Четири медала от Държавното първенство по тенис на маса за пернишкия клуб „Металик“! Мартина стана вицешампион, Михаела и Боян спечелиха бронз!

Четири медала от Държавното първенство по тенис на маса за СКТМ“Металик“ Перник



Завърши Държавното индивидуално първенство до 12г. момичета и момчета. Състезанието се проведе в гр.Свищов от 07 до 08 юли, а перничани за пореден път грабнаха призови места.

Вицешампионки на двойки момичета станаха Мартина Василева(Металик-Перник) и Теодора Филчева(Стамболийски) Бронзов медал двойки момичета за Михаела Стоянова(Металик-Перник) и Лора Железарова(Стамболийски).



Бронзов медал двойки момчета за Боян Савов(Металик-Перник) и Методи Методиев(Марек Дигеста-Дупница). Бронзов медал на смесени двойки за Михаела Стоянова и Георги Вълов (Луковит). Бронзов медал двойки момчета за Боян Савов(Металик-Перник) и Методи Методиев(Марек Дигеста-Дупница). Бронзов медал на смесени двойки за Михаела Стоянова и Георги Вълов (Луковит).

Михаела Стоянова и Мартина Василева влезнаха в 8те най -добри момичета на индивидуално!