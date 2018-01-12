Къща на ул. “Софийско шосе” се подпали, пострада стопанинът

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Къщи са горели вчера в Перник и Радомир. Пострадал е 61 годишен мъж.

Около 21, 00 ч. бил подаден сигнал за горяща къща на ул. „Софийско шосе“ в областния град. Пристигналите на място огнеборци спасили жилището, но била унищожена една стая с оборудването в нея. Пострадал е собственика на имота, 61-годишен мъж. Той получил обгазяване и изгаряния.

След оказана първа медицинска помощ в Перник е преместен в „Пирогов“ – София, където лечението му продължава. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън.

Домашно имущество и електрожен са унищожени при пожар в гр. Радомир. В къщата били извършвани заваръчни работи с електрожен, при което пламнало имуществото.

Изгорял е електрожена и обзавеждането. Няма пострадали хора и нанесени други материални щети.

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