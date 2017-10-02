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Млада шофьорка блъсна дядо на улица в Перник, пострадалият е с фрактура на дясната ръка

02.10.2017 admin За Перник 0

75 –годишен перничанин е с фрактура на ръката си, в следствие на пътно –транспортно произшествие.

В петък,  около  12.00 ч. . в  дежурната част на 01 РУ Перник е подаден сигнал за  ПТП с  пострадал  пешеходец  в  гр.  Перник,  на ул. “Г. С. Раковски.  Установено,  че  21 –годишната М. Я. от гр. Перник, управлявайки  лек автомобил “Мерцедес” по непредпазливост е причинила средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на дясна ръка на С. И, от гр. Перник. Възрастният мъж незабавно е транспортиран в   ЦСМП Перник  за преглед , след  което е освободен  за  домашно  лечение.    

  По случая е образувано досъдебно производство.

             Поредното бързо полицейско производство е  започнато от служители на Второ РУ  – Перник през почивните дни.

   Петък следобед, около 13,00 ч., в кв. „Изток“, на ул. „Благой Гебрев“ бил проверен лек автомобил „ Фолксваген Поло“, управляван от 37-годишнят Г. К. от гр. Перник. Униформените установили, че моторното превозно средство не е регистрирано по надлежния ред. Работата по случая продължава съвместно с Районна прокуратура – Перник.

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