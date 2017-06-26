16-годишен колоездач блъснат в Перник

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16-годишен колоездач е пострадал при удар от лек автомобил.

Инцидентът е станал вчера, около 22,00 ч., на кръстовището на улиците „Черноризец Храбър“ и „Средец“ в областния град. Лек автомобил „Ситроен Ксара“, шофиран от 67-годишният П.К. от гр. Перник блъснал 16-годишно момче, което управлявало велосипед. Тийнейджърът е настанен в МБАЛ „Р. Ангелова“ под наблюдение. Водачът на автомобила е изпробван за алкохол, като резултатът е отрицателен.

Образувано е досъдебно производство и работата продължава.

Шофьор, управлявал автомобила си с рекордните 3, 74 промила алкохол в кръвта застава пред Темида.

На 16 юни тази година, в гр. Перник бил проверен лек автомобил „Волво“, управляван от 42-годишният Р.К. от областния град. При изпробването му с техническо средство за алкохол били отчетени 3, 74 промила. Привлечен е като обвиняем и работата продължава съвместно с Районна прокуратура – Перник.

Лек автомобил с чужди регистрационни номера е установен от служители на Второ РУ – Перник.

На 24 юни, на ул. „Младен Стоянов“ бил проверен лек автомобил „Фолксавегн пасат“, шофиран от 21-годишният С.Е. Полицаите установили, че колата е с регистрационни табели от друго моторно превозно средство. Иззета е по надлежния ред и е започнато досъдебно производство по чл. 345, ал. 1 от НК.

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