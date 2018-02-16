Спират планирано тока на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 19 – 23 февруари 2018 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 февруари 2018 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

ОБЛАСТ ПЕРНИК

Дата/период Времетраене Населено място Засегнат район /улици, квартал, УПИ, ПИ/

В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район – улици, квартал, УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъсването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, „График на планирани ремонти“ на адрес http://www. cez-rp. bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Община Брезник

На 19.02.2018 г. /08:45 – 12:30 ч./ – Бегуновци

На 19.02.2018 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Брезник: Александър Тинков, Варош, Нестор Петров

На 20.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: 06286.502.39, Андрей Михайлов, Борис Калев, Борова Гора, Бреза, Воин, Генерал Владимир Заимов, Георги Ив Бунджулов, Гоздовска, Еретин, Жданов, Забел, Клисура, Комсомолец, Мала Река, Пети Конен Полк, Петров Камък, Славей, Стоян Миленков, Цвета Лумбарова, Шипка

На 20.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци: УПИ ХIV-219, Кв.22

На 21.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: Александър Филипов, Велин Ваклинов, Гребен, Иглика, Любаш, Неделко Савов, Некрит Кузманов, Строител, Яровец

На 22.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: 06286.502.39, Генерал Владимир Заимов, Гоздовска, Еретин, Забел, Клисура, Петров Камък

На 23.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Гигинци

Община Перник

На 23.02.2018 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Боснек: 558, Божур, В.Левски, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Еделвайс, Игличе, Извора, Кокиче, махала Влахова, Незабравка, Струма, Х.Димитър, Христо Ботев, Явор

На 19.02.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ На 20.02.2018 г. /08:00 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Перник: Цоф – Перник

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Бела Вода, Ботьо Петков, Витоша, Връх Вола, Голобръдска, Градина, Григорий Цамблак, Дъга, Екзарх Йосиф, Златни Мостове, Иван Асен Втори, Иван Асен Втори, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Китка, Клокотница, Клокотница, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей Преображенски, Матей Преображенски, Мъглиж, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Оборище, Отец Паисий, Предел, Протожерица, Русалка, Самодивска, Сандански, Света Гора, Света Гора, Симеоновград, Средна Гора, Филип Тотю, Хайдут Велко, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Омуртаг, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Хан Тервел, Христо Ботев, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Самуил, Цар Симеон, Черноризец Храбър, Яне Сандански

На 20.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 21.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ На 22.02.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./ – Перник: Кино Салон, Кракра, Петко Каравелов, Розова Долина, Струма

На 20.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: Ангел Кънчев, Антим Първи, Ахелой, Ахелой, Баба Тонка, Бабуна, Багова махала, Балкан, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Бела Вода, Беласица, Ботьо Петков, Вардар, Витоша, Връх Вола, Голобръдска, Гр. Перник, Крепост;Кракра; Градина, Градище, Григорий Цамблак, Девети Май, Драгановец Залес.Пояс, Дъга, Дъга, Екзарх Йосиф, Железничарска, Златни Мостове, Иван Асен Втори, Иван Асен Втори, Иван Асен Втори, Иван Страцимир, Иларион Макариополски, Китка, Китка, Клокотница, Клокотница, Княз Александър Батенберг, Крепок, Кристал, Кристал Блокове, Марин Дринов, Мария Луиза, Матей Преображенски, Матей Преображенски, Мъглиж, Найчо Цанов, Неофит Бозвели, Никола Обретенов, Оборище, Отец Паисий, Отец Паисий, Пантелеи, Пирин, Предел, Протожерица, Райко Даскалов, Русалка, Самодивска, Сандански, Сандански, Сахат Тепе, Света Гора, Света Гора, Симеоновград, Средец, Средец, Средна Гора, Струма, Тунджа, Търговска, Филип Тотю, Хайдут Велко, Хан Аспарух, Хан Аспарух, Хан Кубрат, Хан Маламир, Хан Омуртаг, Хан Омуртаг, Хан Омуртаг, Хан Персиан, Хан Тервел, Хан Тервел, Христо Ботев, Цане Гинчев, Цар Борис I, Цар Самуил, Цар Самуил, Цар Симеон, Черковна, Черноризец Храбър, Шумак, Яне Сандански

На 21.02.2018 г. /08:00 – 16:00 ч./ – Перник: П/Ст Камет

На 21.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: Ахтопол, Ахтопол, Ахтопол, Бабуна, Багова махала, Балкан, Балчик, Балчик, Беласица, Битоля, Битоля, Болград, Брайла, Брацигово, Брацигово, Брацигово, Брезник, Бургас, Вардар, Вардар, Варна, Варна, Витоша, Враца, Враца, Връх Вола, Голобръдска, Гр. Перник, Крепост;Кракра; Градище, Девети Май, Драгановец Залес.Пояс, Дъга, Дъга, Екзарх Йосиф, Железничарска, Златни Мостове, Камчия, Китка, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра, Кракра Пернишки, Крепок, Кристал, Кристал Блокове, Кърджали, Кърджали, Найчо Цанов, Нови Пазар, Оборище, Одрин, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Пантелеи, Пирин, Предел, Преспа, Прилеп, Протожерица, Райко Даскалов, Райко Даскалов, Розова Долина, Русалка, Русе, Русе, Самара, Самодивска, Сандански, Сандански, Сахат Тепе, Средец, Средец, Средна Гора, Струга, Струма, Струма, Струма, Тунджа, Търговска, УПИ 1 Кв.263, Хайдут Велко, Христо Ботев, Цане Гинчев, Черковна, Черноризец Храбър, Шумак, Яне Сандански

На 22.02.2018 г. /08:45 – 12:00 ч.; 13:00 – 16:30 ч./ – Селищен Дол

На 22.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий, Асенова Крепост, Ахтопол, Ахтопол, Ахтопол, Бабуна, Багова махала, Балкан, Балчик, Балчик, Беласица, Беласица, Битоля, Битоля, Болград, Брайла, Брацигово, Брацигово, Брацигово, Брезник, Бургас, Вардар, Вардар, Вардар, Вардар, Варна, Варна, Витоша, Враца, Враца, Връх Вола, Голобръдска, Горски Извор, Гр. Перник, Крепост;Кракра; Градище, Градище, Граховска, Девети Май, Драгановец Залес.Пояс, Дъга, Дъга, Екзарх Йосиф, Железничарска, Златни Мостове, Искър, Искър, Камчия, Китка, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра, Кракра, Кракра, Кракра Пернишки, Крепок, Кристал, Кристал Блокове, Кърджали, Кърджали, Марина Бара, Найчо Цанов, Найчо Цанов, Нови Пазар, Оборище, Одрин, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Пантелеи, Пирин, Предел, Преспа, Прилеп, Протожерица, Райко Даскалов, Райко Даскалов, Райко Даскалов, Розова Долина, Росица, Русалка, Русе, Русе, Самара, Самодивска, Самодивска, Сандански, Сандански, Сахат Тепе, Средец, Средец, Средна Гора, Струга, Струма, Струма, Струма, Тунджа, Тунджа, Търговска, УПИ 1 Кв.263, Хайдут Велко, Христо Ботев, Цане Гинчев, Черешово Топче, Черковна, Черковна, Черноризец Храбър, Шумак, Ялбовец, Яне Сандански

На 23.02.2018 г. /08:00 – 16:30 ч./ – Перник: Тп Солей

На 23.02.2018 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Студена, Общ. Перник: Барбеш, Боровец, Вършец, Голо Бърдо, Мах.Рулева, Рила, Родопи, Рулева, Сините Вълни, Христо Ботев

На 23.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: 252 Цгч ул.Отец Паисий, Айтос, Асенова Крепост, Ахтопол, Ахтопол, Ахтопол, Бабуна, Багова махала, Балкан, Балчик, Балчик, Беласица, Беласица, Битоля, Битоля, Болград, Ботевград, Брайла, Брацигово, Брацигово, Брацигово, Брезник, Бургас, Вардар, Вардар, Вардар, Вардар, Варна, Варна, Васил Левски, Витоша, Владислав Граматик, Войниковец, Враца, Враца, Връх Вола, Габрово, Голобръдска, Горски Извор, Гр. Перник, Крепост;Кракра; Градище, Градище, Граово, Граховска, Григор Парличев, Девети Май, Димитър Талев, Драгановец, Драгановец Залес.Пояс, Драгановец Залес.Пояс, Дряново, Дъга, Дъга, Екзарх Йосиф, Епископ Киприян, Железничарска, Златни Мостове, Илия Бешков, Искър, Искър, Казанлък, Камчия, Китка, Китка, Клепало, Княз Александър Батенберг, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра, Кракра, Кракра, Кракра Пернишки, Крепок, Кристал, Кристал Блокове, Кърджали, Кърджали, Ловеч, Марина Бара, Монте Карло, Монте Карло, Найчо Цанов, Найчо Цанов, Нови Пазар, Оборище, Одрин, Омуртаг, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Отец Паисий, Охрид, Пантелеи, Партизан, Пирдоп, Пирин, Пловдив, Поп Пейо, Предел, Преспа, Прилеп, Протожерица, Радина Чешма, Радомир, Радомир, Райко Даскалов, Райко Даскалов, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Раковска, Раковски, Розова Долина, Росица, Рупите, Русалка, Русе, Русе, Самара, Самодивска, Самодивска, Самоков, Самоков, Сандански, Сандански, Сахат Тепе, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил и Методий, Средец, Средец, Средец, Средна Гора, Стара Загора, Стримон, Струга, Струма, Струма, Струма, Струма, Тодор Влайков, Трявна, Тунджа, Тунджа, Търговище, Търговска, УПИ 1 Кв.263, Хайдут Велко, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цане Гинчев, Цане Гинчев, Цанко Церковски, Черешово Топче, Черковна, Черковна, Черноризец Храбър, Черноризец Храбър, Шумак, Ялбовец, Яне Сандански

На 24.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: Айтос, Асенова Крепост, Ахтопол, Ахтопол, Балчик, Беласица, Битоля, Болград, Ботевград, Брацигово, Брацигово, Бургас, Вардар, Вардар, Вардар, Варна, Васил Левски, Владислав Граматик, Войниковец, Враца, Габрово, Горски Извор, Градище, Граово, Граховска, Григор Парличев, Димитър Талев, Драгановец, Драгановец Залес.Пояс, Дряново, Епископ Киприян, Илия Бешков, Искър, Казанлък, Клепало, Княз Александър Батенберг, Кракра, Кракра, Кракра, Кракра Пернишки, Кърджали, Ловеч, Марина Бара, Монте Карло, Монте Карло, Одрин, Омуртаг, Отец Паисий, Охрид, Партизан, Пирдоп, Пловдив, Поп Пейо, Преспа, Прилеп, Радина Чешма, Радомир, Радомир, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Раковска, Раковски, Розова Долина, Росица, Рупите, Русе, Самара, Самодивска, Самоков, Самоков, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил и Методий, Средец, Стара Загора, Стримон, Струга, Струма, Струма, Тодор Влайков, Трявна, Тунджа, Търговище, Христо Смирненски, Цане Гинчев, Цанко Церковски, Черковна, Черноризец Храбър, Ялбовец

На 25.02.2018 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Перник: Айтос, Беласица, Ботевград, Вардар, Васил Левски, Владислав Граматик, Войниковец, Габрово, Горски Извор, Градище, Граово, Григор Парличев, Димитър Талев, Драгановец, Драгановец Залес.Пояс, Дряново, Епископ Киприян, Илия Бешков, Искър, Казанлък, Клепало, Кракра, Ловеч, Марина Бара, Монте Карло, Монте Карло, Омуртаг, Партизан, Пирдоп, Пловдив, Поп Пейо, Радина Чешма, Радомир, Радомир, Райна Княгиня, Раковска, Раковски, Рупите, Самодивска, Самоков, Самоков, Св.Иван Рилски, Св.Св.Кирил и Методий, Средец, Стара Загора, Стримон, Струма, Тодор Влайков, Трявна, Търговище, Христо Смирненски, Цане Гинчев, Цанко Церковски, Черковна, Черноризец Храбър, Ялбовец

Община Радомир

На 19.02.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Радомир: Архимандрит Зинови, Батенберг, Васил Левски, Витоша, Гаврил Радомир, Гео Милев, Георги Маджаров, Георги Янев, Голобръдска, Гурко, Гърляница, Драгоман, Дупнишка, Дядо Анани Николов, Екзарх Йосиф, Земеделска, Ивайло, Иглика, Изворска, Кракра, Люлякова, Милан Грънчаров, Младост, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Осогово, Острица, Панайот Волов, Парижка Комуна, Патриарх Евтимий, Преслав, Пчелинци, Път №627, Рилска, Софроний Врачански, Стара Планина, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Училищна, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хайдут Дамшо, Хайдут Румяна, Хан Аспарух, Цар Борис I, Цар Симеон, Черковна, Шаблин, Шипка, Широки Дол, Юрий Гагарин

На 19.02.2018 г. /08:15 – 10:15 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Радомир: I-1259 Кв.117, Алеко Константинов, Батенберг, Братя Миленкови, Войнишко Въстание, Гърляница, Добруджа, Дупнишка, Евлоги Георгиев, Люлякова, Марица, Раковска, Рилска, Родопа, Училищна, Хаджи Димитър, Христо Ботев

На 19.02.2018 г. /15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Радомир: I-1259 Кв.117, Алеко Константинов, Архимандрит Зинови, Батенберг, Батенберг, Братя Миленкови, Васил Левски, Витоша, Войнишко Въстание, Гаврил Радомир, Гео Милев, Георги Маджаров, Георги Янев, Голобръдска, Гурко, Гърляница, Гърляница, Добруджа, Драгоман, Дупнишка, Дупнишка, Дядо Анани Николов, Евлоги Георгиев, Екзарх Йосиф, Земеделска, Ивайло, Иглика, Изворска, Кракра, Люлякова, Люлякова, Марица, Милан Грънчаров, Младост, Неофит Рилски, Никола Вапцаров, Осогово, Острица, Панайот Волов, Парижка Комуна, Патриарх Евтимий, Преслав, Пчелинци, Път №627, Раковска, Рилска, Рилска, Родопа, Софроний Врачански, Стара Планина, Стефан Караджа, Стефан Стамболов, Струма, Училищна, Училищна, Филип Тотю, Хаджи Димитър, Хаджи Димитър, Хайдут Дамшо, Хайдут Румяна, Хан Аспарух, Христо Ботев, Цар Борис I, Цар Симеон, Черковна, Шаблин, Шипка, Широки Дол, Юрий Гагарин

На 20.02.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Радомир: Автогарата, Алеко Константинов, Александър Ботев, Александър Стамболийски, Арда, Батак, Бащевица, Братя Миленкови, Бузлуджа, Велчо, Върбица, Гарата, Генерал Кантарджиев, Деян Гебрев, Иван Вазов, Илия Величков, Искър, Каблешков, Калоян, Любен Каравелов, Мечта, Милин Камък, Мирчо Христов, Младост, Отец Паисий, Пейо Яворов, Петър Берон, Пирин, Подпор. Константин Цанков, Полк. Митрев, Радомирска, Райко Даскалов, Сан Стефано, Свилен Русев, Тракия, Хайдут Миленко, Христо Смирненски, Цар Самуил, Черковна, Янтра

На 21.02.2018 г. /08:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Радомир: Райко Даскалов, Алеко Константинов, Александър Ботев, Александър Стамболийски, Арката, Батенберг, Бенковска, Блок Ное – 2, Вардар, Васил Левски, Войнишко Въстание, Върба, Генерал Кантарджиев, Деян Гебрев, Дупнишка, Евтим Рангелов, Иван Асен II, Кирил и Методи, Кубрат, Кюстендилска, Люлякова, Майор Чиляев, Мирчо Христов, Младост, Ное, Оборище, Пирин, Подпор. Константин Цанков, Полк. Митрев, Преспа, Райко Даскалов, Свилен Русев, Свобода, Стефан Пергелов, Търново, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Освободител, Шар, Шейново

На 21.02.2018 г. /09:00 – 11:00 ч./ – Дрен: Втора, Двадесета, Дванадесета, Деветнадесета, Осемнадесета, Петнадесета, Седемнадесета, Сто и Единадесета

На 21.02.2018 г. /12:00 – 16:00 ч./ – Дрен: Втора, Дванадесета, Девета, Деветнадесета, Десета, Единадесета, Осма, Пета, Петнадесета, Седма, Сто и Петнадесета, Четиринадесета, Шеста, Шестнадесета

Община Трън

На 19.02.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 21.02.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 23.02.2018 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън: 8ми Март, Георги Бабичев, Граничар, Денчо Знеполски, Мах.Горно Баринци, Мурговица, Нов Живот, Руй, Света Троица

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

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