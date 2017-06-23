Планираните прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 26 – 30 юни 2017 г.

0 Споделяния Сподели

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 26 – 30 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Александър Тинков 2; Варош 41a, 14, 7, 2, 15, 26, 43, 18, 3, 4, 32, 10, 34, 28, Магазин, 9, 11, 41, 53, 46, 19, 16, 49, 8, 23, 44, 31, 20, 35, 40, 36, 13, 22, 45, 27; Нестор Петров 10

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29., 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1., 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1а; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна Поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Андрей Михайлов 99, 102, Бензиностанция, 75; Борис Калев 24, 22, 4, 5, 4а, 6, 23, 7, 19, 26, 20, 9, 16, 18, 12, 8, 21, 3, 10; Борова Гора 1, 2, 5, 6, 8; Бреза 5, 6, 2, 7, 9, 4, 13, 3; Воин 4, 2; Георги Ив Бунджулов 92, 98, 94, 85, 90, 95, 100, 91., 93, 89, 96, 91; Жданов 15, 13; Комсомолец 7, 3, 11, Складове; Мала Река 2; Пети Конен Полк 2, 3; Славей 1, 10, 6, 11., 2, 3, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 12, 9; Стоян Миленков 1, 5, 6, 3, 2, 7, 4; Цвета Лумбарова 86, 59, 61; Шипка 41; М. Ерешин, В Двора На Вп

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Андрей Михайлов 99, 102, Бензиностанция, 75; Борис Калев 24, 22, 4, 5, 4а, 6, 23, 7, 19, 26, 20, 9, 16, 18, 12, 8, 21, 3, 10; Борова Гора 1, 2, 5, 6, 8; Бреза 5, 6, 2, 7, 9, 4, 13, 3; Воин 4, 2; Георги Ив Бунджулов 92, 98, 94, 85, 90, 95, 100, 91., 93, 89, 96, 91; Жданов 15, 13; Комсомолец 7, 3, 11, Складове; Мала Река 2; Пети Конен Полк 2, 3; Славей 1, 10, 6, 11., 2, 3, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 12, 9; Стоян Миленков 1, 5, 6, 3, 2, 7, 4; Цвета Лумбарова 86, 59, 61; Шипка 41; М. Ерешин, В Двора На Вп

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29., 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1., 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1а; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна Поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

На 28.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Андрей Михайлов 99, 102, Бензиностанция, 75; Борис Калев 24, 22, 4, 5, 4а, 6, 23, 7, 19, 26, 20, 9, 16, 18, 12, 8, 21, 3, 10; Борова Гора 1, 2, 5, 6, 8; Бреза 5, 6, 2, 7, 9, 4, 13, 3; Воин 4, 2; Георги Ив Бунджулов 92, 98, 94, 85, 90, 95, 100, 91., 93, 89, 96, 91; Жданов 15, 13; Комсомолец 7, 3, 11, Складове; Мала Река 2; Пети Конен Полк 2, 3; Славей 1, 10, 6, 11., 2, 3, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 12, 9; Стоян Миленков 1, 5, 6, 3, 2, 7, 4; Цвета Лумбарова 86, 59, 61; Шипка 41; М. Ерешин, В Двора На Вп

На 28.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29., 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1., 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1а; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна Поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

На 30.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Андрей Михайлов 99, 102, Бензиностанция, 75; Борис Калев 24, 22, 4, 5, 4а, 6, 23, 7, 19, 26, 20, 9, 16, 18, 12, 8, 21, 3, 10; Борова Гора 1, 2, 5, 6, 8; Бреза 5, 6, 2, 7, 9, 4, 13, 3; Воин 4, 2; Георги Ив Бунджулов 92, 98, 94, 85, 90, 95, 100, 91., 93, 89, 96, 91; Жданов 15, 13; Комсомолец 7, 3, 11, Складове; Мала Река 2; Пети Конен Полк 2, 3; Славей 1, 10, 6, 11., 2, 3, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 12, 9; Стоян Миленков 1, 5, 6, 3, 2, 7, 4; Цвета Лумбарова 86, 59, 61; Шипка 41; М. Ерешин, В Двора На Вп

На 30.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци Къща

На 30.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29., 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1., 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1а; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна Поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

Община Земен

На 27.06.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Жабляно

На 28.06.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Блатешница МТП Ткзс

На 29.06.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Горна Врабча Стопански Двор Къща

На 30.06.2017 г. /09:00 – 13:00 ч./ – Земен Асен Златарев . 33; Белово 38., . 61, 51., . 37, . 45, 1, 2, . 39, . 26, . 34, . 5, . 36, . 42, 47, 43., 28, . 32, . 63, . 55, . 4, 53, . 65, . 42а, . 59, . 44; Д-Р Г. М. Димитров 23, 10, 17, 22, 15, 31, 17а, 34, 25, 24, 26, 32, 13; Земенски Манастир 33а, 100, 91, 102, 18, 30, 78, 86; Земенско Кале . 59, . 63, . 60, . 69, . 75, . 67, . 83, . 77, 69, 77, . 58, 107, . 61, . 73, . 65, . 71, 73; Калоян . 2; Майстор Миленко Манастирска . 98, . 101, 97., 1, . 76, . 100, . 96, . 105, . 80, . 103, . 90, 84., . 86, . 99, . 84, . 104, . 93, . 94, . 88, . 92, . 95; Мах. Дойчинова 4, 3, 7, 5, 6, 1, 2; Риша . 3, . 1; Самуил . 1, . 2, 1, . 6, . 4; Симеон . 3, . 8, . 22, . 9, . 17, . 11, . 10, . 5, 13., 7, 7а, . 12, . 14, . 16, . 15, . 20, . 6, . 18; Хан Тервел 55б, 18, 57, 24, 4, 2, 29, 30, 47

Община Перник

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14а Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6., 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15., 1а, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1а, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 26.06.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Големо Бучино Даскала 4, 6, 2; Дъбрава 15, 7; Люлин 33; Република 38, 6, 28; София 28, 4; 5, 49, 58, 56, 51, 50

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти Март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри Дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44а, 96, 49, 104, 63, 52, 57а, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен Дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21а, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65а, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14а Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6., 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15., 1а, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1а, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 27.06.2017 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Блато 7а; Божур 2, 4; Бурковица 21, 19, 6, 12, 11, 1, 15, 4, 13, 8, 2, 3, 14, 16; Вит 1; Градище 1, 6, 9; Еделвайс 9, 11, 5, 16, 13, 17, 1, 14, 3, 7, 12, 4, 6; Иглика 1, 13, 7, 9, 2; Извор Вила; Йордан Корчев 5, 8, 16, 1, 18, 14, 10, 12, 7, 9, 2; Кокиче 2, 8, 6; Лебед 24; Мах. Каназирова 1, 2, 3; Мах. Кюлова 7, 5, 1, 4, 6, 3, 8; Местн. Шарков Дол /И. Р. / 3, 8, Къща, 7, 11; Местн. Шумнатица 5, 6, 28, Вила; Могилата 9, 7, 2, 5, 5; Перуника 3, 4, 1, 6; Самуил 1, 13, 11, 12, 9, 14, 4, 5, 3, 6, 7; Съединение 1, 2; Теменуга 12, 5, 2, 13, 1, 14, 4, 7, 9, 3; Христо Ботев 182, 176, 178, 180, 151, 157, 155, 159, 153; Цар Иван Асен I 10; Чифлик 8, 15, 23, 18, 26, 4, 13, 11, 28, 2, 20, 3, 12, 6, 9, 24, 25, 21, 9а, 7, 19, 23., 1, 5, 25а, 22, 18а; Янтра 1, 4, 2; Автосервиз

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Чуйпетлово

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Боснек 3-ти Март 6, 01, 8, 4; Борич 10, 6, 5; Витоша 2, 4, 3, 1; Добри Дол 2, 9, 06, 07, 5; Духлата 46, 72, 58, 68, 78, 55, 53, 84, 65, 90, 75, 56, 94, 44, 40, 64, 80, 45, 50, 44а, 96, 49, 104, 63, 52, 57а, 92, 42, 43, 100, 61, 57, 98, 106, 108, 76, 60, 39, 102, 62, 51, 48, 48 Механата, 47, 88; Евлоги Агайн 02, 3, 4, 1; Иван Вазов 07, 03, 01, 4, 7, 05; Извора Йордан Йовков 08, 1, 4, 3, 8, 2; Клен 2, 01; Ладивец 2, 9, 01, 7, 8, 10, 12, 14, 4; Ловен Дом 04, 02; Минзухар 1, 3, 2; Могиля 1; Н. Й. Вапцаров 21, 4, 23, 17, 03, 15, 21а, 13, 8, 14, 12, 19; Ранковица 2, 6, 4, 1; Славей 12, 6, 14; Струма 49, 73, 33, 51, 63, 81, 25, 55, 59, 79, 45, 69, 71, 85, 27, 41, 2, 39, 65, 31, 4, 53, 57, 67, 29, 65а, 61, 37; Христо Ботев 41, 36, 38, 50, 18, 46, 6, 42, 34, 33, 32, 44, 23, 31, 27, 25, 35, 47, 30, 40, 4; Явор 9, 2, 1, 3, 4, 06, 01; Яворов 3; Фнонд. Покр. Богородичен, 3

На 27.06.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14а Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6., 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15., 1а, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 28.06.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Перник 10-та 2а, 10, 1а, 8, 1а., 3, 1, 7, 2б, 4, 5, 8а; 11-та 10, 35, 1, 28, 11, 49, 39, 54, 64, 6, 50, 38, 29а, 17, 26, 62, 29, 1а, 42, 21, 22, 56, 7, 8, 6а, 58, 40, 31, 14, 3, 37, 47, 53, 24, 2, 9, 48, 46, 15, 12, 5, 20, 33, 16, 41, 32, 52, 28а, 4, 66, 44, 25, 34, 43, 45, 60, 36, 23, 27, 19, 30; 12-та 13, 19а, 30, 26, 11, 21, 24, 32, 7, 28, 19, 2, 1, 12, 10, 18, 15, 17, 3, 16, 14, 8а, 24а, 20, 5, 6; 13-та 27, 1а, 5, 14а, 6, 1, 19, 12а, 14, 11, 17, 12, 2а, 3, 11а, 9, 18, 15, 13, 4, 2, 25, 10а, 23, 8, 7; 14-та 56, 46, 12, 7, 13, 12а, 22а, 8, 30, 50, 23, 33, 40, 42, 28, 38а, 22, 18, 36, 34, 32, 38, 21а, 15, 29, 26, 14, 24, 3, 9, 31, 4, 20, 19, 17, 21, 16, 1, 5а; 15-та 34, 14, 26, 8, 9б, 31, 25, 9, 2а, 22, 11, 2, 29, 19, 17, 8а, 24, 16, 13, 7, 30, 35, 41, 4, 12, 28, 20, 17а, 23, 6, 3, 15, 21, 32, 10, 5, 27, 17б; 16-та 21; 17-та 19; 1-ва 12, 10, 4, 6, 2а, 8, 17, 15, 28, 19, 26, 1, 13, 11, 7, 2а, 16, 9, 24, 3, 14, 18, 2, 5, 64, 18., 1; 2-ра 48б, 2, 6, 2, 42, 34, 4, 28, 48, 46а, 16, 54, 48а, 50, 26, 44, 12, 24, 20, 52, 14, 8, 22, 32, 10, 18; 3-та 33, 23, 40, 16, 19, 29, 48, 9, 30, 18, 24, 50, 8, 27, 44, 20, 11, 13, 28, 32, 46, 10, 14, 22, 26, 38, 6, 42, 36, 25; 4-та 36, 17, 19, 23, 13, 34, 21, 2, 1, 8, 7а, 3, 14, 4, 24, 9, 5, 22, 18, 26, 6, 30, 20, 10, 28, 7, 12; 5-та 4, 20, 1; 6-та 9; 7-Ма 14; 8-Ма 9, 8, 39, 7, 2, 26, 17, 33, 28, 37, 1, 10, 12, 23, 21, 15, 9а, 22, 6а, 20, 29, 18, 19, 31, 3, 19а, 4, 43, 27, 25, 21а, 24, 6, 35, 11, 13, 5, 16, 14, 11а, 41; 9-та 3, 2а, 4, 8, 2; Ахтопол 31, 50, 52, 56, 33, 54; Балчик 13, 24а, 26; Бели Брег 5, 3, 9, 3а, 3., 6, 7, 81., 10, Търговски Обект, 8, 3, 11; Берковица 5, 15, 5., 3, 9, 11, 13; Битоля 12, 17, 18; Болград 2, 4, 1, 4а, 2а, 13, 7, 6, 11, 8, 9, 5, 15, 10; Брацигово 74, 71, 73, 40, 46, 41, 50, 59, 45, 53, 56а, 43, 47, 52, 51, 62, 55, 56, 48, 39, 66, 54, 63, 60, 69, 65, 49, 72, 64а; Брезник 118, 104., 92, 98, 122, 124, 120, 102, 96, 100, 110, 94, 116, 103, 107., 130; Варна 79, 68, 72, 34, 71, 66, 44, 70, 59, 65, 39, 52, 69, 63, 41, 53а, 51а, 58, 55, 42, 53, 54, 46, 43, 77, 62, 51, 61, 38, 57, 38а, 33, 60, 37, 49, 56, 50, 45, 48, 75, 40, 73, 47, 35, 33б, 64, 67; Враца 89, 102; Граово 36, 36., 35, 34, до Бензиностанцията, 44а, 31, 32, 33, 44., 42, 40, 38; Дубровник 1; Есперанто 1, 9, 1., 3, 7, 2, 5; Етрополе 5, 4, 7, 10а, 10, 11, 9, 2, 6, 8, 11а; Илия Бешков 18а, 16, 18; Кв. Рудничар Клепало 166, 169, 182, 181, 183; Кърджали 104, 100, 110, 80, 102, 88, 108, 79, 38, 34, 58., 30, 57, 54, 52, 51, 29, 28, 64, 45, 26, 22, 39, 67а, 47, 51., 65, 74, 53, 41, 76, 66, 42, 68, 63, 24, 61, 55а, 62, 31, 60, 49, 73, 77, 75, 32, 46, 50, 59, 21, 27, 23, 35, 55, 15, 44, 43, 36, 67, 17, 37, 25, 48, 72, 70, 69, 73а, 33, 40, 13, 19; Мелник 3, 7., 11, 2, 5, 1, 9, 7, 15, 13а, 13; Одрин 79, 75а, 75, 81, 89, 79б, 69., 77, 85, 73, 83, 65., 79а, 69, 65, 67, 18., 1, 47, 29а, 12, 23, 33, 43, 25, 63, 8, 51, 39., 57, 9, 43., 39, 11, 2, 35, 4, 37., 6, 3, 93, 41, 27, 29, 31, 14, 49, 55, 21, 17, 61, 59, 13, 37, 19; Охрид 31, 35, 33, 30, 32, 8, 12, 28, 29, 6, 27; Павликени 7, 6, 8, 8а, 12, 4а, 14, 4, 5, 2, 16, 10; Пирот 12, 3, 2, 10, 1, 9, 13, 17, 22, 21, 18, 7, 11, 23, 14, 19, 16, 6, 20, 8, 27; Преспа 5, 7, 2, 7а, 8, 4, 8., 1, 6, 16, 9, 3, 10, 14, 19, 13, 12, 17, 15; Прилеп 7, 2, 3, 16, 4, 5, 18, 1, 6, 14, 12, 20, 9; Проучване 12, Рудник „Св. Анна“, 17, 13, 16, 10, Автомивка, Магазин, 5, 1, до Супера, Вл. Тричков до Супера, 7, 9, С/У Бл. 7, 18, 9, 19, 1, 3, 11, 15; Рудничар 7., Магазин, 94, 40, Павилион; Русе 32, 39, 48, 31, 36, 58, 41, 50, 42, 60, 47, 52, 51, 37, 35, 33, 32., 43, 54, 64, 62, 56, 45, 46, 38, 40, 44, 34, 29, 25, 30, 23, 28, 27; Самара 3, 7, 5, 10, 8, 1, 8., 2, 11, 6, 12, 21, 18, 10, 19а, 14, 23, 15, 19, 13, 17; Самоков 43, 41; Свищов 7, 17, 11, 3, 9, 15, 13, 11а, 1; Св. Св. Кирил и Методий 29; Севлиево 27а, 19, 27, 21, 29, 16, 23, 19а, 18, 22а, 25, 26, 20, 24а, 24, 29а, 23а, 22, 31, 5, 9, 11, 2, 7а, 8, 3, 1, 13, 6, 2а, 7; Стара Чешма 30, 17, 12, 29а, 17а, 22, 32, 37, 29, 20, 16а, 13, 18а, 14, 10, 27, 24, 16, 25, 19, 15а, 27а, 18, 28, 23, 40., Фургон, 26; Твърди Ливади 39, 43, 48, 46, 19., 42; Троян 11, 8, 10, 5, 12, 6, 4, 7, 1, 9; Трън 6, 2; Угърчин 6, 2, 7, 8, 11, 10, 13, 1, 4, 3, 12; УПИ V Кв. 7 Кв. Рудничар Цанко Церковски 22; Шумен 28, 34, 30, 17а, 42, 17, 32, 17а., 38, 27., 27, 29, 40, 23, 36, 26, 21, 19; до Спортна Зала

На 28.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1а, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 28.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 28.06.2017 г. /08:45 – 10:00 ч./ – Перник 6-ти Май 6, 4; Айтос 11, 6, 22, 17, 16, 12, 3, 1, 2, 20а, 20, 8, 18, 4, 13, 5, 15, 10, 7, 14; Асеновград 1; Ахтопол 6, 4, 8, 2, 42, 25, 38, 46, 28, 3, 21, 19, 32, 1, 14, 5, 44, 13, 26, 12, 5., 23, 48, 16, 7, 9, 17, 27, 22, 40, 24, 10; Балчик 22, 18, 16, 10, 11, 15, 24, 20, 16б, 16а, 12, 7, 5, 4, 3, 1, 2, 8; Банско 4, 2, 1, 3, 5; Битоля 18, 7, 9, 11, 5, 4, 3, 2, 6, 1, 1 А; Ботевград 17, 15, 10., 14, 8, 12, 9, 10, 11, 1, 6, 3, 7, 4, 5, 6., 9., 2; Брайла 5; Брацигово 20, 14, 9, 31, 28, 37, 32., 3, 17, 44, 33, 13а, 16, 1, 18, 3а, 6, 11, 38, 12, 4, 24, 8, 35, 5, 13, 34, 32, 42, 25, 2, 26, 15, 10, 33., 19, 29, 21, 30, 36, 9; Брезник 90, 93, 88, 14, 10, 6., 4, 23., 18, 16, 6, 37., 8, 27, 27., 25, 12, 27, 19, Вх. На Болницата, 23., 23, 1, 2, 21, 1., 2., Зад Бл. 1, 3, 56, 81, 55, 67, 86а, 57, 67., 60., 70, 65, 86, 82, 30, 84, 54, 45, 38, 79, 85, 63, 24, 28, 37., 73, 59, 81, 42, 55., 52, 64, 89, 72., 83., 57а, 71, 34, 33, 51., 81., 48, 58, 87, 43, 44, 26, 31, 66, 69, 46а, 40, 78, 53, 75, 62, 80, 91, 72, 77, 60, 68, 46, 76, 32, 41, 83, 29, 49, 33., 22, 36, 61, 50, 51, 47, 37; Бургас 3, 2, 8, 6, 1, 4, 7, 9; Бяла Слатина 15, 23, 31, 31а, 9, 11, 25, 27а, 2, 4, 17., 7а, 29, 27, 1, 13, 6, 21, 17; Варна 18, 32, 3, 3., 22, 28, 16, 7, 21, 30, 24, 23, 20, 15, 26, 14, 8, 10, 5, 11, 6, 27, 9, 29, 1, 25, 17, 35, 13, 12, 2, 31, 19; Васил Левски Двора На Гимназията; Велинград 5, 9, 7, 8, 3, 1, 4, 6, 2; Видин 13, 6а, 11а, 12, 19, 6, 4, 19б, 19а, 11, 15а, 8, 8а, 14, 2, 5, 18, 7, 21, 16, 10, 5а, 19в, 20, 15, 9, 3, 17, 1; Враца 40, 74, 76, 50., 88, 25, 50, 62, 41, 81, 19, 52, 98, 23, 72, 54, 42, 37, 55, 47, 87, 33, 48, 90, 38, 51, 66., 49, 21, 84а, 60, 100, 39, 82, 92, 53, 86, 44, 64, 66, 65, 94, 68, 65., 56, 59, 78а, 77, 79, 80, 29, 41а, 58, 78, 96, 45, 27, 43, 30, 84, 70, 61, 31, 34, 63, 36, 35, 32, 46, 12, 5, 26, 11, 17, 7, 20, 8, 9, 24, 28, 14, 22, 10, 18, 3, 13, 15, 8, 4, 2, 1, 6; Граово 28, 1а, 4, 2; Добруджа Дряново 3, 1, 4, 5, 6; Епископ Киприян 2, 4, 3, 2., С/У Бл. 2, 1., 1, 3; Златица 1, 2, 4; Изток Ихтиман 2; Казанлък 2, 1, 5, 4, 10, 7, 6, 12, 10а, 14, 6, 8, 1, 2, 20, 18, 16; Карлово 1; Клепало Училище, Павилион; Котел 4а, 2, 10а, 9, 8, 3, 11, 6, 1, 12, 14, 2а, 10, 16, 5, 4, 12а; Кракра 12; Кракра Пернишки 6, 12, 10, 12, 14., 8, 14, 12., 2, 6, до Монарх. Клуб М/Убл12/14; Красно Село 45, 19, 10, 11, 15, 8а, 8, 21, 4а, 23, 4, 6, 5, 20, 16, 13, 17, 12, 22, 9, 3, 18, 14; Кърджали 6, 18, 10, 7., 7, 16, 8, 2, 14, 4, 9, 5, 1, 7а, 3, 20, 11; Лясковец 1, 3, 2; Миньор 19; Монте Карло 219, 1, 1, 213., 217, 212, 213, 219, 218, 214, 211, 230, 216, 215, 222, 223, 232, 231, 227, 233, 222, 224, 221, 220, 228, 233., 225, 223, 229; Нов Безистен 52 45, 14, 2, 8, 51, 37, 20, 26, 39, 47, 60, 48, 57, 54, 45, 13, 35, 24, 25, 1., 10, 56, 42, 33, 55, 11, 45, 27, 59, 28, 18, 6, 49, 9, 30, 34, 38, 41, 23; Нова Загора 6, 5, 1, 4, 3, 2; Нови Пазар 54а, 54, 5, 21, 25, 29, 4, 7, 14, 13, 27а, 50, 10, 15, 8, 22, 44, 48, 3, 2, 27, 30, 11, 36, 1, 28, 12, 18, 34, 54, 6, 16, 38, 5, 40, 23, 9, 42, 20, 26, 24, 31, 46, 52, 32; Одрин 15, 37; Омуртаг 1, 3; Охрид 24, 12, 16, 26, 7, 5, 11, 1, 2, 15, 10, 23, 22, 19, 21, 9, 3, 25, 17, 13, 4; Павликени 23, 34, 26а, 33, 20, 32, 24, 19, 30, 29, 25, 26, 28, 9, 19а, 27, 31, 21, 36, 22, 17; Пирдоп 115, 34, 71, 28, 79, 18, 46, 26, 63, 55, 83, 77, 54, 51, 49, 53, 48, 73, 57, 20, 42, 65, 30, 81, 36, 32, 59, 52, 67, 61, 75, 24, 38, 40, 69, 22, 44, 50, 47, 45а, 47а, 45, 37, 2, 4, 18, 19, 21, 29, 13, 10, 33, 12, 14, 15, 9, 43, 3, 6, 27, 8, 1, 39, 11, 25, 15., 41, 5, 16, 17, 31, 90, 94, 74, 95б, 135, 101, 85, 86, 68, 111, 91, 80, 133, 72, 64а, 76, 62, 93, 107а, 58, 113, 70, 109, 84, 131, 96, 103, 125, 89, 88, 66, 99, 95, 92, 117, 119, 87, 78, 97, 107, 56, 115, 105, 127, 64, 82, 123; Пловдив 113, 115, 100, 102, 98, 94, 117, 96, 57, 59, 69, 68, 45, 85, 41, 66, 75, 63, 83, 44, 40, 39, 55а, 51, 56, 73, 52, Магазин №30, 70, 81, 35, 65, 53, 50, 34, 67, 89, 37, 74, 53б, 49, 38, 61, 72, 47, 55, 62, 87, 43, 61а, 71, 75., 79, 77, 54, 48, 42, 36, 66а, 60, 91, 64, 92., 93, 82, 103, 99., 109, 107, 92, 86, 101, 84, 80, 78, 111, 95, 76, 105, 97, 88, 90, 99, 24, 30, 32, 25., 19а, 27, 14, 28, 8, 10, 26, 19, 4, 5, 11, 25, 1, 2, 12, 7, 12а, 35а, 17, 18, 23, 9, 3, 16, 29, 22, 33, 33а, 20, 29а, 21, 6, 17а, 31, 13; Първи Май 12, 12., до Бл. 12; Радомир 1., 3, 8, 3., 5, Павилион, 3, 9, 3, 9, 9., 3а; Разлог 1; Раковска 26, 1, 1; Раковски Зад Нона, 26в, 1, 1, 3; Русе 10, 7, 13, 14, 5, 24, 19, 11, 16, 2, 21, 20, 9, 3, 4, 15, 6, 17, 12, 18, 1, 22, 26, 8; Самоков 35., 31, 35, 37, 66., 29, 33, 28, до Мвр, Паркинг На Мвр, 4, Нов Безистен 45, 10, 1, 7, 40, 42, 37а, Цех, 39, 44, 38, 32, 36; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8., 8, 12, 6, 10, 79, до Кръвна Банка, Павилион, Тото Пункт, Книжарница, 42, до 2-ра Поликлиника; Севлиево 12; Стара Загора 9, 10, 4, 3, 7, 1, 2, 13, 6, 14, 17, 8, 3 Ппс So1590, 11, 12, 5, 22, 20, 36., 17, 30, 25, 36, 28, 24, 18, 16, 26, 32, 34, 21, 23; Струга 5, 7, 3, 4, 6, 1, 12, 8, 10; Твърди Ливади 19, 12, до З-Д Струма, 3, Павилион, 7, 13, 6, 15, 2, 11, ул. „Първи Май“ Бл. 12, 7а, 14; Трявна 4; Търговище 1, 3, 2, 17, 12, 19, 10, 8, 23, 9, 16, 13, 14, 25, 7, 19., 11, 21, 5, 15; УПИ 2, Кв. 202 Физкултурна 1 Павилион; Христо Смирненски 2., 4, Кв. 205, 30, 2, 27, 6, 6., 4., 4а, 22, Спирка „Шахтьор“, 18, 7, 9, Сп. Шахтьор, 5, 18., 24, 28., 24., 24, Шахтьор, 7, 20., 20; Шумен 7, 24, 20, 15, 6, 11, 13, 20а, 11а, 1, 4, 3, 5, 6., 22, 9; В Двора На Гимназията

На 28.06.2017 г. /16:00 – 16:30 ч./ – Перник 6-ти Май 6, 4; Айтос 11, 6, 22, 17, 16, 12, 3, 1, 2, 20а, 20, 8, 18, 4, 13, 5, 15, 10, 7, 14; Асеновград 1; Ахтопол 6, 4, 8, 2, 42, 25, 38, 46, 28, 3, 21, 19, 32, 1, 14, 5, 44, 13, 26, 12, 5., 23, 48, 16, 7, 9, 17, 27, 22, 40, 24, 10; Балчик 22, 18, 16, 10, 11, 15, 24, 20, 16б, 16а, 12, 7, 5, 4, 3, 1, 2, 8; Банско 4, 2, 1, 3, 5; Битоля 18, 7, 9, 11, 5, 4, 3, 2, 6, 1, 1 А; Ботевград 17, 15, 10., 14, 8, 12, 9, 10, 11, 1, 6, 3, 7, 4, 5, 6., 9., 2; Брайла 5; Брацигово 20, 14, 9, 31, 28, 37, 32., 3, 17, 44, 33, 13а, 16, 1, 18, 3а, 6, 11, 38, 12, 4, 24, 8, 35, 5, 13, 34, 32, 42, 25, 2, 26, 15, 10, 33., 19, 29, 21, 30, 36, 9; Брезник 90, 93, 88, 14, 10, 6., 4, 23., 18, 16, 6, 37., 8, 27, 27., 25, 12, 27, 19, Вх. На Болницата, 23., 23, 1, 2, 21, 1., 2., Зад Бл. 1, 3, 56, 81, 55, 67, 86а, 57, 67., 60., 70, 65, 86, 82, 30, 84, 54, 45, 38, 79, 85, 63, 24, 28, 37., 73, 59, 81, 42, 55., 52, 64, 89, 72., 83., 57а, 71, 34, 33, 51., 81., 48, 58, 87, 43, 44, 26, 31, 66, 69, 46а, 40, 78, 53, 75, 62, 80, 91, 72, 77, 60, 68, 46, 76, 32, 41, 83, 29, 49, 33., 22, 36, 61, 50, 51, 47, 37; Бургас 3, 2, 8, 6, 1, 4, 7, 9; Бяла Слатина 15, 23, 31, 31а, 9, 11, 25, 27а, 2, 4, 17., 7а, 29, 27, 1, 13, 6, 21, 17; Варна 18, 32, 3, 3., 22, 28, 16, 7, 21, 30, 24, 23, 20, 15, 26, 14, 8, 10, 5, 11, 6, 27, 9, 29, 1, 25, 17, 35, 13, 12, 2, 31, 19; Васил Левски Двора На Гимназията; Велинград 5, 9, 7, 8, 3, 1, 4, 6, 2; Видин 13, 6а, 11а, 12, 19, 6, 4, 19б, 19а, 11, 15а, 8, 8а, 14, 2, 5, 18, 7, 21, 16, 10, 5а, 19в, 20, 15, 9, 3, 17, 1; Враца 40, 74, 76, 50., 88, 25, 50, 62, 41, 81, 19, 52, 98, 23, 72, 54, 42, 37, 55, 47, 87, 33, 48, 90, 38, 51, 66., 49, 21, 84а, 60, 100, 39, 82, 92, 53, 86, 44, 64, 66, 65, 94, 68, 65., 56, 59, 78а, 77, 79, 80, 29, 41а, 58, 78, 96, 45, 27, 43, 30, 84, 70, 61, 31, 34, 63, 36, 35, 32, 46, 12, 5, 26, 11, 17, 7, 20, 8, 9, 24, 28, 14, 22, 10, 18, 3, 13, 15, 8, 4, 2, 1, 6; Граово 28, 1а, 4, 2; Добруджа Дряново 3, 1, 4, 5, 6; Епископ Киприян 2, 4, 3, 2., С/У Бл. 2, 1., 1, 3; Златица 1, 2, 4; Изток Ихтиман 2; Казанлък 2, 1, 5, 4, 10, 7, 6, 12, 10а, 14, 6, 8, 1, 2, 20, 18, 16; Карлово 1; Клепало Училище, Павилион; Котел 4а, 2, 10а, 9, 8, 3, 11, 6, 1, 12, 14, 2а, 10, 16, 5, 4, 12а; Кракра 12; Кракра Пернишки 6, 12, 10, 12, 14., 8, 14, 12., 2, 6, до Монарх. Клуб М/Убл12/14; Красно Село 45, 19, 10, 11, 15, 8а, 8, 21, 4а, 23, 4, 6, 5, 20, 16, 13, 17, 12, 22, 9, 3, 18, 14; Кърджали 6, 18, 10, 7., 7, 16, 8, 2, 14, 4, 9, 5, 1, 7а, 3, 20, 11; Лясковец 1, 3, 2; Миньор 19; Монте Карло 219, 1, 1, 213., 217, 212, 213, 219, 218, 214, 211, 230, 216, 215, 222, 223, 232, 231, 227, 233, 222, 224, 221, 220, 228, 233., 225, 223, 229; Нов Безистен 52 45, 14, 2, 8, 51, 37, 20, 26, 39, 47, 60, 48, 57, 54, 45, 13, 35, 24, 25, 1., 10, 56, 42, 33, 55, 11, 45, 27, 59, 28, 18, 6, 49, 9, 30, 34, 38, 41, 23; Нова Загора 6, 5, 1, 4, 3, 2; Нови Пазар 54а, 54, 5, 21, 25, 29, 4, 7, 14, 13, 27а, 50, 10, 15, 8, 22, 44, 48, 3, 2, 27, 30, 11, 36, 1, 28, 12, 18, 34, 54, 6, 16, 38, 5, 40, 23, 9, 42, 20, 26, 24, 31, 46, 52, 32; Одрин 15, 37; Омуртаг 1, 3; Охрид 24, 12, 16, 26, 7, 5, 11, 1, 2, 15, 10, 23, 22, 19, 21, 9, 3, 25, 17, 13, 4; Павликени 23, 34, 26а, 33, 20, 32, 24, 19, 30, 29, 25, 26, 28, 9, 19а, 27, 31, 21, 36, 22, 17; Пирдоп 115, 34, 71, 28, 79, 18, 46, 26, 63, 55, 83, 77, 54, 51, 49, 53, 48, 73, 57, 20, 42, 65, 30, 81, 36, 32, 59, 52, 67, 61, 75, 24, 38, 40, 69, 22, 44, 50, 47, 45а, 47а, 45, 37, 2, 4, 18, 19, 21, 29, 13, 10, 33, 12, 14, 15, 9, 43, 3, 6, 27, 8, 1, 39, 11, 25, 15., 41, 5, 16, 17, 31, 90, 94, 74, 95б, 135, 101, 85, 86, 68, 111, 91, 80, 133, 72, 64а, 76, 62, 93, 107а, 58, 113, 70, 109, 84, 131, 96, 103, 125, 89, 88, 66, 99, 95, 92, 117, 119, 87, 78, 97, 107, 56, 115, 105, 127, 64, 82, 123; Пловдив 113, 115, 100, 102, 98, 94, 117, 96, 57, 59, 69, 68, 45, 85, 41, 66, 75, 63, 83, 44, 40, 39, 55а, 51, 56, 73, 52, Магазин №30, 70, 81, 35, 65, 53, 50, 34, 67, 89, 37, 74, 53б, 49, 38, 61, 72, 47, 55, 62, 87, 43, 61а, 71, 75., 79, 77, 54, 48, 42, 36, 66а, 60, 91, 64, 92., 93, 82, 103, 99., 109, 107, 92, 86, 101, 84, 80, 78, 111, 95, 76, 105, 97, 88, 90, 99, 24, 30, 32, 25., 19а, 27, 14, 28, 8, 10, 26, 19, 4, 5, 11, 25, 1, 2, 12, 7, 12а, 35а, 17, 18, 23, 9, 3, 16, 29, 22, 33, 33а, 20, 29а, 21, 6, 17а, 31, 13; Първи Май 12, 12., до Бл. 12; Радомир 1., 3, 8, 3., 5, Павилион, 3, 9, 3, 9, 9., 3а; Разлог 1; Раковска 26, 1, 1; Раковски Зад Нона, 26в, 1, 1, 3; Русе 10, 7, 13, 14, 5, 24, 19, 11, 16, 2, 21, 20, 9, 3, 4, 15, 6, 17, 12, 18, 1, 22, 26, 8; Самоков 35., 31, 35, 37, 66., 29, 33, 28, до Мвр, Паркинг На Мвр, 4, Нов Безистен 45, 10, 1, 7, 40, 42, 37а, Цех, 39, 44, 38, 32, 36; Св. Св. Кирил и Методий 8, 8., 8, 12, 6, 10, 79, до Кръвна Банка, Павилион, Тото Пункт, Книжарница, 42, до 2-ра Поликлиника; Севлиево 12; Стара Загора 9, 10, 4, 3, 7, 1, 2, 13, 6, 14, 17, 8, 3 Ппс So1590, 11, 12, 5, 22, 20, 36., 17, 30, 25, 36, 28, 24, 18, 16, 26, 32, 34, 21, 23; Струга 5, 7, 3, 4, 6, 1, 12, 8, 10; Твърди Ливади 19, 12, до З-Д Струма, 3, Павилион, 7, 13, 6, 15, 2, 11, ул. „Първи Май“ Бл. 12, 7а, 14; Трявна 4; Търговище 1, 3, 2, 17, 12, 19, 10, 8, 23, 9, 16, 13, 14, 25, 7, 19., 11, 21, 5, 15; УПИ 2, Кв. 202 Физкултурна 1 Павилион; Христо Смирненски 2., 4, Кв. 205, 30, 2, 27, 6, 6., 4., 4а, 22, Спирка „Шахтьор“, 18, 7, 9, Сп. Шахтьор, 5, 18., 24, 28., 24., 24, Шахтьор, 7, 20., 20; Шумен 7, 24, 20, 15, 6, 11, 13, 20а, 11а, 1, 4, 3, 5, 6., 22, 9; В Двора На Гимназията

На 28.06.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Студена, Общ. Перник Мах. Язовира 1, 8

На 28.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14а Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6., 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15., 1а, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 28.06.2017 г. /09:45 – 10:00 ч./ – Перник 10-та 2а, 10, 1а, 8, 1а., 3, 1, 7, 2б, 4, 5, 8а; 11-та 10, 35, 1, 28, 11, 49, 39, 54, 64, 6, 50, 38, 29а, 17, 26, 62, 29, 1а, 42, 21, 22, 56, 7, 8, 6а, 58, 40, 31, 14, 3, 37, 47, 53, 24, 2, 9, 48, 46, 15, 12, 5, 20, 33, 16, 41, 32, 52, 28а, 4, 66, 44, 25, 34, 43, 45, 60, 36, 23, 27, 19, 30; 12-та 13, 19а, 30, 26, 11, 21, 24, 32, 7, 28, 19, 2, 1, 12, 10, 18, 15, 17, 3, 16, 14, 8а, 24а, 20, 5, 6; 13-та 27, 1а, 5, 14а, 6, 1, 19, 12а, 14, 11, 17, 12, 2а, 3, 11а, 9, 18, 15, 13, 4, 2, 25, 10а, 23, 8, 7; 14-та 56, 46, 12, 7, 13, 12а, 22а, 8, 30, 50, 23, 33, 40, 42, 28, 38а, 22, 18, 36, 34, 32, 38, 21а, 15, 29, 26, 14, 24, 3, 9, 31, 4, 20, 19, 17, 21, 16, 1, 5а; 15-та 34, 14, 26, 8, 9б, 31, 25, 9, 2а, 22, 11, 2, 29, 19, 17, 8а, 24, 16, 13, 7, 30, 35, 41, 4, 12, 28, 20, 17а, 23, 6, 3, 15, 21, 32, 10, 5, 27, 17б; 16-та 21; 17-та 19; 1-ва 12, 10, 4, 6, 2а, 8, 17, 15, 28, 19, 26, 1, 13, 11, 7, 2а, 16, 9, 24, 3, 14, 18, 2, 5, 64, 18., 1; 2-ра 48б, 2, 6, 2, 42, 34, 4, 28, 48, 46а, 16, 54, 48а, 50, 26, 44, 12, 24, 20, 52, 14, 8, 22, 32, 10, 18; 3-та 33, 23, 40, 16, 19, 29, 48, 9, 30, 18, 24, 50, 8, 27, 44, 20, 11, 13, 28, 32, 46, 10, 14, 22, 26, 38, 6, 42, 36, 25; 4-та 36, 17, 19, 23, 13, 34, 21, 2, 1, 8, 7а, 3, 14, 4, 24, 9, 5, 22, 18, 26, 6, 30, 20, 10, 28, 7, 12; 5-та 4, 20, 1; 6-та 9; 7-Ма 14; 8-Ма 9, 8, 39, 7, 2, 26, 17, 33, 28, 37, 1, 10, 12, 23, 21, 15, 9а, 22, 6а, 20, 29, 18, 19, 31, 3, 19а, 4, 43, 27, 25, 21а, 24, 6, 35, 11, 13, 5, 16, 14, 11а, 41; 9-та 3, 2а, 4, 8, 2; Ахтопол 31, 50, 52, 56, 33, 54; Балчик 13, 24а, 26; Бели Брег 5, 3, 9, 3а, 3., 6, 7, 81., 10, Търговски Обект, 8, 3, 11; Берковица 5, 15, 5., 3, 9, 11, 13; Битоля 12, 17, 18; Болград 2, 4, 1, 4а, 2а, 13, 7, 6, 11, 8, 9, 5, 15, 10; Брацигово 74, 71, 73, 40, 46, 41, 50, 59, 45, 53, 56а, 43, 47, 52, 51, 62, 55, 56, 48, 39, 66, 54, 63, 60, 69, 65, 49, 72, 64а; Брезник 118, 104., 92, 98, 122, 124, 120, 102, 96, 100, 110, 94, 116, 103, 107., 130; Варна 79, 68, 72, 34, 71, 66, 44, 70, 59, 65, 39, 52, 69, 63, 41, 53а, 51а, 58, 55, 42, 53, 54, 46, 43, 77, 62, 51, 61, 38, 57, 38а, 33, 60, 37, 49, 56, 50, 45, 48, 75, 40, 73, 47, 35, 33б, 64, 67; Враца 89, 102; Граово 36, 36., 35, 34, до Бензиностанцията, 44а, 31, 32, 33, 44., 42, 40, 38; Дубровник 1; Есперанто 1, 9, 1., 3, 7, 2, 5; Етрополе 5, 4, 7, 10а, 10, 11, 9, 2, 6, 8, 11а; Илия Бешков 18а, 16, 18; Кв. Рудничар Клепало 166, 169, 182, 181, 183; Кърджали 104, 100, 110, 80, 102, 88, 108, 79, 38, 34, 58., 30, 57, 54, 52, 51, 29, 28, 64, 45, 26, 22, 39, 67а, 47, 51., 65, 74, 53, 41, 76, 66, 42, 68, 63, 24, 61, 55а, 62, 31, 60, 49, 73, 77, 75, 32, 46, 50, 59, 21, 27, 23, 35, 55, 15, 44, 43, 36, 67, 17, 37, 25, 48, 72, 70, 69, 73а, 33, 40, 13, 19; Мелник 3, 7., 11, 2, 5, 1, 9, 7, 15, 13а, 13; Одрин 79, 75а, 75, 81, 89, 79б, 69., 77, 85, 73, 83, 65., 79а, 69, 65, 67, 18., 1, 47, 29а, 12, 23, 33, 43, 25, 63, 8, 51, 39., 57, 9, 43., 39, 11, 2, 35, 4, 37., 6, 3, 93, 41, 27, 29, 31, 14, 49, 55, 21, 17, 61, 59, 13, 37, 19; Охрид 31, 35, 33, 30, 32, 8, 12, 28, 29, 6, 27; Павликени 7, 6, 8, 8а, 12, 4а, 14, 4, 5, 2, 16, 10; Пирот 12, 3, 2, 10, 1, 9, 13, 17, 22, 21, 18, 7, 11, 23, 14, 19, 16, 6, 20, 8, 27; Преспа 5, 7, 2, 7а, 8, 4, 8., 1, 6, 16, 9, 3, 10, 14, 19, 13, 12, 17, 15; Прилеп 7, 2, 3, 16, 4, 5, 18, 1, 6, 14, 12, 20, 9; Проучване 12, Рудник „Св. Анна“, 17, 13, 16, 10, Автомивка, Магазин, 5, 1, до Супера, Вл. Тричков до Супера, 7, 9, С/У Бл. 7, 18, 9, 19, 1, 3, 11, 15; Рудничар 7., Магазин, 94, 40, Павилион; Русе 32, 39, 48, 31, 36, 58, 41, 50, 42, 60, 47, 52, 51, 37, 35, 33, 32., 43, 54, 64, 62, 56, 45, 46, 38, 40, 44, 34, 29, 25, 30, 23, 28, 27; Самара 3, 7, 5, 10, 8, 1, 8., 2, 11, 6, 12, 21, 18, 10, 19а, 14, 23, 15, 19, 13, 17; Самоков 43, 41; Свищов 7, 17, 11, 3, 9, 15, 13, 11а, 1; Св. Св. Кирил и Методий 29; Севлиево 27а, 19, 27, 21, 29, 16, 23, 19а, 18, 22а, 25, 26, 20, 24а, 24, 29а, 23а, 22, 31, 5, 9, 11, 2, 7а, 8, 3, 1, 13, 6, 2а, 7; Стара Чешма 30, 17, 12, 29а, 17а, 22, 32, 37, 29, 20, 16а, 13, 18а, 14, 10, 27, 24, 16, 25, 19, 15а, 27а, 18, 28, 23, 40., Фургон, 26; Твърди Ливади 39, 43, 48, 46, 19., 42; Троян 11, 8, 10, 5, 12, 6, 4, 7, 1, 9; Трън 6, 2; Угърчин 6, 2, 7, 8, 11, 10, 13, 1, 4, 3, 12; УПИ V Кв. 7 Кв. Рудничар Цанко Церковски 22; Шумен 28, 34, 30, 17а, 42, 17, 32, 17а., 38, 27., 27, 29, 40, 23, 36, 26, 21, 19; до Спортна Зала

На 29.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14а Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6., 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15., 1а, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 29.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1а, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 29.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 29.06.2017 г. /08:00 – 16:00 ч./ – Рударци Бели Брег 4; Божур 5, 2, 7; Бор 4 Къща, 1, 2; Ген. Столетов 2а, 209а, 6, 15, 3, 8, 2, 4; Гурко 11, 6, 12, 2, 14, 18, ТП Минерал Ст. 29 Кл. Г, 16, 22, 17, 10, 9, 13, 20, 7, 19, 15, 8, 4; Добрич 24, 5, 63, 28, 17, 20, 25, 16, 2, 36, 28а, 13, 22, 14, 3, 19, 38, 44, 8, 7, 21, 26, 15, 34, 18, 10, 1, 12, 40, 4, 42, 23, 32, 59, 6; Дренов Дол 13, 3 Къща, 11; Захари Зограф 23, 6; Иван Вазов 5, 1, 8, 17, 6, 7, 15, 10, 4, 3, 2, 9, 19; Йовчова 37; Кирил Пчелински 22; Кракра Лопянска Гора 2, 3; Мария Луиза 4, 15, 7, 13, 11; Москва Никола Вапцаров 27; Опълченска 8; Отец Паисий 19, 21, 6, . 8, 14, 3, 12, 11, 23, 25, 10, 4, 1, 17, 15, 5, 13; Презвитер Козма 51, 25, 16, 17, 3, 6, 4, 23, 22, 25б, 53, 55, 15, 11, 20; Пчелинска 6, 8, 1, 3; Рудничар 2; Св. Иван Рилски 3, 2, 11, 1; Скобелев 9, 4; Стримон 8, 6, 9, 10, 16; Темелко Ненков 3; УПИ І-1427 Кв. 80б Цветaна Живкова 10, 3, 8; Черни Връх 97 А, 70, 76б, 95, 93

На 29.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Рударци 1452 XvIII-1965, 1967 Кв. 127 Арда 1; Божур 14, 15, 13, 11, 14а, 12, 19; Вардар 18, 19, 7, 4, 13, 12, 27, 16, 3, 9, 25, 10; Гоце Делчев 3; Добрич 2; Драва 1 А; Дунав Ехо Кало Кракра 35, 12, 31, 30, 2, 34, 7, 25, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 26, 17, 19, 32, 22, 28, 9, 40, 8, 29, 36, 16, 42; Кривуля 47, 29б, 15, 31, 2, ТП Ехо Ст. 22 Кл. Б, 53, М. Кривульо, 45, 44, 11, 41, 13, 10, 12; Лом 6, 16, 26, 48, 19 Къща, 32, 44, 14, 7, 17, 1, 8, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 30, 2., 12, 4, 10, 50, 28; Несебър 1 Къща, 25, 9, 19, 11а, 2, 22, 6, 3; Никола Вапцаров 7; Опълченска 32, 20, 12, 7, 25, 22, 11, 17, 13а, 5, 1, 38, 2, 3, 15, 42, 46, 34; Перник 1, 5, 7, 8, 4, 6; Поморие 7; Презвитер Козма 4, 15, 2, 14, 1, 5, 9, 13, 10, 6, 8; Рено Силистра 18, 7, 10, 1, 14, 9а, 16, 12, 5, 4, 17, 13, 11, 15; София 14, 2, 1, 3, 27, 5, 6, 25, 11; Струма 1, 18, 26, 51, №27, 7, 21, 30, 3, 39, 16, 37, 13, 22, 24, 5, 10а, 35, 11, 17, 12, 20, 15, 34, 4, 40, 5а, 10, 29, 32, 11а, 6, 2, 42, 38, 27, 33, 19, 9; Тинтява 1, 3, 2, 4; ул. Вардар/Ул. Силистра УПИ Х|Х, Кв. 107а Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 26, 20, 8, 3, 12, 13, 9, 11, 5, 14; Черни Връх 133, 111, 139, 103, 153, 143а, 123, 143, 99а, 111., 157, 80, 135, 167, 137, 129, 90, 157., 184, 109., 113, 119, 125, 105, 61, 149, 131 А, 131а, 125а, 147, 145, 155, 141, 163, 88, 159, 161, 82, 151, 109, 121, 162, 127, 107, 101; Янтра 35, 15, 16, 28, 10

На 30.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14а Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6., 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15., 1а, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 30.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1а, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 30.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

Община Радомир

На 26.06.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Долна Диканя Гаджова Махала

На 26.06.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Байкалско

На 28.06.2017 г. /12:00 – 13:00 ч./ – Беланица 10 Вила; Бобораци; III – 323 Кв. 26 ХvIII-136, Кв. 23 Къща; Жедна; вила, Центъра; Житуша; П-Л Іv Пл. №711, Кв. 56 УПИvі вила, Къща, 4; Извор, Общ. Радомир; Кв. 1, УПИ Хіv Махала Канджулица до Фурната, Къща; Касилаг; УПИ III-230 УПИ Хіv-191 Къща; Кленовик; Кв. 20 Стопански Двор, до Митко Пожарникара, вила, Бунгало, М/У Житуша и Кленовик, 7, 6, 4, 8; Кошарите; П-Л VII-117, Кв. 18 УПИ VIII, Кв. 17 Къша; Негованци; Vi-355 УПИ-130 Кв. 37; Поцърненци; Махала Калугерски Чифлик 65 Хан, Фургон; Прибой; Фасулкова Махала, Къща, Мах. Гърбева, Бунгало, Мах“Кайтаска“, вила, Къща

На 28.06.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Беланица 10 Вила; Бобораци; III – 323 Кв. 26 ХvIII-136, Кв. 23 Къща; Жедна; вила, Центъра; Житуша; П-Л Іv Пл. №711, Кв. 56 УПИvі вила, Къща, 4; Извор, Общ. Радомир; Кв. 1, УПИ Хіv Махала Канджулица до Фурната, Къща; Касилаг; УПИ III-230 УПИ Хіv-191 Къща; Кленовик; Кв. 20 Стопански Двор, до Митко Пожарникара, вила, Бунгало, М/У Житуша и Кленовик, 7, 6, 4, 8; Кошарите; П-Л VII-117, Кв. 18 УПИ VIII, Кв. 17 Къша; Негованци; Vi-355 УПИ-130 Кв. 37; Поцърненци; Махала Калугерски Чифлик 65 Хан, Фургон; Прибой; Фасулкова Махала, Къща, Мах. Гърбева, Бунгало, Мах“Кайтаска“, вила, Къща

На 28.06.2017 г. /09:15 – 13:00 ч./ – Бобораци; Кошарите; ; Прибой; Таранджийска Махала

На 30.06.2017 г. /13:00 – 15:30 ч./ – Радомир Батенберг 3., 13, 13, 9; Войнишко Въстание 1; Магазин Хр. Стоки „Б. Огнянов 1“, Фурна „Батенберг“ Обб – Клон Радомир Община Радомир Свобода 7, 1., 1, 4, 2; Цар Освободител 3, 5, 1, 7, 5; Толбухин 13

Община Трън

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън 8ми Март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бераинци вила

На 26.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън 8ми Март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 27.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; ; Джинчовци; ; Забел; ; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; ; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; ; Рани Луг; П-Л ХXI-235, Кв. 7; Реяновци; ; Слишовци; ; Стрезимировци; ; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; ; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън 8ми Март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 27.06.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; ; Джинчовци; ; Забел; ; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; ; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; ; Рани Луг; П-Л ХXI-235, Кв. 7; Реяновци; ; Слишовци; ; Стрезимировци; ; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; ; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 27.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън вила, Къща; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л ХXI-235, Кв. 7 УПИ Іv-280, Кв. 3 Мах. Пещер вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От Къща; Слишовци; ; Стрезимировци; 56 Къща

На 28.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Цегриловци Пи 197 Временно Захранване На Жил. Сграда

На 28.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън 8ми Март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 29.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 6, 5, 1, 1; Мосаловска 2, 2.

На 29.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Трън 8ми Март 1; Георги Бабичев 64, 67, 66, 70, 72, 71, 68, 69, 58, 65, 45; Граничар 9, 8, 6, 7, 2, 3, 4, 1, 10, 5, 15; Денчо Знеполски 62, 84, 56, 68, 67, 71, 82, 61, 63, 74, 50, 64, 52, 46, 48, 59, 44, 65, 80, 70, 72, 78, 54, 60, 66; Мах. Горно Баринци 36, Параклис; Мурговица 4, 26, 9, 17, 21, 34, 24, 11, 10, 7, 5, 2, 2, 8, 12, 28, Фургон, 3, 19, 3, 11, 9, 10, 1, 6, 4, 1, 27, 23, 5, 6; Нов Живот 1, 3; Руй 23; Света Троица 13, 10, 11

На 29.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Милославци УПИ V-71, Кв. 18 Къща

На 30.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; ; Джинчовци; ; Забел; ; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; ; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; ; Рани Луг; П-Л ХXI-235, Кв. 7; Реяновци; ; Слишовци; ; Стрезимировци; ; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; ; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 30.06.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бераинци; Бохова; УПИ-Х|-148; Главановци, Общ. Трън; ; Джинчовци; ; Забел; ; Зелениград; Парцел III-253, Кв. 40; Лешниковци; ; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18; Насалевци; ; Рани Луг; П-Л ХXI-235, Кв. 7; Реяновци; ; Слишовци; ; Стрезимировци; ; Трън; 8ми Март 1; Бор 1; Георги Бабичев 10, 21, 23, 25, 26, 28, 3, 30, 34, 36, 38, 4, 40, 42, 5, 6, 6а, 6б, 6в, 8, 9, 45, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 64; Граничар 1, 10, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Денчо Знеполски 101, 102, 104, 35, 79, 83, 85, 87, 89, 90, 91, 97, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 53, 55, 57, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 74, 78, 80, 82, 84, 91, Газо-Бензиностанция, 100, 74, 77, 90, 96; Десета 1; Мурговица 1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Фургон, 1, 10, 11, 17, 19, 2, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 3, 34, 4, 5, 6, 9; Нов Живот 1, 3; Руй 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 2, 20, 23, 6, 7, 8, 9, 23; Света Троица 10, 11; Стефан Рангелов 1, 11, 14, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 4, 40, 7; Тураковци; ; Цегриловци; Пи 197; Ярловци

На 30.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън вила, Къща; Милославци; УПИ V-71, Кв. 18 Къща; Насалевци; Къща; Рани Луг; П-Л ХXI-235, Кв. 7 УПИ Іv-280, Кв. 3 Мах. Пещер вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От Къща; Слишовци; Стрезимировци; 56 Къща

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

Коментари

коментара