Връчиха награди на изявени учители, културни дейци, творци и журналисти в Перник

Традиционно в Деня на българската просвета и култура и славянската писменост кметът на Община Перник Вяра Церовска връчи награди на изявени учители, културни дейци, творци и журналисти. Тържествената церемония, с която се отдава признание на всеотдайния труд на дейците на образованието и културата за усърдната им работа да събудят доброто и таланта у всяко дете, за волята да продължават традициите на пернишката култура и възраждането на моралните ценности, се състоя в Двореца на културата. А ето и отличените:
Специална награда на кмета на Община Перник по повод 24 май се връчва на:
Адриана Ольова-директор на VІ СУ „Св. св. Кирил и Методий”
Веселин Романов Владимиров – ученик от ПГИ
Мартин Георгиев Мирков – ученик от ПГИ
Людмил Велинов Любомиров – старши учител по професионална подготовка в ПГИ
Наградени с ПЛАКЕТ за значителен принос и заслуги в област «ОБРАЗОВАНИЕ»:
1.Анета Бойкова – старши начален учител в ХІ ОУ „Елин Пелин“
2.Анна Антова – главен учител по химия и опазване на околната среда в ХІ ОУ „Елин Пелин“
3.Бистра Ангелова- старши учител начален етап в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“
4.Боянка Атанасова – старши учител по информационни технологии ПГОТ „Св. Иван Рилски“
5.Ваня Михова – преподавател по театрално изкуство и художествен ръководител на Детско юношески театър ДЮТ „Мускетарите“в ЦПЛР – Обединен детски комплекс
6.Галина Асенова – учител по джудо в Спортно училище „Олимпиец“
7.инж. Златка Александрова – старши учител по професионална подготовка в направление „Строителство“ в ПГТС „Арх.Йордан Миланов“
8.Камелия Методиева- начален учител в ОбУ „Темелко Ненков“
9.Красимир Икономов – дългогодишен главен художествен ръководител на Детско-юношески танцов ансамбъл ДЮТА „Граовче“ към ЦПЛР – Обединен детски комплекс
10.Куна Димитрова-старши учител по математика и информационни технологии в Х ОУ „А.Константинов“
11.Михаил Михов – учител по история и цивилизация в V СУ „П.Р.Славейков“
12.Николина Крумова – старши учителначален етап в ОУ „Отец Паисий“ –
с. Ярджиловци
13.Николина Лозанова-старши учител по география в ОУ „Св. Иван Рилски“
14.Нина Крумова – директор ДГ № 5 „Вела Пеева“
15.Роман Денчев- учител по ФВС в ПГИ
16.Росица Велинова – главен учител в ДГ № 9 „Калина Малина“
17.Румен Симеонов – старши учител по география и икономика ПМГ „Хр.Смирненски“
18.инж. Сашка Боянова – старши учител по практическо обучение ПГЕМП „Хр.Ботев“
19.Севделина Димитрова – директор на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“
20.Силвия Симеонова – старши учител по български език и литература
ОУ „Св.Иван Рилски“
21.Станислав Харизанов -директор ОУ „Св.Константин-Кирил Философ“
22.Слави Малинов – старши учител по ФВС ГПЧЕ „Симеон Радев“
23.Цветанка Войнова – старши учител по математика и физика
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Дивотино
24.Цветелина Миланова -старши учител по БЕЛ VІ СУ „Св.Св. Кирил и Методий“
25.Юлия Ганчева – председател на РСО КТ „Подкрепа“ – Перник
Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област «ОБРАЗОВАНИЕ»:
1.Анелия Спирова – начален учител в ОбУ „Т. Ненков“
2.Ани Момчилова – старши учител по ФВС в ПМГ „Христо Смирненски“
3.Анна Михова – старши учител по математика в ХІІ ОУ „Васил Левски“
4.Божидарка Корчева – учител по география в Спортно училище „Олимпиец“
5.Боряна Димитрова – психолог в VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“
6.Валентина Стоичкова–старшиучител поанглийски език, история и цивилизация и история на цивилизация на английски език СУРИЧЕ
„Д-р Петър Берон“
7.Валентин Пахарков – старши учител по ФВС ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“
8.Венера Божилова – гл. учител по физика и астрономия „ОУ „Св. Иван Рилски“
9.Вероника Славова – старши учител ДГ „Пролет“
10.Веселин Пинелов – учител по ФВС Х ОУ „А. Константинов“
11.Виолета Филипова – старши учител по БЕЛ ТПГ „Мария Кюри“
12.Галина Боянова – старши учител ДГ № 9 „Калина Малина“
13.Даниела Григорова – старши учител ДГ № 1 „Миньорче“
14.Даниела Йорданова – старши учител ДГ №6“Българче“
15.Делка Димитрова – старши учител ДГ № 3 „Пролетен цвят“
16.Дора Тончина – учител в ДГ – с. Драгичево
17.Евелина Лазарова – старши учител по информационни технологии
VІІ ОУ „Г.С.Раковски“
18.Елена Александрова – старши учител по Химия и ООС ПГТС „Арх.Йордан Миланов“
19.Злата Терзиева – учител по изобразително изкуство ХІІІ ОУ
„Св.Св. Кирил и Методий“
20.Златка Василева – старши учител ДГ №1 „Миньорче“
21.Иванка Дякова -учител ДГ №5 „Вела Пеева“
22.Ирена Манолова – заместник-директор ОУ “Св. Константин-Кирил Философ“
23.Лариса Михайлова- старши учител подготвителна група VIСУ „Св. Св. Кирил и Методий“
24.Лиляна Симеонова – старши учител ДГ № 11 „Знаме на мира“
25.Марияна Петкова – главен учител по информатика и информационни технологии ГПЧЕ „Симеон Радев“
26.Милена Божкова – старши учител ДГ № 14 „Славейче“
27.Моника Райкова – начален учител ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Батановци
28.Наташа Кирилова – старши учител по биология и химия ХVІ ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“
29.Нели Спасова – старши учител ДГ № 4 „Чуден свят“
30.Николина Димитрова – главен учител по икономически дисциплини в ПГИ
31.Нонка Кръстева – старши учител ДГ № 8 „Изворче“
32.Ралица Борисова – учител ДГ № 15 „Райна Княгиня“
33.Румяна Костадинова – старши учител по английски език ОУ
„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Драгичево
34.Светлана Велчева – главен учител начален етап ОУ „Св.Иван Рилски“
35.Светлана Узунова – учител ДГ № 12 „Радост“
36.Светлана Коцева – старши учител начален етап V СУ „П. Р. Славейков“
37.Симона Механджийска -старши учител ДГ № 2 „Родолюбче“
38.Снежана Манолова- учител ДГ „Валентина Терешкова“ –гр. Бат-ци
39.София Джингарова-учител по практика в направление „Дизайн“ -ПГТС „Арх.Йордан Миланов“ – Перник
40.Цветанка Кирилова-учител по баскетбол Спортно училище „Олимпиец“
Наградени с ПЛАКЕТ за принос и заслуги в област „КУЛТУРА”:
1.НЧ „Васил Левски – 1968“- с. Рударци по повод 50-годишнината му
2.НЧ „Елин Пелин- 1903“ – Перникпо повод 115-годишнината му
3.НЧ “Люлински изгрев – 1903“ – с. Големо Бучино по повод
115-годиншнината му
4.НЧ „Отец Паисий 1928“ – с. Витановци по повод 90-годишнината му
5.НЧ “Пробуда – 1928“ – с. Богданов долпо повод 90-годишнината му
6.НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1933“ – с.Вискяр по повод
85-годишнината му
7.Огнян Аспров – историк,дългогодишен директор на Окръжна дирекция „Културно историческо наследство“ и Регионален исторически музей – Перник
8.Симеон Александров – художник,по повод80-годишнината му
9.Фолклорен ансамбъл за народни песни, танци и обичаи –
НЧ “Пробуда -1937“ – с. Кладница
Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област „КУЛТУРА”:
1.Благородка Василева – читалищен секретар
НЧ „Пробуда- 1937“ – с. Кладница
2.Георги Радославов – историк, дългогодишен уредник в Регионален исторически музей – Перник
3.Димитър Апостолов – оркестрант в Духов оркестър към ОК Дворец на култура
4.Жанина Димитрова – оркестрант в Камерен оркестър “Орфей“ към ОК Дворец на култура
5.Надя Леонидова – оркестрант в Камерен оркестър „Орфей“ към ОК Дворец на култура
6.Петър Симеонов – художествен ръководител на Вокална група „Ванила“ – Обединена по изкуства към ОК Дворец на култура –
7.Силвия Симеонова – ръководител на Вокално студио при Ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост“ – ОК Дворец на културата
8.Тодор Тодоров – хореограф в Ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост“ при ОК Дворец на културата
Наградени с ПЛАКЕТ за значителен принос и заслуги в област „ЖУРНАЛИСТИКА:
Елена Тамакярска – журналист, кореспондент на Радио Благоевград
Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област „ЖУРНАЛИСТИКА”:
Елка Робева- журналист- кореспондент на БТА
С ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БЯХА УДОСТОЕНИ ОТ НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- ПЕРНИК ВАНЯ КОКОНОВА:
1.РУМЯНА ЕВТИМОВА ИВАНОВА – ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК
2.ИРЕНА МАЛИНОВА ВЕРГИНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛ.ПЕРНИК
3.АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА РИКОВА – ДИРЕКТОР НА ДГ № 2 „РОДОЛЮБЧЕ“ – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК
4. ПЕНКА ВЕНЕВА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛ.ПЕРНИК
5.МИЛЕНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА – ТОДОРОВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 16 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР.ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК
Координационният съвет на Синдиката на българските учители награждава по повод 24 май:
1.Венера Божилова – гл. учител по Физика и Астрономия в ОУ «Св. Иван Рилски»
2.ВиолетаФилипова – старши учител по БЕЛ ТПГ „Мария Кюри“
3.Делка Димитрова ст. уч-л в ДГ №3»Пролетен цвят»
4.Николина Крумова – ст. учител в Начален етап в ОУ «Отец Паисий» с. Ярджиловци
5.Цветанка Кирилова – учител по баскетбол в СУ «Олимпиец»
6.Цветанка Войнова – старши учител по математика и физика в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий » с. Дивотино