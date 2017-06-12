Делтапланерист се оплете в жици на елестрически стълб край радомирското село Червена могила

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Инцидент с летец е станал край Радомир. Делтапланерист се ударил в далекопровод за високо напрежение край радомирското село Червена могила. Докато летял близо до елетрическия стълб, летецът закачил жиците и паднал в близост до язовира на селото. Закаран е в „Пирогов“ с 10 процента изгаряния, според запознати.

Делтапланеристът е около 50-годишен и е от София.

Това не е първият подобен инцидент из пернишкия край. Преди време делтапланерист се блъсна в електропровод край Ковачевци и разкъса ел.проводници. На човекът му нямаше нищо, но остави 10 села без ток.

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