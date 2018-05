Съсипаха България с четири анти-награди за Евровизия

7 Споделяния Сподели

Четири „награди” от антикласация за Евровизия отреди на България коментаторът на „Дейли мейл” Джим Шели.

Първата „награда” за нашата страна в тазгодишния конкурс е в категорията „Най-лоши плагиати”, пише в. Труд. Шели смята визията на Жана Бергендорф за взаимствана от американската изпълнителка на пънк и поп-рок Деби Хари, вокал на една от първите ню уейв групи – Блонди.

В категорията „Най-лоша похвала” България е единствен „победител” с представянето на Бергендорф като „една от най-спорните български изпълнителки през последните години”.

Третата „награда” за страната ни е в категорията „Най-мрачно въведение” за началото на песента Bones, която започва с думите “Love is like a black hole/everything is dark”.

Последното „отличие”, което получаваме, е за най-лош текст на песента. Тук Шели дава за пример следната част: „I wanna be the re/Even if it burns/Offer up my bre”.

Коментари

коментара