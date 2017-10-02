Млада шофьорка блъсна дядо на улица в Перник, пострадалият е с фрактура на дясната ръка

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75 –годишен перничанин е с фрактура на ръката си, в следствие на пътно –транспортно произшествие.

В петък, около 12.00 ч. . в дежурната част на 01 РУ Перник е подаден сигнал за ПТП с пострадал пешеходец в гр. Перник, на ул. “Г. С. Раковски. Установено, че 21 –годишната М. Я. от гр. Перник, управлявайки лек автомобил “Мерцедес” по непредпазливост е причинила средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на дясна ръка на С. И, от гр. Перник. Възрастният мъж незабавно е транспортиран в ЦСМП Перник за преглед , след което е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство.

Поредното бързо полицейско производство е започнато от служители на Второ РУ – Перник през почивните дни.

Петък следобед, около 13,00 ч., в кв. „Изток“, на ул. „Благой Гебрев“ бил проверен лек автомобил „ Фолксваген Поло“, управляван от 37-годишнят Г. К. от гр. Перник. Униформените установили, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. Работата по случая продължава съвместно с Районна прокуратура – Перник.

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