Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 10-14 юли 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 10 – 14 юли 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 10.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник: ул. „ Александър Филипов“ № № 20, 22, 28, 14, 26, 10, 24, 16, 8, 30, 5, 12; Ангел Коцелянов 15, 26, 11, 24, 13, 19, 17, 22, 28; Андрей Михайлов 101; Велин Ваклинов 6, 7, 5, 3, 12, 17, 11, 15, 1; Георги Ив Бунджулов 41, 51, 57, 55, 43, 5, 34, 42, 41, 51, 47, 57, 57А, 50, 46, 52, 36, 48, 43, 16, 47, 44, 38, 59, 20, 49, 56, 16, 70, 32, 59; Георги Стефанов 15, 19, 22, 23, 14, 17, 26, 25, 21, 16, 14, 12, 23А, 20, 13, 24, 18; Д-р Йордан Стефанов 11; Йордан Стефанов 7, 13, 9, 11; Лазар Лумбаров 1; Макаренко 24; Марин Асенов 4, 5; Нестор Петров 12, Съблекалня, 4; Пролетарска 7, 3, 1, 5; Първи май 3, 7, 5, 8, 8, 6, 10; Радослав Григоров 1, 6А, 2, 4, 3, 13, 4А, 6, 15, 3А; Росица 4, 3, 1, 2; Стадион 8, 10А, 4, 2, 6, 10; Цвета Лумбарова 23; В двора на Училището

На 11.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10А, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60, 58, Каравана, 64, 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4, 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6А, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

На 12.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10А, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60, 58, Каравана, 64, 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4, 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6А, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

На 13.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10А, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60, 58, Каравана, 64, 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4, 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6А, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

Община Перник

На 10.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Вискяр

На 10.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХХІІ, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 10.07.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Перник Васил Левски двора на Гимназията; Монте Карло 1; В двора на Гимназията

На 10.07.2017 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Мещица Александър Невски 3, 1, 2, 5, 4; Александър Стамболийски 15, 21, 16, 6, 37, 29, 11, 17, 31, 23, 8, 13; Васил Левски 31, 1, 17, 26, 9, 28, 12, 2, 19, 11, 7, 29, 14, 5, 3, 23, 34, 4, 8, 25, 24, 30; Велин Сърбов 5, 13, 10, 16, 11, 1, 4, 8; Гоце Делчев 15, 7, 8, 12, 5; Димитър Каляшки 34, 13, 30, 32, 31, 25, 23, 17; Иван Вазов 1, 3, 9, 5, 7; Капитан Петко войвода 9, 11, 5; Станке Димитров 5; Ястребино 12, 6, 18, 15, 7, 32, 14, 16, 8, 5, 10, 21

На 10.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 10.07.2017 г. /09:30 – 10:15 ч./ – Перник 104 5; 105 17; 14-та 2, 8А, 10; 16-та 35, 1А, 50, 37, 39, 7, 29, 18, 31, 32, 11, 30, 19, 8, 8, 38, 28, 3, 27, 13, 5, 33, 15, 40, 6А, 17, 10, 24, 43, 44, 12, 34, 1, 22, 2А, 46, 26, 6, 23; 17-та 17, 10А, 2, 27, 14, 7, 24, 10, 22, 24А, 35, 9, 11, 12, 4, 33, 12А, 21, 7А, 8, 20, 13, 5, 31, 3, 6, 1, 16, 18, 29, 15, 37, 26; 1-ва 38, 25, 21, 34, 36, 30, 30Б, 23, 34А, 18; 3-та 6А, 3, 4, 2, 3А, 1, 5; 5-та 16, 14А, 7, 10, 6, 2, 8, 14, 1; 6-та 7, 10, 5, 4, 3А, 3, 8, 1, 6, 13, 11; 7-ма 3, 5, 1, 6, 12, 8, 4, 10; 8-ма 1А; Балканджи Йово 15, 1А, 3, 2, 1, 8, 6, 1Б, 7, 13А, 15А, 15В, 5, 8, 13; Батак 7, 5, 3, 1; Бродо 1, 3/13, 3, 3, 1, 1; Димова Махала до Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, 12, Търговски Обект 21, 1, Кв. 32 Парцел-1, Търговски Комплекс, Зад бл. 80, Павилион, Търговски Обект -18, 17А, 17 до Кастело, до Супера, Търговски Обект, 19, 26, до Кастело, на Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, Търговски Обект 6; Елена 2, 4, 6; Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 Козлодуи 12, 3, 1, 9А, 16, 4, 5, 7, 18, 10, 6, 11, 9Б, 4, 8, 14, 35; Къкринско Ханче 6, 5, 1, 8, 10, 3; Мадара 31, 17А, 20, 19, 29, 25, 8, 7, 21, 6, 15, 3, 22, 6, 13, 4, 23, 5, 9, 17, 27, 11, 30, 2, 1; Парижка комуна 6, 7, 13, 10, 5, 26, 24, 23, 25, 27, 4, 20, 7, 24А, 19, 16, 15, 11, 21, 22, 2, 17, 9, 8, 1, 13А, 11А, 14, 3; Перущица 4, 6, 3, 2; Пирдоп 1; Преслав 7, 3, 1А, 5, 8, 4, 1, 6, 9; Радина Чешма 11, 9, 11, 16, 7, Вила, 18Б, 15, 3, 17Б, 18, 12, 2, 44, 22, 3, 42 Къща, 30, 35, 21, 29, 5, 21А, 43, 20, 36, Вила, 27, 23, 28, 19, 32, 15; Радина Чешма Имот 611-406 Република 19; Рудничар Св. Св. Кирил и Методий 23, 61, 71, 59, 61; Силистра 13, 27, 19, 17, 21, 15, 29, 25, 23, 31, 27, 33, 3, 1, 7, 5, 3А, 1; Стара Тева 3А, 21В; Струма 80; Тева 14, 2Б, 7, 4, 11А, 2, 11, 3, 29, 8, 5, „Стара Тева“17, 7, 33; Тева /Къщи/ 18, 10, 36, 21, 22, 28, 31, 20, 14Б, 17, 26А, 33Б, 12А, 21А, 38А, 2, 3, 26, 35, 16, 37, 2Б, 9, 6, 14, 23, 3А, 33, 34, 8, 19, 7А, 38, 15, 27, 7, 1, 13, 24, 30, 4, 5; Търново 24, 38, 26, 18, 30, 20, 36, 38, 32, 34, 40, 42, 28, 4, 10, 5, 2, 14, 12, 11, 3, 8, 7, 13, 9, 6, 1; Христо Смирненски 42; Чипровско въстание 21А, 16, 18, 13, 11, 23, 19, 24, 17, 7, 8, 14, 4, 10, 9, 20, 15, 3, 21, 11А, 5, 12Б, 12, 16А, 12А, 8А, 22, 6; Витановски Уши

На 10.07.2017 г. /09:30 – 16:15 ч./ – Перник Радина Чешма

На 10.07.2017 г. /15:30 – 16:15 ч./ – Перник 104 5; 105 17; 14-та 2, 8А, 10; 16-та 35, 1А, 50, 37, 39, 7, 29, 18, 31, 32, 11, 30, 19, 8, 8, 38, 28, 3, 27, 13, 5, 33, 15, 40, 6А, 17, 10, 24, 43, 44, 12, 34, 1, 22, 2А, 46, 26, 6, 23; 17-та 17, 10А, 2, 27, 14, 7, 24, 10, 22, 24А, 35, 9, 11, 12, 4, 33, 12А, 21, 7А, 8, 20, 13, 5, 31, 3, 6, 1, 16, 18, 29, 15, 37, 26; 1-ва 38, 25, 21, 34, 36, 30, 30Б, 23, 34А, 18; 3-та 6А, 3, 4, 2, 3А, 1, 5; 5-та 16, 14А, 7, 10, 6, 2, 8, 14, 1; 6-та 7, 10, 5, 4, 3А, 3, 8, 1, 6, 13, 11; 7-ма 3, 5, 1, 6, 12, 8, 4, 10; 8-ма 1А; Балканджи Йово 15, 1А, 3, 2, 1, 8, 6, 1Б, 7, 13А, 15А, 15В, 5, 8, 13; Батак 7, 5, 3, 1; Бродо 1, 3/13, 3, 3, 1, 1; Димова Махала до Стоматологията, Павилион, Търговски Обект 25, 12, Търговски Обект 21, 1, Кв. 32 Парцел-1, Търговски Комплекс, Зад бл. 80, Павилион, Търговски Обект -18, 17А, 17 до Кастело, до Супера, Търговски Обект, 19, 26, до Кастело, на Спирката, Магазин, Търговски Обект 3-4, Търговски Обект 6; Елена 2, 4, 6; Кв. Радина Чешма, УПИ 110, Кад. Район 623 Козлодуи 12, 3, 1, 9А, 16, 4, 5, 7, 18, 10, 6, 11, 9Б, 4, 8, 14, 35; Къкринско Ханче 6, 5, 1, 8, 10, 3; Мадара 31, 17А, 20, 19, 29, 25, 8, 7, 21, 6, 15, 3, 22, 6, 13, 4, 23, 5, 9, 17, 27, 11, 30, 2, 1; Парижка комуна 6, 7, 13, 10, 5, 26, 24, 23, 25, 27, 4, 20, 7, 24А, 19, 16, 15, 11, 21, 22, 2, 17, 9, 8, 1, 13А, 11А, 14, 3; Перущица 4, 6, 3, 2; Пирдоп 1; Преслав 7, 3, 1А, 5, 8, 4, 1, 6, 9; Радина Чешма 11, 9, 11, 16, 7, Вила, 18Б, 15, 3, 17Б, 18, 12, 2, 44, 22, 3, 42 Къща, 30, 35, 21, 29, 5, 21А, 43, 20, 36, Вила, 27, 23, 28, 19, 32, 15; Радина Чешма Имот 611-406 Република 19; Рудничар Св. Св. Кирил и Методий 23, 61, 71, 59, 61; Силистра 13, 27, 19, 17, 21, 15, 29, 25, 23, 31, 27, 33, 3, 1, 7, 5, 3А, 1; Стара Тева 3А, 21В; Струма 80; Тева 14, 2Б, 7, 4, 11А, 2, 11, 3, 29, 8, 5, „Стара Тева“17, 7, 33; Тева /Къщи/ 18, 10, 36, 21, 22, 28, 31, 20, 14Б, 17, 26А, 33Б, 12А, 21А, 38А, 2, 3, 26, 35, 16, 37, 2Б, 9, 6, 14, 23, 3А, 33, 34, 8, 19, 7А, 38, 15, 27, 7, 1, 13, 24, 30, 4, 5; Търново 24, 38, 26, 18, 30, 20, 36, 38, 32, 34, 40, 42, 28, 4, 10, 5, 2, 14, 12, 11, 3, 8, 7, 13, 9, 6, 1; Христо Смирненски 42; Чипровско въстание 21А, 16, 18, 13, 11, 23, 19, 24, 17, 7, 8, 14, 4, 10, 9, 20, 15, 3, 21, 11А, 5, 12Б, 12, 16А, 12А, 8А, 22, 6; Витановски Уши

На 11.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Вискяр

На 11.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник Балван Бузлуджа 4, 5, 3 А, 6, 7, 3, 2, 1; Дъга 13, 11, 5А, 2, 1, 1А, 9, 3, 7, 5; Кръстец 3, 1; Острица 5, 2, 4, 1, 2А, 3; Пирин 15, 16, 6, 21, 19, 10, 17, 18, 8, 9, 11, 31, 14, 35, 12, 20, 10, 33, 29, 22, 27, 25, 4, 23, 22; Протожерица 57А; Рила 5, 1, 8, 12, 4, 4, 2, 6, 10; Софийско шосе 40, 38, 38, 38; Странджа 6, 11, 5, 8, 3; Шипка 3, 9, 6, 7, 5

На 11.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХХІІ, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 11.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 12.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Вискяр

На 12.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХХІІ, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 12.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник Златоград 7; Изток 2; Йордан Благоев 38, 8, 13, 28Б, 20, 6, 18, 19, 42, 27, 48, 33, 15, 29, 54, 35, 9, 4, 28, 22, 35, 11, 30, 36, 3, 12, 34, 31, 50, 44, 2, 10, 21, 7, 32, 24, 23, 46, 46, 40, 5, 1, 33, 14, 25, 16, 26; Куйбишев 4, 2, 3, 1; Никола Чучулков 4, 5, 17, 37, 8, 33, 10, 7, 31, 25, 45, 39, 1, 32, 6, 16, 3, 21, 11, 26, 23, 15, до ТП Н. Изселници, 28, 2, 24, 43, 20, 13, 12, 41, 35, 43, 27, 29, 14, 4, 19, 30, 9, 18, 22; Новгород 4, 2, 1, 3; Рашо Димитров 4, 24, 6, 16, 32, 40, 20, 18, 46, 14, 48, 36, 10, 8, 28, 35А, 30, 34, 22, 26, 42, 44, 2, 16, 12, 38; Ставропол 6, 8, 5, 3, 4, 1, 2, 2; Харков 1, 1, 2; Юрий Гагарин до Тони-Бар, 13, 25, до Банята, 16

На 12.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 13.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Вискяр

На 13.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХХІІ, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 13.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник Златоград 7; Изток 2; Йордан Благоев 38, 8, 13, 28Б, 20, 6, 18, 19, 42, 27, 48, 33, 15, 29, 54, 35, 9, 4, 28, 22, 35, 11, 30, 36, 3, 12, 34, 31, 50, 44, 2, 10, 21, 7, 32, 24, 23, 46, 46, 40, 5, 1, 33, 14, 25, 16, 26; Куйбишев 4, 2, 3, 1; Никола Чучулков 4, 5, 17, 37, 8, 33, 10, 7, 31, 25, 45, 39, 1, 32, 6, 16, 3, 21, 11, 26, 23, 15, до ТП Н. Изселници, 28, 2, 24, 43, 20, 13, 12, 41, 35, 43, 27, 29, 14, 4, 19, 30, 9, 18, 22; Новгород 4, 2, 1, 3; Рашо Димитров 4, 24, 6, 16, 32, 40, 20, 18, 46, 14, 48, 36, 10, 8, 28, 35А, 30, 34, 22, 26, 42, 44, 2, 16, 12, 38; Ставропол 6, 8, 5, 3, 4, 1, 2, 2; Харков 1, 1, 2; Юрий Гагарин до Тони-Бар, 13, 25, до Банята, 16

На 13.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

На 14.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Вискяр

На 14.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХХІІ, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 14.07.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Перник Златоград 7; Изток 2; Йордан Благоев 38, 8, 13, 28Б, 20, 6, 18, 19, 42, 27, 48, 33, 15, 29, 54, 35, 9, 4, 28, 22, 35, 11, 30, 36, 3, 12, 34, 31, 50, 44, 2, 10, 21, 7, 32, 24, 23, 46, 46, 40, 5, 1, 33, 14, 25, 16, 26; Куйбишев 4, 2, 3, 1; Никола Чучулков 4, 5, 17, 37, 8, 33, 10, 7, 31, 25, 45, 39, 1, 32, 6, 16, 3, 21, 11, 26, 23, 15, до ТП Н. Изселници, 28, 2, 24, 43, 20, 13, 12, 41, 35, 43, 27, 29, 14, 4, 19, 30, 9, 18, 22; Новгород 4, 2, 1, 3; Рашо Димитров 4, 24, 6, 16, 32, 40, 20, 18, 46, 14, 48, 36, 10, 8, 28, 35А, 30, 34, 22, 26, 42, 44, 2, 16, 12, 38; Ставропол 6, 8, 5, 3, 4, 1, 2, 2; Харков 1, 1, 2; Юрий Гагарин до Тони-Бар, 13, 25, до Банята, 16

На 14.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Радуй Къща

Община Трън

На 10.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6Б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6В, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6А, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 11.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6Б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6В, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6А, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 11.07.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 11.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън Вила, Къща; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част от Къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща

На 11.07.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 12.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6Б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6В, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6А, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 12.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бохова

На 13.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 6, 5, 1, 1; Мосаловска 2, 2.

На 13.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6Б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6В, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6А, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; Стефан Рангелов 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11

На 14.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 6, 5, 1, 1; Мосаловска 2, 2.

На 14.07.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 14.07.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън Вила, Къща; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7 УПИ ІV-280, Кв. 3 Мах. Пещер Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част от Къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща

На 14.07.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; Джинчовци; Забел; Зелениград; Парцел ІІІ-253, Кв. 40; Лешниковци; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; Рани Луг; П-Л ХХІ-235, Кв. 7; Реяновци; Слишовци; Стрезимировци; Трън; 8Ми март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6А, 6Б, 6В, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; Цегриловци; ПИ 197; Ярловци

На 14.07.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Георги Бабичев 3, 40, 6Б, 6, 5, 4, 25, 42, 30, 21, 6В, 9, 8, 38, 23, 10, 28, 6А, 36, 34, 26; Денчо Знеполски 37, 32, 26, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 24, 22, 55, 35, 34, 45, 28, 18, 57, 41, 30, 42, 40; Руй 16, 18, 2, 23, 8, 20, 15, 13, 9, 7, 12, 11, 10, 6; ул. „Стефан Рангелов“ № № 7, 19, 25, 16, 17, 1, 4, 21, 32, 27, 2, 3, 24, 31, 14, 28, 40, 22, 20, 23, 29, 11.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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