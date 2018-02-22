Земетресение през нощта!

Земетресение бе усетено малко след 1.40 часа тази вечер. Земетресението е регистрирано в България. Трусът е в Пловдивско, близо до Асеновград, но се усети в цяла България, включително и в Перник.
По първоначална информация е с магнитут от 4.7 по Рихтер.
148 км югоизточно от София, България
17 км югозападно от Пловдив, България
2 км NE от Асеновград, България
„Беше изключителен силен и страшен“, твърди жител на най-близкото до епицентъра село Крумово.
„Добре, че беше кратко… Иначе, щеше да ни срине“, съобщава Василка Кехаюова от Пловдив.
„Всички скочихме . Не беше леко, но беше кратко. Дано няма втори трус“, пише пловдивчанин.