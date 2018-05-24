Връчиха награди на изявени учители, културни дейци, творци и журналисти в Перник

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Традиционно в Деня на българската просвета и култура и славянската писменост кметът на Община Перник Вяра Церовска връчи награди на изявени учители, културни дейци, творци и журналисти. Тържествената церемония, с която се отдава признание на всеотдайния труд на дейците на образованието и културата за усърдната им работа да събудят доброто и таланта у всяко дете, за волята да продължават традициите на пернишката култура и възраждането на моралните ценности, се състоя в Двореца на културата. А ето и отличените:

Специална награда на кмета на Община Перник по повод 24 май се връчва на:

Адриана Ольова-директор на VІ СУ „Св. св. Кирил и Методий”

Веселин Романов Владимиров – ученик от ПГИ

Мартин Георгиев Мирков – ученик от ПГИ

Людмил Велинов Любомиров – старши учител по професионална подготовка в ПГИ

Наградени с ПЛАКЕТ за значителен принос и заслуги в област «ОБРАЗОВАНИЕ»:

1.Анета Бойкова – старши начален учител в ХІ ОУ „Елин Пелин“

2.Анна Антова – главен учител по химия и опазване на околната среда в ХІ ОУ „Елин Пелин“

3.Бистра Ангелова- старши учител начален етап в СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“

4.Боянка Атанасова – старши учител по информационни технологии ПГОТ „Св. Иван Рилски“

5.Ваня Михова – преподавател по театрално изкуство и художествен ръководител на Детско юношески театър ДЮТ „Мускетарите“в ЦПЛР – Обединен детски комплекс

6.Галина Асенова – учител по джудо в Спортно училище „Олимпиец“

7.инж. Златка Александрова – старши учител по професионална подготовка в направление „Строителство“ в ПГТС „Арх.Йордан Миланов“

8.Камелия Методиева- начален учител в ОбУ „Темелко Ненков“

9.Красимир Икономов – дългогодишен главен художествен ръководител на Детско-юношески танцов ансамбъл ДЮТА „Граовче“ към ЦПЛР – Обединен детски комплекс

10.Куна Димитрова-старши учител по математика и информационни технологии в Х ОУ „А.Константинов“

11.Михаил Михов – учител по история и цивилизация в V СУ „П.Р.Славейков“

12.Николина Крумова – старши учителначален етап в ОУ „Отец Паисий“ –

с. Ярджиловци

13.Николина Лозанова-старши учител по география в ОУ „Св. Иван Рилски“

14.Нина Крумова – директор ДГ № 5 „Вела Пеева“

15.Роман Денчев- учител по ФВС в ПГИ

16.Росица Велинова – главен учител в ДГ № 9 „Калина Малина“

17.Румен Симеонов – старши учител по география и икономика ПМГ „Хр.Смирненски“

18.инж. Сашка Боянова – старши учител по практическо обучение ПГЕМП „Хр.Ботев“

19.Севделина Димитрова – директор на СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон“

20.Силвия Симеонова – старши учител по български език и литература

ОУ „Св.Иван Рилски“

21.Станислав Харизанов -директор ОУ „Св.Константин-Кирил Философ“

22.Слави Малинов – старши учител по ФВС ГПЧЕ „Симеон Радев“

23.Цветанка Войнова – старши учител по математика и физика

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ – с.Дивотино

24.Цветелина Миланова -старши учител по БЕЛ VІ СУ „Св.Св. Кирил и Методий“

25.Юлия Ганчева – председател на РСО КТ „Подкрепа“ – Перник

Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област «ОБРАЗОВАНИЕ»:

1.Анелия Спирова – начален учител в ОбУ „Т. Ненков“

2.Ани Момчилова – старши учител по ФВС в ПМГ „Христо Смирненски“

3.Анна Михова – старши учител по математика в ХІІ ОУ „Васил Левски“

4.Божидарка Корчева – учител по география в Спортно училище „Олимпиец“

5.Боряна Димитрова – психолог в VІІІ ОУ „Кракра Пернишки“

6.Валентина Стоичкова–старшиучител поанглийски език, история и цивилизация и история на цивилизация на английски език СУРИЧЕ

„Д-р Петър Берон“

7.Валентин Пахарков – старши учител по ФВС ХVІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“

8.Венера Божилова – гл. учител по физика и астрономия „ОУ „Св. Иван Рилски“

9.Вероника Славова – старши учител ДГ „Пролет“

10.Веселин Пинелов – учител по ФВС Х ОУ „А. Константинов“

11.Виолета Филипова – старши учител по БЕЛ ТПГ „Мария Кюри“

12.Галина Боянова – старши учител ДГ № 9 „Калина Малина“

13.Даниела Григорова – старши учител ДГ № 1 „Миньорче“

14.Даниела Йорданова – старши учител ДГ №6“Българче“

15.Делка Димитрова – старши учител ДГ № 3 „Пролетен цвят“

16.Дора Тончина – учител в ДГ – с. Драгичево

17.Евелина Лазарова – старши учител по информационни технологии

VІІ ОУ „Г.С.Раковски“

18.Елена Александрова – старши учител по Химия и ООС ПГТС „Арх.Йордан Миланов“

19.Злата Терзиева – учител по изобразително изкуство ХІІІ ОУ

„Св.Св. Кирил и Методий“

20.Златка Василева – старши учител ДГ №1 „Миньорче“

21.Иванка Дякова -учител ДГ №5 „Вела Пеева“

22.Ирена Манолова – заместник-директор ОУ “Св. Константин-Кирил Философ“

23.Лариса Михайлова- старши учител подготвителна група VIСУ „Св. Св. Кирил и Методий“

24.Лиляна Симеонова – старши учител ДГ № 11 „Знаме на мира“

25.Марияна Петкова – главен учител по информатика и информационни технологии ГПЧЕ „Симеон Радев“

26.Милена Божкова – старши учител ДГ № 14 „Славейче“

27.Моника Райкова – начален учител ОУ „Хр. Ботев“ – гр. Батановци

28.Наташа Кирилова – старши учител по биология и химия ХVІ ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“

29.Нели Спасова – старши учител ДГ № 4 „Чуден свят“

30.Николина Димитрова – главен учител по икономически дисциплини в ПГИ

31.Нонка Кръстева – старши учител ДГ № 8 „Изворче“

32.Ралица Борисова – учител ДГ № 15 „Райна Княгиня“

33.Румяна Костадинова – старши учител по английски език ОУ

„Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Драгичево

34.Светлана Велчева – главен учител начален етап ОУ „Св.Иван Рилски“

35.Светлана Узунова – учител ДГ № 12 „Радост“

36.Светлана Коцева – старши учител начален етап V СУ „П. Р. Славейков“

37.Симона Механджийска -старши учител ДГ № 2 „Родолюбче“

38.Снежана Манолова- учител ДГ „Валентина Терешкова“ –гр. Бат-ци

39.София Джингарова-учител по практика в направление „Дизайн“ -ПГТС „Арх.Йордан Миланов“ – Перник

40.Цветанка Кирилова-учител по баскетбол Спортно училище „Олимпиец“

Наградени с ПЛАКЕТ за принос и заслуги в област „КУЛТУРА”:

1.НЧ „Васил Левски – 1968“- с. Рударци по повод 50-годишнината му

2.НЧ „Елин Пелин- 1903“ – Перникпо повод 115-годишнината му

3.НЧ “Люлински изгрев – 1903“ – с. Големо Бучино по повод

115-годиншнината му

4.НЧ „Отец Паисий 1928“ – с. Витановци по повод 90-годишнината му

5.НЧ “Пробуда – 1928“ – с. Богданов долпо повод 90-годишнината му

6.НЧ „Св.Св. Кирил и Методий – 1933“ – с.Вискяр по повод

85-годишнината му

7.Огнян Аспров – историк,дългогодишен директор на Окръжна дирекция „Културно историческо наследство“ и Регионален исторически музей – Перник

8.Симеон Александров – художник,по повод80-годишнината му

9.Фолклорен ансамбъл за народни песни, танци и обичаи –

НЧ “Пробуда -1937“ – с. Кладница

Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област „КУЛТУРА”:

1.Благородка Василева – читалищен секретар

НЧ „Пробуда- 1937“ – с. Кладница

2.Георги Радославов – историк, дългогодишен уредник в Регионален исторически музей – Перник

3.Димитър Апостолов – оркестрант в Духов оркестър към ОК Дворец на култура

4.Жанина Димитрова – оркестрант в Камерен оркестър “Орфей“ към ОК Дворец на култура

5.Надя Леонидова – оркестрант в Камерен оркестър „Орфей“ към ОК Дворец на култура

6.Петър Симеонов – художествен ръководител на Вокална група „Ванила“ – Обединена по изкуства към ОК Дворец на култура –

7.Силвия Симеонова – ръководител на Вокално студио при Ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост“ – ОК Дворец на културата

8.Тодор Тодоров – хореограф в Ансамбъл за народни песни и танци „Граовска младост“ при ОК Дворец на културата

Наградени с ПЛАКЕТ за значителен принос и заслуги в област „ЖУРНАЛИСТИКА:

Елена Тамакярска – журналист, кореспондент на Радио Благоевград

Наградени с ДИПЛОМ за принос и заслуги в област „ЖУРНАЛИСТИКА”:

Елка Робева- журналист- кореспондент на БТА

С ПОЧЕТНО ОТЛИЧИЕ НЕОФИТ РИЛСКИ БЯХА УДОСТОЕНИ ОТ НАЧАЛНИКА НА РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО- ПЕРНИК ВАНЯ КОКОНОВА:

1.РУМЯНА ЕВТИМОВА ИВАНОВА – ДИРЕКТОР НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

2.ИРЕНА МАЛИНОВА ВЕРГИНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛ.ПЕРНИК

3.АНГЕЛИНА ОГНЯНОВА РИКОВА – ДИРЕКТОР НА ДГ № 2 „РОДОЛЮБЧЕ“ – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

4. ПЕНКА ВЕНЕВА ИВАНОВА – СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА – ОУ „СВ.ИВАН РИЛСКИ“ – ГРАД ПЕРНИК, ОБЛ.ПЕРНИК

5.МИЛЕНА ВАСИЛЕВА АЛЕКСИЕВА – ТОДОРОВА -СТАРШИ УЧИТЕЛ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА – 16 ОУ „СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – ГР.ПЕРНИК, ОБЛАСТ ПЕРНИК

Координационният съвет на Синдиката на българските учители награждава по повод 24 май:

1.Венера Божилова – гл. учител по Физика и Астрономия в ОУ «Св. Иван Рилски»

2.ВиолетаФилипова – старши учител по БЕЛ ТПГ „Мария Кюри“

3.Делка Димитрова ст. уч-л в ДГ №3»Пролетен цвят»

4.Николина Крумова – ст. учител в Начален етап в ОУ «Отец Паисий» с. Ярджиловци

5.Цветанка Кирилова – учител по баскетбол в СУ «Олимпиец»

6.Цветанка Войнова – старши учител по математика и физика в ОУ «Св. Св. Кирил и Методий » с. Дивотино

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