Започнаха дефилетата на Сурва 2018 в Перник – Вижте пълната ПРОГРАМА на преминаващите групи

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При минусови температури в Перник бяха открити дефилетата на 27-мия фестивал на маскарадните игри Сурва 2018.

Кукери от бургаско, силистренско и старозагорско са първите, които ще минат по площад Кракра.

Вижте пълната програма на реда на дефилетата.

27 януари 2018 г. (събота)

Часови пояс 10,00 ч.

1. С. Вресово, обл. Бургас

2. Кв. “Долно езерово”, Бургас

3. С. Айдемир, общ. Силистра

4. Кукерски колектив „Мераклии” – с. Габарево, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

Часови пояс 10,30 – 12.00 ч.

1. Маскарадна група – гр. Валдесото – Испания

2. Фолклорен ансамбъл “Св. Сава” – гр. Белград, Сърбия

3. Маскарадна група – гр. Лакони, Сардиния

4. Маскарадна група – гр. Корча, Албания

5. Маскарадна група – гр. Оттана, Сардиния

6. Маскарадна група – с. Сопот, Р. Македония

7. Маскарадна група, гр. Прилеп, Р. Македония

8. Маскарадна група, гр. Шабац, Сърбия

9. Маскарадна група, гр. Струмица, Р. Македония

10. Маскарадна група, гр. Птуй, Словения

11. Маскарадна група, с. Бранещи, Румъния

12. Маскарадна група – гр. Корча, Албания

13. Маскарадна група, гр. Лесковац, Сърбия

14. Маскарадна група, гр. Берово, Р. Македония

15. Фолклорна група – гр. Кардица, Гърция

16. Маскарадна група – с. Бегнище, Р. Македония

17. Маскарадна група – гр. Велилла де ла Рейна – Испания

Часови пояс 12,00 ч.

1. С. Челопеч, общ. Челопеч, обл. София

2. С. Равно поле, общ. Елин Пелин, обл. София

3. С. Семчиново, общ. Септември, обл. Пазарджик

4. С. Лесичово, обл. Пазарджик

5. С. Лесново, общ. Елин Пелин

6. С. Горна Василица, общ. Костенец

7. С. Мирково, обл. София

8. С. Гирчевци, общ. Кюстендил, обл. Кюстендил

9. С. Буново, общ. Мирково, обл. София

Часови пояс 13,00 ч.

1. Гр. Благоевград, кв. „Струмско”

2. Станчинарска група „Златна фея” – гр. Петрич, обл. Благоевград

3. С. Дивотино, общ. Перник

4. С. Расник, общ. Перник

Часови пояс 14,00 ч.

1. С. Кошарево, общ. Брезник

2. С. Кралев дол, общ. Перник

3. С. Люлин, общ. Перник

4. С. Лесковец, общ. Перник

5. С. Витановци, общ. Перник

Часови пояс 15,00 ч.

1. Гр. Земен

2. С. Елов дол, общ. Земен

3. С. Садовик, общ. Брезник

4. С. Зидарци, общ. Перник

5. С. Пъдарево, общ. Котел

6. С. Турия, общ. Павел баня, обл. Стара Загора

7. Самодейна група при детски научен център „Музейко”, гр. София

8. С. Чепино, общ. Ковачевци, обл. Перник

Часови пояс 16,00 ч.

1. С. Васил Левски, общ. Карлово, обл. Пловдив

2. С. Замфирово, общ. Берковица, обл. Монтана

3. С. Търничени, общ. Павел баня

4. Гр. Карлово, кв. „Сушица”, обл. Пловдив

5. С. Дунавци, общ. Казанлък

6. С. Кабиле, община Тунджа, обл. Ямбол

7. Гр. Баня, общ. Карлово, обл. Пловдив

8. С. Домлян, общ. Карлово, обл. Пловдив

Часови пояс 17,00 ч.

1. гр. Ивайловград, кв. „Лъджа”, обл. Хасковска

2. С. Александрово, общ. Павел баня

3. С. Веселиново, Ямбол

4. С. Челник, общ. Тунджа, обл. Ямбол

5. С. Климент, общ. Карлово

6. С. Победа, общ. Тунджа, обл. Ямбол

7. С. Отец Паисиево, общ. Калояново, обл. Пловдив

8. С. Орехово, общ. Чепеларе, обл. Смолян

9. С. Ракиловци, общ. Ковачевци

Часови пояс 18,00 ч.

1. С. Бегуновци, общ. Брезник

2. С. Стефаново, общ. Радомир

3. С.Сирищник, общ. Ковачевци

4. С. Долна Секирна, общ. Брезник

5. С. Копаница, общ. Радомир

28 януари 2018 г. (неделя)

Часови пояс 10,00 ч.

1. С. Веселиново, Шумен

2. Голямо Дряново, общ. Казанлък

3. Сурвакарска кукерска група „Арапи” , гр. Шумен

4. Гр. Павел баня, обл. Стара Загора, НЧ „Напред 1903”

5. Младежка кукерска група, с. Бояново, общ. Елхово, обл. Ямбол

6. С. Христо Даново, общ. Карлово, обл. Стара Загора

7. С. Габровница, обл. Монтана

8. С. Соколица общ. Карлово, обл. Пловдив

9. гр. Камено, обл. Бургас

10. С. Войнягово, общ. Карлово, обл. Пловдив

Часови пояс 11,00 ч.

1. С. Дъбене, общ. Карлово, обл. Пловдив

2. С. Княжево, Общ. Тополовград, обл. Хасково

3. С. Церово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

4. С. Калугерово, общ. Лесичово, обл. Пазарджик

5. Кула, общ. Видин

6. С. Варвара, общ. Септември, обл. Пазарджик

7. Мечкарска група, С. Пиперков чифлик, общ. Кюстендил

8. С. Ново Лески, общ. Хаджидимово, обл. Благоевград

9. С. Джерман, общ. Дупница

Часови пояс 12,00 ч.

1. С. Ключ, общ. Петрич

2. Брежани, общ. Симитли

3. Станчинарска група – Петрич, Кв. Дълбошница, обл. Благоевград

4. Ябълково, общ. Кюстендил

5. С. Жабокрът. общ. Кюстендил

6. Гр. Благоевград, III квартал

Часови пояс 13,00 ч.

1. С. Лобош, общ. Ковачевци

2. С. Калище, общ. Ковачевци

3. С. Габров дол, общ. Земен

4. С. Долни Раковец, общ. Радомир

5. С. Пещера, общ. Земен

6. Ромска група – гр. Радомир, кв. „Бащевица”

Часови пояс 14,00 ч.

1. С. Прибой, общ. Радомир

2. VI СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”

3. С. Селищен дол, общ. Перник

4. С. Ноевци, общ. Брезник

5. Банище, общ. Брезник

6. С. Беренде, общ. Земен

Часови пояс 15,00 ч.

1. С. Велковци, общ. Брезник

2. С. Сопица, общ. Брезник

3. С. Драгичево, Пернишка обл.

4. С. Ярджиловци, общ. Перник

5. С. Големо Бучино, общ. Перник

Часови пояс 16,00 ч.

1. С. Черна гора, общ. Перник

2. С. Светля, общ. Ковачевци

3. Гр. Земен, НЧ „Светлина”

4. С. Друган, общ. Радомир

5. С. Дивля, общ. Земен

Часови пояс 17,00 ч.

1. С. Богданов дол, общ. Перник

2. С. Мещица, общ. Перник

3. Гр. Батановци, общ. Перник

4. Кв. „Бела вода”, Перник

5. Кв. „Църква” – Перник

Часови пояс 18,00 ч.

1. Кв. „Върба”, гр. Радомир

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