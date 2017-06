Втори швед преби брутално българка – СНИМКИ

8 Споделяния Сподели

Една от звездите на реалити формата Х Фактор – Александра е била брутално пребита от гаджето си, написа самата тя в профила си в социалната мрежа. Тя публикува и брутални фотоси, на които се вижда, че лицето й е обезобразено, а цялото й тяло е в синини. По националност нейната половинка е швед.

Родената в България певица бе една от финалистките в музикалното състезание „Х Фактор“ през 2011 година. Ето както написа и тя в профила си:

„The love of my life just.. just did this to me. Швед… ИСКАМ справедливост……. Sammy Key Swärd“ ( превод Любовта на моя живот току-що ми причини това. Швед… ИСКАМ справедливост„)

Жертвата на първия швед – камериерката Диана Петкова проговори:

„Аз съм във фоайето, стоя и оглеждам това, което трябва да се свърши, да се почисти. Виждам го, че се движи с куфара, застава на разстояние 1 метър от мен и почва да ми говори тихо, каза ми само една дума на английска и в следващия момент ме рита като футболна топка“. Тази кошмарна изповед направи Диана Петкова – камериерката, ритната като куче в хотел в „Слънчев бряг“ от подивелия швед Ралф. „След това съм загубила съзнание. Аз го превъзхождам по всички линии, те се държат с нас като втора ръка хора, това е публична тайна“, разказва още жената пред Нова телевизия.

Припомняме, че самият швед се разциври в съда, че не може да спи и яде и пожела да не го пращат в затвора. От своя страна шведите побесняха и реагираха остро на постъпката на техния сънародник. Те пожелаха той да бъде вързан за дърво, изнасилен с бухалка и изгорен с бензинова горелка!

