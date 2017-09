Училища ЕВРОПА раздадоха сертификати на Кеймбридж. 150 деца от София, Перник, Радомир и Кюстендил на крака и с аплодисменти благодариха на близките си

MAGNA AULA на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ се изпълни до краен предел в понеделник, 11 септември. Над 150 ученици на Училища ЕВРОПА от София, Перник, Радомир и Кюстендил дойдоха на традиционната тържествена церемония за връчване на сертификати на Кеймбридж, която се провежда всяка година през есента. А общо 1047 възпитаници на Училища ЕВРОПА в цяла България, подготвили се и положили изпит в оторизирания център на Кеймбридж BG015 получиха тази седмица ценните международно признати сертификати.

Както отбеляза водещата на церемонията, Албена Асенова, директор на учебния център на Училища ЕВРОПА в гр. Радомир, днес сме се събрали да отбележим поредното израстване на вашите деца, които смятаме и за наши деца – на Училища ЕВРОПА.

И още нещо – тази година раздаването на сертификатите на Кеймбридж съвпадна и с 25 годишния юбилей на Училища ЕВРОПА, така че празникът беше двоен.

Освен родители и близки на децата, които изпълниха аулата, гости на тържеството бяха и проф. д-р Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии, професор по американска литература, катедра „Англицистика и американистика”, Боян Савчев, ръководител на Център BG015 ECET – Europe Schools за изпитите на Cambridge English Language Assessment при Университета Кеймбридж, Владимир Христов, управител на Европейски център за обучение и квалификация, носител на марката Училища ЕВРОПА, Маргарита Христова, управител на Училища ЕВРОПА, регион София и Албена Дамянова, управител на Училища ЕВРОПА, регион Перник.

Специален гост на Училища ЕВРОПА беше и Робърт Уилиамс – старши преподавател в катедра „Съвременни езици и култура” и ръководител на магистърска програма „Международни връзки и комуникация” в Университета Уесминстър – Лондон, бивш президент и настоящ член на борда на Международната езикова асоциация ICC, експерт по въпросите на езиковото обучение и Европейското езиково портфолио при Съвета на Европа, участвал заедно със със специалистите от ЕСЕТ и Училища ЕВРОПА в разработването и изпълнението на няколко съвместни езикови проекта на Европейската комисия, и не на последно място – дългогодишен приятел на Училища ЕВРОПА!

Още в началото на тържеството дълго не стихнаха аплодисментите на деца и родители към учителите по английски език на Училища ЕВРОПА, без чийто труд не би било възможно постигането на впечатляващите резултати на изпитите за сертификати на Кеймбридж.

Първи получиха сертификатите си от Робърт Уилиамс най-малките, които бяха и най-развълнувани. За най-младата смяна в Училища ЕВРОПА бяха първите сертификати на Кеймбридж – Young Learners English Tests са на три нива Starters, Movers, Flyers. Те мотивират децата по пътя им в усвояването на езика и им дават така необходимото самочувствие и увереност в силите им в тази ранна възраст.

След това дойде ред на сертификатите Key English Test for Schools (KET for Schools) и Preliminary English Test for Schools (PET for Schools). Тези сертификати потвърждават, че учениците са усвоили умения за общуване на английски в ежедневни ситуации и са получили добра основа за усъвършенстване на познанията си. Сертификатите бяха връчени от Боян Савчев, ръководител на Център BG015 ECET – Europe Schools за изпитите на Cambridge English Language Assessment при Университета Кеймбридж.

Боян Савчев раздаде и първия от трите, така наречени „големи сертификати“ – First Certificate in English. Този сертификат доказва, че имате езиковите умения да живеете и работите самостоятелно в англоговоряща страна и е първата от трите последни стъпки в пътуването ви по сертификатната стълбица на Кеймбридж, преди Certificate in Advanced English и Certificate of Proficiency in English.

Последните две, най-високи нива – Certificate in Advanced English и Certificate of Proficiency in English бяха връчени на учениците от проф. д-р Мадлен Данова, декан на Факултета по класически и нови филологии. Тези сертификати показват езикова квалификация на най-високо ниво, която дава възможност за работа и обучение в над 3000 университета, компании и държавни учреждения в целия свят.

Накрая всички ученици бяха помолени да станат на крака и да благодарят с аплодисменти на родителите и близките за това, че са им осигурили възможно най-доброто обучение по английски език и възможността да се сдобият с най-престижните международни сертификати – на Университета Кеймбридж, което предизвика не малко вълнение и дори сълзи в аулата.

Десетки хиляди са учениците, на които сме дали възможност да постигнат повече в своето образование, кариера и личностно израстване. Благодарим на всички тях за доверието, което ни гласуваха през годините. Доверие, което ще продължим да заслужаваме с труда и знанията на всички наши учители, директори и служители във всяка класна стая.

Поздравяваме всички ученици на Училища ЕВРОПА, положили успешно изпита Certificate of Proficiency in English. Благодарим ви за положените усилия и блестящото представяне, споделят от екпа на Училища ЕВРОПА.