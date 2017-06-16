Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на Пернишка област, обслужвана от ЧЕЗ Разпределение, за периода 19-23 юни 2017 г.

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Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 19 – 23 юни 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

Пернишка област

Община Брезник

На 19.06.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Брезник: ул. „Васил Левски“ № № 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10А, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60, 58, Каравана, 64, 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4, 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6А, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

На 20.06.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29, 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1, 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1А; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна Поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

На 20.06.2017 г. /13:00 – 16:30 ч./ – Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10А, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60, 58, Каравана, 64, 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4, 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6А, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

На 21.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Бегуновци Къща

На 21.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Брезник Васил Левски 10, 9, 15, 5, 8, 18, 13, 17, 10А, 7, 1, 14, 12, 4, 16; Георги Ив Бунджулов 60, 58, Каравана, 64, 58, 56, 60; Елена Георгиева 7, 2, 3, 9, 1, 13, 5; Зора 1, 4, 2; Йордан Стефанов 12, 6, 4, 8, 22, 24, 26, 10, 5, 16, 4; Радослав Григоров 6А, 7; Славянска 3, 8, 2, 10, 1, 12, 6, 5, 4; Цвета Лумбарова 41; Чорни 10; Чуряк 7, 3, 1, 4, 1.

На 22.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Брезник Асен Алексов 8, 10, 14, 3, 2, 7, 4, 6, 12, 9, 5; Борис Антов 18, 29, 5, 25, 31, 18, 17, 23, 35, 18, 21, 19, 33; Владо Радославов 33, 35, 31; Гледан 1, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Димитър Хранов 4, 7, 8, 9, 3, 5; Евстати Николов 13, 8, 2, 17, 6, 9, 5, 15, 10, 4, 7; Елена Георгиева 40, 52, 48, 65, 63, 56, 54, 59, 71, 50, 62, 53, 46, 57, 42, 61, 44; Иван Вазов 2, 13, 10, 9, 4, 8, 5, 1, 7, 15, 11, 6, 3; Извън регулацията Склад-Гсм; Нестор Петров Помпи; Октомври 27, 33, 18, 20, 12, 25, 18, 202, 37, 29, 31, 23, 201; Сливница 20, 4, 12, 18, 10, 6; Шейново 16, 20, 15, 18, 14, 17, 19

На 23.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Брезник Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47; Владо Радославов 44, 29, 19, 21, 42, 34, 29, 40, 30, 38, 36, 28, 26, 25, 23, 32; Изгрев Павилион; Нов Живот 11, 9, 1, 10, 5, 6, 1, 2, 12, 7, 8; Октомври 45, 47; Разцвет 7, 5, 1, 4, 3, 2, 9, 1А; Сливница 2; Чайка 8, 4, 1, 2, 3, 6, 7, 10; Шейново 2, 7, 8, 9, 4, 10, 5, 11, 21, 1, 3, 6, 13; Ясна Поляна 24, 3, 12, 13, 20, 4, 30, 9, 28, 26, 6, 32, 10, 5, 7, 18, 1, 2, 16

Община Перник

На 19.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2.; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 19.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево Васил Левски 13, 1, 6, 14, 5, 12, 17, 7, 19, 15, 21, 8, 4, 9, 2, 16, 10; Калиница 11, 44, 1, 11, 3, 5, 27, 29, 12, 9, 15, 7, 17; Каменица 31, 23, 25; Люлин 70, 45, 7, 6, 64, 34, 22, 48, 12, 10, 3, 20, 62, 38, 54, 9, 2, 56, 36, 24, 26, 46, 34, 18, 32, 4, 16, 1, 28, 66, 58, 30, 14, 8; Местност Горно Драгичево Оборище 16, 7А, 10, 14, 11, 12, 7; Република 23, 21, 11, 13, 17, 9, 1, 15, 7, 8; Средорек 3, 7, 3А, 14, 12; Умище 1, 3; УПИ VIII-1426 Селска Бара

На 19.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

За периода 19-20.06.2017 г. /09:30 – 10:30 ч./ – Перник Архитект Йордан Пешев 31; Арчар 6, 1, 2, 7Б, 4, 7А; Бели Кладенци 1, 8, 4, 5, 9, 7, 10, 20, 22, 15, 24, 18, 10А, 8, 13, 14, 12, 19, 11, 17; Бистрица 3, 1; Будиславец 47, 33, 37, 45, 43, 30, 35, 32, 16, 13, 14, 6, 23, 5, 3, 11, 19, 17А, 9, 17, 21, 4, 1, 15, 12; Бързия 12, 6, 4, 8, 14; Васил Левски Вит 6, 12, 3, 3А, 1; Въча 5, 3, 4, 2; Джерман 1, 2, 8, 4, 14, 16, 12, 18, 3, 6; Захари Зограф 31, 16А, 20, 24, 41А, 39, 37, 16, 41, 29, 22, 18, 35, 37, 35, 26, 45, 43, 72, 76, 61, 86, 78А, 62, 97, 80, 107, 80Б, 105, 84, 99, 67, 83, 111, 91, 79, 101, 89, 113, 75, 70, 87, 95, 85, 103, 95 Къща, 60, 115, 77, 74, 78, 58, 110, 93, 71, 40, 56, Павилион, 67, 44, 49, 63, 36, 48, 57, 30, 65, 32, 73, 53, 50, 63, 36, 51, 54, 59, 38, 46, 52, 69, 55, 42, 61; Златна Панега 5, 1, 3, 9, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 8А; Калкас 12; Караманица 6, 70, 76, 22, 13, 50, 9, 16, 72А, 41, 3, 49, 57, 89, 85, 103, 43, 38, 15, 19, 97, 62, 28, 39, 90, 65, 64, 53, 11, 40, 91, 95, 68, 47, 18, 30, 27, 32, 101, 34, 56, 86, 8, 59, 77, 81, 79, 88, 7, 12, 25, 37, 83, 4, до Колелото, 10, 14, 51, 5, 33, 24, 74, 82, 21, 17, 23, 55, 57, 44, 69, 63, 78, 58, 92, 87, 48, 52, 26, 80, 54, 45, 29, 67, 31, 62, 106, Дърводелна Работилница, 106; Кариери Кладенец 3, 5, 6, 8, 11, 2, 7, 23, 21, 17, 19; Колуница 19, 30, 40, 42, 32, 11, 34, 46, 15, 42, 17, 44, 23, 48, 13, 25, 21, 26, 6, 12, 16, 4, 20, 22, 14, 6, 1, 10, 8, 18, 7Б, 7А, 7В, 8А; Куциян 18, 3, 7, 6, 2, 4; Луда Яна 2/4, 8, 6, 4, 5, 10, 18, 16, 24, 20, 26, 26, 22; Мах. Ракьовец Вила, 1; Металик 36, 29, 31, 28, 30, 34, 35, 32, 33; Мир 5, 2, 4, 3; Младост 1, 3, 1, 4, 2, 5; Нов Живот 3, 6, 4, 1, 12А, 2; Осъм 4, 1, 2; Победа 26, 25, 31, 29, 33, 26, 32, 35, 37, 30, 28, 47, 43, 51, 45, 27; Резервоара Ропотамо 1, 7, 12, 6, 11, 8, 10, 14, 9, 3, 2, 13; Тополница 11, 3, 4, 7, 1, 9, 5, 8, 13, 2, 6

За периода 19-20.06.2017 г. /09:30 – 14:00 ч./ – Перник Архитект Йордан Пешев 31; Арчар 6, 1, 2, 7Б, 4, 7А; Бели Кладенци 1, 8, 4, 5, 9, 7, 10, 20, 22, 15, 24, 18, 10А, 8, 13, 14, 12, 19, 11, 17; Бистрица 3, 1; Будиславец 47, 33, 37, 45, 43, 30, 35, 32, 16, 13, 14, 6, 23, 5, 3, 11, 19, 17А, 9, 17, 21, 4, 1, 15, 12; Бързия 12, 6, 4, 8, 14; Васил Левски Вит 6, 12, 3, 3А, 1; Въча 5, 3, 4, 2; Джерман 1, 2, 8, 4, 14, 16, 12, 18, 3, 6; Захари Зограф 31, 16А, 20, 24, 41А, 39, 37, 16, 41, 29, 22, 18, 35, 37, 35, 26, 45, 43, 72, 76, 61, 86, 78А, 62, 97, 80, 107, 80Б, 105, 84, 99, 67, 83, 111, 91, 79, 101, 89, 113, 75, 70, 87, 95, 85, 103, 95 Къща, 60, 115, 77, 74, 78, 58, 110, 93, 71, 40, 56, Павилион, 67, 44, 49, 63, 36, 48, 57, 30, 65, 32, 73, 53, 50, 63, 36, 51, 54, 59, 38, 46, 52, 69, 55, 42, 61; Златна Панега 5, 1, 3, 9, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 8А; Калкас 12; Караманица 6, 70, 76, 22, 13, 50, 9, 16, 72А, 41, 3, 49, 57, 89, 85, 103, 43, 38, 15, 19, 97, 62, 28, 39, 90, 65, 64, 53, 11, 40, 91, 95, 68, 47, 18, 30, 27, 32, 101, 34, 56, 86, 8, 59, 77, 81, 79, 88, 7, 12, 25, 37, 83, 4, до Колелото, 10, 14, 51, 5, 33, 24, 74, 82, 21, 17, 23, 55, 57, 44, 69, 63, 78, 58, 92, 87, 48, 52, 26, 80, 54, 45, 29, 67, 31, 62, 106, Дърводелна Работилница, 106; Кариери Кладенец 3, 5, 6, 8, 11, 2, 7, 23, 21, 17, 19; Колуница 19, 30, 40, 42, 32, 11, 34, 46, 15, 42, 17, 44, 23, 48, 13, 25, 21, 26, 6, 12, 16, 4, 20, 22, 14, 6, 1, 10, 8, 18, 7Б, 7А, 7В, 8А; Куциян 18, 3, 7, 6, 2, 4; Луда Яна 2/4, 8, 6, 4, 5, 10, 18, 16, 24, 20, 26, 26, 22; Мах. Ракьовец Вила, 1; Металик 36, 29, 31, 28, 30, 34, 35, 32, 33; Мир 5, 2, 4, 3; Младост 1, 3, 1, 4, 2, 5; Нов Живот 3, 6, 4, 1, 12А, 2; Осъм 4, 1, 2; Победа 26, 25, 31, 29, 33, 26, 32, 35, 37, 30, 28, 47, 43, 51, 45, 27; Резервоара Ропотамо 1, 7, 12, 6, 11, 8, 10, 14, 9, 3, 2, 13; Тополница 11, 3, 4, 7, 1, 9, 5, 8, 13, 2, 6

За периода 19-20.06.2017 г. /13:00 – 14:00 ч./ – Перник Архитект Йордан Пешев 31; Арчар 6, 1, 2, 7Б, 4, 7А; Бели Кладенци 1, 8, 4, 5, 9, 7, 10, 20, 22, 15, 24, 18, 10А, 8, 13, 14, 12, 19, 11, 17; Бистрица 3, 1; Будиславец 47, 33, 37, 45, 43, 30, 35, 32, 16, 13, 14, 6, 23, 5, 3, 11, 19, 17А, 9, 17, 21, 4, 1, 15, 12; Бързия 12, 6, 4, 8, 14; Васил Левски Вит 6, 12, 3, 3А, 1; Въча 5, 3, 4, 2; Джерман 1, 2, 8, 4, 14, 16, 12, 18, 3, 6; Захари Зограф 31, 16А, 20, 24, 41А, 39, 37, 16, 41, 29, 22, 18, 35, 37, 35, 26, 45, 43, 72, 76, 61, 86, 78А, 62, 97, 80, 107, 80Б, 105, 84, 99, 67, 83, 111, 91, 79, 101, 89, 113, 75, 70, 87, 95, 85, 103, 95 Къща, 60, 115, 77, 74, 78, 58, 110, 93, 71, 40, 56, Павилион, 67, 44, 49, 63, 36, 48, 57, 30, 65, 32, 73, 53, 50, 63, 36, 51, 54, 59, 38, 46, 52, 69, 55, 42, 61; Златна Панега 5, 1, 3, 9, 6, 10, 12, 11, 4, 8, 8А; Калкас 12; Караманица 6, 70, 76, 22, 13, 50, 9, 16, 72А, 41, 3, 49, 57, 89, 85, 103, 43, 38, 15, 19, 97, 62, 28, 39, 90, 65, 64, 53, 11, 40, 91, 95, 68, 47, 18, 30, 27, 32, 101, 34, 56, 86, 8, 59, 77, 81, 79, 88, 7, 12, 25, 37, 83, 4, до Колелото, 10, 14, 51, 5, 33, 24, 74, 82, 21, 17, 23, 55, 57, 44, 69, 63, 78, 58, 92, 87, 48, 52, 26, 80, 54, 45, 29, 67, 31, 62, 106, Дърводелна Работилница, 106; Кариери Кладенец 3, 5, 6, 8, 11, 2, 7, 23, 21, 17, 19; Колуница 19, 30, 40, 42, 32, 11, 34, 46, 15, 42, 17, 44, 23, 48, 13, 25, 21, 26, 6, 12, 16, 4, 20, 22, 14, 6, 1, 10, 8, 18, 7Б, 7А, 7В, 8А; Куциян 18, 3, 7, 6, 2, 4; Луда Яна 2/4, 8, 6, 4, 5, 10, 18, 16, 24, 20, 26, 26, 22; Мах. Ракьовец Вила, 1; Металик 36, 29, 31, 28, 30, 34, 35, 32, 33; Мир 5, 2, 4, 3; Младост 1, 3, 1, 4, 2, 5; Нов Живот 3, 6, 4, 1, 12А, 2; Осъм 4, 1, 2; Победа 26, 25, 31, 29, 33, 26, 32, 35, 37, 30, 28, 47, 43, 51, 45, 27; Резервоара Ропотамо 1, 7, 12, 6, 11, 8, 10, 14, 9, 3, 2, 13; Тополница 11, 3, 4, 7, 1, 9, 5, 8, 13, 2, 6

На 19.06.2017 г. /09:15 – 14:00 ч./ – Перник Бела вода 300, 285, 290, 284, 278, 298, 293, 301, 292, 281, 282, 299, 293, 287, 289, 294, 296, 260, 284, 291, 288, 297, 295, 280; Бързия 2; Голо Бърдо 11, 3, 28, 10, 19, 26, 21, 36, 16, 27, 4, 7, 8, 17, 23, 6, 17, 15, 30, 25, 32, 22, 2, 14, 19, 38, 12, 34, 1, 24, 9; Горицвет 1; Захари Зограф 29, 13, 11, 9, 27, 1, 25, 8, 23, 12, 19, 15, 17, 4, 21, 6, 10, 3; Иван Асен Втори 90; Калкас Кап. Петко войвода 16; Китка 10; Кристал Кристал Блокове 28, Изолатор За Кучета, 20, 14, 20, 12, 25, 11А, 13, 11, 23; Люлин 173, 118, 151, 169, 153, 163, 177, 187, 155, 145, 149, 135, 159, 157, 183, 191, 155, 114, 115, 117А, 120, 141, 147; Люлякова 6, 14, 10, 8, 7, 12, 5, 4, 3; Майска Роза 5, 8, 1, 7, 6, 4, 2, 9, 3; Манастирски път 8, 6, 1А, 4, 10, 2, 1, 3; Местн. Шевърляк 15, 36; Металик 6, 3А, 9, 3, 13, 7, 25, 20, 12, 17, 23, 4, 24, 1, 7, 8, 10, 21, 18, 19, 26, 27, 2, 11, 14; Отдих 12, 19, 14, 21, 10, 6, 3, 17, 4, 13, 9, 5, 1, 25, 29, 33, 27, 15, 2, 7, 31, 11; Палма 144, 146, 170, 138, 168, 171, 132, 117, 142, 126, 134, 130; Победа 19, 12, 9, 17, 21, 1, 9, 3, 11, 14, 5, 6, 20, 14А, 23, 4, 8, 13, 18, 2, 22, 7, 16, 10, 2А; Рудничар 12, 10, 6, 8, 2, 4; Съзлийка 1 „Сазлийка“ 1, 7, 8, 3, 5, 1, 6, 2А, 2; Шамък 117, 117А, Вила, Къща, 179

На 19.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 20.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2.; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 20.06.2017 г. /15:45 – 16:15 ч./ – Перник Бучински път 37, 11, 16, Павилион, 131, 37; Златоград 3, 3, 1; Изток 2, Местност Ладовица, Ладовица, до ТП Дунав, до 3Та Поликлиника, 2, до Зора, Кв. 58, до „Зора“, с/у Х-Л Зора, Пред Х-Л Зора, До“Зора“, до Х-Л Зора; Мошино Рашо Димитров до бл. 76, 70, до бл. 70, 70Б, 84, 78, 78, 86, 82, 80, 76, 74, 74А, до бл. 74; Рига 3, 3, 3; Юрий Гагарин Ладовица, 37, 39, 35-37, 39, 37, Кв. Ладовица, 3, 3, 12, 3А, 5, 41, 3, 4, 4 11, Утинор 4, 11, 11, Утинор-4, 11 Утинор-4, 11А, 7, 9, 9, 7Ж, 7, 7, 27, 19В, Кв. 58, 19Б, 19, до бл. 33, Зад Х-Л Зора, до Пицария Белисима, 29, 19Ж, 31, 33Ж, 33Д, Зад бл. 33, 33-35, 33А, 33, 33, 33Е, Кв. 58, М/У бл. 33 и бл. 35, 35, Сп. Бучински път, 35, 31А, до бл. 33, 31, 31Н, 1; Юрий Гагарин ПИ 58781, 5146784

На 20.06.2017 г. /13:15 – 14:00 ч./ – Перник Бучински път 37, 11, 16, Павилион, 131, 37; Златоград 3, 3, 1; Изток 2, Местност Ладовица, Ладовица, до ТП Дунав, до 3Та Поликлиника, 2, до Зора, Кв. 58, до „Зора“, с/у Х-Л Зора, Пред Х-Л Зора, До“Зора“, до Х-Л Зора; Мошино Рашо Димитров до бл. 76, 70, до бл. 70, 70Б, 84, 78, 78, 86, 82, 80, 76, 74, 74А, до бл. 74; Рига 3, 3, 3; Юрий Гагарин Ладовица, 37, 39, 35-37, 39, 37, Кв. Ладовица, 3, 3, 12, 3А, 5, 41, 3, 4, 4 11, Утинор 4, 11, 11, Утинор-4, 11 Утинор-4, 11А, 7, 9, 9, 7Ж, 7, 7, 27, 19В, Кв. 58, 19Б, 19, до бл. 33, Зад Х-Л Зора, до Пицария Белисима, 29, 19Ж, 31, 33Ж, 33Д, Зад бл. 33, 33-35, 33А, 33, 33, 33Е, Кв. 58, М/У бл. 33 и бл. 35, 35, Сп. Бучински път, 35, 31А, до бл. 33, 31, 31Н, 1; Юрий Гагарин ПИ 58781, 5146784

На 20.06.2017 г. /13:15 – 16:15 ч./ – Перник Златоград 3, 3, 1; Изток до 3Та Поликлиника, 2; Рига 3, 3, 3; Юрий Гагарин 7, 9, 9, 7Ж, 7, 7, 4, 4 11, Утинор 4, 11, 11, Утинор-4, 11 Утинор-4, 11А

На 20.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 20.06.2017 г. /11:45 – 12:15 ч./ – Перник Благой Гебрев 16, 27, 26, 28, 29, 26, В бл. 28, до бл. 24, до Тото пункт, 23, с/у Чайка, 24, 25, 23, 23, 20Б, 20, 20А, 17, 17, 22, 22, 21, 20, 17, с/у бл. 19, 20, 18, 19, 17А; Волгоград 3, 1, 2; Изток Павилион, Търговски Обект, Сп. Метал, Спирка Метал, 1, Тенис Корт, Тото пункт, Павильон, Кооп Пазар; Карл Маркс 1, 3, 3, 1, 1, 3; Клемент Готвалд 19, 17; Ленински Проспект 5, 1, 11, УПИ-I, Кв. 87Б, Пазара, Павильон, 27, 17, 16; Лом 20, 9; Минск 1; Несебър 2.; Одеса 2, 1; Созопол 5, 7; Юрий Гагарин 18, 12, 87 Б, 20, 18 Кафе-Аперитив, до бл. 12; Зад Спирка Металик

На 20.06.2017 г. /09:15 – 10:00 ч./ – Перник Благой Гебрев 16, 27, 26, 28, 29, 26, В бл. 28, до бл. 24, до Тото пункт, 23, с/у Чайка, 24, 25, 23, 23, 20Б, 20, 20А, 17, 17, 22, 22, 21, 20, 17, с/у бл. 19, 20, 18, 19, 17А; Волгоград 3, 1, 2; Изток Павилион, Търговски Обект, Сп. Метал, Спирка Метал, 1, Тенис Корт, Тото пункт, Павильон, Кооп Пазар; Карл Маркс 1, 3, 3, 1, 1, 3; Клемент Готвалд 19, 17; Ленински Проспект 5, 1, 11, УПИ-I, Кв. 87Б, Пазара, Павильон, 27, 17, 16; Лом 20, 9; Минск 1; Несебър 2.; Одеса 2, 1; Созопол 5, 7; Юрий Гагарин 18, 12, 87 Б, 20, 18 Кафе-Аперитив, до бл. 12; Зад Спирка Металик

На 20.06.2017 г. /09:15 – 12:15 ч./ – Перник Благой Гебрев до бл. 24, до Тото пункт, 23, с/у Чайка, 24, 25, 23, 23, 27, 26, 28, 29, 26, В бл. 28; Волгоград 3, 1, 2; Изток Тото пункт; Карл Маркс 1, 3, 3, 1, 1, 3; Лом 20, 9; Несебър 2.; Одеса 2, 1

На 20.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 21.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2.; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 21.06.2017 г. /09:00 – 16:00 ч./ – Драгичево Васил Левски 13, 1, 6, 14, 5, 12, 17, 7, 19, 15, 21, 8, 4, 9, 2, 16, 10; Калиница 11, 44, 1, 11, 3, 5, 27, 29, 12, 9, 15, 7, 17; Каменица 31, 23, 25; Люлин 70, 45, 7, 6, 64, 34, 22, 48, 12, 10, 3, 20, 62, 38, 54, 9, 2, 56, 36, 24, 26, 46, 34, 18, 32, 4, 16, 1, 28, 66, 58, 30, 14, 8; Местност Горно Драгичево Оборище 16, 7А, 10, 14, 11, 12, 7; Република 23, 21, 11, 13, 17, 9, 1, 15, 7, 8; Средорек 3, 7, 3А, 14, 12; Умище 1, 3; УПИ VIII-1426 Селска Бара

На 21.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 21.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 21.06.2017 г. /13:00 – 16:00 ч./ – Студена, Общ. Перник Васил Левски 4, 1, 2, 3; Георги Бенковски 4, 3, 6, 2; Георги Раковски 1, 5; Горска Поляна 4, 9, 1, 2, 7, 6, 3, 5, 8; Капитан Петко войвода 11, 21, 13, 22, 23, 27, 20, 33, 2, 18, 25; Крайречна 3; Лъката 15, 27, 33, 7, 37, 11, 45, 9, 35, 13, 114, 23, 25, 25 А, 29, 17, 21, 5; Люлин 5, 3, 4, 10, 8; Незабравка 11, 3, 9, 7, 10; Панайот Волов 1, 3, 4, 6; Панайот Хитов 5, 3; Райна Княгина 4; Стефан Караджа 3, 7, 3, 6, 5; Тодор Каблешков 4; Хаджи Димитър 4, 8, 3, 6, 2, 1; Христо Ботев 106, 85, 102, 118, 111, 80, 100, 108, 98, 96, 88, 81, 86, 112, 79, 122, 83, 78, 89, 110, 94, 103, 92, 113, 97, 204, 74, 104, 90, 95, 82, 93, 109, 78, 99, 76, 84, 116, 9, 76; Шийница 46, 38, 132, 28, 2, 26, 16, 42, 20, 31, 34, 23, 42, 39, 43, 33, 25, 36, 37, 35; Автосервиз

На 21.06.2017 г. /09:00 – 12:00 ч./ – Студена, Общ. Перник Блато 3, 13, 14, 21, 17, 12, 23, 15, 4, 6, 5, 9, 11, 16, 7; Бързатица 1; Витоша 3; Дъбрава 23, 7, 15, 18, 6, 15А, 9, 1, 3; Извор 4, 9, 8, 12, 7, 14, 11, 13, 2, 5, 10, 1, 11, 6, 3; Искър 4, 3, 15, 1, 2, 5, 10; Капитан Петко войвода 39; Лебед 2, 1, 5, 6, 2А, 1А, 4, 3; Оборище 8, 11, 13, 17, 14, 20, 2, 18, 5, 1, 16, 4, 22, 10, 3, 19, 7; Рибарица 2, 4, 11, 1, 10, 5, 9, 100, 16А, 13; Слатина 4, 2, 6; Спортист 8, 1, 2, 4, 6; Стадионна 5, 9, 3, 11, 7; Хан Крум 21, 32, 14, 1, 24, 5, 37, 51, 23, 31, 12, 2, 7, 8, 27, 33, 34, 4, 6, 20, 47, 40, 11, 13, 36, 45, 26, 10, 15, 30, 3, 41, 43; Христо Ботев 77, 46, 41, 51, 48, 40, 71, 72, 23, 28, 47, 57, 39, 65, 45, 73, 60, 52, 59А, 43, 42, 52, 49, 31, 54, 56, 64, 25, 61, 62, Сп. Превалец, 59, 35, 44, 37, 58, 26, 70, 50, 68, 36, 75, 38, 67, 69, 66, 32, 63, 45, 34, 30; Явор 6, 1, 2, 3, 4; Дърводелна, 45

На 22.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2.; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 22.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 22.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

На 23.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 2, 3, 11; Илинден 5, 7, 1, 17, 11, 3, 15, 10, 19, 8, 9, 4, 12; Магистрала 5, 7, 3, 1; Мах. Язовира 16, 4, 23, 10, 14А Къща, 1, 11, 9, 1, 6, 3, 15, 13, 12, 5, 22, 17; Младост 2, 2.; Мусала 17, 1, 10, 8, 6, 2; Пролет 6, 13, 2, 1, 5, 8, 11, 3, 9, 4, 10, 12; Рила 3, 6, 5, 4, 6, 2; Сините Вълни 9, 15, 11, 13, 5, 15, 1А, 6, 14, 7, 1, 3; Черни Връх 3, 4, 6, 2, 9, 7

На 23.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Драгичево Байкал 10, 16, 1, 13, 14, 12, 8; Васил Априлов 8Д, 7, 1, 50, 9, 11, 8, 3, 4, 2, 13, 5; Възраждане 67, 57, 49, 26, 45, 49 А, 54, 30, 28, 61, 38, 42, 34, 50, 40, 59, 63, 47, 44, 32, 53, 55, 24, 43, 48, 52; Кракра Миньор 4, 8, 1, 10, 5А, 5, 2, 14, 6, 7, 3; Никола Вапцаров 1; Пирин 35, 4, 15, 45, 12, 5, 39, 8, 17, 3, 7, 13, 2, 28, 4, 43, 10, 21, 6, 27, 23, 31, 33, 11, 29, 47, 9, 41, 41А, 1, 37; Рила 19, 27, 25А, 23, 13, 21, 17; Христо Ботев 6; Янтра 10, 8, 22, 16, 24, 20, 12, 14, 10, 26, 18, 6

На 23.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Студена, Общ. Перник Еверест 15, 12, 13, 4, 19, 6, 20, 18, 14, 17, 20 Къща; Илинден 37, 27, 28, 24, 29, 35, 20, 22; Ком 13, 11, 1А, 15, 3, 5, 8, 7, 6; Ретранслатор Студена

На 23.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Планиница, Общ. Перник П-Л ХхII, Кв. 14 УПИ I-108, Кв. 1

Община Трън

На 20.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 20.06.2017 г. /14:00 – 14:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 20.06.2017 г. /14:00 – 16:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 21.06.2017 г. /09:00 – 15:15 ч./ – Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 6, 5, 1, 1.; Мосаловска 2, 2.

На 21.06.2017 г. /09:15 – 10:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 21.06.2017 г. /09:15 – 16:30 ч./ – Горна Мелна 87 Махала Пейчиновци; Къшле

На 21.06.2017 г. /15:30 – 16:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 22.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Милославци УПИ V-71, Кв. 18 Къща

На 22.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Видрар Къща; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“

На 22.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 22.06.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 23.06.2017 г. /09:00 – 16:15 ч./ – Трън Бор 11, 24, 34, 3, 23, 18, 38, 16, 9, 29, 4, 27, 40, 26, 36, 4А, 21, 10, 13, 25, 2, 5, 7, 17, 14, 31, 9, 12, 1, 22, 6, 15, 20; Владо Васев 49, 23, 2, 41, 59, 5, 6, 53, 4, 38, 51, 31, 45, 13, 35, 25, 33, 39, 47, 7, 11, 27, 8, 35А, 43, 16, 14, 17, Павилион, 19, 9, 21; Ева Волицер 1, 3, 4, 6, 2; Мах. Шиловец Чарчалат 6, 5, 4, 3, 1, 2, 4А

На 23.06.2017 г. /09:00 – 10:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор

На 23.06.2017 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Докьовци; Пенкьовци

На 23.06.2017 г. /15:00 – 16:30 ч./ – Бусинци Къща, Мах. Трап; Видрар; Къща; Вукан; УПИ III-130 Кв. 12; Горна Мелна; 87 Махала Пейчиновци; Горочевци; над МТП“Ракитов дол“; Докьовци; Долна Мелна; НУПИ 12; Дълга Лука; УПИ IV-71, Кв. 17; Еловица, Общ. Трън; Къща; Костуринци; Къшле; Лева река; Мрамор, Общ. Трън; Стълб 32, Клон А; Пенкьовци; Радово; Стайчовци; Къща; Шипковица; Бивш Стопански двор.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

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