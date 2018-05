Спокойствието ми е главната задача тази седмица

0 Споделяния Сподели

В последните ми две публикации говоря много за вътрешната нагласа и колко е важна тя. Как начинът, по който приемаме случващото се и реалността, ги прави това което са. От отношението ни към дадено нещо зависи дали то ще ни прави щастливи и спокойни или нещастни и overwhelmed. Честно казано тези постове, които уж пиша за хората, които ме четат ми помагат страшно много да забавя темпото и общо взето да се спра, когато съм набрала скорост. Лично за мен по-продуктивно се отразява да работя по някакъв план с повече стъпки, отколкото да тръгна през глава да тичам по задачи и да се чудя кое кога да подхвана. Въпреки това не може всичко винаги да е „zen“ и често аз самата не следвам собствените си съвети. В този текст смятам да ви разкажа за няколко начина, които помагат да се пребориш със стреса и да се погрижиш за себе си през следващата седмица.

**Писано по време на престоя ми на най-спокойното място в България – Рупите. Макар че там винаги е пълно с хора, когато бях на мен ми се стори тихо и отдалечено от всякаква суета. Ходене с боси крака по тревата, малко stretching под сянката на вековно дърво и голяма кутия с ягоди за обяд. Миризма на изпарения от 75 градусовата минерална вода и костенурки плуващи в близкото езеро. Моята представа за рай.

А сега ето моите изводи, до които достигнах до като бях там.

1. Остани в сегашния момент

Никъде не е казано, че трябва да вършим много неща наведнъж. Нито пък да мислим, че утре трябва да свършим куп задачи, когато днес слънцето пече, ние почиваме или просто сме дали relax mode. Няма смисъл да се напрягаме, заради бъдещи моменти, нито пък да съжаляваме за отминали. Това не значи да не планираш и да не си поставяш цели. Просто изживей сегашния момент напълно, защото той няма да се повтори.

2. Спри да анализираш всичко

Винаги, когато започваш да анализраш ситуацията, в главата ти се създава въображаем изход или резултат. Само излишна енергия, която заради скептичната ни човешка природа най-често е негативна (тоест ненужна) за ума и тялото ни.

3. Приеми, че не всичко зависи от теб (например това колко бързо ще тече водата в близкия поток – загледай се)

В миналата ми (публикация – връзка) писах за нещата, които са под наш контрол. Тук става въпрос за тези които не са. Вчера и утре. Не можеш да се върнеш в миналото и да промениш нещо, нито пък да отидеш в бъдещето и да повлияеш на случващото се там. И това е прекрасно.





4. Довери се на нещо по-мащабно

Нарочно написах „по-мащабно“, за да не е „Вселената“ или „Бог“. Все си мисля, че всеки човек има своя собствена представа за тази енергия, която е навсякъде около нас и затова не искам да натрапвам моята на никого. Всеки такъв опит е безсмислен и дори грешен, защото тук става въпрос единствено за вътрешно усещене. Мисълта ми е, че когато се довериш на тази енергия, можеш да се фокусираш върху по-сериозни неща и да не се притесняваш за детайлите, които най-често не зависят от нас. Особено ако се отнасят до другите и това как те възприемат света, теб и самите тях.

5. Намери красотата във всеки момент, дори и лошия

Наистина има красота и в лошите моменти, особено ако ги приемаме като уроци или придобит опит. Помислете въху това.

