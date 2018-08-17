Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 20-24.08.2018 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 20 – 24 август 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Дата/период Времетраене Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Муртинци

На 23.08.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Банкя, Общ. Трън; Бераинци; Билинци; Богойна; Бохова: УПИ-ХI-148; Брезник; Бусинци; Бутроинци; Видрар; Видрица: Видрица, Парцел Vіі-94в, Кв.17; Врабча: УПИ Vіі-62,61,Кв.12; Вукан: УПИ III-130 Кв.12; Главановци, Общ. Трън; Горна Мелна: 87; Горочевци; Гърло: Общ.Брезник; Джинчовци; Докьовци; Долна Мелна: Нупи 12; Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17; Ездимирци: УПИ ІІІ-179, Кв.32; Еловица, Общ. Трън; Забел; Зелениград: Общ,Трън, Парцел ІІІ-253, Кв.40, УПИ XxxIII – 371кв 20; Конска: УПИ ІІІ-202, Кв.6; Костуринци; Кривонос; Къшле; Лева Река; Лешниковци: Имот 32, Кв.5; Ломница, Общ. Трън: М.Ждрелото; Милославци: УПИ V-71, Кв.18; Мракетинци; Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А; Насалевци; Неделково: махала Недялкови Ханове; Парамун: махала Парамунска Чука, ТП; Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15; Пенкьовци; Проданча; Радово; Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв.7, УПИ ІV-280, Кв.3 махала Пещер; Ребро; Реяновци; Слишовци; Стайчовци; Стрезимировци: 56; Трън: 8ми Март, 9ти Септември, Александър Стамболийски, Атанас Ботев, Бор, Възраждане, Георги Бабичев, Георги Димитров, Граничар, Денчо Знеполски, Десета, Захари Иванов, Имот 000697 Стопански Двор, Китка, махала Ахчийски Кошари, махала Горно Баринци, махала Китка, махала Кошарите, махала Кошаре, Мосаловска, Мурговица, Нов Живот, Петко Д. Петков, Руй, Света Троица, Стефан Рангелов, Яким Тошков; Туроковци; Филиповци; Цегриловци: ПИ 197; Шипковица; Ярловци;

На 23.08.2018 г. /08:00 – 20:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Парамун: махала Парамунска Чука, УПИ-V, Кв.15

На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Банище

На 23.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Кошарево

На 24.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 08:45 – 16:30 ч.; 09:00 – 16:15 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Слаковци

На 24.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 14:45 – 16:30 ч./ – Брезник: 06286.72.21, Александър Тинков, Бърдо, Варош, Нестор Петров; Велковци, Общ. Брезник: 083011, Местн. Страище, махала Пали Лула, С.Велковци, УПИ ІV-105, Кв.40; Ноевци; Селищен Дол; Сопица; Ярджиловци: Братя Чакрини, Вердин Александров, Извън Плана, Искър, Могилка, Мусала, Орниче, Осогово, Партизан, Радослав Зафиров, Славчо Дяков, Черна Гора

Община Ковачевци

На 23.08.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Егълница: П-Л VI-70, Кв.8, УПИ IV,Кв 12, УПИ XII-197,198 Кв. 28

Община Перник

На 26.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Батановци: Бистрица, Владимир Заимов, Желю Демиревски, Коста Тричков, махала Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил и Методий, Старо Село, Стране, Струма, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 20.08.2018 г. /08:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 24.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Перник: Благой Гебрев, Владайско Въстание, Изток, Стомана, УПИ V,Кв.201,Кв.Изток, Ямбол

На 20.08.2018 г. /08:00 – 09:30 ч.; 09:15 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ На 24.08.2018 г. /14:00 – 15:30 ч./ – Перник: Атанас накев, Благой Гебрев, Бучински Път, Владайско Въстание, Воронеж, Вулкан, Девин, Димитровград, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Изток, Калофер, Кирил Тупанков, Крум накев, Лом, махала Портарева, Никифор Панкев, Огоста, Петър Пенчев, Превалец, Стомана, Стримон, Хасково, Църква, Юрий Гагарин, Ямбол

На 20.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 23.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 24.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник: Ален Мак, Арчар, Бачо Киро, Бистрица, Божур, Будиславец, Бунтовник, Бързия, Бързия, Васил Априлов, Васил Петлешков, Вит, Витоша, Витоша, Волга, Възход, Въча, Гео Милев, Голо Бърдо, Горицвет, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дойран, Дунав, Дъбрава, Елбрус, Жива Вода, Захари Зограф, Захари Зограф, Захари Стоянов, Захари Стоянов, Зюмбюл, Зюмбюл, Ивайло, Изток, Йордан Лютибродски, Калкас, Калкас, Капитан Векилски, Кладенец, Климент Охридски, Клисура, Кокиче, Колош, Колуница, Ком, Костенец, Краище, Лилия, Лилия, Лиляна Димитрова, Лисец, Луда Яна, Люлин, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Малашевска, Манастирски Път, Марина Бара, Металик, Мир, Морозов, Мургаш, найден Геров, Никола Вапцаров, Никола Козлев, Никола Козлев, Оборище, Оборище, Оборище, Осъм, Отдих, Палма, Палма, Панайот Волов, Панайот Хитов, Победа, Протожерица, Протожерица, Ралица, Рила, Родопи, Ропотамо, Рудничар, Сан Стефано, Света Петка, Света Петка, Света Петка, Свети Спас, Селимица, Сергей Румянцев, Синчец, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Стара Планина, Стара Планина, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Заимов, Стоян Заимов, Странджа, Съзлийка, Теменуга, Тодор Каблешков, Тодор Каблешков, Тополница, Трайко Живков, Хаджи Димитър, Христо Кърпачев, Христо Ясенов, Църква, Църква, Черни Връх, Чуйпетлово, Шибой, Шипка

На 20.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 23.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 24.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 25.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Богданов Дол: Васил Левски, Витоша, Витоша, Георги Сава Раковски, Георги Сава Раковски, Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Княз Борис I, Любен Каравелов, Любен Каравелов, Люлин, махала Дълга Бара, махала Стаменова, махала Стаменова, Отец Паисий, Отец Паисий, Петър Берон, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Струма, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Цар Симеон, Чучулига

На 20.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 23.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 24.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 25.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Мещица: Адалберт Антонов, Александър Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Коларов, Васил Левски, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Скобелев, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Димитров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елена Георгиева, Елин Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Йорданка Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 УПИ Vііі-165, Кокиче, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Никола Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке Димитров, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 20.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч.; 09:15 – 15:15 ч./ На 23.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 24.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 25.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Ючдорушко Дере

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево: Васил Левски, Калиница, Каменица, Люлин, Местност Горно Драгичево, Оборище, Република, Средорек, Умище, УПИ VIII-1426

На 20.08.2018 г. /09:15 – 15:30 ч./ – Перник: Атанас накев, Вулкан, Димитровград, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Калофер, Кирил Тупанков, Крум накев, Никифор Панкев, Огоста, Превалец, Стримон, Църква

На 21.08.2018 г. /08:30 – 10:00 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Перник: Благой Гебрев, Бучински Път, Изток, Калинин, Карл Маркс, Клемент Готвалд, Ленински Проспект, Лом, махала Портарева, Минск, Несебър, Одеса, Оряхово, Стомана, Търговска, Хасково, Юрий Гагарин

На 21.08.2018 г. /08:30 – 15:30 ч./ – Перник: Изток, Карл Маркс, Лом, Несебър, Одеса, Юрий Гагарин

На 21.08.2018 г. /08:45 – 10:00 ч.; 13:15 – 15:30 ч./ – Перник: Арда, Асенова Крепост, Вардар, Върбица, Гарата, Граховска, Железничарска, Искър, Камчия, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра Пернишки, Отец Паисий, Райко Даскалов, Розова Долина, Росица, Средец, Струма, Тунджа, УПИ 1 Кв.263

На 21.08.2018 г. /09:00 – 10:00 ч.; 13:00 – 15:30 ч./ – Перник: V-502.1010, Братя Миладинови, Брегалница, Булаир, Владислав Граматик, Войниковец, Габрово, Ген Владимир Вазов, Гергина, Гоце Делчев, Гр. Перник, Кв. 4 УПИII, Граово, Григор Парличев, Даме Груев, Димитър Талев, Добри Чинтулов, Драгановец, Драгановец Залес.Пояс, Екзарх Йосиф, Златни Мостове, Знеполе, Иван Рилски, Илинден, Илия Бешков, Инженерна, Инжинерен, Калиманци, Кино Салон, Китка, Константин Величков, Косово Поле, Кракра, Кракра Пернишки, Кресна, Крушовска Република, Кръстю Асенов, Ловеч, махала Зарина /И.Р./, Михаил Георгиев, Михаил Герджиков, Никола Карев, Омуртаг, Пере Тошев, Петко Каравелов, Погреби, Поп Пейо, Презвитер Козма, Райна Княгиня, Розова Долина, Руй, Русалка, Самоков, Сандански, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил и Методий, Стримон, Струма, Тодор Влайков, Трявна, Физкултурна, Хайдут Велко, Христо Ботев, Цанко Церковски, Централна Градска Част, Черноризец Храбър, Чичо Стоян, Яне Сандански

На 21.08.2018 г. /09:00 – 15:30 ч./ – Перник: V-502.1010, Булаир, Гергина, Гоце Делчев, Драгановец, Екзарх Йосиф, Знеполе, Илинден, Калиманци, Косово Поле, Погреби, Руй, Сандански, Стримон, Струма, Хайдут Велко, Христо Ботев, Яне Сандански

На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Студена, Общ. Перник: Блато, Бързатица, Витоша, Дъбрава, Извор, Искър, Капитан Петко Войвода, Лебед, Оборище, Рибарица, Слатина, Спортист, Стадионна, Хан Крум, Христо Ботев, Явор

На 22.08.2018 г. /08:45 – 12:00 ч./ – Вискяр: Іі-253 Кв.30

На 22.08.2018 г. /09:15 – 15:15 ч./ – Мещица: Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Генерал Гурко, Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Димитров, Даме Груев, Детелина Минчева, Димитър Благоев, Димитър Каляшки, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка Николова, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Райна Княгиня, Рахила Ангелова, Синчец

На 22.08.2018 г. /13:15 – 16:15 ч./ – Перник: Балван, Връх Богдан, Еделвайс, Елбрус, Краище, Лисец, Морозов, Протожерица, Стара Планина, Столетов

На 23.08.2018 г. /08:45 – 10:30 ч.; 12:00 – 13:00 ч./ – Перник: Алеко Константинов, Бунтовник, Васил Априлов, Гео Милев, Димчо Дебелянов, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Иван Вазов, Капитан Векилски, Клисура, Кокиче, Любен Каравелов, Люлин, Миньор, Мургаш, Мусала, найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Перелик, Протожерица, Родопи, Сан Стефано, Селимица, Синчец, Софийско Шосе, Станционна, Стара Планина, Стефан Караджа, Тева, Теменуга, Тодор Каблешков, Христо Ботев, Шибой

На 23.08.2018 г. /08:45 – 13:00 ч./ – Перник: Гео Милев, Дойран, Захари Стоянов, Зюмбюл, Клисура, Кокиче, найден Геров, Никола Козлев, Оборище, Сан Стефано, Софийско Шосе, Стефан Караджа, Теменуга, Тодор Каблешков

На 23.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Перник: 21-ва, Арх. Йордан Миланов, Благой Гебрев, Варшава, Владимир Комаров, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Крали Марко, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, махала Лалова, махала Чекърчийска, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Улан Батор, УПИ V-7050 Кв.118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 23.08.2018 г. /09:30 – 15:30 ч./ – Перник: 21-ва, Арх. Йордан Миланов, Благой Гебрев, Варшава, Владимир Комаров, Двадесет и Втора, Двадесет и Трета, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Крали Марко, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, махала Лалова, махала Чекърчийска, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Пушкин, Пхенян, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева, Тева /Къщи/, Трети Март, Улан Батор, УПИ V-7050 Кв.118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки, Чернишевски, Юрий Гагарин

На 23.08.2018 г. /09:45 – 10:30 ч.; 11:30 – 13:00 ч./ – Перник: Бели Брег, Бродо, Георги Мамарчев, Димова махала, Добруджа, Куциян, Миньор, Мърквичка, Първи Май, Св.Св.Кирил и Методий, Силистра, Твърди Ливади, Тева, Трети Март, Тутракан, Хумни Дол

На 24.08.2018 г. /08:30 – 12:15 ч./ – Люлин, Общ. Перник: Местн.Задбудилица

На 24.08.2018 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Боснек: 3-ти Март, Борич, Витоша, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Иван Вазов, Извора, Йордан Йовков, Клен, Ладивец, Ловен Дом, Минзухар, Могиля, Н.Й.Вапцаров, Ранковица, Славей, Струма, Христо Ботев, Явор, Яворов

На 24.08.2018 г. /12:45 – 15:30 ч./ – Големо Бучино: Бачова махала, Витоша, Кокиче, нарцис, УПИ XxIV Кв. 39, Ясен

На 24.08.2018 г. /13:15 – 16:00 ч./ – Кралев Дол: 3-ти Март, Боян Витков, Велико Търново, Волга, Граничар, Дунав, Извора, Искър, Калофер, Калужерец, Лале, махала Орниче, Орниче, Синчец

На 25.08.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник: Ален Мак, Арчар, Бачо Киро, Бистрица, Божур, Будиславец, Бунтовник, Бързия, Васил Априлов, Васил Петлешков, Вит, Витоша, Витоша, Волга, Възход, Въча, Грамаге, Димитър Благоев, Добри Миланов, Дунав, Дъбрава, Елбрус, Жива Вода, Захари Зограф, Захари Стоянов, Зюмбюл, Ивайло, Изток, Йордан Лютибродски, Калкас, Капитан Векилски, Кладенец, Климент Охридски, Колош, Колуница, Ком, Костенец, Краище, Лилия, Лилия, Лиляна Димитрова, Лисец, Луда Яна, Люлин, Люлин, Малашевска, Марина Бара, Мир, Морозов, Мургаш, Никола Вапцаров, Никола Козлев, Оборище, Оборище, Осъм, Палма, Палма, Панайот Волов, Панайот Хитов, Протожерица, Протожерица, Ралица, Рила, Родопи, Ропотамо, Света Петка, Света Петка, Света Петка, Свети Спас, Селимица, Сергей Румянцев, Синчец, Софийско Шосе, Стара Планина, Стара Планина, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Заимов, Стоян Заимов, Странджа, Тодор Каблешков, Тополница, Трайко Живков, Хаджи Димитър, Христо Кърпачев, Христо Ясенов, Църква, Църква, Черни Връх, Чуйпетлово, Шибой, Шипка

Община Радомир

На 20.08.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: махала Канджулица

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч./ – Кондофрей: Общ.Радомир

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 22.08.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Владимир: ПИ 149 Кв,14

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Друган: Vі-485,Кв. 45, Чачулова махала

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: махала Горни Раковец, махала Егреците, УПИ Іx-1083,1084

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч./ – Червена Могила

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 12:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч./ – Долна Диканя

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 12:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч./ – Долни Раковец: Кв.22,Упи Х-206, М-Ст Банята , УПИ XI-306, П-Л Іх-428, Кв.27, УПИ 1-167 Кв.11, УПИ Іі-26, УПИ Хі-34, Кв.1

На 20.08.2018 г. /09:30 – 10:30 ч.; 11:00 – 12:30 ч./ На 24.08.2018 г. /09:30 – 12:30 ч.; 09:30 – 10:30 ч./ – Радомир: Антим I, Априлско Въстание, Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов, махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч, Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 20.08.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ На 21.08.2018 г. /09:30 – 12:00 ч./ – Долни Раковец

На 20.08.2018 г. /13:00 – 15:00 ч./ – Кондофрей

На 20.08.2018 г. /13:15 – 16:00 ч./ – Извор, Общ. Радомир: махала Пириница

На 21.08.2018 г. /09:15 – 12:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: махала Горни Раковец, махала Егреците

На 21.08.2018 г. /13:30 – 16:00 ч./ – Долни Раковец: П-Л Іх-428, Кв.27

На 22.08.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Друган: Чачулова махала

На 22.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Владимир

На 23.08.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ На 24.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: махала Егреците

На 23.08.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Радомир: Божур, Върба, Детелина, Драва, Здравец, Иван Георгиев, Иван Соколов, Ильо Войвода, Кокиче, Коста Миланов, Райко Даскалов, Роза, Соболч

На 24.08.2018 г. /09:00 – 11:00 ч.; 13:00 – 16:00 ч./ – Друган

На 24.08.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Владимир: ПИ 149 Кв,14, ПИ 149 Кв,14

На 24.08.2018 г. /09:30 – 12:30 ч./ – Друган: Vі-485,Кв. 45, Vі-485,Кв. 45, Чачулова махала, Чачулова махала

Община Трън

На 20.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 08:30 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Дълга Лука: УПИ IV-71, Кв.17

На 21.08.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Врабча

На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 08:30 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Долна Мелна: Нупи 12

На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 08:30 – 16:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Шипковица

На 22.08.2018 г. /08:30 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ – Бусинци; Видрар; Вукан: УПИ III-130 Кв.12; Горна Мелна: 87; Горочевци; Докьовци; Еловица, Общ. Трън; Костуринци; Къшле; Лева Река; Мрамор, Общ. Трън: Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

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