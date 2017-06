Внимание! Страшен SMS плъзна в България

1 Споделяния Сподели

Нова схема за крадене на фейсбук профили бе активирана в последните дни.

На телефона си получавате есемес, който е уж от социалната мрежа и ви кара да си потвърдите паролата. Когато го направите, ви крадат директно профила във фейсбук, пише „Петел“.

Измамата е разпространена в чужбина и е писано във форумите. В никакъв случай не отваряйте този есемес и не цъкайте на линковете. Текстът е горе долу такъв в различни вариации: „****** is your Facebook password reset code or reset your password here: (Link)“

