Дупница

Гр. Павел баня, обл. Стара Загора

Гр. Хисаря, обл. Пловдив

С. Широка лъка, Смолян

С. Жабокрът, Кюстендил

С. Войнягово, общ. Карлово,

С. Габровница, обл. Монтана

С. Княжево, обл. Хасково

С. Соколица, общ. Карлово

С. Тъжа, общ. Павел баня

С. Дъбене, общ. Карлово

С. Кралев дол

С. Ябълково, общ. Кюстендил

Банище, общ. Брезник

С. Калугерово, обл. Пазарджик

С. Зидарци, общ. Перник

С. Брежани, общ. Симитли

С. Мещица, общ. Перник

Гр. Петрич, Кв. Дълбошница

Гр. Батановци

С. Буново, обл. София

С. Копаница, общ. Радомир

С. Долна Секирна, общ. Брезник

Гр. Радомир – Ромска група

С. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил

С. Лобош, общ. Ковачевци

С. Беренде, общ. Земен

С. Люлин, общ. Перник

С. Гигинци

С. Велковци, общ. Брезник

С. Прибой

С. Селищен дол, Перник

С. Светля, общ. Ковачевци

С. Ковачевци

Кв. „Църква“, Перник

С. Големо Бучино, общ. Перник

Коментари

коментара